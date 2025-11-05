Giriş Tarihi: 06.11.2025 00:00
BİYOMEDİKAL SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/1888201
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|1.2. Adresi
|:
|Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin ÜSKÜDAR/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02163910680
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|20.11.2025 - 10:30
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu - Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sok. No:10 Üsküdar/İSTANBUL
|3.1. Adı
|:
|2026 Yılı Biyomedikal Tüketim Malzemesi Alımı
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|35 Kısım 36 Kalem Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyomedikal Depo Birimi
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin 01.01.2026 tarihinden sonra imzalanması halinde sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; ayrıca işe başlama yazısı verilmeyecektir. Sözleşme konusu mallar sözleşme süresi içinde parti parti teslim edilecek olup, ilk teslimat sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilgili birimin siparişine göre en geç 7 (Yedi) iş günü içerisinde yapılacaktır. Acil durumlarda siparişe göre daha kısa sürede teslimat yapılacaktır. Diğer teslimatlar hastanemizin ihtiyaç durumuna göre Sağlık Bakanlığının Stok Genelgesi gereği 3 aylık stok miktarını aşmayacak şekilde yapılacaktır. Sözleşme Bitiş Tarihi: 31.12.2026'dır
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2026
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
|Biyo uyumluluk Raporu
Biyosidal İzin Belgesi
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik Sertifikası
Materyal Uyumluluk Çalışması
Mikrobiyoloji ve Toksikoloji Raporu
Mikrobiyolojik Etkinlik Belgesi
Orijinal Prospektüs
Taahhütname
Tıbbi Cihaz Merkezi Yetki Belgesi
Tıbbi Cihaz Satış Yeri Belgesi
TİTUBB /ÜTS Kaydı
Toksik Olmadığını Doğrulayan Rapor
Türkçe Ürün Bilgisi
Uygunluk Beyanı-1
Uygunluk Beyanı-2
Uyumluluk Belgesi
Uyumluluk Listesi
Ürün Güvenlik Raporu
Ürün Güvenlik Veri Formu
Ürünün Zarar Vermediğine Dair Belge
ÜTS BELGESİ
ÜTS BELGESİ YOK İSE KAPSAM DIŞI BEYANI
Yetki Belgesi
|4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:
|Katalog
|4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
