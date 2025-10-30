R.T.

ANKARA

VERKAUFSSTELLE DER FRIEDENSGERICHTE

Aktenzeichen : 2025/639 Verkauf wg. Aufhebung der Gemeinschaft 14/10/2025 Betreff : Öffentliche Zustellung des SachverständigengutachtensÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Gemäß dem Beschluss des 9. Zivilgerichts für Friedenssachen in Ankara vom 24.01.2023 mit dem Aktenzeichen 2020/391 und der Beschlussnummer 2023/118 wurde in der bei unserer Dienststelle geführten Verkaufsakte Nr. 2025/639 (Aufhebung der Gemeinschaft) das Verkaufsverfahren für die Immobilie mit den Merkmalen "Provinz Ankara, Bezirk Altındağ, Stadtteil Güneşevler, Flurstück 23713, Parzelle 10, mit einer Fläche von 1.065,55 m², VOLLER ANTEIL, als Grundstück" eingeleitet. Für den im Grundbuch als Miteigentümer eingetragenen Yılmaz CELEP, T.R. Identitätsnummer: 29923382222 (Sohn von Kazım und Nadire, geboren am 28.06.1967 in Ankara), wurde beschlossen, das Wertgutachten öffentlich zuzustellen, da dieser am 18.02.2000 die türkische Staatsbürgerschaft verloren und die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik Deutschland angenommen hat, bei der systemgestützten Adressrecherche keine Anschrift ermittelt werden konnte, bereits im Gerichtsverfahren eine öffentliche Zustellung erfolgte und dies von der Gläubigerpartei beantragt wurde.

Laut dem von unserer Dienststelle am 23.07.2025 erstellten Wertgutachten wurde der Wert der Immobilie mit den Merkmalen "Provinz Ankara, Bezirk Altındağ, Stadtteil Güneşevler, Flurstück 23713, Parzelle 10, mit einer Fläche von 1.065,55 m², VOLLER ANTEIL, als Grundstück" auf 15.983.250,00 TL festgesetzt. Es wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Tagen ab dem Datum der Veröffentlichung in der Zeitung beim 9. Zivilgericht für Friedenssachen in Ankara Einspruch gegen das Wertgutachten erhoben werden kann. Andernfalls gilt das Gutachten für den Miteigentümer Yılmaz CELEP als angenommen.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02321308