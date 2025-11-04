T.C.

GÖLCÜK

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/34 Esas 24.10.2025

KARAR NO : 2025/259

İ L A N

Davacılar HAYRETTİN SEZEK, NESLİHAN KABADAYI, OKAN SEZEK, PELİN SEZEK KILIÇCIOĞLU ile Davalılar, AHMET GÜN, AYKUT GÜN, AYSEL GÜNGÖR, AYSUN ÖZMEÇ, BETÜL KÜÇÜKAYDIN, BÜLENT ECEVİT KARA, DENİZ AKÖZGÜR, DİLEK TOKSÖZ, DOLUNAY KUMLA, GÜZİN DEDE, HATİCE TOKSÖZ, HÜSEYİN YILMAZ, KEZBAN TOKSÖZ, MURAT TOKSÖZ, MUSTAFA GÜN, NAMİYE ÇEVİK, NECDET DUMAN, NESRİN KILIÇ, ONUR TOKSÖZ, SİNEM OLGUN, ÜMİT İSLİMYE, VOLKAN DUMAN, YAĞIZ GÜN, YASEMİN ÇEVİK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında 08/04/2025 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiş olup;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasında dahili davalı 56455163432 T.C. Kimlik Numaralı Murat TOKSÖZ'ün dosyada mevcut adreslerine tebligat yapılamadığı, yapılan tüm araştırmalara rağmen başkaca adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle 08/04/2025 tarihli ve 2024/34 Esas, 2025/259 Karar Sayılı Aşağıda Hüküm Kısmı Yazılı Gerekçeli Kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

DAVANIN KABULÜ ile;

1-Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 1223 ada, 8 parsel, Bahçe vasfında bulunan taşınmazın ve,

2-Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 1223 ada, 9 parsel, Kestanelik vasfında bulunan taşınmazın tüm takyidatları ile birlikte açık artırma usulü ile satılarak ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE,

3-Satış memuru olarak Mahkememiz Yazı İşleri Müdürünün tayinine,

4-Karar kesinleştiğinde hüküm özetinin Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,

5-Harçlar Yasası uyarınca taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında alınacak harcın tapu kaydındaki payları / veraset ilamındaki hisseleri oranında hissedarlardan alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan 129,20-TL ilk masraflar ile yargılama aşamasında yapılan 21.115,05-TL olmak üzere toplam 21.244,25‬-TL yargılama giderinin tapu kaydındaki payları / veraset ilamındaki hisseleri oranında hissedarlardan alınarak davacı tarafa verilmesine,

7-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 28.500,00-TL ücreti vekaletin hissedarlardan tapu kaydındaki payları /veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak davacılar tarafa verilmesine,

8-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde 6100 sayılı HMK'nın 333. maddesi uyarınca davacıya iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 6100 sayılı HMK'nun 345. maddesi uyarınca iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/04/2025

İlanen tebliğ mahiyetinde olduğu ilan ve tebliğ olunur.

