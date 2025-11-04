İ L A N

T.C. TARSUS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/261 Esas

Davacılar Caner Güvençli ve Ceyda Güvençli Çakar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında dava konusu Mersin ili Tarsus ilçesi Zübeyir Mahallesi 106 ada 3 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın SATIŞ suretiyle giderilmesi olup, yapılan yargılamada;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/01/2026 günü saat: 09:55'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLANEN TEBLİGAT İŞLEMİ YAPILAN

DAVALI : Selim AKYOL-15886226772 T.C.kimlik nolu, Bedir ve Katibe oğlu, 26/07/1966 doğumlu,

