İ L A N

T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/200 Esas

DAVALI : SONER ASLAN Oba Mah. Boyacılar Küme B Blok.No:7B İçkapı No:16 Alanya/ ANTALYA

Davacı HÜSEYİN GÖLBAŞI ve ark. tarafından aleyhinize açılan Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Alanya İcra müdürlüğünün 2022/23351 esas sayılı dosyasında yapılan itirazın iptaline ilişkin dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/12/2025 günü saat: 11:55'da Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02320115