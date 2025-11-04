TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1 : Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Tokat Merkez Güneşli Mahallesi 412 Ada 44 parsel 'de kayıtlı 6.977,34m² miktarlı İmar Planında Emsal:2.40 Yen Çok 10 Kat Ticaret + Konut alanında kalan arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereği kapalı teklif usulü ve şartname esasları dahilinde satış ihalesi 25.11.2025 tarih ve Salı günü saat 14 .00 'da Belediyemiz Encümen huzurunda Encümen odasında yapılacaktır.

M adde 2 : İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini (Teminat mektubu vb.) Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verecekler İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir

Madde 3 : İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Tokat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

Madde 4 –Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri

SIRA NO: MAHALLE ADA PARSEL M² CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ 1





Güneşli





412 44 6.977,34





ARSA

Emsal:2.40 Yen Çok 10 Kat Ticaret + Konut Alanı



360.030.744,00TL



10.800.922,32 TL



25.11.2025-14.00

Madde :5 İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

A ) Gerçek Kişilerden istenen belgeler:

DIŞ ZARF

a)- Şartname bedelini ödediğine dair makbuz

b) -Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini (teminat mektubu vb.)

b)- Nüfus cüzdanı fotokobisi

c)- İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracaktır.

d)- Kanuni ikametgâh belgesi.

e)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi

f)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

g)- İhaleye vekaleten girecekler için 2025 yılında düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

ğ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

h) Sabıka Kaydı

ı) Teklif mektubu (kapalı bir iç zarf içerisinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır. (İÇ ZARF)

İÇ ZARF

Teklif mektubunda teklifin rakam veya yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Teklif mektubu bir zarf içerisine(iç zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı,soyadı,tebigata esas olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu ada ve parsel numarası yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.

B) Tüzel Kişiliklerden istenen belgeler;

a)Şartname bedelini ödediğine dair makbuz.

b) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini (teminat mektubu vb.)

c)- İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracak

ç)-Tüzel kişilik adına yetkili, olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

e)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.

f)- Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

g) Vekaletle ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

ğ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortakça imzalı ortaklık sözleşmesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi)

ı) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi veya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir.

i) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

j)İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen belgeleri dosya halinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir. Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

k) İhaleye katılım olmadığı takdirde,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43. Maddesi gereğince; ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aynı şartlarla pazarlık usulüyle satış ihalesi devam edecektir.

Madde 6 : İhaleye girecek isteklerin 21.11.2025 cuma günü saat 17: 00'e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 7 :. Satışı yapılan taşınmazların tapu devri ve tescil işlemi, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

Madde 8: Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

Madde 9 : : İhale kararı, karar tarihinden itibaren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesi gereğince; en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğine müteakip, 15 (on beş) gün içerisinde taşınmazın ihale bedelini şartname esasları dahilinde Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban no'lu hesabına yatıracaktır.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02322575