T.C. AYVALIK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/422 Esas

KARAR NO : 2025/618

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/09/2025 tarihli ilamı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 12/1 ve 18/2 maddeleri uyarınca Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, davaya bakmakla yetkili ve görevli mahkemenin ÇARDAK NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ OLDUĞUNA karar verilen Hasan ve Fatma Neriman kızı, 29/01/1987 doğumlu, Hacıbayram mah/köy ALTINDAĞ / ANKARA nüfusuna kayıtlı DENİZ GÜRBÜZOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50 bin üstü tüm Ülkede dağıtımı yapılan ve Genel İnternet Haber Stesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.10.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02323739