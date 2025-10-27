Giriş Tarihi: 28.10.2025 00:00
ELAN
TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ƏSKİŞEHİR 1-Cİ AİLƏ MƏHKƏMƏSİNDƏN
SƏNƏD NO: 2017/353
Bütün araşdırmalara baxmayaraq, məhkəməmiz ünvanı göstərilməyən Azərbaycan vətəndaşı, 1988-ci il təvəllüdlü Təranə QULİYEVANIN xəbərdarlığının Məhkəməmiz elanı bildirmək qərarına gəlib. Məhkəməmiz iddiaçı Ercan TANDOĞAN və cavabdeh Azərbaycan vətəndaşı Təranə QULİYEVANIN BOŞANMASI barədə qərar çıxarıb. Məhkəməmiz tərəflərin iqtisadi və sosial vəziyyətini nəzərə alaraq müvəqqəti alimentə ehtiyac olmadığı barədə qərar qəbul etmişdir. Bildirişdən sonra iki həftə ərzində məhkəməmizə təqdim edilən ərizə ilə Ankara Regional Ədliyyə Məhkəməsinə şikayət verilə bilər.
Bildiriş xidmət əvəzinə elan bildirişi təqdim edilməlidir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02320832