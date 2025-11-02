İLAN

KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2024/48 Esas

KARAR NO : 2025/291

Davacı birleşen dosya davalısı NİHAT MARIK tarafından, Davalı birleşen dosya davalısı, KADRİYE MARIK aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davasının yapılan yargılaması sonunda:

HÜKÜM:

A-ASIL DAVA YÖNÜNDEN;

1-Davanın REDDİNE,

2-Asıl dava yönünden alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davacı erkekten alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Asıl davada davalı kadın yönünden dava adli yardımlı olarak görüldüğünden, suçüstü ödeneğinden karşılanan 15.504,00 TL ilan ücreti ve 722,00 TL tebligat ve posta ücreti olmak üzere toplam 16.226,00 TL yargılama giderinin davacı erkekten alınarak hazineye gelir kaydına,

5-Asıl davada davalı kadın kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davacı erkekten alınarak davalı kadına verilmesine,

6-Karar kesinleştikten sonra kalan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK'nun 333. Maddesi, Yönetmeliğin 207/1. maddesi ve HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5. maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürü tarafından yatırana iadesine,

B-BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN;

1-Davanın KABULÜ ile; Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Afşar Mahallesi/Köyü, Cilt No 37, Hane No 11, BSN 45'te nüfusa kayıtlı, Ömer ve Emine kızı, 01/01/1979 Kütahya doğumlu, 47737507044 TC Kimlik Nolu davacı KADRİYE MARIK ile aynı yer BSN 21'de nüfusa kayıtlı, Sait ve Emine oğlu, 15/02/1977 Emet doğumlu, 30127770692 TC Kimlik Nolu davalı NİHAT MARIK'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1-2 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacı kadın lehine maddi tazminata hükmolunması talebinin kısmen kabulü ile 80.000,00-TL maddi tazminatın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren davalı erkekten alınarak davacı kadına ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Davacı kadın lehine manevi tazminata hükmolunması talebinin kısmen kabulü ile 80.000,00-TL manevi tazminatın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren davalı erkekten alınarak davacı kadına ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4-Davacı kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmolunması talebinin kısmen kabulü ile; hükmün kesinleşme tarihinden itibaren aylık 4.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalı erkekten alınarak davacı kadına ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, hükmedilen nafakanın her yıl TÜİK'in yayınladığı ÜFE oranında arttırılmasına,

5-Karar kesinleştiğinde iki adet kesinleştirilmiş ilamın Karasu Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Birleşen dava yönünden dava adli yardımlı olarak görüldüğünden alınması gereken 615,40 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç, 34.272,00 TL ilan ücreti olmak üzere toplam 35.502,80 TL yargılama giderinin davalı erkekten alınarak hazineye gelir kaydına,

7-Birleşen davada davacı kadın kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,

Dair, tarafların her biri yönünden gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememizle aynı göreve sahip başka bir yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. şeklindeki hükmün kendisine tebligat yapılamayan davacı birleşen dosya davalısı NİHAT MARIK, 301*****692,'a ilanen tebliğ olunur. 30/10/2025

