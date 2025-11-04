Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:00
İLAN
T.C.
TOMARZA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Sayı : 2025/2 Ort. Gid. Satış
344*****032 TC kimlik numaralı Gıyasettin ve Hava Kızı 03/11/1987 doğumlu hissedar Fatma BEKTAŞ,
344*****480 TC kimlik numaralı Bekir Beşir ve Servinaz Kızı 15/01/1950 doğumlu hissedar Hava BEKTAŞ,
121*****540 TC kimlik numaralı Kıyasettin ve Hava Kızı 29/01/1979 doğumlu hissedar Gülcan YOLDAŞ
Yukarıda dosya bilgileri bulunmaktadır, memurluğumuz dosyasının 26/05/2025 tarihli bilirkişi kıymet takdiri evrakı bulunmaktadır, tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
