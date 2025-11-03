İLAN

ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/2649

KARAR NO : 2023/2917

Davacı CANAN TİLKİCİK aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

23065835158 TC kimlik numaralı Aziz ve Ayşe'den olma 28/07/1953 d.lu Hayriye YÜKSEL ve 14377798736 TC kimlik numaralı Habil ve Atiye'den olma 10/07/1965 d.lu Nurdoğan BALCIELMAS'ın tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 03/10/2023 tarihli karar ile, Davanın KABULÜNE,

1-Dava konusu Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Ömerağa mahallesi, 1069 ada 39 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki tüm hak ve mükellefiyetleri ile ayrı ayrı umuma açık şekilde iik hükümleri gereğince açık arttırma yoluyla satışı suretiyle giderilmesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere, ilan metninin gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ etmiş sayılacağı hususu Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 08/10/2025

