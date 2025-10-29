Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:00
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı sınırları içerisindeki "Erikli Gölü Longozu Giriş Ücretlerinin Tahsili, Organizasyon İşleri ile Onaylı Vaziyet Planında öngörülen yapı ve tesislerin yapılarak işletilmesi' 'İşletmecilik İhalesi Yapılacaktır.
|İHALE İLANI
|İhaleyi Gerçekleştirecek Kurum
|Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
|I. İhale Konusuna Ait Bilgiler
|İhale Konusu İşin Niteliği
|Kiralama
|İhalenin Konusu
|Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı sınırları içerisindeki "Erikli Gölü Longozu Giriş Ücretlerinin Tahsili, Organizasyon İşleri ile Onaylı Vaziyet Planında öngörülen yapı ve tesislerin yapılarak işletilmesi''İşletmecilik İhalesi Yapılacaktır.
|İhale Konusu İşin Süresi
|5+15 Yıl
|İhale Konusu Taşınmazın Bulunduğu Korunan Alanın Adı
|İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Erikli Gölü Bölgesi
|İhale Konusu Korunan Alanın Bulunduğu İl / İlçe Adı
|Kırklareli/Demirköy
|II. İhaleye Ait Bilgiler
|İhalenin Gerçekleştirileceği Tarih ve Saat
|11/11/2025 Salı Günü
Saat : 14:00
|İhalenin Gerçekleştirileceği Yer
|T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad. No : 71 22. Kat Toplantı Salonu Yenimahalle / ANKARA
|İhale Usulü
|2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğinin 28.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü
|İhaleye Esas Muhammen Bedel Tutarı (TL/Yıl)
|4.293.893,80 TL
|Geçici Teminat Tutarı
|429.389,38 TL (Hesap No: Ankara Kamu Kurumsal Şube TR37 0001 0017 4569 1622 4950 02 )
|İhale Şartnamesinin ve eklerinin görülebileceği ve satın alınabileceği yer
|T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Şubesi 13.Kat A Blok Beştepe Mah.Alparslan Türkeş Cad.No :71 Yenimahalle/ANKARA ve T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Kocahıdır Mah.Fahrettin Altay Cad.No:67 Merkez/KIRKLARELİ
|İhale Şartname Satın Alma Bedeli (TL)
|10.000,00 TL (Hesap No: Ankara Kamu Kurumsal Şube TR37 0001 0017 4569 1622 4950 02)
|İhale Teklif Dosyalarının Teslim edileceği son tarih ve saat ile yer
|11/11/2025 Salı Günü- 14:00T.C Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 16.Kat B Blok Satın Alma ve İhale Şubesi
Beştepe Mah.Alparslan Türkeş Cad.No :71 Yenimahalle/ANKARA
|III. İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranan Şartlar
|İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4. Bu iş için Muhammen Bedelin 5 katına denk gelecek 21.469.469,00TL kullanılmamış nakit veya nakit kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve onay belgelerinin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.İsteklinin;
a. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge vermek.
b. Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi'nin suretini vermek.
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
d. Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları belediyeler, vakıf veya dernekler ile meslek odaları ihaleye doğrudan kendi adlarına katılım sağlamaları durumunda hukuken Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmalarının imkansız olması nedeniyle bu madde hükmünden muaftırlar. Ancak bu tüzel kişiliklerin kendileri ile illiyetlik bağı bulunan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ihaleye iştirak etmeleri durumunda bu tüzel kişiliklerin iktisadi işletmeleri tarafından Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları zorunludur.
6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
a. İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen; faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
Milli Park veya Tabiat Parklarında; Çadır veya Karavanlı Kamp Alanı işletmeciliği, Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliği, Konaklamalı veya Konaklamasız Orman Parkı İşletmeciliği, sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği,
b. İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c. İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d. İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
e. İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
f. İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
7. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
d. İhaleye Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dernekler ile meslek odaları adına ihaleye iştirak eden kişinin ilgili kurum tarafından ihaleye katılmaya yetkilendirildiğine dair belge ile ilgili idarece onaylı imza sirkülerini vermek.
8. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. (Ek-2: Ortak Girişim Beyannamesi)
10. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.
11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
12. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
13. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
14. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
15. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Ek-3: Teklif Mektubu)
|IV. İhaleye Katılamayacak Olan İstekliler
16. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,
17. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,
18. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)
19. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2531 sayılı "Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun" kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
20. İsteklinin;
a. Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10'dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
b. Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10'dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,
c. Yargı kararıyla terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde,
ihaleye katılamazlar.
İLAN OLUNUR
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02322594