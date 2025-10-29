İLÂN

BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Sayı : 2024/41 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzun yukarıda dosya numarası yazılı satış dosyasında yapılan 25.7.2024 tarihli kıymet taktiri sonucu bilirkişi heyeti tarafından sunulan 30.7.2024 havale tarihli raporda; satışa konu Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mah. Çakmaklı Mev. 375 Ada, 3 Parsel sayılı 3.377,93 m² yüzölçümlü İncir Bahçesi vasıflı taşınmazın değeri 36.143.851,00-TL olarak belirlenmiş olup, işbu kıymet taktir raporu, yurtdışı adresinde tebligat yapılamayan ve başkaca adresi tespit edilemeyen MEHMET ÖZYANIK (Halit ve Hafize'den olma, Bodrum-6.6.1968 dğ.lu,)'a ilânen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilânın yayımlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, rapora karşı 2004 s. İİK'nun 128/a maddesi uyarınca yasal 7 gün içerisinde Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde kıymet taktirine itiraz davası açabileceği hissedar MEHMET ÖZYANIK'a ilânen tebliğ olunur. 23.10.2025

