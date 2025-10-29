T.C.

ADANA

10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/431 Esas 03.10.2025

Konu : İlan Metni

İ L A N

Davacı , TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ile Davalılar , DİLA YEŞİL, EMİR YEŞİL, ESRA DENİZ, EYYÜP SEVİNDİK, GÜLSEREN SEVİNDİK, HANDE YEŞİL, HASAN SEVİNDİK, HATİCE SEVİNDİK, İLKAY GÜZELYÜRÜR, İLYAS GÜZELYÜRÜR, KENAN GÜZELYÜRÜR, KORAY YEŞİL, MEHMET GÜZELYÜRÜR, MEHMET SEVİNDİK, NAZAN GÜZELYÜRÜR, ÖZHAN YEŞİL, ÖZKAN YEŞİL, SEHER KÜÇÜKSÖĞÜT, SERHAN SEVİNDİK, SEVDA YEŞİL, ŞENAY BEKTAŞ, TİJEN GÜZELYÜRÜR, UĞUR GÜZELYÜRÜR, YILDIZ KENİŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı olan Mehmet ve Münire oğlu, Adana 1971 doğumlu; Uğur GÜZELYÜRÜR adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, emniyet tarafından da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana ili Yüreğir ilçesi İsmaliye (Köklüce) Mah. 607 nolu parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava ve dahili dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 09/12/2025 günü saat 09:05'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere dahili davalı Uğur GÜZELYÜRÜR'e ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02322595