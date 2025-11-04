Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. TOMARZA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:00

T.C. TOMARZA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

İLAN

T.C.

TOMARZA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Sayı : 2025/2 Ort. Gid. Satış

344*****032 TC kimlik numaralı Gıyasettin ve Hava Kızı 03/11/1987 doğumlu hissedar Fatma BEKTAŞ,

344*****480 TC kimlik numaralı Bekir Beşir ve Servinaz Kızı 15/01/1950 doğumlu hissedar Hava BEKTAŞ,

121*****540 TC kimlik numaralı Kıyasettin ve Hava Kızı 29/01/1979 doğumlu hissedar Gülcan YOLDAŞ

Yukarıda dosya bilgileri bulunmaktadır, memurluğumuz dosyasının 26/05/2025 tarihli bilirkişi kıymet takdiri evrakı bulunmaktadır, tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02324888

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. TOMARZA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz