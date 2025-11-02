T.C. BALIKESİR İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, GÖKKÖY Mahalle/Köy, 193 Ada, 6 Parsel, Adresi : Gaziosmanpaşa Osb Mah. Haddeciler Osb 1. Cad. No:16/1 Altıeylül / BALIKESİR Yüzölçümü : 25.516,42 m2 İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetki ve sorumluluğu alanında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile üst ölçekli plan uygulama yetki ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine aittir. Kıymeti : 180.356.980,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 15. Maddesinin 3. Fıkrasına "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir." Ve OSB yönetmeliğinin 61.maddesi 8. Bendine göre; ''OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla , OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara, gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, varlık yönetim şirketi ve varlık kiralama şirketine veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. '' hükümlerine binaen Bölge Müdürlüğümüzden bir taşınmazın icra yolu ile satışı yapılırken bu iki şartın yerine getirilmesi elzemdir. Taşınmazın satışı yapılır iken ilk olarak; OSB kuruluş protokolünde yer alan katılımcı nitelikleri 4562 sayılı kanun çerçevesinde yer alan şartlar uygun olup, bu hususta satışa katılacak kuruluşların BALOSB'den uygunluk yazısı alması zorunludur. BALOSB olarak 4562 sayılı OSB kanunu kuruluş protokolünde esas alınmış olup onun dışına çıkılmamıştır. Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabileceğinden taşınmazın satışına katılacakların organize sanayi bölgesinden uygunluk belgesi almadan tescil ve teslimi yapılamayacaktır. Diğer hususlar tapu kaydındaki gibidir.