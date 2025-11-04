T.C.

KAYSERİ

3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No: 2025/430 E. 2025/533 K.

Mahkememizde görülmekte olan ihalenin feshi davasında 24/09/2025 tarihinde davanın usulden reddine, esasa girilmediğinden davacının para cezası ile cezalandırılmasına yer olmadığına, Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 615,40 TL peşin harç, 281,80 TL başvurma harcının davacıdan alınarak hazineye irat kaydına karar verilmiş, Davacı istinaf kanun yolundan feragat ettiğini bildirdikten sonra 08/10/2025 tarihli dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvuru talebinde bulunduğundan 09/10/2025 tarihli ek karar ile istinaf talebi reddedilmiştir.

Tarafına gerekçeli karar ve 09/10/2025 tarihli ek karar tebliğ edilemeyen ve yapılan tüm araştırmalara ve usuli işlemlere rağmen açık adresi tespit edilemeyen Mehmet Ali ve Haney oğlu, 02/05/1961 Kangal Doğumlu, 277***46 TC Kimlik Numaralı davacı Baki KARADUMAN'a mahkemece verilen 24/09/2025 tarihli gerekçeli karar ile 09/10/2025 tarihli ek kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

Bu hususların son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR. 23/10/2025

