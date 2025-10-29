T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SELÇUKLU Mahalle/Köy, 4392 Ada, 6 Parsel, 2.KAT 7 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz ana yapının 2.katında yer almaktadır. Taşınmaz projesinde ve yerinde yapılan incelemelere göre; (+11 m2 balkon) 83 m2 net, 120 m2 brüt 144 m2 kullanım alanına sahiptir.Odalardan bir tanesi ile antre arasında duvar bulunmamaktadır.Mesken mahallinde ofis olarak lanse edilmekte olup banyo hacminin iki ayrı tuvalet olarak düzenlendiği, içerisinde ayrıca bir banyo olmadığı gözlenmiştir.Taşınmaz projesine göre; 3 oda, salon, mutfak, banyo + wc, antre, hol ve bir balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Adresi : Selçuklu Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı Point Center No:136/7 Sincan / ANKARA Yüzölçümü : 2.544,00 m2 Arsa Payı : 75/2544 İmar Durumu :Sincan Belediyesi kent rehberinde yapılan incelemede 4392 ada 6 nolu parselin konut alanında kaldığı,ayrık nizam,5 kat,taks:0.30,kaks:1.50 yapılaşma koşulları bulunduğu bilgi alınmıştır. Kıymeti : 7.228.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.