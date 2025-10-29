Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2024/9023 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9023 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SELÇUKLU Mahalle/Köy, 4392 Ada, 6 Parsel, 2.KAT 7 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz ana yapının 2.katında yer almaktadır. Taşınmaz projesinde ve yerinde yapılan incelemelere göre; (+11 m2 balkon) 83 m2 net, 120 m2 brüt 144 m2 kullanım alanına sahiptir.Odalardan bir tanesi ile antre arasında duvar bulunmamaktadır.Mesken mahallinde ofis olarak lanse edilmekte olup banyo hacminin iki ayrı tuvalet olarak düzenlendiği, içerisinde ayrıca bir banyo olmadığı gözlenmiştir.Taşınmaz projesine göre; 3 oda, salon, mutfak, banyo + wc, antre, hol ve bir balkon bölümlerinden oluşmaktadır.
Adresi : Selçuklu Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı Point Center No:136/7 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 2.544,00 m2
Arsa Payı : 75/2544
İmar Durumu :Sincan Belediyesi kent rehberinde yapılan incelemede 4392 ada 6 nolu parselin konut alanında kaldığı,ayrık nizam,5 kat,taks:0.30,kaks:1.50 yapılaşma koşulları bulunduğu bilgi alınmıştır.
Kıymeti : 7.228.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:35
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:35
Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
