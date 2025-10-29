Haberler Resmi İlan Haberleri TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ƏSKİŞEHİR 1-Cİ AİLƏ MƏHKƏMƏSİNDƏN

Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:00

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ƏSKİŞEHİR 1-Cİ AİLƏ MƏHKƏMƏSİNDƏN

ELAN

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ƏSKİŞEHİR 1-Cİ AİLƏ MƏHKƏMƏSİNDƏN

SƏNƏD NO: 2019/508

"Məhkəməmiz bütün araşdırmalara baxmayaraq, ünvanı göstərilməyən 1968-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşı Eldəniz MEMMEDOV-un Məhkəməmiz elanı bildirmək qərarına gəlib. Məhkəməmiz qərara alıb ki, iddiaçı KƏMALA MƏMMƏDOV və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ELDENİZ MEMMEDOV-un BOŞANMASI, tərəflərin təqsiri olmadığı üçün hadisələrin vaxtında baxılmamasıdır. Boşanmaya səbəb olan, onların iqtisadi və sosial vəziyyətləri ilə bağlı bildirişdən sonra iki həftə ərzində məhkəməmizə təqdim edilən ərizə ilə Ankara Regional Ədliyyə Məhkəməsinə şikayət verilə bilər."

Bildiriş xidmət əvəzinə elan bildirişi təqdim edilməlidir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02321388

ARKADAŞINA GÖNDER
TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ƏSKİŞEHİR 1-Cİ AİLƏ MƏHKƏMƏSİNDƏN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz