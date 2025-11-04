T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : İstanbul İli, Sancaktepe İlçe, SARIGAZİ Mahalle/Köy, 437 Ada, 10 Parsel, Davaya konu taşınmaz Atatürk Mahallesi Tezcan Sokak No: 26, 28, Çınar Sokak No: 27 Sancaktepe / İstanbul (437 Ada 10 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu aşınmaz; Atatürk Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Sultangazi Caddesine yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi 437 ada 10 parsel 508,59 m2 yüzölçümüne sahiptir. Parsel düz bir topografik yapıya ve dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir. Parselin Tezcan Sokak ve Çınar Sokağa cephesi bulunmaktadır. Parsel üzerinde 3 adet bina bulunmaktadır. 1)Tezcan Sokak No: 26 Adresinde Yer Alan Bina(Aktaş Apt); Mahallinde zemin katt4 normal kat olmak üzere toplamda 5 katlıdır. Yerinde yapılan ölçümlere göre yaklaşık olarak Zemin kat 98 m2, 1. Normal kat 109 m2, 2. Normal kat 109 m2, 3. Normal kat 109 m2, 4. Normal kat 109 m2 olmak üzere toplamda 534 m2 kullanım alanına sahiptir. Mevcut durumda zemin katında 1 adet işyeri, 1. Normal katında 1 adet daire, 2. Normal katında 1 adet daire, 3. Normal katında 1 adet daire, 4. Normal katında 1 adet daire olmak üzere toplamda 5 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz içerisine girilmediğinden iç detay hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. 2) Tezcan Sokak No: 28 Adresinde Yer Alan Bina(Akdaşoğulları Apt); Mahallinde zemin kat+3 normal kat olmak üzere toplamda 4 katlıdır. Yerinde yapılan ölçümlere göre yaklaşık olarak Zemin kat 84 m2, 1. Normal kat 94 m2, 2. Normal kat 94 m2, 3. Normal kat 94 m2 olmak üzere toplamda 366 m2 kullanım alanına sahiptir. Mevcut durumda zemin katında 1 adet daire, 1. Normal katında 1 adet daire, 2. Normal katında 1 adet daire, 3. Normal katında 1 adet daire olmak üzere toplamda 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz içerisine girilmediğinden iç detay hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. 3)Çınar Sokak No: 27 Adresinde Yer Alan Bina(Gül Apt); Mahallinde zemin kat+4 normal kat olmak üzere toplamda 5 katlıdır. Yerinde yapılan ölçümlere göre yaklaşık olarak Zemin kat 100 m2, 1. Normal kat 112 m2, 2. Normal kat 112 m2, 3. Normal kat 112 m2, 4. Normal kat 112 m2 olmak üzere toplamda 548 m2 kullanım alanına sahiptir. Mevcut durumda zemin katında 1 adet daire, 1. Normal katında 1 adet daire, 2. Normal katında 1 adet daire, 3. Normal katında 1 adet daire, 4. Normal katında 1 adet daire olmak üzere toplamda 5 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz içerisine girilmediğinden iç detay hakkında bigsi sahibi olunamamıştır. Adresi : Atatürk Mah. Tezcan Sok. No:26-28 Çınar Sokaktan No:27 Sancaktepe / İSTANBUL Yüzölçümü : 508,59 m2 İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/40 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 06.03.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Sancaktepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14181248-641-E.432/3573 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 437 ada 10 no'lu parsel, 1187 ada 10 no.lu parsel 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında Taks: 0,40, Kaks: 0.90, 4 Kat, Konut alanında kalmaktadır denilmektedir. Kıymeti : 38.220.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında: (Sarıgazi Bld.) Sancaktepe Belediyesinin 24/01/2002--540 tarih ve yevmiye numarası ile ipotek şerhi olduğu görülmüştür. Sancaktepe Belediye Başkanlığından ipotek ile ilgili olarak görüş sorulmuş, gelen cevabi yazıda; Sarıgazi 437 ada 10 nolu parsel hissedarları Kamil AKDAŞ, Melek AKDAŞ, Abdullah AKDAŞ, Sefa AKDAŞ, Havva SELVİ ve Selfinaz TAVLI'ya ait hisseler üzerinde Belediyemiz lehine 24.01.2002 tarih ve 540 yevmiye numaralı ipotek şerhleri bulunmaktadır. Sarıgazi 437 ada 10 nolu parsel hissedarlarından Kamil AKDAŞ'ın imar uygulamasından gelen 169/509 hissesi üzerinde bulunan ipotek şerhinin 431.223,03TL ipotek ücreti, Şakir AKDAŞ'dan intikal eden hisselerden Melek AKDAŞ'ın 104.885,83TL ipotek ücreti, Kamil AKDAŞ'ın 62.926,50TL ipotek ücreti, Abdullah AKDAŞ'ın 62.926,50TL ipotek ücreti, Sefa AKDAŞ 'ın 62.926,50TL ipotek ücreti, Havva SELVİ'nin 62.926,50TL ipotek ücreti ve Selfinaz TAVLI'nın 62.926,50TL ipotek ücreti borcu bulunmaktadır. Söz konusu hisseler üzerinde bulunan 7 adet ipotek şerhinin kaldırılması için ipotek borçlarının ödenmesi gerekmekte olup Sarıgazi 1187 ada 10 nolu parselin tapu kaydında ipotek şerhi bulunmaktadır şeklinde cevap verilmiş olup, satış talep eden vekilince de satışın ipotekli şekilde satışını talep etmiştir.