T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 177 ada, 12 nolu parselde, 448,92 m² tapu alanlı, 2056 / 22272 arsa paylı ve niteliği '' 7 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS KONUT olan, 1. Kat + 2. Kat, 13 nolu bağımsız bölüm olup borçlu şahıs adına kayıtlıdır. Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı:10/08/2015-Beyan; KM ne çevrilmiştir. Satışa konu taşınmaz taşınmaz Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Davutkadı Mahallesi, 3.Gencer Sokak, Esma Prestij Evleri Apartmanı, No:7, İç Kapı No:13 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 4 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. 13 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve web tapu sisteminden elde edilen onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 143,63 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 185,84 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 200,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Web tapu sisteminden elde edilen ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın giriş katında; salon, mutfak, 2 oda, banyo-wc, wc, antre-hol, balkon ve katlar arası merdiven, çatı katı ise; 2 oda, hol, banyo-wc ve teras mahallerinden teşkil edilmiş olup fiili durumda ise; giriş katında salon, mutfak, oda, antre-hol, banyo-wc, wc, balkon ve katlar arası merdiven, çatı katında ise; 3 oda, antre-hol, banyo-wc ve teras mahallerinden teşkil edilmiştir. Salon, antre-hol, mutfak ve odaların zeminleri laminant parke kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavanlarda açıpan asma tavan ve kartonpiyer uygulamaları bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Teras alanı üstü kapalı ve cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Balkonda pvc cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Çatı katındada ayrı giriş kapısı bulunmaktadır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu blok nizam apartman içerisinde bulunmakta olup yola cepheli durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikler bitişik nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 3.Gencer Sokağa cephe, Davutkadı Caddesine 20 m ve İncirli Caddesine ise 70 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 1,65 km uzaklıkta bulunmaktadır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti : 4.500.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek ve icrai haciz vardır