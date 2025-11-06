TÜRKİYE CUMHURİYETİ LÜLEBURGAZ AİLE MAHKEMESİ

T.C.LÜLEBURGAZ AİLE MAHKEMESİ İ L A N
Esas No : 2025/475 Esas MİRAS BIRAKAN/(LAR) : OSMAN FİLİZ - 53977226584 -Gümüşyaka Mah. Güçlü Cad. No: 35D Silivri / İstanbulVELİ : JAMILA FİLİZ - GÜMÜŞYAKA MAH. YILDIZBOSTANI SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 3 Silivri/ İstanbul
DAVA : Çocuk Mallarının Korunması
DAVA TARİHİ : 11/07/2025
KARAR TARİHİ: 14/07/2025
Mahkememizce daha önce dava dilekçesinin tebliği aşamasında dosyada bilinen kimlik bilgilerinizle bulunan tüm adresler ve ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından yapılan araştırma ve bilinen ve kayıtlı bulunan en son adresiniz olan Gümüşkaya Mah. Yıldız bostanı sk no:2 iç kapı no:3 Silivri İstanbul adresinize mahkememizce de posta yolu ile tebligat çıkarılmış ancak adreste tanınmadığınız nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da başkaca bir netice alınamıştır. Bu kez Mahkememizce verilen Gerekçeli Kararın Hüküm kısmı tarafınıza ilanen tebliğ edilecektir.
Bu nedenle;
1-TMK 353. maddesi ile Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük gereğince küçüklerin ve velinin ikametgahı dikkate alınarak mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,
Dosyanın Görevli ve yetkili Silivri Aile Mahkemesine gönderilmesine,
2-Dosyanın kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle işlemlerin dosyanın aktartılması aşamasına kadar re'sen Mahkememizce takip edilmesine,
3-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,4-Yargılama gideri olmadığından karar verilmesine yer olmadığına, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, velinin yokluğunda gerekçeli kararın veliye tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde istinaf'a gönderilmek üzere mahkememize vereceği dilekçe ile itiraz edebileceği açıkça okunup usulen anlatıldı.13/10/2025
გამოცხადება
თურქეთის რესპუბლიკა
ლიულებურგაზის საოჯახო სასამართლო
საქმის ნომერი: 2025/475 Esas
მემკვიდრეობის დატოვებელი: ოსმან ფილისი – ტ.კ.ნ.: 53977226584 მისამართი: გიუმუშიაკა მჰ., გიუჩლიზე ქ. №35D, სილივრი / სტამბოლიმეურვე: ჯამილა ფილისი – გიუმუშიაკა მჰ., ილდიზბოსთანი ქ. №2, შიდა კარის №3, სილივრი / სტამბოლი
სასამართლო დავის საგანი:
მშვილთა ქონების დაცვის საკითხი
სარჩელის შეტანის თარიღი: 11.07.2025
გადაწყვეტილების თარიღი: 14.07.2025
სასამართლოს მიერ დადგენილია, რომ საჩივრის შეტყობინების ეტაპზე თქვენი პირადობის ცნობილ მონაცემებთან ერთად საქმის მასალებში მითითებულ ყველა მისამართზე, მათ შორის პოლიციის მიერ ჩატარებული შემდგომი გამოძიებით დადასტურებულ ბოლო მისამართზე (გიუმუშიაკა მჰ., ილდიზბოსთანი ქ. №2, შიდა კარის №3, სილივრი / სტამბოლი), სასამართლომ გამოგიგზავნათ შეტყობინება ფოსტის მეშვეობით, თუმცა მითითებულ მისამართზე თქვენ ვერ იქნა ნაპოვნი. ჩატარებულმა მისამართის გამოკვლევამ სხვა შედეგი არ გამოიღო.შესაბამისად, სასამართლოს მიერ მიღებული გამართლებული გადაწყვეტილების განჩინების ნაწილი გამოქვეყნებით გეცნობებათ. ამ საფუძველზე:
- თურქეთის სამოქალაქო კოდექსის 353-ე მუხლისა და ვალეობის, მეურვეობისა და მემკვიდრეობის რეგულირების შესახებ დებულების შესაბამისად,
მცირეწლოვანთა და მეურვის საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით,
ლიულებურგაზის საოჯახო სასამართლოს არაკომპეტენტურად გამოცხადება;
საქმის გადაგზავნა სილივრის საოჯახო სასამართლოში.
- საქმის საზოგადოებრივი წესრიგის საკითხად გამოცხადების გამო,
საქმის გადაცემის ეტაპამდე პროცედურების სასამართლოს ინიციატივით გაგრძელება.
- საქმის ხასიათიდან გამომდინარე, სახელმწიფო მოსაკრებლის ამოღება არ ექვემდებარება.
- სასამართლო ხარჯების არარსებობის გამო გადაწყვეტილების მიღება საჭირო არ არის.
აღნიშნული განჩინება მიღებულია საქმის მასალების წერილობითი განხილვის საფუძველზე, მეურვის არარსებობისას.გადაწყვეტილების შესახებ მეურვეს შეუძლია შეტანოს საჩივარი სააპელაციო წესით ჩვენი სასამართლოს მეშვეობით გადაწყვეტილების გაცნობიდან ორი კვირის ვადაში.თარიღი: 13.10.2025სასამართლოს მდივანი: №93656 მოსამართლე: №252238
