İ L A N

T.C. YALOVA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/346

DAVALI : EMRE KUŞKU - 12995312518 T.C. Kimlik Numaralı

Davacı Eda ŞENGEL KUŞKU tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle) dava dilekçesinde; davalının kusurları nedeniyle evlilik birliğinin sona erdirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Açılan davanın yapılan yargılamasında tahkikat ve karar duruşması için davalı Emre KUŞKU'ya H.M.K.'nun 147/2. maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/05/2025 tarihli ön inceleme duruşmasına yapılan tebliğe rağmen katılmadığınız, üçüncü celse tarihi olan 23/09/2025 tarihli duruşmada tarafınıza duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla H.M.K. 147/2. maddesi : "H.M.K.'nun 147. maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususu İHTAR olunur." hükmüne amir olup, 23/12/2025 günü saat 11:00'a bırakılan duruşmaya katılmanız aksi halde H.M.K.'nun 147/2. maddesi uyarınca karar verileceği davalı Emre KUŞKU'ya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02320987