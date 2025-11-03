T.C.

İSKENDERUN

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.23826126-2025/297-Ceza Dava Dosyası 27.10.2025

Konu :

İ L A N

Mahkememizin 01/07/2025 tarih, 2025/297 esas, 2025/560 karar sayılı ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen; Musa ve Ayşe oğlu, 1955 d.lu, MEHMET ÇUKURYURT tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02324571