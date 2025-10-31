BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Sıra No

Ada-Parsel

Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi, 241 ada 7 parsel sayılı taşınmaz.

522,12 m² Ayrık nizam, 3 Kat, E:0.80

Konut+Ticaret

28.716.600,00 TL



861.498,00 TL

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ihale edilerek satılacaktır.



1-İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 3. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde ücretsiz görülebilir ve 20.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2-İhale, 18.11.2025 Salı günü saat 10:00'da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 2. katında bulunan Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

3-İhale konusu taşınmazın ayrıntılı imar bilgisi ve imar durumu için Belediyemiz Harita ve Planlama Müdürlüğü'nden bilgi alınabilecektir.

4-Taşınmazın tapu kaydında kamu hacizleri ile icrai hacizler mevcut olması halinde, hacizlerin kaldırılmasına müteakip tapu devirleri yapılabilecektir.

5-İhalelere iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

6-İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 17.11.2025 günü mesai bitimine kadar (17:00) Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02321797

