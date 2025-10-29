Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:00
ELAN
TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ƏSKİŞEHİR 1-Cİ AİLƏ MƏHKƏMƏSİNDƏN
SƏNƏD NO: 2019/508
"Məhkəməmiz bütün araşdırmalara baxmayaraq, ünvanı göstərilməyən 1968-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşı Eldəniz MEMMEDOV-un Məhkəməmiz elanı bildirmək qərarına gəlib. Məhkəməmiz qərara alıb ki, iddiaçı KƏMALA MƏMMƏDOV və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ELDENİZ MEMMEDOV-un BOŞANMASI, tərəflərin təqsiri olmadığı üçün hadisələrin vaxtında baxılmamasıdır. Boşanmaya səbəb olan, onların iqtisadi və sosial vəziyyətləri ilə bağlı bildirişdən sonra iki həftə ərzində məhkəməmizə təqdim edilən ərizə ilə Ankara Regional Ədliyyə Məhkəməsinə şikayət verilə bilər."
Bildiriş xidmət əvəzinə elan bildirişi təqdim edilməlidir.
