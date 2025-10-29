İ L A N

T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/565 Esas 22/10/2025

Davacı HASAN ÇAVUŞ BAŞLEVENT tarafından açılan Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle Ayhan ve Nurşen'den olma, 10/02/1967 Senirkent doğumlu, 191*****690 T.C. Kimlik Numaralı gaip AYNİMAH HURİYE BAŞLEVENT'i tanıyan ve bu kişi hakkında bilgi sahibi olan kişiler bulunup bulunmadığı, eğer bilgi sahibi olan kişiler varsa İKİNCİ İLANIN yayınlandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02322591