İLAN

İSTANBUL 24. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/56 Esas

KARAR NO : 2024/371 Ek Karar

Davacı : Eren Can ERDOĞAN

Vekili : Av. Aydın ERDOĞAN

Davalı : 1- Lodi Beheer Amsterdam BV

Ek Karar Tarihi: 01.09.2025

Davacı Mahkememizde Davalı ve diğer davalı NMQ Dijital Servis Hizmetleri San. Tic. A.Ş hakkında, 20.09.2018 tarihinde iş akdinin birinci kez feshedilmesi ve 07.11.2018 tarihinde iş akdinin ikinci kez feshedilmesi sebebiyle; işe iade, açıkta kalınan süre tazminatı, işe iade etmeme tazminatı ve sendikal tazminata hükmedilmesi istemiyle asıl ve birleşen davaları açmıştır. Davacı, Lodi Beheer Amsterdam BV hakkındaki davasından 13.06.2025 tarihli dilekçeyle feragat etmiştir. Mahkememiz, 01.09.2025 tarih, Esas No:2023/56 - Karar No:2025/371 sayılı Ek Kararıyla Lodi Beheer Amsterdam BV hakkındaki asıl ve birleşen davanın feragat nedeniyle reddine karar vermiştir.

Adresinize tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ek karar tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 27/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02324577