TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Bingöl ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 23.05.2023 tarih ve 14-1054 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-910 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1227 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-977 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1567 sayılı, 26.01.2022 tarih ve 4-181 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-963 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1025 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-894 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-979 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1029 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-961 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-966 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1031 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1091 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1230 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1230 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1219 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1203 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-995 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-891 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1047 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-986 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-912 sayılı, 20.04.2021 tarih ve 10-1364 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3994 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3987 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3986 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-4007 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3974 sayılı, 13.10.2021 tarih ve 31-3720 sayılı, 26.08.2021 tarih ve 13-881 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-950 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1045 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3089 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1178 sayılı, 31.03.2021 tarih ve 8-1120 sayılı, 07.05.2021 tarih ve 14-1879 sayılı, 01.04.2021 tarih ve 9-1177 sayılı, 03.05.2021 tarih ve 12-1648, 03.05.2021 tarih ve 12-1523 sayılı, 31.03.2021 tarih ve 8-1099 sayılı, 23.12.2021 tarih ve 40-4639 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1070 sayılı, 09.06.2022 tarih ve 18-1548 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1034 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1040 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1076 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1024 sayılı, 09.06.2022 tarih 18-1550 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3099 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3095 sayılı, 08.08.2022 tarih ve 29-2191 sayılı, 08.08.2022 tarih ve 29-2145 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 40-2655 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 40-2657 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3093 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1039 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-915 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-901 sayılı, 30.03.2023 tarih ve 7-597 sayılı, 30.03.2023 tarih ve 7-602 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1206, 30.03.2023 tarih ve 7-616 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1211 sayılı, 13.04.2023 tarih ve 9-780 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1033 sayılı, 01.09.2023 tarih ve 27-1827 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-895 sayılı, 26.01.2022 tarih ve 4-192 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-886 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1038 sayılı, 22.08.2024 tarih ve 18-1071 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1550 sayılı kararlar ile başlanmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no'lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi
İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
Genç Büyükçağ 178 20 KUDRET SAYIN MEHMET
Genç Büyükçağ 178 28 CANAN SAYIN ABDULLAH
Genç Büyükçağ 178 29 MAİLE HAN HASAN
Genç Büyükçağ 178 29 MUHİTTİN HAN MEHMET
Genç Büyükçağ 178 29 YILMAZ HAN MUHİTTİN
Genç Dedebağı 190 17 DEMET ÇELİKEL MEHMET ALİ
Genç Dedebağı 194 2 ALİ DEMİR MEHMET
Genç Dedebağı 194 2 HİŞAR DEMİR ALİ
Genç Dedebağı 194 3 HANİFİ DEMİR ALİ
Genç Dedebağı 194 14 MEHMET ALİ DEMİR MEHMET
Genç Dedebağı 194 14 RIDVAN DEMİR MEHMET ALİ
Genç Güzeldere 152 1 GÜLÜ ÖNAL MEHMET
Genç Güzeldere 152 1 MAHMUT KOÇ MEHMET
Genç Güzeldere 152 1 ALİ KOÇ MEHMET
Genç Güzeldere 152 1 MUSTAFA KOÇ MEHMET
Genç Güzeldere 152 5 EMİN KOÇ MUSA
Genç Dedebağı 163 3 İLHAN YARARLI ARİF
Genç Bayırlı 106 19 HASAN AĞIRBAŞ DERVİŞ
Genç Bayırlı 106 19 CEMİLE AĞIRBAŞ AHMET
Genç Bayırlı 106 19 ZELİHA AĞIRBAŞ HASAN
Genç Bayırlı 106 19 YUSUF ZİYA AĞIRBAŞ HASAN
Genç Bayırlı 106 19 ŞAHİDE AĞIRBAŞ AHMET
Genç Bayırlı 106 19 YUSUF AĞIRBAŞ HASAN
Genç Bayırlı 106 19 MEHMET TAYİP AĞIRBAŞ HASAN
Genç Bayırlı 106 19 HAVA SAKUR HASAN
Genç Bayırlı 106 19 DİLŞAH TEZEL TACETTİN
Genç Bayırlı 106 19 PERİŞAN ÇAĞLAYAN TACETTİN
Genç Bayırlı 106 19 ŞEVKET TEZEL TACETTİN
Genç Bayırlı 106 19 SUPHİ TEZEL TACETTİN
Genç Bayırlı 106 19 BAYRAM TEZEL TACETTİN
Genç Bayırlı 106 19 SAİM TEZEL TACETTİN
Genç Bayırlı 106 19 HANIM TEZEL ALİ
Genç Bayırlı 106 19 HAVVA AĞIRBAŞ MEHMET TAYIP
Genç Bayırlı 106 19 GURBET TEZEL BAYRAM
Genç Bayırlı 106 19 ZELİHA TEZEL BAYRAM
Genç Bayırlı 106 19 MENESE TEZEL BAYRAM
Genç Bayırlı 106 19 ASEL MEVA TEZEL BAYRAM
Genç Bayırlı 106 19 HÜSEYİN TEZEL REŞO
Genç Bayırlı 106 19 DURİ TEZEL MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 MAYİDE TEZEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 SARİYE GÖNLÜAÇIK HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 HAMİT GÖNLÜAÇIK ÖMER
Genç Bayırlı 106 19 VESİLE AYDIN HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 AHMET TEZEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 ALİ TEZEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 HAYRİYE TEZEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 AGİT TEZEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 YUSUF TEZEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 MEHMET AYRAÇ ALİ
Genç Bayırlı 106 19 TACETTİN TEZEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 HALİME AYRAÇ HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 LEYLA TEZEL ARİF
Genç Bayırlı 106 19 MEHMET TEZEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 MEHDİN GÖNLÜAÇIK HAMİT
Genç Bayırlı 106 19 ZEHRA TEZEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 106 19 SAİM AYRAÇ MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 ZEHRA GÖNLÜAÇIK HAMİT
Genç Bayırlı 106 19 EKREM AYIK İBRAHİM
Genç Bayırlı 106 19 SELAHATTİN GÖNLÜAÇIK HAMİT
Genç Bayırlı 106 19 AZİZ GÖNLÜAÇIK HAMİT
Genç Bayırlı 106 19 SIDDIKA AYRAÇ İBRAHİM
Genç Bayırlı 106 19 TEKİN TEZEL MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 GÜZEL AYIK MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 AYSEL TEZEL MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 SAADET ARIN MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 TELLİ AYDIN MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 ZEYTUN AYIK MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 SIDIKA BELDEK HAMİT
Genç Bayırlı 106 19 YADİN TEZEL MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 MURAT AYRAÇ MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 MURAT TEZEL MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 GÜLLÜ KARA MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 GÜLSEN CAN MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 AYDIN GÖNLÜAÇIK HAMİT
Genç Bayırlı 106 19 NAİM AYRAÇ MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 SAİM TEZEL MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 GÜLTEN DERE MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 MÜSLİME AYÇEMAN MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 YAVUZ TEZEL MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 AYTEN ZENGİN MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 ŞAHİN AYRAÇ MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 BEHÇET TEZEL MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 ERHAN AYRAÇ SAİM
Genç Bayırlı 106 19 LEYLA KARATAŞ SAİM
Genç Bayırlı 106 19 OSMAN AYRAÇ MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 ABBAS AYIK EKREM
Genç Bayırlı 106 19 ENES AYIK EKREM
Genç Bayırlı 106 19 İBRAHİM AYIK EKREM
Genç Bayırlı 106 19 HASAN AYRAÇ SAİM
Genç Bayırlı 106 19 HÜSEYİN AYRAÇ SAİM
Genç Bayırlı 106 19 EMRULLAH TEZEL TACETTİN
Genç Bayırlı 106 19 GÜLBAHAR AYRAÇ SAİM
Genç Bayırlı 106 19 ZEYNEP ÇAĞLAYAN TACETTİN
Genç Bayırlı 106 19 MELİKHAN AYIK EKREM
Genç Bayırlı 106 19 SEMANUR TEZEL MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 ÖMER GÖNLÜAÇIK ŞIRA
Genç Bayırlı 106 19 ŞEMŞİ GÖNLÜAÇIK REŞİT
Genç Bayırlı 106 19 HAYRİYE GÖNLÜAÇIK MEHMET
Genç Bayırlı 106 19 TEMUR GÖNLÜAÇIK ÖMER
Genç Bayırlı 106 19 HASRET GÖNLÜAÇIK AHMET
Genç Bayırlı 106 19 DERVİŞ GÖNLÜAÇIK ÖMER
Genç Bayırlı 106 19 KERİM GÖNLÜAÇIK ÖMER
Genç Bayırlı 106 19 ESMA GÖNLÜAÇIK RİZA
Genç Bayırlı 106 19 ŞERİF GÖNLÜAÇIK ÖMER
Genç Bayırlı 106 19 FEYZİ GÖNLÜAÇIK KERİM
Genç Bayırlı 106 19 RAHİM GÖNLÜAÇIK DERVİŞ
Genç Bayırlı 106 19 HALİM GÖNLÜAÇIK TEMUR
Genç Bayırlı 106 19 FERİKA TOĞMUŞ KERİM
Genç Bayırlı 106 19 FAİK GÖNLÜAÇIK KERİM
Genç Bayırlı 106 19 BİŞAR GÖNLÜAÇIK KERİM
Genç Bayırlı 106 19 HALİSE GÖNLÜAÇIK ŞERİF
Genç Bayırlı 106 19 NAFİYE BOLLUK ŞERİF
Genç Bayırlı 106 19 YADİN GÖNLÜAÇIK KERİM
Genç Bayırlı 106 19 MUZAFFER GÖNLÜAÇIK DERVİŞ
Genç Bayırlı 106 19 SADIK GÖNLÜAÇIK KERİM
Genç Bayırlı 106 19 HALİS GÖNLÜAÇIK ŞERİF
Genç Bayırlı 106 19 MERYEM ERKAN RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 GÜLCAN SAKUR RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 KEZİBAN BERK ŞERİF
Genç Bayırlı 106 19 İSA GÖNLÜAÇIK ŞERİF
Genç Bayırlı 106 19 ALTUN ARI RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 ORHAN GÖNLÜAÇIK RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 ZEYTUN ERDEMLİ ŞERİF
Genç Bayırlı 106 19 TURHAN GÖNLÜAÇIK RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 YUNUS GÖNLÜAÇIK ŞERİF
Genç Bayırlı 106 19 SEDAT GÖNLÜAÇIK RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 VEDAT GÖNLÜAÇIK RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 İDRİS GÖNLÜAÇIK ŞERİF
Genç Bayırlı 106 19 BURHAN GÖNLÜAÇIK RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 HASİP GÖNLÜAÇIK ŞERİF
Genç Bayırlı 106 19 ÖZLEM UÇKAÇ RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 FİGEN KALABALIK RAHİM
Genç Bayırlı 106 19 YASİN GÖNLÜAÇIK RAHİM
Genç Bayırlı 172 11 M. SAİT ADAY M. EMİN
Genç Bayırlı 172 11 NEVZAT ADAY M. EMİN
Genç Bayırlı 172 12 HALİT ERDEMLİ MEHMET
Genç Bayırlı 172 12 NURULLAH ERDEMLİ HAKKI
Genç Bayırlı 172 3 FATMA GÖNLÜAÇIK HASAN
Genç Bayırlı 172 4 DAVUT ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 HÜSEYİN GÖRGEL KÖLO
Genç Bayırlı 172 4 HEVİ GÖRGEL DAVUT
Genç Bayırlı 172 4 EMİNE ERDEMLİ HAMZA
Genç Bayırlı 172 4 ŞEMDİN ERDEMLİ DAVUT
Genç Bayırlı 172 4 LEYLA ERDEMLİ KÖLO
Genç Bayırlı 172 4 ABDULLAH ERDEMLİ DAVUT
Genç Bayırlı 172 4 ZAİDE ERDEMLİ DAVUT
Genç Bayırlı 172 4 KASIM KAYA HAMZA
Genç Bayırlı 172 4 HURMİ ERDEMLİ HASAN
Genç Bayırlı 172 4 DERDİ KAYA DAVUT
Genç Bayırlı 172 4 YUSUF ERDEMLİ DAVUT
Genç Bayırlı 172 4 HURMİ ERDEMLİ MEHMET
Genç Bayırlı 172 4 AHMET ERDEMLİ DAVUT
Genç Bayırlı 172 4 İBRAHİM ERDEMLİ DAVUT
Genç Bayırlı 172 4 SADİYE AKSİN HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 HAYRİYE OĞUR YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 NAZİME ERDEMLİ KASIM
Genç Bayırlı 172 4 HATİP ERDEMLİ ŞEMDİN
Genç Bayırlı 172 4 ZİYA GÖRGEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 KAZİM ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 EŞREF KAYA KASIM
Genç Bayırlı 172 4 SARİYE KURALAY ŞEMDİN
Genç Bayırlı 172 4 MURAT GÖRGEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 VAHİBE ATAŞ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 REFİKA ARİK HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 ALİ ERDEMLİ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 MEHMET REFİK ERDEMLİ ŞEMDİN
Genç Bayırlı 172 4 MEHMET ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 FAİK GÖRGEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 ŞERİF ERDEMLİ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 HALİSE ALKAÇ ŞEMDİN
Genç Bayırlı 172 4 TAYİP GÖRGEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 M. SAİT ERDEMLİ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 HALİME GENDE HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 MEHMEDİ GÖRGEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 YILDIZ YILDIZ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 M. ALİ ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 GÜLSEVEN ERDEMLİ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 BELKİSA GÖRGEL YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 SAİME TEZEL ABDULLAH
Genç Bayırlı 172 4 ENVER ERDEMLİ ABDULLAH
Genç Bayırlı 172 4 BAYRAM ERDEMLİ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 FELEK ERDEMLİ ABDULLAH
Genç Bayırlı 172 4 İLHAMİ ERDEMLİ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 REFİKA GÖRGEL HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 RAYİFE ALTUNBAŞ HÜSEYİN
Genç Bayırlı 172 4 REFİK ERDEMLİ ŞEMDİN
Genç Bayırlı 172 4 MUSLİHE İŞLEK ŞEMDİN
Genç Bayırlı 172 4 GÜLHAN SUSAN AHMET
Genç Bayırlı 172 4 NİHAL ERDEMLİ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 ŞAHİN ERDEMLİ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 MURAT ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 AYHAN ERDEMLİ AHMET
Genç Bayırlı 172 4 FIRAT ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 NİHAT ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 SAİT YILDIZ NÜSRETTİN
Genç Bayırlı 172 4 ERGİN ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 ERDEM YILDIZ NÜSRETTİN
Genç Bayırlı 172 4 MEHMET ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 HEDİYE ÇİN NÜSRETTİN
Genç Bayırlı 172 4 TÜRKAN İŞLEK YUSUF
Genç Bayırlı 172 4 METİN ERDEMLİ YUSUF
Genç Bayırlı 139 5 MAHMUT ACAR HASAN
Genç Binekli 111 3 MEHMET İKBAL TURHAN ABDULLAH
Genç Binekli 111 4 HALİME TURHAN KASIM
Genç Binekli 111 4 ABDURRAHMAN TUĞA YUSUF
Genç Binekli 111 4 HALİME TUĞA SELİM
Genç Binekli 111 4 BEDİA TURHAN SELİM
Genç Binekli 111 4 HEYBET TUĞA ABDURRAHMAN
Genç Binekli 111 4 BİLAL TURHAN SELİM
Genç Binekli 140 3 MEHMET ÖZDEMİR HÜSEYİN
Genç Sarıbudak 144 2 MUSTAFA ALDANMA HASAN
Genç Doğanca 109 17 ARİF DOPDOĞRU MAHMUT
Genç Doğanca 109 17 CEVAHİR ALTAY HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 MEHMET ALİ ALTAY ALİ
Genç Doğanca 109 17 ÖMER DOPDOĞRU ARİF
Genç Doğanca 109 17 HASAN ALTAY MEHMET ALİ
Genç Doğanca 109 17 ESMERAY ALTAY MEHMET ALİ
Genç Doğanca 109 17 SABRİ DOPDOĞRU ARİF
Genç Doğanca 109 17 RIZA ALTAY MEHMET ALİ
Genç Doğanca 109 17 GÜRCÜ DOPDOĞRU ARİF
Genç Doğanca 109 17 FAHRETTİN ALTAY MEHMET ALİ
Genç Doğanca 109 17 SAADET BURTAŞKIRAY MEHMET ALİ
Genç Doğanca 109 17 AYŞE NAZLİER ABDURRAHMAN
Genç Doğanca 109 17 GÖKHAN KAYA SAİT
Genç Doğanca 109 17 AZRA KAYA GÖKHAN
Genç Doğanca 109 17 EMİRHAN KAYA GÖKHAN
Genç Doğanca 109 17 LAMİA KAYA ABDULAZİZ
Genç Doğanca 109 17 ALİ KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 CAHİT KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 ŞAHSENEM DOPDOĞRU ALİ
Genç Doğanca 109 17 MÜCAHİT KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 YAVUZ KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 SAİT TUNCAY KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 ALİ TAHSİN KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 DOĞAN KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 GÜLCAN KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 GÖNÜL KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 TURGUT KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 ERCAN TURGUT KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 SERCAN KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 SAVAŞ KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 ALİ HAYDAR KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 ZOZAN KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 ZUHAT KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 EMİNE KAYA ABDULHAKKI
Genç Doğanca 109 17 DANYAL KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 BATTAL KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 BAVER KAYA SAİT TUNCAY
Genç Doğanca 109 17 DANYAL KAYA SAİT TUNCAY
Genç Doğanca 109 17 ASMİN KAYA SAİT TUNCAY
Genç Doğanca 109 17 KEVSEL KAYA MUSTAFA
Genç Doğanca 109 17 HAYDAR KAYA DERVİŞ
Genç Doğanca 109 17 SAİT ERTUĞRUL RÜŞTÜ
Genç Doğanca 109 17 SÜLEYMAN KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 SIDIKE ERTOĞRUL HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 FATİMA KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 YUSUF ZİYA KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 BEHİYE KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 İBRAHİM KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 SAİT KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 NAİME KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 MUSRİKA KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 SABİTE KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 MEHMET KAYA HAYDAR
Genç Doğanca 109 17 SABİTE KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 ŞEFİKA ERTUĞRUL SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 MEHMET ERTOĞRUL SAİT
Genç Doğanca 109 17 MÜYESSER DOĞAN SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 MÜJGEN KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 M. SELİM KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 HATİCE KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 HANDAN KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 KAMURAN KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 ŞÜKRAN KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 İMRAN KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 CANAN KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 SALİM KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 İLKSEV KAYA ALİ
Genç Doğanca 109 17 MUHSİN KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 SEVİM ZOROĞLAN SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 NECATİN KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 RAMAZAN KAYA SÜLEYMAN
Genç Doğanca 109 17 ZUHAL KARAKOÇ SÜLEYMAN
Genç Doğanca 108 3 EŞREF DEYAPOĞLU MEHMET RIZA
Genç Doğanca 108 3 İSMAİL DEYAPOĞLU EŞREF
Genç Doğanca 108 3 PAŞA DEYAPOĞLU EŞREF
Genç Doğanca 108 3 SİNAN GÖKER BURHANETTİN
Genç Doğanca 108 3 GÜRCİ GÖNENÇ NECMETTİN
Genç Doğanca 108 3 HALİL GÖKER İSMAİL
Genç Doğanca 108 3 FATMA GÖKER MEHMET RIZA
Genç Doğanca 108 3 RABİA GÖKEL HALİL
Genç Doğanca 108 3 SEVİM BAKIR HALİL
Genç Doğanca 108 3 SELAHATTİN DEDE ABDURRAZAK
Genç Yenisu 147 5 ABDULVAHAP BOLAT HÜSEYİN
Genç Yenisu 147 5 RAMAZAN ÖTEN SÜLEYMAN
Genç Çanakçı 116 43 ABDURRAHMAN GÖLCÜKLÜ MUSTAFA
Genç Çanakçı 116 43 MURAT GÖLCÜKLÜ ABDURRAHMAN
Genç Çanakçı 116 43 AHMET GÖLCÜKLÜ HASAN
Genç Çanakçı 116 43 HASAN GÖLCÜKLÜ AHMET
Genç Çanakçı 116 43 ŞEFİKA ALAY HASAN
Genç Çanakçı 116 43 HANIM GÖNÜL ALİ
Genç Çanakçı 116 43 SAİT ALAY MEHMET
Genç Çanakçı 146 3 RAHİM ÖREN YÜSÜF
Genç Çanakçı 146 3 EYLÜL ÖREN YÜSÜF
Genç Çanakçı 146 3 ORHAN ÖREN YÜSÜF
Genç Çanakçı 146 3 MEHMET ÖREN YÜSÜF
Genç Çanakçı 116 35 ŞEYNİYE GÜLLÜOĞLU ABDULLAH
Genç Çanakçı 116 35 EMİNE TANİN MARUF
Genç Çanakçı 116 34 MEHMET ALİ KALABALIK MEHMET
Genç Çanakçı 116 34 BAYRAM KALABALIK MEHMET
Genç Çanakçı 121 16 TEMUR ÇAKIRCİ HÜSEYİN
Genç Çanakçı 121 16 FATMA ÇAKIRCİ MUSA
Genç Çanakçı 121 16 HURMİYE ÇAKIRCİ TEMUR
Genç Çanakçı 121 16 RUKİYE ÇAKIRCİ TEMUR
Genç Çanakçı 121 16 KADRİYE YOLDAŞ MEHMET
Genç Çanakçı 121 16 ZÖHRE ÇAKIRCİ TEMUR
Genç Çanakçı 121 16 MEHMET ÇAKIRCİ HÜSEYİN
Genç Çanakçı 121 16 HAVA ÇAKIRCİ ÖMER
Genç Çanakçı 121 16 ABDULLAH ÇAKIRCİ MEHMET
Genç Çanakçı 121 16 SELAHATTİN ÇAKIRCİ MEHMET
Genç Çanakçı 117 3 ABDURRAHMAN GÖLCÜKLÜ MUSTAFA
Genç Çanakçı 117 3 MURAT GÖLCÜKLÜ ABDURRAHMAN
Genç Çanakçı 121 96 HEYBET TAN ABDÜLREZAK
Genç Çanakçı 121 121 ABDULBAKİ TAN MEHMET
Genç Çanakçı 121 121 FATMA TAN KAYNAR ABDULBAKİ
Genç Çanakçı 121 120 İBRAHİM GÜVEN MEHMET ALİ
Genç Çanakçı 121 120 RABİA GÜVEN AHMET
Genç Çanakçı 121 120 AHMET GÜVEN İBRAHİM
Genç Çanakçı 121 120 HÜSEYİN FEHMİ TAN MEHMET
Genç Çevirme 121 5 ZELİHA SAVUK ÖMER
Genç Çevirme 121 5 HASAN MEHMET SAVUK HASAN
Genç Çevirme 121 5 HAYRİYE SAVUK HASAN
Genç Çevirme 121 5 MEHMET ALİ SAVUK HASAN MEHMET
Genç Çevirme 121 5 HALİME SATILMIŞ MEHMET
Genç Çevirme 121 5 EMİNE SANIR MEHMET
Genç Çevirme 121 5 AHMET SANIR ALİ
Genç Çevirme 121 5 ABDULLAH SATILMIŞ MEHMET
Genç Çevirme 121 5 MAHMUT SAVUK HASAN MEHMET
Genç Çevirme 121 5 AHMET SAVUK HASAN MEHMET
Genç Çevirme 121 5 FATMA GİRÇEK MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 ÖMER DURSUN ARİF
Genç Çevirme 121 5 NECMETTİN SAVUK MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 ABDULLAH SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 MERYEME SATILMIŞ ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 FADİLE SAVUK ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 MEHMET CAN SAVUK MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 SELAHATTİN SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 ŞEFİK SAVUK MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 CEMİL SATILMIŞ ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 ABDULLAH SAVUK MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 ŞEFİKA ÇAKIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 KEZİBAN SATILMIŞ MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 CEMİLE ALAS ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 FAHRETTİN SAVUK MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 İZETTİN SAVUK MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 HAMİYET YÜCA MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 HASAN SAVUK MEHMET ALİ
Genç Çevirme 121 5 FATMA TEZEL ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 FATMA SATILMIŞ ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 MESUT SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 KADRİYE KARAMAN AHMET
Genç Çevirme 121 5 GÜLSER SAVUK MAHMUT
Genç Çevirme 121 5 KADRİ SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 HALİSE YALÇIN AHMET
Genç Çevirme 121 5 PERİHAN MİRAN AHMET
Genç Çevirme 121 5 NUSRETTİN SATILMIŞ ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 ABDURRAHMAN SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 HASAN SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 HÜSEYİN SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 ÇİĞDEM YANIK ÖMER
Genç Çevirme 121 5 HATİCE SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 MECİDE ABACI ÖMER
Genç Çevirme 121 5 SALİHA SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 ERDOĞAN DURSUN ÖMER
Genç Çevirme 121 5 RECEP SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 MÜMİNE SANIR ABDULSEBUR
Genç Çevirme 121 5 EMEL YÜREKLİ ÖMER
Genç Çevirme 121 5 BEDRİYE SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 MESUT BABAOĞLU ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 SEVİM SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 ÇİĞDEM SAVUK ÇİFÇİ ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 YUNUS SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 SİBEL DURSUN ÖMER
Genç Çevirme 121 5 MÜSLÜM SAVUK ABDULLAH
Genç Çevirme 121 5 İDRİS SANIR AHMET
Genç Çevirme 121 5 AHMED YUSUF SANIR YUNUS
Genç Gerçekli 179 6 MEHMET ÇAKIR HASAN
Genç Gerçekli 179 6 FİKRİYE ÇAKIR MEHMET
Genç Gerçekli 200 3 SUZAN ÖZATEŞ HÜSEYİN
Genç Gerçekli 200 3 MUZEYEN TOKGÖZ HÜSEYİN
Merkez Ağaçeli 295 8 FATİME KORKUTATA ZÜLKÜFİL
Merkez Kılçadır 112 4 ERKAN TEMİZ CEMAL
Merkez Kılçadır 112 4 GÜLSEN TEMİZ YUSUF
Merkez Kılçadır 112 4 VEYSİ TEMİZ AHMET TEVFİK
Merkez Kılçadır 112 4 SAKİNE TEMİZ ALİ
Merkez Kılçadır 112 4 ŞEREF TEMİZ VEYSİ
Merkez Kılçadır 112 4 ŞEMSETTİN GÖRÜ SABRİ
Merkez Kılçadır 112 4 KENAN TEMİZ VEYSİ
Merkez Kılçadır 112 4 ZEHRA TEMİZ İSMAİL CEVAT
Merkez Kılçadır 112 4 REMZİYE TEMİZ EMİN
Merkez Kılçadır 112 4 HATİCE TEMİZ VEYSİ
Merkez Kılçadır 112 4 ADNAN TEMİZ ŞEREF
Merkez Kılçadır 112 4 SİNAN TEMİZ VEYSİ
Merkez Kılçadır 112 4 PINAR IŞIK ŞEMSETTİN
Merkez Kılçadır 112 4 VEYSEL ÇAĞLAR GÖRÜ ŞEMSETTİN
Merkez Kılçadır 112 4 NECİBE TEMİZ ARİF
Merkez Kılçadır 112 4 REŞİT TEMİZ AHMET TEVFİK
Merkez Kılçadır 112 4 NEVZAT TEMİZ REŞİT
Merkez Kılçadır 112 4 NECAT TEMİZ REŞİT
Merkez Kılçadır 112 4 NURTEN TEMİZ REŞİT
Merkez Kılçadır 112 4 FEYZİ TEMİZ AHMET TEVFİK
Merkez Kılçadır 112 4 REMZİYE TEMİZ FEYZİ
Merkez Kılçadır 112 4 NECMİYE TEMİZ FEYZİ
Merkez Kılçadır 108 9 SADIK BURAL MEHMET ALİ
Merkez Kılçadır 108 11 ŞAHDİN BOR AHMET
Merkez Kılçadır 108 11 AYŞE KAYIRTAR AHMET
Merkez Kılçadır 108 11 HAYDAR BOR AHMET
Merkez Kılçadır 108 11 İPEK BOR AHMET
Merkez Kılçadır 108 11 MAHMUT BOR MEHMET
Merkez Kılçadır 108 11 REMZİ BOR AHMET
Merkez Kılçadır 108 11 VEYSİ ALAŞ HASAN
Merkez Kılçadır 108 11 MEHMET SIDDIK ALAŞ HASAN
Merkez Kılçadır 108 11 ZÜHRİYE ALAŞ HALİL
Merkez Kılçadır 108 11 SADULLAH ALAŞ MEHMET SIDDIK
Merkez Olukpınar 117 17 HALİT BURKANKULU HIDIR
Merkez Olukpınar 117 17 RAHİME BURKANKULU MAHMUT
Merkez Olukpınar 117 17 MUSA BURKANKULU HALİT
Merkez Olukpınar 117 17 ALİ BULUŞ MEHMET
Merkez Olukpınar 117 17 HÜSEYİN BURKANKULU HALİT
Merkez Olukpınar 117 17 ZEYNEP - HALİT
Merkez Olukpınar 117 17 CEMİLE BURKANKULU SÜLEYMAN
Merkez Olukpınar 117 17 HASAN ANAŞİN ŞAKİR
Merkez Olukpınar 117 17 TÜRKAN ANŞİN HALİT
Merkez Olukpınar 117 17 SEVİM BULUŞ HALİT
Merkez Olukpınar 117 17 KAYA BURKANKULU HALİT
Merkez Olukpınar 117 17 BEYAZ BURKANKULU HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 LEYLA BAZANCİR ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 ALİ BURKANKULU MUSA
Merkez Olukpınar 117 17 FATMA BURKANKULU HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 FAHRİYE KAYA MUSA
Merkez Olukpınar 117 17 SAİM BURKANKULU HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 YILDIZ ALPKIRAY MUSA
Merkez Olukpınar 117 17 FATMA BULUŞ ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 MEHMET BURKANKULU HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 GÜNEŞ BURKANKULU MUSA
Merkez Olukpınar 117 17 MAHMUT BURKANKULU MUSA
Merkez Olukpınar 117 17 AHMET BURKANKULU MUSA
Merkez Olukpınar 117 17 FATMA GÜL BÜRKE HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 YAŞAR BURKANKULU MUSA
Merkez Olukpınar 117 17 TAHİR BURKANKULU HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 CEVDET CEM BULUŞ ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 REMZİYE BURKANKULU MUSA
Merkez Olukpınar 117 17 MÜJGAN BAZANCİR ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 ALİ ELHANAY SELİM
Merkez Olukpınar 117 17 YUSUF BURKANKULU KAYA
Merkez Olukpınar 117 17 FİKRET BULUŞ ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 RABİA ÜSTÜNER HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 MAHMUT BURKANKULU MUSA
Merkez Olukpınar 117 17 EMİNE BURKANKULU ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 AYŞE TÜFEKÇİ HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 ERDAL CEM BULUŞ ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 EMİNE ELHANAY HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 AHMET ANŞİN HASAN
Merkez Olukpınar 117 17 AYŞE AY HASAN
Merkez Olukpınar 117 17 GÜLSÜM ANALAYATALAY HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 17 İSMAİL BURKANKULU YUSUF
Merkez Olukpınar 117 17 ÖZLEM BİŞGİN YUSUF
Merkez Olukpınar 117 17 MURAT BURKANKULU YUSUF
Merkez Olukpınar 117 17 SÜLEYMAN ELHANAY ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 FURKAN ELHANAY ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 MUHAMMED ALİ ELHANAY ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 SALİH ELHANAY ALİ
Merkez Olukpınar 117 17 HAYRUNNİSA ELHANAY ALİ
Merkez Olukpınar 117 18 YILDIZ BURKANKOLU HASAN
Merkez Olukpınar 117 18 CAİZE BÜRKE HASAN
Merkez Olukpınar 117 18 ZİYNET BURTAÇKIRAY HASAN
Merkez Olukpınar 117 18 ALAADDİN BURTAŞKIRAY ZEKİ
Merkez Olukpınar 117 18 LEYLA BURTAŞKIRAY ZEKİ
Merkez Olukpınar 117 18 HÜSEYİN BURTAŞKIRAY HASAN
Merkez Olukpınar 117 18 YILDIZ BURTAŞKIRAY BEŞİR
Merkez Olukpınar 117 18 ORHAN BURTAŞKIRAY HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 117 18 MAHMUT BURTAŞKIRAY HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 120 9 ZİYA BUHAN HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 120 12 HIDIR BUTAKO DEVRİŞ
Merkez Olukpınar 120 13 MAİLE BUTAKU HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 120 13 TİMUR BUTAKU HASAN
Merkez Olukpınar 120 13 AHMET BUTAKU KEKİ
Merkez Olukpınar 120 13 ŞÜKRÜ ARISLİ MAHMUT
Merkez Olukpınar 120 13 ZÜHRE BUTAKU TİMUR
Merkez Olukpınar 120 13 ORHAN SAMİ BUTAKU TİMUR
Merkez Olukpınar 120 13 MEHMET RIZA BÖÇKÜN HIDIR HAKKI
Merkez Olukpınar 120 13 FATMA BÖÇKÜN TİMUR
Merkez Olukpınar 120 13 HATUN BUTAKU AHMET
Merkez Olukpınar 120 13 SAİM BUTAKU TİMUR
Merkez Olukpınar 120 13 REMZİYE BUTAKU AHMET
Merkez Olukpınar 120 13 GİYASETTİN BÖÇKÜN MEHMET RIZA
Merkez Olukpınar 120 13 SEVGİ BUTAKU NEDİM
Merkez Olukpınar 120 13 EMİNE BUTAKU ÖMER
Merkez Olukpınar 120 13 ABDULKERİM BUTAKU ABDULLAH
Merkez Olukpınar 122 6 MEHMET BUHAN MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 MUSA BURKAY HAYDAR
Merkez Olukpınar 122 23 FATMA BURKAY MEHMET
Merkez Olukpınar 122 23 ESMA BURKANKULU MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 NAZİ BURTAKUCİ MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 HÜSEYİN BURTAKUCİ MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 FATMA BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 ALİ BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 İBRAHİM BÜRKÜK MEHMET
Merkez Olukpınar 122 23 RAMAZAN BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 NAZİME BÜRKÜK MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 MEHMET EMİN BURKANKULU MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 YILDIZ BURKAY HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 BAYRAM BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 MİRCAN BURKANKULU SABRİ
Merkez Olukpınar 122 23 FATMA BURKAY SÜLEYMAN
Merkez Olukpınar 122 23 MEHMET ZEKİ ALPKIRAY ABDULAZİZ
Merkez Olukpınar 122 23 SABİTA BURKANKULU SABRİ
Merkez Olukpınar 122 23 KAZIM BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 SALAHATTİN BURKANKULU SABRİ
Merkez Olukpınar 122 23 VEYSİ BURKANKULU SABRİ
Merkez Olukpınar 122 23 SAİM BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 REMZİYE ALPKIRAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 YAŞAR BURTAŞKIRAY HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 SABİHA BÖRÜKOÇİN ALİ
Merkez Olukpınar 122 23 REMZİYE BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 BESRİYE BURKANKULU YUSUF
Merkez Olukpınar 122 23 MERYEM BUHAN HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 KEMAL BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 ŞEFİKA BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 MEHMET ZİYA ERDEM HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 BURHANETTİN BÜRKÜK İBRAHİM
Merkez Olukpınar 122 23 MEHMET ERDEM HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 CEMAL BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 AHMET BURKAY ALİ
Merkez Olukpınar 122 23 HATİCE BOĞAÇ İBRAHİM
Merkez Olukpınar 122 23 ZEKİ ERDEM HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 SAKİNE BURTAŞKIRAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 PAŞA BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 CENGİZ BÜRKÜK İBRAHİM
Merkez Olukpınar 122 23 FATMA BURKAY ALİ
Merkez Olukpınar 122 23 MEHMET BURKAY BAYRAM
Merkez Olukpınar 122 23 AYŞE BOÇGÜN ALİ
Merkez Olukpınar 122 23 ABİDİN BURTAKUCİ HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 NURHAN BURKAY BAYRAM
Merkez Olukpınar 122 23 AYTEN ALPKIRAY MEHMET ZEKİ
Merkez Olukpınar 122 23 ARİFE BURKAY BAYRAM
Merkez Olukpınar 122 23 SABİTE BURKAY MUSA
Merkez Olukpınar 122 23 SONGÜL BUDAK HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 RAMAZAN ERDEM HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 FUAT BURKAY BAYRAM
Merkez Olukpınar 122 23 AHMET BURKAY BAYRAM
Merkez Olukpınar 122 23 MUHİTTİN ALPKIRAY MEHMET ZEKİ
Merkez Olukpınar 122 23 SÜMBÜL BUDAK HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 ŞAHABETTİN ERDEM HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 MAHMUT BURKAY ALİ
Merkez Olukpınar 122 23 SERDAL BURKANKULU VEYSİ
Merkez Olukpınar 122 23 SELAHATTİN BURKAY BAYRAM
Merkez Olukpınar 122 23 GIYASETTİN ALPKIRAY MEHMET ZEKİ
Merkez Olukpınar 122 23 BEYHAN BURKAY ZEKİ
Merkez Olukpınar 122 23 ŞABAN BURTAKUCİ HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 SÜNBÜL BURTAKUCİ HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 122 23 KADRİYE ALAS BAYRAM
Merkez Olukpınar 122 23 FATMA EYTMİŞ ALİ
Merkez Olukpınar 122 23 GÜLER EYTMİŞ ALİ
Merkez Olukpınar 122 23 BEDRİYE BAHADIR BAYRAM
Merkez Olukpınar 122 23 ARDA ALPKIRAY MEHMET ZEKİ
Merkez Olukpınar 122 23 HASAN BUHAN ZİYA
Merkez Olukpınar 122 23 HASAN BÖRÜKOÇİN ALİ
Merkez Olukpınar 122 23 SİBEL BURKANKULU VEYSİ
Merkez Olukpınar 122 23 FATMA KESER ZİYA
Merkez Olukpınar 122 23 RAMAZAN ALPKIRAY MEHMET ZEKİ
Merkez Olukpınar 122 23 İDRİS BUHAN ZİYA
Merkez Olukpınar 122 23 ERDAL BURKANKULU VEYSİ
Merkez Olukpınar 122 23 AYŞE BUHAN ZİYA
Merkez Olukpınar 122 23 GÜLTEN AKDAŞ MEHMET ZEKİ
Merkez Olukpınar 122 23 SEVAL BAYLAS VEYSİ
Merkez Olukpınar 122 23 TUBA YILMAZ MEHMET ZEKİ
Merkez Olukpınar 122 23 GÜLBAHAR BÖÇKÜN ZİYA
Merkez Olukpınar 122 23 ENES BURKAY MAHMUT
Merkez Olukpınar 122 23 KEREM BURKAY MAHMUT
Merkez Olukpınar 122 23 SALİH BURKAY MAHMUT
Merkez Olukpınar 123 6 FEYZİ BURKANKOLU RIZGAN
Merkez Olukpınar 123 6 AZİZ BURKANKOLU RIZGAN
Merkez Olukpınar 123 4 HALİL BOÇGÜN MUSA
Merkez Olukpınar 123 4 BERHİ BOÇGÜN HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 123 4 SARİYE BOÇGÜN HALİL
Merkez Olukpınar 123 4 NUSREDİN BOÇGÜN HALİL
Merkez Olukpınar 123 4 İBRAHİM BÖÇKÜN AZİZ
Merkez Olukpınar 123 3 AHMET ALYAN AHMET
Merkez Olukpınar 138 63 YUSUF BÖÇKÜN MEHMET
Merkez Olukpınar 138 63 ARSLAN BÖÇKÜN MEHMET
Merkez Olukpınar 138 63 ALİ BÖÇKÜN MEHMET
Merkez Olukpınar 138 63 MEHMET BÖÇKÜN MUSA OSMAN
Merkez Olukpınar 138 63 AYŞE BÖÇKÜN İSMAİL
Merkez Olukpınar 138 63 MEHMET BÖRÜKOÇİN EYYUP
Merkez Olukpınar 138 63 MUĞRİYE BÖRÜKOÇİN MEHMET
Merkez Olukpınar 138 63 MAİLE BÖÇKÜN ŞÜKRÜ
Merkez Olukpınar 138 63 GÜRCİYE BÖÇKÜN HALİT
Merkez Olukpınar 138 63 HASAN MERKİT AHMET
Merkez Olukpınar 138 63 TELLİ BÖRÜKOÇİN MEHMET
Merkez Olukpınar 138 63 REMZİYE BÖÇKÜN BOZBEY
Merkez Olukpınar 138 63 ADİL BÖÇKÜN ALİ
Merkez Olukpınar 138 63 MEHMET ALİ BÖÇKÜN ALİ
Merkez Olukpınar 138 63 AHMET BÖÇKÜN ARSLAN
Merkez Olukpınar 138 56 NAZİDE BURKAY FARİS
Merkez Olukpınar 138 56 ARSLAN BURKAY HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 138 56 KIYMET BURKANKULU ARSLAN
Merkez Olukpınar 138 56 MEHMET ZİYA BURKAY ARSLAN
Merkez Olukpınar 138 56 AHMET BURKAY ARSLAN
Merkez Olukpınar 138 56 VAHİDE BURKAY ARSLAN
Merkez Olukpınar 138 54 MUSA BURKAY HASAN
Merkez Olukpınar 138 48 ESMA BURKAY İSMAİL
Merkez Olukpınar 138 48 İSA BURKAY HASAN
Merkez Olukpınar 138 48 FİLİT BURKAY İSA
Merkez Olukpınar 138 48 FİKRİ BURKAY İSA
Merkez Olukpınar 138 48 ÇERKEZ BURKAY İSA
Merkez Olukpınar 138 48 ABDULLAH ELALTUNBAY ABDİ
Merkez Olukpınar 138 48 HÜSNA ELALTUNBAY İSA
Merkez Olukpınar 138 48 ÇERKEZ BURKAY İSA
Merkez Olukpınar 138 48 ŞEFİKA BURKAY MEHMET ALİ
Merkez Olukpınar 138 48 AYTEN ALTUNBAY ENVER
Merkez Olukpınar 138 48 YILDIZ ELHAMAN ABDULLAH
Merkez Olukpınar 138 48 YILMAZ ELALTUNBAY ABDULLAH
Merkez Olukpınar 138 48 MEHMET BURKAY FİKRİ
Merkez Olukpınar 138 48 HACİRE BURKAY FİLİT
Merkez Olukpınar 138 9 ZİYA BURTAŞKIRAY İSMAİL
Merkez Olukpınar 138 9 SIDDIKA BURTAŞKIRAY MEHMET
Merkez Olukpınar 138 9 SAADET BURTAŞKIRAY MEHMET ALİ
Merkez Olukpınar 138 9 AYDIN BURTAŞKIRAY HASAN
Merkez Olukpınar 138 9 ARZU ÖZEREN HASAN
Merkez Olukpınar 138 9 AYDIN BURTAŞKIRAY HASAN
Merkez Olukpınar 138 9 İBRAHİM BURTAŞKIRAY HASAN
Merkez Olukpınar 135 10 ABDULLAH BÖÇKÜN MUSA
Merkez Olukpınar 135 10 EMİNE BÖÇKÜN HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 135 10 MUSA BÖÇKÜN MUSA
Merkez Olukpınar 135 10 ALİ BÖÇKÜN MEMİŞ
Merkez Olukpınar 135 10 HALİL BÖÇKÜN MUSA
Merkez Olukpınar 135 10 ASİYE BÖÇKÜN MUSA
Merkez Olukpınar 135 10 ESMA BÖÇKÜN MUSA
Merkez Olukpınar 135 10 MERCAN BÖÇKÜN ALİ
Merkez Olukpınar 135 10 MUSA - RECEP MUSTAFA
Merkez Olukpınar 135 10 AYŞE BÖÇKÜN MUSA
Merkez Olukpınar 135 10 ARİF BUKEY MEHMET HASAN
Merkez Olukpınar 135 10 MEHMET ALPAĞU ABDULHAMİT
Merkez Olukpınar 135 10 FATMA BÖÇKÜN MUSA
Merkez Olukpınar 135 10 SALAHATTİN BÖÇKÜN MEHMET
Merkez Olukpınar 135 10 SABİTE ALPAĞU MUSA
Merkez Olukpınar 135 10 DERDİ BÖÇKÜN MUSA
Merkez Olukpınar 135 10 BEHÇET BÖÇKÜN HÜSEYİN
Merkez Olukpınar 135 10 HAKKI BÖÇKÜN MEMİŞ
Merkez Olukpınar 135 10 ADİLE BÖÇKÜN ARİF
Merkez Olukpınar 135 10 HALİL BÖÇKÜN SALAHATTİN
Merkez Olukpınar 135 10 HATUN BÜRLÜKKARA SELAHATTİN
Merkez Olukpınar 135 10 KIYMET BÜKEY ARİF
Merkez Olukpınar 135 10 FİKRİYE ALPAĞU MEHMET
Merkez Olukpınar 135 10 SAADET YILDIRIM ARİF
Merkez Olukpınar 135 10 SABİTA ALPAĞU SALAHATTİN
Merkez Olukpınar 135 10 REMZİYE BÜRÇÜN BEHÇET
Merkez Olukpınar 135 10 SEFERİYE BÖÇKÜN BEHÇET
Merkez Olukpınar 135 10 AZİZ BÖÇKÜN SALAHATTİN
Merkez Olukpınar 135 10 ZEKİYE BÖÇKÜN MEHMET
Merkez Olukpınar 135 10 TALİP YILDIRIM AHMET
Merkez Olukpınar 135 10 HASAN BÖÇKÜN SALAHATTİN
Merkez Olukpınar 135 10 MEHMET ALİ ALPAĞU MEHMET
Merkez Olukpınar 135 10 NASRATTİN BÖÇKÜN HAKKI
Merkez Olukpınar 135 10 AYTEN BÖÇKÜN BEHÇET
Merkez Olukpınar 135 10 MERCAN NAZLI MEHMET
Merkez Olukpınar 135 10 HAMİDE BÖÇKÜN SALAHATTİN
Merkez Olukpınar 135 10 SALAHATTİN BÖÇKÜN BEHÇET
Merkez Olukpınar 135 10 NAİME KILIÇARLAN MEHMET
Merkez Olukpınar 135 10 AYŞE ŞAKRAK SALAHATTİN
Merkez Olukpınar 135 10 NAİLE BUKEY ARİF
Merkez Olukpınar 135 10 MEHMET BÖÇKÜN SALAHATTİN
Merkez Olukpınar 135 10 ABDULLAH ALPAĞU MEHMET
Merkez Olukpınar 135 10 NİZAMETTİN BÖÇKÜN BEHÇET
Merkez Olukpınar 135 10 BAYHAN BALAT ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 NAFİE BUĞRAHAN ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 HATİP ALPAĞU MEHMET
Merkez Olukpınar 135 10 ŞADİYE BAĞIŞ ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 CEYHAN BALAT ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 MAHMUT BÖÇKÜN SALAHATTİN
Merkez Olukpınar 135 10 MEHMEDİ BÜKEY ARİF
Merkez Olukpınar 135 10 LÜTFİYE KAVARTKURT ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 SADİN BÜRÇÜN ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 GÜLTEN BÖÇKÜN BEHÇET
Merkez Olukpınar 135 10 NURHAN BALAT ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 MUSTAFA BÖÇKÜN BEHÇET
Merkez Olukpınar 135 10 MEHMET ALİ BALAT ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 SONGÜL BALAT ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 AYŞE BEYOĞLU BEHÇET
Merkez Olukpınar 135 10 NURTEN BÜRÇÜN ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 GÜLTEN BÜRÇÜN ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 HATİCE ALPAĞU ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 FATMA HASAR ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 MEHMET BALAT ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 ABDURRAHİM ALPAĞU ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 YUSUF ALPAĞU MEHMET ALİ
Merkez Olukpınar 135 10 AYŞE ER ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 NEJLA ALPAĞU AKTEKİN MEHMET ALİ
Merkez Olukpınar 135 10 MİNE NAZLI MUHİTTİN
Merkez Olukpınar 135 10 SEVGİ KURT ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 ABDULKERİM ALPAĞU ÇERKEZ
Merkez Olukpınar 135 10 MUHAMMED BÜRÇÜN ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 HATİCE YILDIZ ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 ÖMER BÜRÇÜN ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 EMRAH NAZLI MUHİTTİN
Merkez Olukpınar 135 10 CANAN ALPAĞU KOCA MEHMET ALİ
Merkez Olukpınar 135 10 HACER GÜNEŞDOĞDU ADNAN
Merkez Olukpınar 135 10 YUNUS ALPAĞU MEHMET ALİ
Merkez Olukpınar 135 10 FATMA OKAY MUHİTTİN
Merkez Olukpınar 135 10 AYŞE NAZLI MUHİTTİN
Merkez Olukpınar 135 8 ZÜBER BÖÇKÜN HIDIR
Merkez Olukpınar 135 8 RIZA BÖÇKÜN HAYDAR
Merkez Olukpınar 134 3 AHMET BÖÇKÜN MEMİŞ
Merkez Olukpınar 134 3 HATUN BÖÇKÜN ARİF
Merkez Olukpınar 134 3 FATMA BÖÇKÜN AHMET
Merkez Olukpınar 134 3 SÜLEYMAN BÖÇKÜN AHMET
Merkez Olukpınar 134 3 FATMA BÖÇKÜN AHMET
Merkez Olukpınar 134 3 NURCAN ELKAAN HAMİT
Merkez Olukpınar 134 3 RAMAZAN ELKAAN HAMİT
Merkez Olukpınar 134 3 MEHMET ELKAAN HAMİT
Merkez Olukpınar 134 3 KADRİ BÖÇKÜN MEMİŞ
Merkez Olukpınar 134 1 MAİLE BUTAKU HASAN
Merkez Olukpınar 134 1 MEHMET YURDAKOL ALİ
Merkez Olukpınar 133 3 ORHAN BURKANKULU MUZAFFER
Merkez Olukpınar 133 3 MUHİTTİN İNCİ MUZAFFER
Merkez Olukpınar 133 3 MUSTAFA İNCİ MUZAFFER
Merkez Olukpınar 133 3 ENES İNCİ MUZAFFER
Merkez Olukpınar 133 3 BERAT İNCİ MUZAFFER
Merkez Olukpınar 133 3 AHMET BURKANKULU KADRİ
Merkez Olukpınar 133 3 İNCİ BURKANKULU MEHMET
Merkez Olukpınar 133 3 MUSA BURKANKULU HASAN
Merkez Olukpınar 133 3 FİLİT BEGİÇ SAİT
Merkez Olukpınar 133 3 MEVLUDE BURKANKULU FİLİT
Merkez Olukpınar 133 3 ARİFE BEGİÇ FİLİT
Merkez Olukpınar 133 3 ŞÜKRAN AKÇUN İBRAHİM HALİL
Merkez Olukpınar 133 3 MAHMUT BURKANKULU MEHMET EMİN
Merkez Olukpınar 140 7 İBRAHİM BURKANKOLU HALİL
Merkez Olukpınar 140 7 ÇERKEZ BURKANKOLU HALİL
Merkez Olukpınar 140 7 GÜNCE BURKANKOLU I
Merkez Olukpınar 140 7 HANIM BURKANKOLU HALİL
Merkez Olukpınar 140 3 MUSA BURHANKULU YUSUF
Merkez Olukpınar 140 2 BOZBEY BOĞATOĞRUL YUSUF
Merkez Olukpınar 140 2 YUSUF BOĞATURAN YUSUF
Merkez Olukpınar 131 2 ESMA BURKANKOÇU ŞÜKRÜ
Merkez Olukpınar 131 2 HASRET BÜRKE HASAN
Merkez Olukpınar 131 2 ZÜLFÜ BURKE ŞÜKRÜ
Merkez Olukpınar 131 2 ZÜLFİYE BALAT ZÜYFÜ
Merkez Olukpınar 131 2 MÜŞEREF KOŞAR ZÜLFÜ
Merkez Olukpınar 131 2 MEHMET BURKE ZÜLFÜ
Merkez Olukpınar 131 2 FATIMA DEMİR ZÜLFÜ
Merkez Olukpınar 131 2 AİŞE KOÇ ZÜLFÜ
Merkez Olukpınar 131 2 MEHMET BURKE ABDULLAH
Merkez Olukpınar 131 2 HATUN BURKANKOÇU ŞÜKRÜ
Merkez Olukpınar 131 6 HASAN BURULDAY ÖMER
Merkez Gürpınar 134 3 HASİP ATMIŞKARA HÜSEYİN
Merkez Gürpınar 134 3 VEYSİ ATMIŞKARA HASAN
Merkez Gürpınar 134 3 İKRAM ALTMIŞKARA RİZĞAN
Merkez Gürpınar 134 3 MEHMET ALTMIŞKARA HALİL
Merkez Gürpınar 134 3 SALİHA ALTMIŞKARA MEHMET
Merkez Gürpınar 134 3 MAHMUT ALTMIŞKARA MEHMET
Merkez Gürpınar 134 3 MEHMET ALİ ALTMIŞKARA MEHMET
Merkez Gürpınar 134 3 ZEHRA KÜÇÜK ZÜLKÜF
Merkez Gürpınar 134 3 MEHMET ALTMIŞKARA FEYZİ
Merkez Gürpınar 134 3 HATİCE ALTMIŞKARA ZÜLKÜF
Merkez Gürpınar 134 3 HÜSEYİN ALTMIŞKARA ZÜLKÜF
Merkez Gürpınar 134 3 HASAN ATMIŞKARA YUSUF
Merkez Gürpınar 135 12 MEHMET ALTUNTERİ HALİL
Merkez Gürpınar 135 12 SÜLEYMAN ALTUNTERİ HALİL
Merkez Gürpınar 133 5 AHMET ALTUNKARA LEVENT
Merkez Gürpınar 133 5 NURTEN ALTUNKARA VEYSİ
Merkez Gürpınar 133 5 SELAHATTİN ALTUNKARA VEYSİ
Merkez Gürpınar 143 17 HÜSEYİN ALYU MEHMET
Merkez Gürpınar 143 17 SAKİNE ALYU HÜSEYİN
Merkez Gürpınar 143 16 SENİHA ALYU MUSA
Merkez Gürpınar 143 16 İSMAİL ALYU MUSA
Merkez Gürpınar 143 16 SELAHATTİN ALYU MUA
Merkez Gürpınar 143 14 NAZİ ALYU MAHMUT
Merkez Gürpınar 143 14 HALİT ALYU İSMAİL YUSUF
Merkez Gürpınar 143 14 YUSUF ZİYA BÜKİN YUSUF
Merkez Gürpınar 143 14 EMİNE BÜKİN HALİT
Merkez Gürpınar 143 14 KERİM ALYU HALİT
Merkez Gürpınar 143 14 FATMA ALYU YUSUF
Merkez Gürpınar 143 14 AYŞE ALYU HALİL
Merkez Gürpınar 143 14 GARİP ALYU HALİT
Merkez Gürpınar 143 14 CUMA ALYU HALİT
Merkez Gürpınar 143 14 RIZA ALYU HALİT
Merkez Gürpınar 143 14 SABRİ ALYU HALİT
Merkez Gürpınar 143 14 ABİDE ALYU MEHMET
Merkez Gürpınar 143 14 SAİME ATALAY YUSUF ZİYA
Merkez Gürpınar 143 14 SAİT ALYU HALİT
Merkez Gürpınar 143 14 HÜSNA ALYU HALİT
Merkez Gürpınar 143 14 ZELİHA GÖK YUSUF ZİYA
Merkez Gürpınar 143 14 SIDKI BÜKİN YUSUF ZİYA
Merkez Gürpınar 143 14 REMZİ ALYU KERİM
Merkez Gürpınar 143 14 İKRAM ÇAKAN ŞERİF
Merkez Gürpınar 143 14 LEMAN ALYU HALİL
Merkez Gürpınar 143 14 MAHMUT BÜKİN YUSUF ZİYA
Merkez Gürpınar 143 14 MAHMUT ALYU KERİM
Merkez Gürpınar 143 14 MEHMET ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 SELAHATTİN ALYU İSMAİL
Merkez Gürpınar 143 14 GAYBAN ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 MEHMET BÜKİN YUSUF ZİYA
Merkez Gürpınar 143 14 SALİHA BARAKAZİ YUSUF ZİYA
Merkez Gürpınar 143 14 ZİNET BÜKİN KERİM
Merkez Gürpınar 143 14 ZEKİYE ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 LEYLA TEKİN SAİT
Merkez Gürpınar 143 14 MUSTAFA ALYU KERİM
Merkez Gürpınar 143 14 SAADET AKDİVAR RIZA
Merkez Gürpınar 143 14 FATMA BÜKİN KERİM
Merkez Gürpınar 143 14 CELAL ALYU İSMAİL
Merkez Gürpınar 143 14 AHMET BÜKİN YUSUF ZİYA
Merkez Gürpınar 143 14 VEYSEL ALYU SAİT
Merkez Gürpınar 143 14 AYŞE GÜNEŞ CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 ŞABAN ALYU SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 GÜLSÜM KAVAR YUSUF ZİYA
Merkez Gürpınar 143 14 ZAİDE ALYU İSMAİL
Merkez Gürpınar 143 14 EMİNE ÖZEN KERİM
Merkez Gürpınar 143 14 SULTAN ALTMIŞKARA CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 REMZİYE KILIÇ SAİT
Merkez Gürpınar 143 14 MEHMET ALYU SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 MURAT ALYU İSMAİL
Merkez Gürpınar 143 14 AHMET ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 AYNUR ALYU SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 SULTAN ANALAYATALAY KERİM
Merkez Gürpınar 143 14 HATİCE BÜKİN SIDKI
Merkez Gürpınar 143 14 NURETTİN ALYU İSMAİL
Merkez Gürpınar 143 14 HASAN ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 YUSUF ALYU SAİT
Merkez Gürpınar 143 14 BESRA ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 SİNAN ALYU SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 NEVZAT ALYU İSMAİL
Merkez Gürpınar 143 14 SELAHATTİN ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 KADRİYE ALYU SAİT
Merkez Gürpınar 143 14 KADRİ ALYU SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 BURHANETTİN ALYU İSMAİL
Merkez Gürpınar 143 14 NUSRET ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 FATMA ALYU SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 REMZİ ALYU SAİT
Merkez Gürpınar 143 14 AYDIN ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 FİLİZ KARATAŞ RIZA
Merkez Gürpınar 143 14 REMZİYE BÜKİN İSMAİL
Merkez Gürpınar 143 14 BAYRAM ALYU CUMA
Merkez Gürpınar 143 14 SEVİM BÜKİN SIDKI
Merkez Gürpınar 143 14 NEVİM BÜNÜL SIDKI
Merkez Gürpınar 143 14 ŞEFİKA ALYU RIZA
Merkez Gürpınar 143 14 SONGÜL PARLAK SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 HAVVA SÜRÜCÜ RIZA
Merkez Gürpınar 143 14 EMİNE KARABULUT SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 ŞAHİN ALYU ŞABAN
Merkez Gürpınar 143 14 ZEYNEP BÜKİN BÜNÜL SIDKI
Merkez Gürpınar 143 14 MAHSUN ALYU RIZA
Merkez Gürpınar 143 14 ZEYNEP ALKAN SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 KADRİ ALYU SAİT
Merkez Gürpınar 143 14 SEVDA ULUN ŞABAN
Merkez Gürpınar 143 14 RECEP ALYU SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 FATMA ALYU SAİT
Merkez Gürpınar 143 14 EŞREF ALYU ŞABAN
Merkez Gürpınar 143 14 SEZER ALYU SABRİ
Merkez Gürpınar 143 14 MEHMET ALYU SAİT
Merkez Gürpınar 143 14 İBRAHİM ALYU RIZA
Merkez Gürpınar 143 14 DOĞAN ALYU ŞABAN
Merkez Gürpınar 143 14 MEHMET ALYU ŞABAN
Merkez Gürpınar 143 14 AHMET ALYU ŞABAN
Merkez Gürpınar 143 14 ARDIL EFE ALYU DOĞAN
Merkez Gürpınar 143 13 ÇİĞDEM GEÇİLİ MAHMUT
Merkez Gürpınar 143 4 ABDULKADİR ALTUNBAY MAHMUT
Merkez Gürpınar 143 5 ZEYNEP BOZABA GIYASETTİN
Merkez Gürpınar 143 5 SAİT BOZABA YILMAZ
Merkez Gürpınar 143 5 BEYHAN AKBULUT TURGUT
Merkez Gürpınar 143 5 PAŞA ALTUNBAY HASAN
Merkez Yamaç 160 1 FATMA BÖRÜKOÇİN MEHMET EMİN
Merkez Yamaç 158 4 SELİM BUTTANRI DERVİŞ
Merkez Yamaç 158 4 ADİLE BUTTANRI KEKA
Merkez Yamaç 158 4 GÜRCİ BAYANCUK SELİM
Merkez Yamaç 158 4 AYSEL BAYANCUK SELİM
Merkez Yamaç 158 4 LEYLA BUTTANRI KAÇAR
Merkez Yamaç 158 4 MEHMET BÖRÜ MAHMUT
Merkez Yamaç 158 4 EMİNE ALTO MEHMET
Merkez Yamaç 158 4 MUHİTTİN BÖRÜ MEHMET
Merkez Yamaç 158 4 MERYEM ELALTUNKARA MEHMET
Merkez Yamaç 158 4 İNCİ ELALTUNBAY MUSA
Merkez Yamaç 158 4 CEMİLE ELALTUNBAY ALİ
Merkez Yamaç 158 4 NAYİLA ELALTUNBAY ZÜBEYİR
Merkez Yamaç 158 4 KEYFA ELHAKAN MEHMET
Merkez Yamaç 158 4 KEZİBE ELHAKAN KEYFO
Merkez Yamaç 158 4 MEHMET ELHAKAN KEYFA
Merkez Yamaç 158 4 ZEKİ ELHAKAN KEYFA
Merkez Yamaç 158 4 SELAHATTİN ELHAKAN MEHMET
Merkez Yamaç 158 4 AZİZE ELHAKAN MEHMET
Merkez Yamaç 158 4 HÜSEYİN ELHAKAN MEHMET
Merkez Yamaç 158 2 HÜSEYİN BÖRÜKOÇİN SÜLEYMAN
Merkez Yamaç 158 2 HAVA BÖRÜKOÇİN SELİM
Merkez Yamaç 158 2 ABDULAZİZ BAYANCUK SELİM
Merkez Yamaç 158 2 EMİNE ELHANAY HÜSEYİN
Merkez Yamaç 158 2 RABİA HASAR ABDULAZİZ
Merkez Yamaç 158 2 SEVİM BÖRÜKOÇİN AZİZ
Merkez Yamaç 158 2 SEBİHA BÖRÜKOÇİN AZİZ
Merkez Yamaç 158 2 NİZAMETTİN BAYANCUK ABDULAZİZ
Merkez Yamaç 158 2 AHMET BÖRÜKOÇİN AZİZ
Merkez Yamaç 158 2 YUNUS BÖRÜKOÇİN AZİZ
Merkez Yamaç 158 2 AHMET BÖRÜKOÇİN AZİZ
Merkez Yamaç 158 18 EKREM KARAÇAR HÜSEYİN
Merkez Yamaç 158 18 SAADET KARAÇAR ABDULKERİM
Merkez Yamaç 158 18 AYSEL KARAÇAR EKREM
Merkez Yamaç 158 18 SADULLAH KARAÇAR EKREM
Merkez Yamaç 158 18 NURSEN CANKURT EKREM
Merkez Yamaç 158 18 EKREM KARAÇAR EMİN
Merkez Yamaç 158 17 VESİLE BÜRÜTEÇENE MEMİŞ
Merkez Yamaç 158 17 İKRAM BURU REŞİT
Merkez Yamaç 158 17 BEDRİ BÖRÜTEÇENE REŞİT
Merkez Yamaç 158 17 ŞEFİKA BÖRÜTEÇENE MEHMET
Merkez Yamaç 158 17 HACİRE BÖRÜTEÇENE BEDRİ
Merkez Yamaç 158 17 ASİYE BÖRÜTEÇENE BEDRİ
Merkez Yamaç 158 17 KADRİ BÖRÜTEÇENE REŞİT
Merkez Yamaç 158 17 MEHMET BÖRÜTEÇENE KADRİ
Merkez Yamaç 168 3 HÜSEYİN BUTANRI DERVİŞ
Merkez Yenibaşlar Afet 110 17 EMİNE KİŞİ TEMÜR
Merkez Yenibaşlar Afet 110 17 ZÜHRE KİŞİ MEHMET
Merkez Yenibaşlar Afet 110 17 ZEKİYE DEMİR MEHMET
Genç Servi 164 8 AHMET ZEYREK İBRAHİM
Genç Servi/Doludere 215 2 FERHAT TEKGÖZ ALİ
Genç Servi/Doludere 215 2 EMİNE DİKMEN AHMET
Genç Servi/Doludere 281 19 NEZİR ALDAL ABDULLAH
Genç Servi/Doludere 281 18 ARAP ALDAL MEHMET
Genç Servi/Doludere 281 8 ORHAN ALDAL SAİT
Genç Servi/Doludere 281 10 AHMET SEZGİN MEHMET ALİ
Genç Servi/Doludere 211 23 EMİNE TEKGÖZ MEHMET
Genç Servi/Doludere 211 23 HAYRETTİN TEKGÖZ HASAN
Genç Servi/Doludere 211 23 MAHSUN TEKGÖZ HASAN
Genç Servi/Doludere 210 18 ZÜHRE ERCEL AHMET
Genç Servi/Doludere 264 2 FAHRİ ERDEN MEHMET
Genç Ericek 128 10 FATMA SONEL ALİ
Genç Ericek 128 10 EMİNE SONEL ALİ
Genç Yatansöğüt 190 4 EMİNE ÇAKMAK HASAN
Genç Yatansöğüt 190 4 HÜSEYİN ÇAKMAK ALİ
Genç Yatansöğüt 190 4 FATMA ÇAKMAK ALİ
Genç Yatansöğüt 190 4 SULTAN AYVAZ HÜSEYİN
Genç Yatansöğüt 190 8 MEHMET ÇAKMAK ALİ
Genç Yatansöğüt 176 2 HİDAYET DEMİR OSMAN
Genç Yatansöğüt 176 2 MEHMET DEMİR OSMAN
Genç Yatansöğüt 176 2 ABDULLAH DEMİR OSMAN
Genç Yatansöğüt 176 2 HÜSEYİN DEMİR MEHMET
Genç Yatansöğüt 173 2 HASAN ÇAKMAK MEHMET
Genç Yatansöğüt 115 3 MEHMET AKBAŞ HÜSEYİN
Genç Yatansöğüt 115 3 MUSTAFA AKBAŞ RIZGO
Genç Yatansöğüt 115 3 ZELİHA AKBAŞ MEHMET
Genç Yatansöğüt 115 3 HÜSEYİN AKBAŞ MUSTAFA
Genç Yatansöğüt 115 3 MEHMET AKBAŞ MUSTAFA
Genç Yatansöğüt 115 3 SEYRAN AKBAŞ HÜSEYİN
Genç Yatansöğüt 115 3 ŞABAN DEMİRTAŞ OSMAN
Genç Yatansöğüt 115 3 EMİNE DEMİRTAŞ HASAN
Genç Yatansöğüt 115 3 İBRAHİM DEMİRTAŞ ŞABAN
Genç Yatansöğüt 115 3 HATİCE KIŞLIOĞLU ŞABAN
Genç Yatansöğüt 115 3 ARİF AKBAŞ YÜSUF
Genç Yatansöğüt 115 3 ZÜHRE AKBAŞ HÜSEYİN
Genç Yatansöğüt 115 3 HÜSEYİN AKBAŞ YUSUF
Genç Yatansöğüt 115 3 MEHMET AKBAŞ HASAN
Genç Yatansöğüt 115 3 HANIM AKBAŞ ALİ
Genç Yatansöğüt 115 3 FATMA ÇAKMAK MEHMET
Genç Yatansöğüt 115 3 HANIM AKBAŞ MEHMET
Genç Yatansöğüt 115 3 EMİN ÇAKMAK MEHMET
Genç Yatansöğüt 116 6 SEYRAN ÇEVİK HÜSEYİN
Genç Yatansöğüt 116 6 ABDULLAH ÇEVİK HASAN
Merkez Çavuşlar Afet 102 6 BİLAL İSTEMİ HURŞİT
Merkez Çavuşlar Afet 102 6 YÜKSEL İSTEMİ BİLAL
Merkez Çavuşlar Afet 102 6 NİHAT KINDAN AHMET
Merkez Çavuşlar Afet 102 4 AZİZ KINSÜN MEHMET
Merkez Çavuşlar Afet 102 4 DİLŞAH BOR AZİZ
Merkez Çavuşlar Afet 102 4 SIDIKA KETBOĞA AZİZ
Merkez Çavuşlar Afet 102 4 HASAN KINSÜN AZİZ
Merkez Çavuşlar Afet 102 4 NURETTİN KINSÜN AZİZ
Merkez Çavuşlar Afet 147 3 HEYBET KEBUDE ABDÜRRAHMAN
Merkez Çavuşlar Afet 147 3 HASIP KEBUDE ABDURRAHMAN
Merkez Çavuşlar Afet 147 1 RÜŞTÜ KETBOĞA ABDULLAH
Merkez Çavuşlar Afet 147 1 MUHİTTİN KETBOĞA ABDULLAH
Merkez Çavuşlar Afet 147 1 SABAHATTİN KETBOĞA MUHİTTİN
Merkez Çavuşlar Afet 146 4 ABDULLAH KELAT MEHMET
Merkez Çavuşlar Afet 121 16 ŞİLAN ŞAN ALİ
Merkez Çavuşlar Afet 121 16 ABDULHAMİT KELAT MEHMET SALİH
Merkez Çavuşlar Afet 105 88 ARİF KELAT AHMET
Merkez Çavuşlar Afet 105 88 MAHMUT KELAT AHMET
Merkez Çavuşlar Afet 105 88 MAHMUT KINSUN İSMAİL
Merkez Çavuşlar Afet 105 88 ALİYE KETBOĞA KASIM
Merkez Çavuşlar Afet 105 88 FARUK KINSÜN KASIM
Merkez Çavuşlar Afet 105 97 ÇERKEZ KETBOĞA SELİM
Merkez Çavuşlar Afet 105 97 MAHMUT KETBOĞA ÇERKEZ
Merkez Çavuşlar Afet 105 97 MAHMUT KETBOĞA ŞAHABETTİN
Merkez Çavuşlar Afet 105 97 NUSRETTİN KETBOĞA ABDULLAH
Merkez Çavuşlar Afet 105 93 ABDULLAH KENÇ MEHMET
Merkez Çavuşlar Afet 105 93 MUSTAFA KENÇ MEHMET
Merkez Çavuşlar Afet 105 93 HAMZA KENÇ MEHMET
Merkez Çavuşlar Afet 105 93 İRFAN KENÇ AHMET
Merkez Çavuşlar Afet 105 93 MURAT KENÇ AHMET
Merkez Çavuşlar Afet 105 93 ALİ KAYA KENÇ MEHMET
Merkez Çavuşlar Afet 256 22 ALİ KERSİN ABDULKERİM
Merkez Çavuşlar Afet 258 4 KADRİYE KERSİN ABDULGANİ
Genç Çaytepe 124 1 ZÖHRE ÇATAL AHMET
Genç Çaytepe 124 1 RIZA AĞDIK AHMET
Genç Çaytepe 123 4 RIZA AĞDIK AHMET
Genç Çaytepe 123 4 ZÖHRE ÇATAL AHMET
Merkez Altınışık 112 35 ÖMER BUYANKARA ALİ
Merkez Altınışık 112 35 ERKAN BUYANKARA ALİ
Merkez Altınışık 112 35 MEHMET ALİ BUYANKARA ALİ
Merkez Altınışık 108 1 AHMET BUKAN İSA
Merkez Altınışık 108 1 KAMİL BUKAN AHMET
Merkez Altınışık 108 1 MEHMET SALİH SALAHADİN BATUR AHMET HAMDİ
Merkez Altınışık 108 1 GÜNDÜZ BUKAN KAMİL
Merkez Altınışık 108 1 SABİTE BUKAN KAMİL
Merkez Altınışık 108 1 SAADET BUKAN KAMİL
Merkez Altınışık 108 1 SADİN BUKAN KAMİL
Merkez Altınışık 108 1 AYDIN BUKAN KAMİL
Merkez Altınışık 110 5 EŞREF BUKAN MEHMET
Merkez Altınışık 108 16 ABDULAZİZ BUKAN HASAN
Merkez Altınışık 108 16 MUSTAFA BUKAN HASAN
Merkez Altınışık 108 16 MERYEM BUDANCAMANAK HASAN
Merkez Altınışık 108 17 BEDRİ BAYANTEMÜR MEHMET
Merkez Altınışık 108 17 KADRİ BAYANTEMÜR MEHMET
Merkez Çiçekyayla 118 2 AHMET BALAT CEVDET
Merkez Çiçekyayla 118 2 CUMALİ BALAT CEVDET
Merkez Çiçekyayla 106 100 OSMAN BALAT MEHMET ZEKİ
Merkez Çiçekyayla 106 102 HANİFİ BALAT YAŞAR
Merkez Çiçekyayla 106 102 SALİHA BALAT İSMAİL
Merkez Çiçekyayla 106 102 ABDULLAH BALAT BAYRAM
Merkez Çiçekyayla 118 5 MESUT BAYANTEMÜR BURHANETTİN
Merkez Çiçekyayla 118 5 MEHMET BAYANTEMÜR SABRİ
Merkez Çiçekyayla 118 5 REMZİYE GAZİOĞLU EŞREF
Merkez Düzyayla 104 1 SÜLEYMAN ALASHAN İSMAİL
Merkez Düzyayla 104 1 AZİZE ÇETİNKAYA SÜLEYMAN
Merkez Düzyayla 104 1 ABDULAZİZ ALASHAN SÜLEYMAN
Merkez Düzyayla 106 14 AZİZ ALAŞ ALİ
Merkez Düzyayla 106 2 BOZBEY ALANBAY MEHMET
Merkez Düzyayla 106 2 SAKİNE ALANBAY HALİL
Merkez Düzyayla 106 2 NADİR ALANBAY BOZBEY
Merkez Düzyayla 105 1 RAMAZAN ALBAN ZÜBEYİR
Merkez Düzyayla 105 1 ŞERİF ALBAN HIDIR
Merkez Düzyayla 105 1 NAZİME ALBAN AHMET
Merkez Düzyayla 105 1 NEZİR ALBAN ŞERİF
Merkez Düzyayla 105 1 SERFİNAZ ALBAN ŞERİF
Merkez Düzyayla 105 1 NERMAN ALBAN ŞERİF
Merkez Düzyayla 105 1 GÖKSEL ALBAN NEZİR
Solhan Hazarşah 101 244 ÇETİN ÇELİKEL ABDULBAKİ
Solhan Hazarşah 101 244 METİN ÇELİKEL ABDULBAKİ
Solhan Hazarşah 101 244 ALİCAN ÇELİKEL ABDULBAKİ
Merkez Çimenli 197 96 ZEKİYE BALIK ZÜLFÜ
Merkez Çimenli 197 96 SEVGİ BALIK ABDURAHMAN
Merkez Çimenli 197 96 SONGÜL BABÜR SAİM
Merkez Çimenli 197 96 AYGÜL BALIK SAİM
Merkez Çimenli 197 96 SABAHAT BALIK SAİM
Merkez Çimenli 197 96 SEVDA BABÜR SAİM
Merkez Çimenli 197 96 SAİT BALIK SAİM
Merkez Çimenli 197 96 NEBAHAT BALIK SAİM
Merkez Çimenli 197 96 DOĞAN BALIK SAİM
Merkez Çimenli 197 96 DİHAR BALIK SAİM
Merkez Büyükbaşköy 281 1 NAZİFE ÇOÇYUK AHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 MEHMET ÇOÇYUK EKREM
Merkez Büyükbaşköy 281 1 MEHMED ÇOÇYUK EKREM
Merkez Büyükbaşköy 281 1 ERKAN ÇOÇYUK HASAN
Merkez Büyükbaşköy 281 1 ERKAN ÇOÇYUK HASAN
Merkez Büyükbaşköy 281 1 NAZİFE ÇOÇYUK AHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 ZÜLFÜ ÇOÇYUK MUSA
Merkez Büyükbaşköy 281 1 FAHRETTİN ÇOÇYUK ZÜLFÜ
Merkez Büyükbaşköy 281 1 MEHMET ÇOÇYUK MUSA
Merkez Büyükbaşköy 281 1 MUSA ÇOÇYUK MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 İSA ÇOÇYUK MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 HÜSEYİN ÇOÇYUK MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 AYDIN ÇOÇYUK MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 NAZGÜL BAKABALA MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 KAMİL BALABAN MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 RABİA BALABAN KEKİ
Merkez Büyükbaşköy 281 1 ASİYE BAŞKÖY KAMİL
Merkez Büyükbaşköy 281 1 MERYEM ÇİMENDUR KAMİL
Merkez Büyükbaşköy 281 1 FEYZİ BALABAN KAMİL
Merkez Büyükbaşköy 281 1 FERİT ATILGAN KEMAL
Merkez Büyükbaşköy 281 1 ÖZGÜL ATILGAN KEMAL
Merkez Büyükbaşköy 281 1 AHMET BALABAN HAMZA
Merkez Büyükbaşköy 281 1 CELAL BALABAN AHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 RAMAZAN BALABAN AHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 KAMİLE ÇORMAN AHMET
Merkez Büyükbaşköy 281 1 MAVİN ÇİMENDİR ABDAL
Merkez Büyükbaşköy 302 56 BEDRİ KUBULAN MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 6 AZİZ KOVAYTAN MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 HASAN ÇIĞÇİ ALİ
Merkez Büyükbaşköy 294 4 FATMA ÇIĞÇİ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 FATMA ÇIĞÇİ İBRAHİM
Merkez Büyükbaşköy 294 4 AHMET ÇIĞÇİ HASAN
Merkez Büyükbaşköy 294 4 HALİT BAKABALA ÖMER
Merkez Büyükbaşköy 294 4 ÇİÇEK BAKABALA HASAN
Merkez Büyükbaşköy 294 4 HALİME BARULAY HASAN
Merkez Büyükbaşköy 294 4 MUZAFFER BEKİ MEHMET RİZA
Merkez Büyükbaşköy 294 4 RABİA BEKİ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 HAVA ORUN AHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 ALİ ÇIĞÇİ HASAN
Merkez Büyükbaşköy 294 4 HATİCE YÜCE HALİT
Merkez Büyükbaşköy 294 4 MEHMET ÇIĞÇİ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 GÜNEŞ ÇELEM HALİT
Merkez Büyükbaşköy 294 4 RAMAZAN ÇIĞÇİ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 ĞİYASETTİN ÇIĞÇİ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 BİLGİ KOŞUNALP AHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 YÜKSEL BEKİ MUZAFFER
Merkez Büyükbaşköy 294 4 MERYEM ÇIĞCİ HALİT
Merkez Büyükbaşköy 294 4 NESRİYE KAYA MUZAFFER
Merkez Büyükbaşköy 294 4 SABAHATTİN ÇIĞÇİ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 TÜRKAN AKSUNGUR HALİT
Merkez Büyükbaşköy 294 4 NADİLE AKBULUT MUZAFFER
Merkez Büyükbaşköy 294 4 DERYA MÜJDE MUZAFFER
Merkez Büyükbaşköy 294 4 RAHMET ÇİMENDUR MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 SADİFE YAYLA MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 FATMA ORUN MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 MEVLANA ÇIĞÇİ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 AHMET SANCAKLI MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 MUCAHİT ÇIĞÇİ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 MUHAMMED ÇİĞCİ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 İBRAHİM CİĞCİ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 MAHMUT SANCAKLI MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 NASİBE ÇIĞCİ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 294 4 FATİH SANCAKLI MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 300 1 İSFİHAN ÇAYIR AHMET
Merkez Büyükbaşköy 300 1 HACI ÇAYIR EKREM
Merkez Büyükbaşköy 300 1 HACI ÇUR AHMET
Merkez Büyükbaşköy 300 1 MUSTAFA ÇUR SÜLEYMAN
Merkez Büyükbaşköy 300 2 MEHMET KOVAYTAN MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 300 2 HİKMET KOVAYTAN MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 6 SULTAN BALANDE MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 6 MİRBEY BALANDE FİLİT
Merkez Büyükbaşköy 236 6 ETEM BALANDE FİLİT
Merkez Büyükbaşköy 236 6 GÜLBAHAR ÇOLBAN FİLİT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SİNAN BAŞKÖY ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MERYEM BAŞKÖY HALİL
Merkez Büyükbaşköy 236 7 İSMİHAN BAŞKÖY SİNAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 NAZİM BAŞKÖY SİNAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SARİYE ÇİMENDUR SİNAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 YASİN BAŞKÖY SİNAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 REYHAN BAŞKÖY SİNAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MAHMUT BAŞKÖY ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 KIYMET BAŞKÖY ABDULLAH
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MEHMET BAŞKÖY MAHMUT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 HÜLYA BAŞKÖY MAHMUT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ESAT BAŞKÖY ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MEHMET BAŞKÖY ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SAİT BAŞKÖY ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 TEKİN BAŞKÖY SAİT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 FEYAT BAŞKÖY SAİT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 GÜLNAZ YILMAZ SAİT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ALİ BAŞKÖY SAİT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MENDUH BAŞKÖY SAİT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ŞEREFNAZ DURAN SAİT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ALİ BAŞKÖY DERVİŞ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ZAHİDE BAŞKÖY MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 HALİME BAŞKÖY ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SANİYE ÇAYIR SAİT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 NECDET YILMAZ ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 CELAL YILMAZ ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MAHİR YILMAZ ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 BEHÇET YILMAZ ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 REMZİYE BAYSOY SAİT
Merkez Büyükbaşköy 236 7 HÜSEYİN BAKABALA YUSUF
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SALİM YILMAZ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 HALİME YILMAZ ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 AHMET AYYILDIZ HÜSEYİN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 YUSUF YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 GÜLİZAR AYYILDIZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 CEMİLE YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 KADRİYE YILMAZ ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 AZİME YILMAZ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 OSMAN YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MEHMET YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ŞEFİKA YILMAZ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 TAHİR YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 RECEP YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SELİME YILMAZ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MELİHA AYYILDIZ NURİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ŞABAN YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 FATMA YILMAZ MEHMET RECEP
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ALİ RIZA YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ŞEFİKE YILMAZ OSMAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 FATMA YILMAZ HALİL
Merkez Büyükbaşköy 236 7 RAMAZAN YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MUSTAFA AYYILDIZ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SEYYİDE YILMAZ SALİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ZAHİDE ÇALIŞ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 İBRAHİM AYYILDIZ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 HACER AYYILDIZ ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 7 GÜLŞADE DOĞRU MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MUHARREM YILMAZ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ŞABAN AYYILDIZ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SALİM YILMAZ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 AYŞE ERDOĞAN RECEP
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MEHMET YILMAZ TAHİR
Merkez Büyükbaşköy 236 7 KADRİYE ÇOBANOĞLU OSMAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 HABİBE KESGİN MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 NAİL AYYILDIZ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SALİM YILMAZ ALİ RIZA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 RAZİYE AYYILDIZ ÖMER
Merkez Büyükbaşköy 236 7 NAİL MÜMİN AYYILDIZ AHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SEYFETTİN YILMAZ RECEP
Merkez Büyükbaşköy 236 7 AHMET YILMAZ ŞABAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SALİHA YILMAZ RAMAZAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 YAŞAR YILMAZ TAHİR
Merkez Büyükbaşköy 236 7 AHMET YILMAZ OSMAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 HALİME ÖZEN MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 FATMA GÜNDÜZ TAHİR
Merkez Büyükbaşköy 236 7 RAMAZAN AYYILDIZ MUSTAFA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 RECEP YILMAZ OSMAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 CEMİLE YILMAZ İSMAİL
Merkez Büyükbaşköy 236 7 FATMA YILMAZ RECEP
Merkez Büyükbaşköy 236 7 AYŞE DEMİRAY TAHİR
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ZEHRA YILMAZ MEHMET
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ALİ İHSAN YILMAZ ALİ RIZA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MEHMET YILMAZ ŞABAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ŞEMSETTİN YILMAZ RECEP
Merkez Büyükbaşköy 236 7 FATMA GÜL DEMİRDAŞ ŞABAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ZEYNEP YILMAZ RÜSTEM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MUSTAFA YILMAZ ALİ RIZA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 FAHRİ AYYILDIZ MUSTAFA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 BAHRİ AYYILDIZ MUSTAFA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 NEBAHAT TUNALI İBRAHİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MUAMMER YILMAZ TAHİR
Merkez Büyükbaşköy 236 7 RAMAZAN YILMAZ RAMAZAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 RUHİ YILMAZ OSMAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SEYYİDE DOĞRU ALİ RIZA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MELAHAT ÇETİN MUSTAFA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ŞERAFETTİN YILMAZ RAMAZAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 FATMA AYYILDIZ İBRAHİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 GÜLAY BOZDAĞ MUSTAFA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 HURİYE ATEŞ ALİ RIZA
Merkez Büyükbaşköy 236 7 RECEP YILMAZ TAHİR
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SELDA YILMAZ MUHARREM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 İSMAİL AYYILDIZ İBRAHİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 EMİNE URSAVAŞ MUHARREM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 NAİL AYYILDIZ NAİL MÜMİN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MEHMET YILMAZ MUHARREM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 AYSEL TEKE NAİL MÜMİN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SEVDA ÖZDUR MUHARREM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 NURSEL ERDİLEK ALİ İHSAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 GÜLİZAR DOĞRU NAİL MÜMİN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 AHMET AYYILDIZ İBRAHİM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 ZELİHA SİYAMOĞLU MUHARREM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 FATMA YILDIRIM ALİ İHSAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 CÜNEYT YILMAZ ALİ İHSAN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 UĞUR YILMAZ ŞEMSETTİN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 PINAR ERDOĞAN MUHARREM
Merkez Büyükbaşköy 236 7 SELİME AYDEMİR ŞEMSETTİN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 RABİA TÜRK ŞEMSETTİN
Merkez Büyükbaşköy 236 7 MERYEM DELİKANLI ZEYNEL
Merkez Büyükbaşköy 236 9 ASİYE BABUR ALİ
Merkez Büyükbaşköy 236 4 MERYEM ARICAN MEHMET SELİM
Genç Koçsırtı 136 56 HAVA BOLLUK MUSTAFA
Genç Koçsırtı 136 56 ÖMER BOLLUK DERVİŞ
Genç Koçsırtı 136 56 KIYMET BOLLUK ÖMER
Genç Koçsırtı 136 56 İSMAİL BOLLUK KÜLO
Genç Doğanevler 132 27 SIDDIK YOLDAŞ SABRİ
Genç Doğanevler 132 24 SAİT BİRCAN TEMUR
Genç Doğanevler 132 24 RECEP BİRCAN SAİT
Genç Doğanevler 132 24 HÜSEYİN BİRCAN SAİT
Genç Doğanevler 132 24 GÜLSEM BÖLET RECEP
Genç Kepçeli 132 5 ÖMER TEKGEZER ALİ
Genç Yayla 184 12 FATMA GÜNAY MAHMUT
Genç Yayla 184 14 HAYDAR GÜNAY MEHMET ALİ
Genç Yayla 184 20 HİKMET GÜNAY ALİ
Genç Yayla 184 20 MUSTAFA GÜNAY ALİ
Genç Yayla 184 20 ZAHİDE GÜNAY EMİN
Genç Yayla 184 20 MÜZEYYEN GÜNAY MUSTAFA
Genç Yayla 184 20 MUZAFFER GÜNAY MUSTAFA
Genç Yayla 184 20 FATİMA GÜNAY HAYDAR
Genç Yayla 184 20 ALİ GÜNAY MEHMET EMİN
Genç Yayla 184 20 FATMA GÜNAY ALİ
Genç Yayla 184 20 HAYDAR GÜNAY ALİ
Merkez Akdurmuş 0 56 HALİM BAYLAS MEHMET
Merkez Akdurmuş 0 56 FATMA BAYLAS HALİM
Merkez Yeşilköy 103 1 FİKRİ HATTISARI EMİN
Merkez Yeşilköy 109 73 SELİM HİŞAN AGİT
Merkez Yeşilköy 109 73 HATUN HİŞAN SEYFİ
Merkez Yeşilköy 109 73 KEKO ATLI AĞA
Merkez Yeşilköy 109 73 ŞAHİLE ATLI MAHMUT
Merkez Altınışık 112 50 SEMRA BUYANKARA KAZİM
Merkez Altınışık 112 50 ARİF BÜRKÜK İBRAHİM
Merkez Altınışık 112 50 ESMA BÜRKÜK HAYDAR
Merkez Altınışık 112 50 FEYZİ BÜRKÜK ARİF
Merkez Altınışık 112 50 HATİCE BÜRKÜK ARİF
Merkez Altınışık 112 39 ALAEDDİN BUYANKARA HALİT
Merkez Altınışık 112 39 SERKAN BUYANKARA HALİT
Merkez Altınışık 112 39 SONGÜL DEMİROĞLU HALİT
Merkez Altınışık 112 39 SEDAT BUYANKARA HALİT
Merkez Altınışık 112 39 SELAHATTİN BUYANKARA HALİT
Merkez Altınışık 112 39 MUHİDDİN BUYANKARA HALİT
Merkez Altınışık 112 1 LÜTFİYE BÜRKEK DERVİŞ
Merkez Haziran 109 2 SELAHATTİN BULDAĞ SELİM
Merkez Haziran 110 5 SULTAN MUSAOĞLU MAHMUT
Merkez Kültür 769 35 GÜLİ BURTAŞKIRAY HASAN
Merkez Kültür 769 35 HÜSEYİN RÜŞTÜ BURTAŞKIRAY DERVİŞ
Merkez Kültür 769 35 RABİA BURTAŞKIRAY HÜSEYİN
Merkez Kültür 769 35 RABİA BURTAŞKIRAY HÜSEYİN
Merkez Kültür 769 35 ABDULAZİZ BURTAŞKIRAY HÜSEYİN RÜŞTÜ
Merkez Kültür 769 45 ERKAN AYDOĞDU HÜSEYİN
Merkez Kültür 769 45 BARANSEL AYDOĞDU HÜSEYİN
Merkez Kültür 769 45 YAŞAR AYDOĞDU HÜSEYİN
Merkez Elmalı Afet 274 5 NAFİYE ZORBOZAN ALİ
Merkez Emtağ 223 1 HAKKI ÇAVDAR DİRBAZ
Merkez Emtağ 220 4 DERDİ ÇAĞATAY HASAN
Merkez Emtağ 220 4 HALEF ÇAĞATAY ABDULLAH
Merkez Emtağ 220 4 MEHMET ÇAKIRCA ÜKKAŞ
Merkez Emtağ 220 4 GÜLTEN ÇAPAK ÜKKAŞ
Merkez Emtağ 220 4 NAZİYE ÇAPAK HÜSEYİN
Merkez Emtağ 220 4 ZÜBEYDE ÇİÇEK HÜSEYİN
Merkez Emtağ 220 4 BURHAN ÇAPAK HÜSEYİN
Merkez Emtağ 220 4 AYDIN ÇAKIRCA MEMET
Merkez Emtağ 220 4 BAHAR ÇAKIRCA KAYA
Merkez Emtağ 206 3 İSA ÇAĞRITEKİN ALİ
Merkez Emtağ 206 3 MUSA ÇAĞRITEKİN ALİ
Merkez Emtağ 206 3 AHMET ÇAĞRITEKİN MEHMET
Merkez Emtağ 206 3 REMZİYE ÇAĞRITEKİN MEHMET
Merkez Emtağ 201 7 EMİNE ÇAPAK SELİM
Merkez Emtağ 201 7 SABRİ ÇAPAK MAHMUT
Merkez Emtağ 201 7 GAZAL CELAYİR SABRİ
Merkez Emtağ 201 7 SEYRAN SALMUŞ SABRİ
Merkez Emtağ 201 7 VELİ CELAYİR MEHMET ZEKİ
Merkez Emtağ 201 7 MUHAMMED ALİ CELAYİR MEHMET ZEKİ
Merkez Emtağ 201 7 HASAN CELAYİR MEHMET ZEKİ
Merkez Emtağ 201 7 SELAMİ ÇAPAK İDRİS
Merkez Emtağ 201 7 ÖMER ÇAPAK İDRİS
Merkez Emtağ 201 7 MUHAMMED CELAYİR VELİ
Merkez Emtağ 201 8 SERHAT ÇAPAK NİZAMETTİN
Merkez Emtağ 201 9 AYDIN ÇAPAK HASAN
Merkez Ortaçanak 107 15 HACİ MEHMET KOCA MEHMET
Merkez Güveçli 122 1 ABDULĞANİ BERDİBEK MEHMET
Merkez Güveçli 122 1 HEVİ BERDİBEK MEHMET NİMET
Merkez Güveçli 122 1 DERDİYE BERDİBEK ABDULĞANİ
Merkez Güveçli 122 1 MEHMET EMİN KAYAOKAY ALİ
Merkez Güveçli 122 1 DERDİ KAYAOKAY ABDULGANİ
Merkez Güveçli 122 1 HÜSEYİN BERDİBEK ABDULĞANİ
Merkez Güveçli 122 1 GÜLLÜ BERDİBEK ARİF
Merkez Güveçli 122 1 ABDULAZİZ KESKİN İBRAHİM
Merkez Güveçli 122 1 BOZBEY BERDİBEK ABDULĞANİ
Merkez Güveçli 122 1 BOZKURT BERDİBEK ABDULĞANİ
Merkez Güveçli 122 1 NAZİME BERDİBEK MEHMET
Merkez Güveçli 122 1 TELLİ KESKİN MEHMET EMİN
Merkez Güveçli 122 1 SAYİM KAYAOKAY MEHMET EMİN
Merkez Güveçli 122 1 SAİT BOĞATEKİN MAHMUT
Merkez Güveçli 122 1 ŞEFİKA CAF HÜSEYİN
Merkez Güveçli 122 1 SAİME BOĞATEKİN HÜSEYİN
Merkez Güveçli 122 1 TÜRKAN BERDİBEK HÜSEYİN
Merkez Güveçli 122 1 SÜLEYMAN BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 SIDIKA KATANALP MEHMET EMİN
Merkez Güveçli 122 1 FİLİT BERDİBEK NİYAZİ
Merkez Güveçli 122 1 FELEK BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 ALİ BERDİBEK HÜSEYİN
Merkez Güveçli 122 1 YAŞAR BERDİBEK BOZBEY
Merkez Güveçli 122 1 HİDAYET KAYAOKAY MEHMET EMİN
Merkez Güveçli 122 1 FAİK BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 ALİ KAYAOKAY MEHMET EMİN
Merkez Güveçli 122 1 SELİM BERDİBEK HÜSEYİN
Merkez Güveçli 122 1 REFİKA KAYAOKAY MEHMET EMİN
Merkez Güveçli 122 1 SONGUL BOĞATEKİN SAİT
Merkez Güveçli 122 1 TELLİ DÜNDAR HÜSEYİN
Merkez Güveçli 122 1 SADET BAYAT COŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 SAADET HATISARU BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 ZİYA BERDİBEK HÜSEYİN
Merkez Güveçli 122 1 ALAADDİN CAF ÇOŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 AYSEL PİRİNÇ BOZBEY
Merkez Güveçli 122 1 ENVER KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 ZEKİ KAYAOKAY MEHMET EMİN
Merkez Güveçli 122 1 BEYHAN ALBAN SAİT
Merkez Güveçli 122 1 AYDIN BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 SALİHA GÜNDOĞDU COŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 RAZİMA HAZAR BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 AYTEN BOĞATEKİN EKİCİ SAİT
Merkez Güveçli 122 1 MELEK BERDİBEK MEHMET EMİN
Merkez Güveçli 122 1 CEVDET KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 MUHİTTİN BERDİBEK HÜSEYİN
Merkez Güveçli 122 1 MEHMET BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 RUKİYE BOR ÇOŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 HASİP KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 SANİYE KAYAOKAY ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 AHMET CAF ÇOŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 ALİ BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 SEVGİ AKÇANLI HÜSEYİN
Merkez Güveçli 122 1 NEZAHAT KANCURA ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 MEHMET CAF ÇOŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 GÜLAY BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 AYNUR KALABALIK FİLİT
Merkez Güveçli 122 1 SADULLAH BOĞATEKİN SAİT
Merkez Güveçli 122 1 MEHMET KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 ŞENGÜL ARSLANGİRAY FİLİT
Merkez Güveçli 122 1 EMİNE KOCAKELÇİ BERDİBEK ALİ
Merkez Güveçli 122 1 ABDULLAH BOĞATEKİN SAİT
Merkez Güveçli 122 1 FATMA CAF M. EMİN
Merkez Güveçli 122 1 SEDAT BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 ABDULMUTALİP BOĞATEKİN SAİT
Merkez Güveçli 122 1 SONGÜL BAŞOĞUZ BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 FATMA ARATEMÜR ÇOŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 AHMET BERDİBEK FİLİT
Merkez Güveçli 122 1 CEMAL KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 NEBAHAT BURULDAY ÇOŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 FATMA BURKAY BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 SEBAHAT CAF ÇOŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 YAKUP BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 İLYAS KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 SELAMİ BOĞATEKİN SAİT
Merkez Güveçli 122 1 YUNUS BERDİBEK FİLİT
Merkez Güveçli 122 1 HASAN BERDİBEK BOZKURT
Merkez Güveçli 122 1 GÜLŞAH SEÇKİN ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 MAHMUT BOĞATEKİN SAİT
Merkez Güveçli 122 1 RUŞEN BOZABA FİLİT
Merkez Güveçli 122 1 ABDULMUTTALİB CAF ÇOŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 MAHMUD DÜNDAR İHSAN
Merkez Güveçli 122 1 DERYA DÜNDAR İHSAN
Merkez Güveçli 122 1 FATMA KAYAOKAY ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 AYŞE KAYNAR ABDULAZİZ
Merkez Güveçli 122 1 ZÜBEYDE BERDİBEK ÇOŞKUN
Merkez Güveçli 122 1 FATİH BERDİBEK FİLİT
Merkez Güveçli 122 1 FATMA ZEHRA BURULDAY İHSAN
Merkez Güveçli 122 1 ÖMER BERDİBEK FİLİT
Merkez Güveçli 122 1 ÜMMÜGÜLSÜM CAF AKSU AHMET
Merkez Güveçli 122 1 GÜLSÜM BERDİBEK SELAHATTİN
Merkez Güveçli 122 1 AHMET DÜNDAR İHSAN
Merkez Güveçli 122 1 İDRİS BERDİBEK AYDIN
Merkez Güveçli 122 1 ENES CAF AHMET
Merkez Güveçli 122 1 İLHAMİ BERDİBEK FİLİT
Merkez Güveçli 122 1 HÜMEYRA CAF KOÇKAR AHMET
Merkez Güveçli 122 1 ŞEBNEM BERDİBEK AYDIN
Merkez Güveçli 122 1 LOKMAN CAF AHMET
Merkez Güveçli 122 1 AYŞE CAF AHMET
Merkez Güveçli 122 1 İSMAİL BERDİBEK AYDIN
Merkez Güveçli 122 1 TAHA CAF AHMET
Merkez Güveçli 122 1 MEHTAP BERDİBEK YAKUP
Merkez Güveçli 122 1 AZAD BERDİBEK YAKUP
Merkez Güveçli 122 1 YAKUP YUSUF BERDİBEK YAKUP
Merkez Güveçli 122 1 SUPHİ GÖKALP AHMET
Merkez Güveçli 122 1 HANDAN PALAOĞLU İBRAHİM
Merkez Yumaklı 220 13 MEHMET BAKIR KEKO
Merkez Çevrimpınar 160 3 SIDDIK ÇAPARLAR HALİT
Merkez Çevrimpınar 102 1 İLHAMİ ÇAĞRITEKİN DİRAH
Genç Soğukpınar 102 27 MUSTAFA KALABALIK MEMİŞ
Genç Soğukpınar 102 27 ZEKİ KALABALIK İZZET
Genç Soğukpınar 102 27 EMİNE KALABALIK HASAN
Genç Soğukpınar 102 27 MAHMUT KALABALIK MEMİŞ
Genç Soğukpınar 102 27 MEHMET KALABALIK MAHMUT
Genç Soğukpınar 102 27 TEVFİK OK MEHMET ALİ
Genç Soğukpınar 102 27 ZÜHRA KALABALIK HÜSEYİN
Genç Soğukpınar 102 27 YILDIZ OK MAHMUT
Genç Soğukpınar 102 27 RAHİME KALABALIK ABDULBAKİ
Genç Soğukpınar 102 27 ASİYE ERGİN MAHMUT
Genç Soğukpınar 102 27 NAZIM KALABALIK MAHMUT
Genç Soğukpınar 102 27 BEDRİYE KALABALIK MAHMUT
Genç Soğukpınar 102 27 BEDRİYE GÜVEN MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 MİRZA KALABALIK MAHMUT
Genç Soğukpınar 102 27 RAMAZAN KALABALIK MAHMUT
Genç Soğukpınar 102 27 HÜSNÜ KALABALIK MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 KADRİYE ACAR MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 MUZAFFER KALABALIK NAZIM
Genç Soğukpınar 102 27 SARİYE BOZKIR MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 AYNUR ERDOĞMUŞ TEVFİK
Genç Soğukpınar 102 27 ŞEHMUS KALABALIK NAZIM
Genç Soğukpınar 102 27 AYDIN KALABALIK MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 MAHFUZ OK TEVFİK
Genç Soğukpınar 102 27 HAYRİYE ŞAVLI NAZIM
Genç Soğukpınar 102 27 REMZİYE BEKİROĞULLARI MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 MUHİTTİN OK TEVFİK
Genç Soğukpınar 102 27 SALİHA KALABALIK ÖMER
Genç Soğukpınar 102 27 MEHMET ALİ KALABALIK MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 MEHDİ OK TEVFİK
Genç Soğukpınar 102 27 SADULLAH OK TEVFİK
Genç Soğukpınar 102 27 NİHAT KALABALIK NAZIM
Genç Soğukpınar 102 27 HAYRETTİN KALABALIK NAZIM
Genç Soğukpınar 102 27 HALİME SÜZEN MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 ORHAN OK TEVFİK
Genç Soğukpınar 102 27 FEHMİ KALABALIK MİRZA
Genç Soğukpınar 102 27 ABDULLAH KALABALIK NAZIM
Genç Soğukpınar 102 27 FEYZİYE YÜREKLİ MİRZA
Genç Soğukpınar 102 27 AYŞE ÖZCAN MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 NURCAN OK İNAN TEVFİK
Genç Soğukpınar 102 27 YAKUP KALABALIK NAZIM
Genç Soğukpınar 102 27 HATİCE KALABALIK MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 RAZİYE ELHULİNSUNİ MİRZA
Genç Soğukpınar 102 27 AYCAN OK SAVAÇ TEVFİK
Genç Soğukpınar 102 27 BİLAL KALABALIK NAZIM
Genç Soğukpınar 102 27 GÜLSÜM GÖKÇE MİRZA
Genç Soğukpınar 102 27 HEDİYE KALABALIK NAZIM
Genç Soğukpınar 102 27 RÜKİYE OK MEHMET
Genç Soğukpınar 102 27 RECEP KALABALIK MİRZA
Genç Soğukpınar 102 27 ÇİĞDEM NAZLI MİRZA
Genç Soğukpınar 102 27 HİZBULLAH KALABALIK MUZAFFER
Genç Soğukpınar 102 27 ABDULLAH KALABALIK MUZAFFER
Genç Soğukpınar 102 27 YEŞİM GÖRÜL MİRZA
Genç Soğukpınar 102 27 ZEHRA ALĞAN MUZAFFER
Genç Soğukpınar 102 27 HASAN KALABALIK MUZAFFER
Genç Soğukpınar 102 27 MUHARREM KALABALIK MUZAFFER
Genç Soğukpınar 102 27 MİHRİBAN KALABALIK ABDULLAH
Genç Soğukpınar 102 27 NİSANUR KALABALIK ABDULLAH
Genç Soğukpınar 102 27 YASEMİN OK SADULLAH
Genç Soğukpınar 102 27 MERYEM OK SADULLAH
Genç Soğukpınar 102 27 MUHAMMED FİLİT OK SADULLAH
Genç Soğukpınar 102 27 ECRİN KALABALIK MUZAFFER
Genç Soğukpınar 102 27 İZZET KALABALIK MEMİŞ
Genç Soğukpınar 102 28 ZEYNEP BOZKIR KEMAL
Genç Soğukpınar 102 28 CEVDET BOZKIR KEMAL
Genç Soğukpınar 102 28 FATMA ASLAN KEMAL
Genç Soğukpınar 102 28 HAYRİYE AÇIK KEMAL
Genç Soğukpınar 102 29 RAZİYE ÖZÇAKMAK MİRKAN
Genç Soğukpınar 102 29 ŞEFİK GÖÇÜK SIDDIK
Genç Soğukpınar 102 29 REFİK GÖÇÜK SIDDIK
Genç Soğukpınar 102 29 HİKMET GÖÇÜK SIDDIK
Genç Soğukpınar 102 29 AHMET GÖÇÜK SIDDIK
Genç Soğukpınar 102 29 YUSUF ÜNSAL HÜSEYİN
Genç Soğukpınar 102 29 İNCİ ÜNSAL MEHMET
Genç Soğukpınar 102 41 MAHMUT KARABAŞ MUSTAFA
Genç Soğukpınar 102 41 HÜSNA KARABAŞ HASAN
Genç Soğukpınar 102 41 MEHMET KARABAŞ MAHMUT
Genç Soğukpınar 102 39 MAHSUM YILMAZ HASAN
Genç Soğukpınar 102 39 M. TAYYİP YILMAZ HASAN
Genç Soğukpınar 102 39 BİRSEN YILMAZ SÜLEYMAN
Genç Soğukpınar 102 39 NEŞAT YILMAZ M. TAYYİP
Genç Soğukpınar 102 39 VEDAT YILMAZ M. TAYYİP
Genç Soğukpınar 102 39 GÜLSÜM YILMAZ M. TAYYİP
Genç Soğukpınar 102 39 SABİHA YILMAZ MEHMET SAİT
Genç Soğukpınar 102 39 ABDULHAMİT YILMAZ HASAN
Genç Soğukpınar 102 39 HATUN ZOROĞLAN ABDULHAMİT
Genç Soğukpınar 102 39 ŞEFAAT KARAOĞLAN ABDULHAMİT
Genç Soğukpınar 102 39 AHMET YILMAZ ABDULHAMİT
Genç Soğukpınar 102 39 MUZAFFER YILMAZ ABDULHAMİT
Genç Soğukpınar 102 39 MUSA YILMAZ ABDULHAMİT
Genç Soğukpınar 102 39 ZİYA YILMAZ ABDULHAMİT
Genç Soğukpınar 102 39 TAHSİN YILMAZ ABDULHAMİT
Genç Soğukpınar 102 39 GÜLŞEN ARTAR ABDULHAMİT
Genç Soğukpınar 102 39 RAMAZAN YILMAZ ABDULHAMİT
Genç Soğukpınar 102 39 HASAN YILMAZ ABDULLAH
Genç Soğukpınar 102 39 GÜLÜ YILMAZ HASAN
Genç Soğukpınar 102 39 AZİZ YILMAZ ALİ
Genç Soğukpınar 102 39 ALİ OĞRAŞ MEHMETALİ
Genç Soğukpınar 102 39 SALİHA İÇLİ HASAN
Genç Soğukpınar 102 39 MAHMUT İÇLİ MEHMET EMİN
Genç Soğukpınar 102 39 FATMA OĞRAŞ ALİ
Genç Soğukpınar 102 39 HATUN ŞAHİN MAHMUT
Genç Soğukpınar 102 39 ASİYE YILMAZ AZİZ
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 AHMET YILDIZ ARİF
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 CİHAN YILDIZ AHMET
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 HASO İLÇİ ALO
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 İBRAHİM YETKİN NECMEDDİN
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 ZOZAN YILDIZ HASO
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 FESİH YETKİN İBRAHİM
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 BERFİNAZ AKDEMİR İBRAHİM
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 EMİNE İLÇİ HASO
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 GÜLİZAR İLÇİ MEHMET
Solhan Arakonak/Kültür 128 208 HURMİ İLÇİ HÜSEYİN
Solhan Bozkanat 165 5 İBRAHİM BEROJE TACETTİN
Merkez Yumaklı 113 7 RİZA ACAR HASAN
Merkez Yumaklı 113 7 ALİ ACAR HASAN
Merkez Yumaklı 113 7 HATİCE ACAR KEKO
Merkez Yumaklı 113 7 ŞERAFETTİN ACAR ALİ
Merkez Yumaklı 113 7 SELAHATTİN ACAR ALİ
Merkez Yumaklı 113 7 SAİT ACAR ALİ
Merkez Yumaklı 113 7 AYNUR ÖZDEMİR ALİ
Merkez Yumaklı 113 7 MUHİTTİN ACAR ALİ
Merkez Yumaklı 113 7 SERKAN ACAR ALİ
Merkez Yumaklı 113 7 ERCAN ACAR ALİ
Merkez Yumaklı 113 7 GÜLŞEN ACAR ALİ
Merkez Yumaklı 113 7 HAMİDE ACAR İBRAHİM
Merkez Yumaklı 116 1 SEMRA KAYA MEHMET SIDDIK
Merkez Yumaklı 116 1 EMRULLAH DOĞAN MEHMET SIDDIK
Merkez Yumaklı 116 1 MUHİTTİN DOĞAN MEHMET SIDDIK
Merkez Yumaklı 116 1 ZOZAN BİNGÖL MEHMET SIDDIK
Merkez Yumaklı 116 1 SEVGÜL DOĞAN MEHMET SIDDIK
Merkez Yumaklı 116 1 ŞAYİLE DOĞAN ALİ
Merkez Yumaklı 116 1 EMİNE DOĞAN HALİL
Merkez Yumaklı 116 1 MAHMUT DOĞAN HASAN
Merkez Yumaklı 116 1 KAZIM DOĞAN HASAN
Merkez Yumaklı 116 1 AYLİN DOĞAN AYDIN
Merkez Yumaklı 116 1 ESER DOĞAN BEKİR
Merkez Yumaklı 118 7 AREP BULUT İBRAHİM
Merkez Yumaklı 118 7 HURME BULUT FARİS
Merkez Yumaklı 118 7 DERDİ BULUT AREP
Merkez Yumaklı 118 7 HÜSEYİN BULUT AREP
Merkez Yumaklı 118 7 LEYLA ÖZCAN AREP
Merkez Yumaklı 118 7 PEMBE TUNÇ ARAP
Merkez Yumaklı 118 7 ALİ BULUT AREP
Merkez Yumaklı 118 7 NAZİME KARAKAYA HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 SEYRİYE YILDIZ HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 RABİA GÜVEN HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 HASAN BULUT HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 ELMAST BULUT EMİN
Merkez Yumaklı 118 7 ŞADİYE BULUT HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 FEHMİ BULUT HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 SALİHA YILDIZ HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 TAYİBE YILDIRIM HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 SEBİHA ÖZCAN HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 ALİ BULUT HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 118 7 MEHMET BULUT ALİ
Merkez Yumaklı 118 7 AHMET BULUT ALİ
Merkez Yumaklı 118 7 ZEYNEP BARUTÇU ALİ
Merkez Yumaklı 118 7 MUHARREM BULUT ALİ
Merkez Yumaklı 118 7 ZÜBEYDE TUNÇ ALİ
Merkez Yumaklı 118 7 FATMA MOLAK ALİ
Merkez Yumaklı 136 1 ABDULLAH DEMİR HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 136 2 HASAN DEMİR HÜSEYİN
Merkez Göltepesi 101 26 ZAHİDE KORLAELÇİ MEHMET
Merkez Göltepesi 115 5 KADRİYE KIYATSİL AHMET
Merkez Göltepesi 115 4 ALİ KIYATSİL İBRAHİM
Merkez Göltepesi 172 5 ABDURRAHMAN URĞUN YUSUF
Merkez Göltepesi 172 5 NAFİZ URĞUN YUSUF
Merkez Göltepesi 172 5 HANDAN ÖZYÖN ABDURRAHMAN
Merkez Göltepesi 172 5 ÖZCAN URĞUN NAFİZ
Merkez Göltepesi 172 1 ABDULLAH KÖMÜRHAN ALİ
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 HÜSEYİN KİŞİN SÜLEYMAN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 HAZİMET KİŞİN İSKENDER
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 VEYİS KİŞİN HÜSEYİN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 SÜLEYMAN KİŞİN HÜSEYİN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 MEMET KİŞİN HÜSEYİN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 İLHAMİ KİŞİN MAHMUT
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 HÜSEYİN KİŞİN HÜSEYİN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 SAYİME KİŞİN MÜMİN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 ALİ KİŞİN HASAN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 TÜRKAN KİŞİN HASAN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 ALİ KİŞİN HÜSEYİN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 VESİLE KİŞİN HASAN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 EMİNE KİŞİN MEMET
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 BESRA KİŞİN MEMET
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 BİRSEN DALGA MEMET
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 GÜLSEN KOYUNCİ MEMET
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 AYNUR KİŞİN İLHAMİ
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 SAKİNE KİŞİN HASAN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 SELMA KİŞİN İLHAMİ
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 AYSEL KİŞİN HASAN
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 SİNAN KİŞİN İLHAMİ
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 ROJDA KİŞİN MEMET
Merkez Dallıtepe Afet 104 46 ÜMİT KİŞİN MEMET
Merkez Ortaçanak 102 9 MİKAİL KOÇLU MİKAİL
Merkez Ortaçanak 102 9 İBRAHİM KOÇLU MİKAİL
Merkez Ortaçanak 102 9 GAZİ KOÇLU MİKAİL
Merkez Ortaçanak 102 9 HALİME KOÇLU MUHACİR
Merkez Ortaçanak 102 9 BERTAN KOÇLU HÜSEYİN
Merkez Ortaçanak 102 9 HÜSEYİN DENİZ KOÇLU HÜSEYİN
Merkez Ortaçanak 102 9 MİKAİL YİĞİT KOÇLU HÜSEYİN
Merkez Ortaçanak 102 9 ARYA ELİF KOÇLU HÜSEYİN
Merkez Ortaçanak 102 10 FİRASET KOÇLU SÜLEYMAN
Merkez Ortaçanak 102 10 ELİF BANA ALİ
Merkez Ortaçanak 102 10 SULTAN BATGI ALİ
Merkez Ortaçanak 114 44 CEMAL KOCA İMAM BAKİ
Merkez Ortaçanak 114 42 GÜGERCİN KOCA ABDULKERİM
Merkez Ortaçanak 114 42 REMZİYE BASATEMÜR MEHMET
Merkez Ortaçanak 114 42 ZEYDİN KOCA MEHMET
Merkez Ortaçanak 114 42 ALİ KOCA MEHMET
Merkez Ortaçanak 114 42 HÜSEYİN KOCA ZÜLKÜF
Merkez Ortaçanak 114 42 NAZİME DALBUDAK MEHMET
Merkez Ortaçanak 114 42 METİN KOCA MEHMET
Merkez Ortaçanak 114 42 ATİLLA KOCA ZÜLKÜF
Merkez Ortaçanak 114 45 MEHMET SELİM KOCA SELİM
Merkez Ortaçanak 114 45 MUSTAFA KOCA MEHMET SELİM
Merkez Ortaçanak 114 45 MEHMET ZEKİ KOCA MEHMET SELİM
Merkez Ortaçanak 114 46 SAİT KOCA ALİ
Merkez Ortaçanak 114 47 NİZAMETTİN KOCA KALO
Merkez Ortaçanak 117 12 CİNDİ KOCA YUSUF
Merkez Ortaçanak 117 12 CEMAL KOCA CİNDİ
Merkez Ortaçanak 117 12 HEDİYE KOCA CİNDİ
Merkez Ortaçanak 117 12 KASIM KOCA CİNDİ
Merkez Ortaçanak 117 12 KAMİL KOCA CİNDİ
Merkez Ortaçanak 117 12 YILDIZ KOCA CİNDİ
Merkez Ortaçanak 114 48 VELİ KOCA MEHMET
Merkez Ortaçanak 114 48 SADİ KOCA MEHMET
Merkez Ortaçanak 114 48 RUHAN KOCA SADİ
Merkez Ortaçanak 114 48 NAZİME KOCA SADİ
Merkez Ortaçanak 114 48 ERCAN KOCA SADİ
Merkez Ortaçanak 114 48 NAZLI KOCA SADİ
Merkez Ortaçanak 114 48 FİDAN KOCA SADİ
Merkez Yumaklı 252 13 HAMİT DAĞ YUSUF
Merkez Yumaklı 252 13 MEHMED EMİN DAĞ ALİ
Merkez Yumaklı 252 13 VECİDE DAĞ YUSUF
Merkez Yumaklı 252 13 KUMRİYE DAĞ İSMAİL
Merkez Yumaklı 252 13 HAVA ÇELİK YUSUF
Merkez Yumaklı 251 33 SELAHATTİN ÖRGEN SADIK
Merkez Yumaklı 251 33 HÜSEYİN BARUTCÜ HALİL
Merkez Yumaklı 308 2 ÖMER TUNÇ HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 308 2 NAZİFE TUNÇ HÜSEYİN
Merkez Yumaklı 308 2 FAİK TUNÇ HÜSEYİN
Genç Dilektaşı 192 4 HASAN ÖNVER MUSA
Genç Dilektaşı 192 4 FATMA ÖNVER HASAN
Genç Dilektaşı 192 4 ŞEFİKA ESEN HASAN
Genç Dilektaşı 192 4 EMİNE ÖNVER HASAN
Genç Dilektaşı 192 4 SIDIKA ÖNVER HASAN
Genç Dilektaşı 192 6 ÖMER KARACA HASAN
Genç Dilektaşı 192 6 SELİM KARACA ÖMER
Genç Dilektaşı 192 6 MERİA KIZILARSLAN ÖMER
Genç Dilektaşı 192 6 ALİ KOLAK MUSA
Genç Dilektaşı 192 6 ESMA KOLAK ÇETO
Genç Dilektaşı 192 6 İBRAHİM KOLAK ALİ
Genç Dilektaşı 192 6 HAYRİYE KOLAK ABDULBAKİ
Genç Dilektaşı 192 7 FAHRİ ÖNEGEL ÖMER
Genç Dilektaşı 192 18 YUSUF KOLAK ALO
Genç Dilektaşı 192 18 REMZİYE ATALAY YUSUF
Genç Dilektaşı 192 18 ZÜHRİYE AZRAK YUSUF
Genç Dilektaşı 192 18 MÜZEYEN APUHAN YUSUF
Genç Dilektaşı 192 18 SARİYE KOLAK YUSUF
Merkez Büyüktekören 148 2 DAVUT GÜNDÜ MEHMET ZEKİ
Merkez Büyüktekören 148 2 ALİ GÜNDÜ MEHMET ZEKİ
Merkez Büyüktekören 148 2 AHMET GÜNDÜ MEHMET ZEKİ
Merkez Büyüktekören 148 2 SÜLEYMAN BÜTÜN CEMİL
Merkez Büyüktekören 148 2 MAHMUT BÜTÜN CEMİL
Merkez Büyüktekören 148 2 DİLŞAH BÜTÜN BEGO
Merkez Büyüktekören 148 2 TÜRKAN BÜTÜN MAHMUT
Merkez Büyüktekören 148 2 SİNEM BÜTÜN MAHMUT
Merkez Büyüktekören 107 2 HEDİYE ALLAK MEHMET EMİN
Merkez Büyüktekören 107 2 FİDAN GÜNDÜZ ABBAS
Merkez Büyüktekören 107 2 RABİA GÜNDÜZ ALİ
Merkez Büyüktekören 107 2 FATMA GÜNDÜZ ALİ
Merkez Büyüktekören 107 2 BAYRAM ALINAK MEHMET EMİN
Merkez Büyüktekören 107 2 NAZIM ALINAK MEHMET EMİN
Merkez Büyüktekören 107 2 FAHİTE ALAKUŞTEKİN HIDIR
Merkez Büyüktekören 107 2 AYŞE ALAKUŞTEKİN EŞREF
Merkez Büyüktekören 107 2 MEVLÜDE ALAKUŞTEKİN SADULLAH
Merkez Büyüktekören 107 2 FAHRETTİN ALAKUŞTEKİN EŞREF
Merkez Büyüktekören 107 2 ALMA ALAKUŞTEKİN SÜLEYMAN
Merkez Büyüktekören 107 2 SABİHA ALAKUŞTEKİN EŞREF
Merkez Büyüktekören 107 2 ESMA ALAKUŞTEKİN EŞREF
Merkez Büyüktekören 107 2 SELİM ALAKUŞTEKİN HIDIR
Merkez Büyüktekören 107 2 TELLİ KAÇICI SELİM
Merkez Büyüktekören 107 2 ABİDE KAÇICI MEMET
Merkez Büyüktekören 107 2 ALİ ALAKUŞTEKİN SELİM
Merkez Büyüktekören 107 2 HÜSNA KAÇICI MEMET
Merkez Büyüktekören 107 2 MAHMUT KAÇICI MEMET
Merkez Büyüktekören 107 2 VEYSEL ALAKUŞTEKİN HASAN
Merkez Büyüktekören 107 2 MEHMET ALAKUŞTEKİN HASAN
Merkez Büyüktekören 107 2 ÖMER FARUK ALAKUŞTEKİN HASAN
Merkez Büyüktekören 107 2 SELİM GÜNDO HASAN
Merkez Büyüktekören 107 2 ADİLE GÜNDO HASAN
Merkez Büyüktekören 107 2 FATMA GÜNDÜ MAHMUT
Merkez Büyüktekören 107 2 LEMA GÜNCE AHMET
Merkez Büyüktekören 107 2 NAZİME ALAKUŞTEKİN SÜLEYMAN
Merkez Büyüktekören 107 2 HASİBE ALINAK ALİ
Merkez Büyüktekören 107 2 CİHAT ALINAK AHMET FEYZİ
Merkez Büyüktekören 107 2 AKÇE ALAKUŞTEKİN HIDIR
Merkez Büyüktekören 107 2 HAVİYE I AHMET
Merkez Büyüktekören 107 2 HATUN ALAKUŞTEKİN İSMAİL
Merkez Büyüktekören 107 2 TÜRKAN ALAKUŞTEKİN HIDIR
Merkez Büyüktekören 107 2 HİDAYET ALAKUŞTEKİN HÜSEYİN
Merkez Büyüktekören 107 2 BİLAL ALAKUŞTEKİN FAİK
Merkez Büyüktekören 107 2 LEVENT HANSUR MAHMUT
Merkez Büyüktekören 107 2 MİRCAN GÜNDO ABDULKERİM
Merkez Büyüktekören 107 2 CEMİLE I KERİM
Merkez Büyüktekören 118 12 BAVER SARITAĞ MEHMET
Merkez Büyüktekören 118 12 BEDRETTİN SARITAĞ MEHMET
Merkez Kumgeçit 151 1 SONGÜL KANCURU FAİK
Merkez Kumgeçit 151 1 HATİCE KANCURU FAİK
Merkez Kumgeçit 151 1 MEHMET KESKİN YUSUF
Merkez Kumgeçit 151 1 ESMA KESKİN SADUN
Merkez Kumgeçit 151 1 ARİF GÜNDÜ ÖMER
Merkez Kumgeçit 151 1 ADİLE KESKİN HÜSEYİN
Merkez Kumgeçit 151 1 ŞEFİKA KESKİN MEHMET
Merkez Kumgeçit 151 1 FEYZA NUR ARİFOĞLU MEDENİ
Merkez Kumgeçit 151 1 NEZAHAT KANCURA ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 NAİME KANCURU FAİK
Merkez Kumgeçit 151 1 FATMA KAYAOKAY ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 AYŞE KAYNAR ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 GÜLŞAH SEÇKİN ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 CEMAL KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 İLYAS KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 MEHMET KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 HASİP KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 CEVDET KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 ENVER KESKİN ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 SANİYE KAYAOKAY ABDULAZİZ
Merkez Kumgeçit 151 1 PERİHAN KANCURA FAİK
Merkez Kumgeçit 173 2 METİN KESKİN ABDULLATİF
Merkez Kumgeçit 173 2 ARİF KESKİN ABDULLATİF
Merkez Kumgeçit 173 2 NECATİN KESKİN A.LATİF
Merkez Kumgeçit 102 1 CÜNEYT KAYAOKAY KAZIM
Merkez Kumgeçit 102 11 SAYİM KAYDU M.ALİ
Merkez Kumgeçit 103 1 ALİ KAYAOKAY MEHMET EMİN
Merkez Kumgeçit 104 1 FİDAN KANCURA EŞREF
Karlıova Ilıpınar 108 75 MEHMET ÖRNEK ABDULBAKİ
Karlıova Ilıpınar 108 25 HALİT SAĞLAM HAŞİM
Karlıova Ilıpınar 108 25 HASAN SAĞLAM HAŞİM
Karlıova Dörtyol 115 19 ABDURRAHMAN BİRDAL GIYASETTİN
Karlıova Viranşehir 126 27 MAHMUT FİLİZ HAMZA
Karlıova Viranşehir 127 75 MEHMET KAYA AHMET
Karlıova Viranşehir 127 83 GAZAL POLAT NECMETTİN
Karlıova Viranşehir 127 81 ZEMZEME KAYA ABDULLAH
Karlıova Kümbet 126 22 BAKİ UZUN FELEMEZ
Kığı Kuşçimeni 102 16 EMİNE DENKLİ HURŞİT
Kığı Kuşçimeni 102 16 HASAN DENKLİ KEKİ
Kığı Kuşçimeni 102 16 DİLBER DENKLİ MEHMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 ELİF DENKLİ MEHMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 ATİKE DEMİRKAZIK AHMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 İSMET DENKLİ HASAN
Kığı Kuşçimeni 102 16 MEHMET DENKLİ HASAN
Kığı Kuşçimeni 102 16 RESUL DENKLİ HASAN
Kığı Kuşçimeni 102 16 HAŞMET DENKLİ MEHMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 YILDIZ DENKLİ MEHMET NURİ
Kığı Kuşçimeni 102 16 GÖKSEL DENKLİ MEHMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 ÜLKÜ YILDIRIM MEHMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 FATMA AVCI MEHMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 İZZET DENKLİ MEHMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 EKREM DENKLİ HAŞMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 TOLGAHAN DENKLİ HAŞMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 AYLANUR DENKLİ HAŞMET
Kığı Kuşçimeni 102 16 FARUK DENİZ DENKLİ HAŞMET
Kığı Sırmaçek 115 7 MEHMET ULAŞ PAŞA
Kığı Sırmaçek 115 7 HAYDAR ULAŞ PAŞA
Kığı Sırmaçek 115 13 RAMAZAN AKBABA MEMET
Kığı Sırmaçek 115 13 İDRİS AKBABA MEMET
Kığı Sırmaçek 115 13 HASAN AKBABA MEMET
Kığı Sırmaçek 115 13 HÜSEYİN AKBABA MEMET
Kığı Sırmaçek 115 13 BARIŞ AKBABA MEMET
Kığı Sırmaçek 115 3 SEYRAN AKBAŞ MEHMET TEVFİK
Kığı Sırmaçek 115 3 SUNA YILMAZ MEHMET TEVFİK
Kığı Sırmaçek 115 3 ZEKİ AKBABA MEHMET TEVFİK
Kığı Sırmaçek 115 3 MEHMET AKBABA MEHMET TEVFİK
Kığı Sırmaçek 115 3 GAZİ AKBABA MEHMET TEVFİK
Kığı Sırmaçek 115 3 ALİ AKBABA MEHMET TEVFİK
Kığı Sırmaçek 115 3 MUSTAFA AKBABA MEHMET TEVFİK
Kığı Sırmaçek 115 2 RABİA OTAĞ ABDURRAZZAK
Kığı Sırmaçek 115 2 OKTAY AKBABA ABDURRAZZAK
Kığı Sırmaçek 115 2 ERKAN AKBABA ABDURRAZZAK
Kığı Sırmaçek 115 2 MURAT AKBABA ABDURRAZZAK
Kığı Sırmaçek 115 2 MEHMET AKBABA ABDURRAZZAK
Kığı Sırmaçek 114 10 VESİLE KAYA HAYDAR
Kığı Sırmaçek 114 10 ALİ KAYA HAYDAR
Kığı Sırmaçek 114 9 ALİ AKBAŞ NAZIM
Kığı Sırmaçek 111 11 BİROL AKCAN FERİT
Kığı Sırmaçek 111 11 KENAN AKCAN FERİT
Kığı Sırmaçek 130 8 MURAT ULAŞ VASFİ
Kığı Sırmaçek 130 8 EMRAH ULAŞ VASFİ
Kığı Sırmaçek 130 7 HÜSNÜ ALTUNOK HÜSNÜ
Kığı Sırmaçek 130 7 VEDİA ALTUNOK YUSUF
Kığı Sırmaçek 130 7 MEHMET RESUL ALTUNOK HÜSNÜ
Kığı Sırmaçek 130 7 MEHMET SIDDIK ALTUNOK HÜSNÜ
Kığı Sırmaçek 130 7 AYSEL ALTUNOK HÜSNÜ
Kığı Sırmaçek 130 7 EKBER ALTUNOK HÜSNÜ
Kığı Sırmaçek 130 7 ASİYE AŞKIN HASAN
Kığı Sırmaçek 130 7 ZİYAETTİN ALTUNOK HÜSNÜ
Kığı Sırmaçek 130 7 TEKİN ALTUNOK HÜSNÜ
Kığı Sırmaçek 130 7 BÜLEND AŞKIN HASAN
Kığı Sırmaçek 130 7 ÇETİN ALTUNOK HÜSNÜ
Kığı Sırmaçek 130 7 SERPİL AŞKIN HASAN
Kığı Sırmaçek 130 7 İBRAHİM BAYRAM AYHAN
Kığı Sırmaçek 130 7 LÜTFİYE ULAŞ DEDE
Kığı Sırmaçek 130 7 ALİ RIZA ULAŞ YUSUF
Kığı Sırmaçek 130 7 LÜTFÜYE ERDİK ALİ RIZA
Kığı Sırmaçek 130 7 BEDRİYE FEROĞLU YUSUF
Kığı Sırmaçek 130 7 SAKİNE BALIK YUSUF
Kığı Sırmaçek 130 7 SİBEL GENGÖRÜ TAYYAR
Kığı Sırmaçek 130 7 TURAN BAKŞİ AHMET
Kığı Sırmaçek 130 7 AYSEL BAKŞİ TURAN
Kığı Sırmaçek 130 7 ŞERİF BAKŞİ TURAN
Kığı Sırmaçek 130 3 İSMAİL OTAĞ SÜLEYMAN
Kığı Sırmaçek 130 3 CEMİLE OTAĞ SÜLEYMAN
Kığı Sırmaçek 130 3 SÜLEYMAN OTAĞ HÜSEYİN
Kığı Sırmaçek 130 3 SEBAHAT BEZER HÜSEYİN
Kığı Sırmaçek 130 4 HATİCE AKYÜZ AHMET
Kığı Sırmaçek 130 4 ATİLLA AKDAĞ AHMET
Kığı Sırmaçek 130 4 HASAN AKDAĞ AHMET
Kığı Çanakçı 106 36 HASAN FINDIK İSMAİL
Kığı Çanakçı 106 36 İPEK FINDIK SEYFİ
Kığı Çanakçı 106 36 SUBİYE AKBABA KERİM
Kığı Çanakçı 106 36 SONGÜL FINDIK KERİM
Kığı Çanakçı 106 36 GÜLTEN BAYRAM NURETTİN
Kığı Çanakçı 106 36 ORHAN FINDIK KERİM
Kığı Çanakçı 106 36 KENAN FINDIK NURETTİN
Kığı Çanakçı 106 36 MEHMET YORĞUN RESUL
Kığı Çanakçı 106 36 ÖZCAN FINDIK KERİM
Kığı Çanakçı 106 36 FİLİZ GÜNGÖR NURETTİN
Kığı Çanakçı 106 36 SAİM YORĞUN RESUL
Kığı Çanakçı 106 36 YILDIZ FINDIK NURETTİN
Kığı Çanakçı 106 36 FERHAT TEMÜR AHMET
Kığı Çanakçı 106 36 KERİM FINDIK HASAN
Kığı Çanakçı 106 36 NAZİM FINDIK HASAN
Kığı Çanakçı 106 66 GÜRSEL ÖLÇER HÜSEYİN
Adaklı Kaynakdüzü 243 13 MEFHER UMUT MELEK
Adaklı Kaynakdüzü 243 13 REŞAT UMUT MELEK
Adaklı Kaynakdüzü 243 13 MEHMET ZEKİ UMUT MELEK
Adaklı Kaynakdüzü 243 13 SEVİM UMUT MEHMET
Adaklı Kaynakdüzü 243 13 MUHTEBER UMUT MEHMET ZEKİ
Adaklı Kaynakdüzü 243 13 HATİCE UMUT MEHMET ZEKİ
Adaklı Kaynakdüzü 243 13 DERDA UMUT MUSA KAZİM
Adaklı Kaynakdüzü 243 13 MUHAMMED UMUT MUSA KAZİM
Adaklı Kaynakdüzü 243 13 HAMZA UMUT MUSA KAZİM
Adaklı Kaynakdüzü 243 14 EMİNE YARDIM SAİM
Adaklı Mercan 118 314 SELAHATTİN TUNÇER AHMET
Adaklı Mercan 118 314 MEHMET TUNÇER AHMET
Adaklı Mercan 118 314 MELEK TUNÇER HÜSNÜ
Adaklı Mercan 118 314 MAHMUT TUNÇER MEHMET
Adaklı Mercan 118 314 NAZİFE TUNÇER MEHMET
Adaklı Mercan 118 314 TEKİN TUNÇER MEHMET
Adaklı Mercan 118 314 GÜLNAZ TUNÇER MEHMET
Adaklı Mercan 118 314 TARKAN TUNÇER MEHMET
Adaklı Mercan 118 314 SÜMEYRA YAKUT MEHMET
Adaklı Mercan 118 314 FATMA BARLAS MEHMET
Adaklı Mercan 118 314 SERAP KILIÇ MEHMET
Adaklı Mercan 118 314 MELİK TUNÇER AHMET
Adaklı Mercan 118 314 MUSTAFA TUNÇER MELİK
Adaklı Mercan 118 314 CİHAT TUNÇER MELİK
Adaklı Mercan 118 314 KEREM TUNÇER MELİK
Adaklı Mercan 118 321 OSMAN ÖNALAN YUSUF
Adaklı Mercan 118 322 ABDULLAH ÖNALAN LATİF
Adaklı Mercan 118 322 YUNUS ÖNALAN LATİF
Adaklı Sütlüce 130 18 KAMER SERİN İSMAİL
Adaklı Sütlüce 130 18 ELİF SERİN VELİ
Adaklı Sütlüce 130 18 HÜSEYİN SERİN KAMER
Yayladere Aydınlar 170 8 GÜNGÖR YÜKSEL HÜSNÜ
Yayladere Aydınlar 170 7 M ŞEVKET ATİLLA ÇİMŞİT
Yayladere Aydınlar 170 7 AYŞE NESLİHAN ATİLLA ÖMER
Yayladere Aydınlar 170 7 MEHMET AYDIN ATİLLA M ŞEVKET
Yayladere Aydınlar 170 7 AYKUT ATİLLA M ŞEVKET
Yayladere Aydınlar 170 6 VEDAT YÜKSEL HAMDİ
Yayladere Aydınlar 170 6 GÜLCAN YÜKSEL NURETTİN
Yayladere Aydınlar 170 6 SİMGE YÜKSEL VEDAT
Yayladere Aydınlar 170 6 ŞAHAN YÜKSEL VEDAT
Yayladere Aydınlar 170 6 HÜSEYİN YÜKSEL MUSTAFA
Yayladere Aydınlar 170 6 NAZİRE YÜKSEL MEHMET ALİ
Yayladere Aydınlar 170 6 MEHMET ALİ ALTUNOK AĞA
Yayladere Aydınlar 170 6 ABDURRAHMAN YÜKSEL HÜSEYİN
Yayladere Aydınlar 170 6 NURAL ALTUNOK HÜSEYİN
Yayladere Aydınlar 170 5 NİZAMEDDİN YÜKSEL MÜHTEREM
Yayladere Aydınlar 170 5 CELAL YÜKSEL MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 5 FEYZİ YÜKSEL CELAL
Yayladere Aydınlar 170 5 ŞİNASİ YÜKSEL CELAL
Yayladere Aydınlar 170 5 ADEM YÜKSEL MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 3 HÜSEYİN YÜKSEL HÜSEYİN
Yayladere Aydınlar 170 3 ASİYE YÜKSEL AZİZ
Yayladere Aydınlar 170 3 HÜSNA YÜKSEL RASİM
Yayladere Aydınlar 170 3 ZÜLFÜ YÜKSEL HÜSEYİN
Yayladere Aydınlar 170 3 MEHMET YÜKSEL HÜSEYİN
Yayladere Aydınlar 170 3 MEHMET ALTINOK HÜSEYİN
Yayladere Aydınlar 170 3 EFİYE ALTINOK ALİ
Yayladere Aydınlar 170 3 NAZIM ALTUNOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 3 TÜRKEL ALTINOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 3 CEVAT ALTUNOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 3 YÜKSEL ALTUNOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 3 ÖZNUR ALTUNOK ÖCAL NAZIM
Yayladere Aydınlar 170 3 SERDAR ALTUNOK NAZIM
Yayladere Aydınlar 170 26 MEHMET ALTINOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 KİBAR ALTINOK YUSUF
Yayladere Aydınlar 170 26 ASİYE ALTINOK HÜSEYİN
Yayladere Aydınlar 170 26 YUSUF ALGÜL YUSUF
Yayladere Aydınlar 170 26 KİBAR ALGÜL MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 SABRİ ALTINOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 HAKKI ALTINOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 HÜSNÜ ALTINOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 ŞEVKET NARİN AĞA
Yayladere Aydınlar 170 26 SİNAN ALTINOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 NESİBE NARİN MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 HÜSNÜYE ALTINOK KEKKİ
Yayladere Aydınlar 170 26 NAZİRE ALTUNOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 YASEMİ ÇELİK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 MERYEM AYDINLAR HAŞİM
Yayladere Aydınlar 170 26 AYTEN AKARÇEŞME HAŞİM
Yayladere Aydınlar 170 26 GÜLSELİN DİLEK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 MURAT ALTINOK MEHMET
Yayladere Aydınlar 170 26 ARZU EFİR SİNAN
Yayladere Aydınlar 170 26 OKTAY NARİN ŞEVKET
Yayladere Aydınlar 170 26 ASLI DENİZ SİNAN
Yayladere Aydınlar 170 26 ÜMİT ALTINOK SİNAN
Yayladere Aydınlar 170 26 MERAL NARİN ŞEVKET
Yayladere Aydınlar 170 26 AYSEL BOZTEPE SİNAN
Yayladere Aydınlar 170 26 SİBEL NARİN ŞEVKET
Yayladere Aydınlar 181 6 M. KEMAL BEDİR NECİP
Yayladere Aydınlar 181 6 BİRİNCİ BEDİR ALİ
Yayladere Aydınlar 181 12 SEYHAN ALTUNOK ABDİ
Yayladere Aydınlar 181 15 HAKAN ALTINOK HAKKI
Yayladere Aydınlar 181 15 VOLKAN ALTINOK HAKKI
Yayladere Aydınlar 181 15 EVREN ALTINOK HAKKI
Yayladere Aydınlar 181 15 ÖZKAN ALTINOK ZEKİ
Yayladere Aydınlar 181 15 ERHAN ALTINOK ZEKİ
Yayladere Aydınlar 181 15 ŞÜKRÜ ALTINOK CİMŞİT
Yayladere Aydınlar 181 15 ŞEREFNAZ ALTINOK HASAN
Yayladere Aydınlar 181 15 AYSEL ALTINOK ŞÜKRÜ
Yayladere Aydınlar 181 15 AYTEN ALTINOK ŞÜKRÜ
Yayladere Aydınlar 181 15 AYNUR ALTINOK ŞÜKRÜ
Yayladere Aydınlar 170 18 MEHMET GÖZTEK İMAM
Yayladere Aydınlar 170 18 NURAN YILMAZ İMAM
Adaklı Sütlüce 172 19 HASAN DAYANÇ MEHMET
Adaklı Sütlüce 172 19 SEZAYİ DAYANÇ MEHMET
Adaklı Sütlüce 172 19 CEMİLE DAYANÇ KEMAL
Adaklı Sütlüce 172 19 YÜKSEL DAYANÇ SEZAYİ
Adaklı Sütlüce 172 19 AYSEL GÜLDAĞ SEZAİ
Adaklı Sütlüce 172 19 KEZİBAN DAYANÇ SEZAYİ
Adaklı Sütlüce 172 19 MÜRSEL DAYANÇ SEZAYİ
Adaklı Sütlüce 172 19 VEYSEL DAYANÇ SEZAYİ
Adaklı Sütlüce 172 18 AYSEL DAYANÇ HANİFİ
Adaklı Sütlüce 172 18 BİRGÜL KARABEY HANİFİ
Adaklı Sütlüce 173 18 ELİF BEKTAŞ FETTAH
Adaklı Sütlüce 181 3 KEMAL DAYANÇ RIZA
Adaklı Sütlüce 185 1 HÜSEYİN MORSÜMBÜL MÖMİN
Kığı Çiçektepe 172 8 NURCİHAN SARIYER ZİYA
Kığı Çiçektepe 172 8 VAHİT SARIYER ZİYA
Kığı Çiçektepe 172 8 NURTEN GÖĞEBAKAN ZİYA
Kığı Çiçektepe 172 8 NURGÜL BULUT ZİYA
Kığı Çiçektepe 172 8 FATMA ÇETİN ABDULKERİM
Kığı Çiçektepe 172 8 FATMA MEŞE YAŞAR
Kığı Çiçektepe 172 8 ALİ HİKMET DİNÇER YASİN
Kığı Çiçektepe 172 6 ALİ İNAN FİLİT
Kığı Çiçektepe 172 6 EROL ÇETİNSOY MEHMET
Kığı Çiçektepe 172 6 ARİF ÇETİNSOY RAMAZAN
Kığı Çiçektepe 172 6 NURSEL ÇETİNSOY RAMAZAN
Kığı Çiçektepe 172 6 YAŞAR ÇETİNSOY MUSTAFA
Kığı Çiçektepe 172 6 ZEKİYE EBREM AZİZ
Kığı Çiçektepe 172 6 ZAHİDE EBREM RAMAZAN
Kığı Çiçektepe 172 6 İSMAİL EDİŞ ZİYA
Kığı Çiçektepe 172 6 SALİM EBREM İBRAHİM
Kığı Çiçektepe 172 4 SABRİ ÇETİNSOY AHMET
Kığı Çiçektepe 172 4 KANİ ÇETİNSOY AHMET
Kığı Çiçektepe 172 4 GÜNNUR ÇETİNSOY AHMET
Kığı Çiçektepe 172 4 AYNUR ÇETİNSOY AHMET
Kığı Çiçektepe 172 4 REMZİYE AYGÜN AHMET
Kığı Çiçektepe 172 4 MUHAMMED ÇETİNSOY AHMET
Kığı Çiçektepe 171 8 BİRSEN ARAY SABRİ
Kığı Çiçektepe 171 8 ETEM ARAY HASAN
Kığı Çiçektepe 171 8 GÜLNAZ ARAY HASAN
Kığı Çiçektepe 171 8 MEHMET ARAY KAHRAMAN
Kığı Çiçektepe 171 8 GÜLLÜ UYSAL ŞÜKRÜ
Kığı Çiçektepe 171 8 PAKİZE ARAY MEHMET
Kığı Çiçektepe 171 8 ÖZDEN NEDJİB İSMAİL
Kığı Çiçektepe 171 8 GALİP ARI AHMET
Kığı Çiçektepe 171 7 İSKENDER SİVRİ MEMET
Kığı Çiçektepe 171 7 EMİNE SİVRİ MAHMUT
Kığı Çiçektepe 171 7 NURHAYAT BAYAT İSKENDER
Yayladere Dalbasan 217 30 ADİLE ALTAY KEKO
Yayladere Dalbasan 217 30 AYHAN ALTAY KEKO
Yayladere Dalbasan 217 30 GÜLLÜ ALTAY KEKO
Yayladere Dalbasan 217 30 YAŞAR ALTAY KEKO
Yayladere Dalbasan 217 30 HIDIR ALTAY KEKO
Yayladere Dalbasan 217 30 ZÜLFÜ ALTAY KEKO
Yayladere Dalbasan 217 30 LATİF ALTAY KEKO
Yayladere Dalbasan 217 30 ALİ ALTAY KEKO
Yayladere Dalbasan 217 30 HADİCE ALTAY MUNZUR
Yayladere Dalbasan 216 9 HAYDAR ÖZER HASAN
Yayladere Dalbasan 216 9 MEHMET ÖZER HASAN
Adaklı Sütlüce 215 1 ŞÜKRÜ BEKTAŞ MUSTAFA
Adaklı Sütlüce 215 1 ELİF BEKTAŞ HÜSEYİN
Adaklı Sütlüce 215 2 UMUT KESKİN HASAN
Adaklı Sütlüce 218 3 ZELİHA BALA ZEYNEL
Adaklı Sütlüce 218 3 HASAN BALA ZEKİ
Adaklı Sütlüce 218 3 ALİ RIZA BALA SÜLEYMAN
Adaklı Sütlüce 216 16 SÜLEYMAN BALA MEHMET
Adaklı Sütlüce 216 16 FATİME BALA MEHMET
Adaklı Sütlüce 216 16 NAZAN KİŞİN SÜLEYMAN
Adaklı Sütlüce 209 3 YASİN KILIÇGEDİK NİYAZİ
Adaklı Sütlüce 215 1 ŞÜKRÜ BEKTAŞ MUSTAFA
Adaklı Sütlüce 215 1 ELİF BEKTAŞ HÜSEYİN
Adaklı Kaynakdüzü 141 15 MEHMET ŞAM HAMZA
Kığı Nacaklı 123 3 REYHAN KOÇPINAR SELİM
Kığı Nacaklı 123 3 MEHMET NURİ KURTULU SELİM
Kığı Nacaklı 192 1 SANİYE KURTULU İBRAHİM
Kığı Nacaklı 192 1 YETER DİNLER İBRAHİM
Kığı Nacaklı 192 1 HÜLYA MERCAN İBRAHİM
Kığı Nacaklı 192 1 NAFİZE ERDİK ALİ
Yedisu Kabayel 155 7 SULTAN GÜNHAN DURSUN
Yedisu Kabayel 154 2 EDNAN DURMUŞ KALİ
Yedisu Kabayel 151 3 ÖZKAN DİNÇER MURAT
Yedisu Kabayel 151 3 ÖZLEM DİNÇER MURAT
Yedisu Kabayel 151 3 ÖZGÜR DİNÇER MURAT
Yedisu Kabayel 151 3 GÜNAY BALKIR MURAT
Yedisu Kabayel 151 3 CEMİLE DİNÇER İBRAHİM
Yedisu Kabayel 151 3 SUNA BEGİÇ MURAT
Yedisu Kabayel 151 3 GÜNER KOŞAN MURAT
Yedisu Kabayel 151 4 ALİ EKBER DİNÇER ŞEVKET
Yedisu Kabayel 151 2 ALİ RIZA DURMUŞ KALİ
Yedisu Kabayel 150 40 HASAN DURMUŞ DURSUN
Yedisu Kabayel 149 10 HALİS KESKİN ALİ RIZA
Yayladere Çalıkağıl 211 26 BAYRAM BAROL YUSUF
Yayladere Çalıkağıl 211 26 İMAM BAROL YUSUF
Yayladere Çalıkağıl 211 22 AHMET AVSEREN BEGO
Yayladere Çalıkağıl 211 22 CUMA AVSEREN BEGO
Adaklı Sütlüce 201 4 MEHMET BELGE BERTAL
Adaklı Sütlüce 201 2 HASAN BELGE BERTAL
Karlıova A.Yağmurlu 122 1 VEZİRE ÇOLBAN ABDULBAKİ
Karlıova Ilıpınar 105 15 ALİ KORKMAZ HÜSEYİN
Karlıova Kargapazar 101 159 MEHMET SELİM ŞENOCAK ABDULBAKİ
Karlıova Kargapazar 105 68 SEBAHAT ÖZMEN ALİ KEMAL
Karlıova Kargapazar 105 68 SACİDE ÖZMEN MEHMET ATİK
Karlıova Kargapazar 105 68 HASAN ÖZMEN MAHMUT
Karlıova Kargapazar 104 67 OSMAN KASIM
Karlıova Kargapazar 105 67 EMİNE YILMAZ ARİF
Karlıova Kargapazar 105 67 BESRA SÖYLEMEZ ARİF
Karlıova Kargapazar 105 66 LÜTFİYE ÇİTİL ŞÜKRÜ
Karlıova Kargapazar 105 66 GÜZEL AĞIR ALİ
Karlıova Kargapazar 105 66 HAYRİYE KARABULAK ALİ
Karlıova Kargapazar 105 56 AHMET LEVENT EROL ABDURRAHMAN
Karlıova Kargapazar 105 56 PERVİN EROL HİKMET
Karlıova Kargapazar 105 56 YAĞMUR CANER ÇAKIROĞLU AVNİ
Karlıova Kargapazar 105 56 AVNİ ÇAKIROĞLU CELALETTİN
Karlıova Kargapazar 105 54 METİN EROL AHMET
Karlıova Kargapazar 105 54 ŞEMSETTİN EROL AHMET
Karlıova Kargapazar 105 54 NEVAT SÜRMELİ ABDULLAH
Karlıova Kargapazar 105 54 ASİYE YILMAZ ŞEMSETTİN
Karlıova Kargapazar 105 54 MEHMET SÜRMELİ ABDULLAH
Karlıova Kargapazar 105 54 ABDULKERİM SÜRMELİ ABDULLAH
Karlıova Kargapazar 105 54 MUSTAFA SÜRMELİ MEHMET
Karlıova Kargapazar 101 178 METİN EROL AHMET
Karlıova Kargapazar 101 179 BEDRİYE İNCE SEVİŞ
Karlıova Kargapazar 101 179 KİBAR UZUN SELİM
Karlıova Kargapazar 101 179 RAHİME UZUN İSMAİL
Karlıova Kargapazar 101 179 HEDLAN BİNGÖL SELİM
Karlıova Kargapazar 101 180 HASAN ÖZMEN MAHMUT
Karlıova Kargapazar 101 186 RABİA CARLI KASIM
Karlıova Kargapazar 101 186 CEMİLE CIBIRANLI KASIM
Karlıova Kargapazar 101 186 MELEK ÖZMEN KASIM
Karlıova Kargapazar 101 186 ŞEVDER DEMİRALP MEHMET HATİP
Karlıova Kargapazar 101 186 ALİ DEMİRALP KASIM
Karlıova Kargapazar 101 192 ATİK GÜLTEPE MEHMET
Karlıova Kargapazar 101 192 NAİLE DATLI MEHMET
Karlıova Kargapazar 101 192 MUHYETTİN GÜLTEPE İSMAİL
Karlıova Kargapazar 101 192 SIDIKA YILMAZ MEHMET
Karlıova Kaynarpınar 150 4 CEYDA SELMA BEKTAŞ MEHMET
Karlıova Kaynarpınar 150 4 METİN BEKTAŞ H. HULKİ
Karlıova Kaynarpınar 150 4 HÜSEYİN BEKTAŞ H. HULKİ
Karlıova Kaynarpınar 150 4 ABDURRAHMAN BEKTAŞ MEHMET
Karlıova Kaynarpınar 150 4 BEDİA SEMA BEKTAŞ MEHMET
Karlıova Kaynarpınar 322 18 HEMAİL TEKİN KAZİM
Karlıova Kaynarpınar 322 18 HÜSEYİN TEKİN KAZİM
Karlıova Kaynarpınar 322 18 NACİYE TEKİN KAZİM
Karlıova Kaynarpınar 322 18 HASAN HAYRİ TEKİN KAZİM
Karlıova Kaynarpınar 322 18 FİNCAN TEKİN KAZİM
Karlıova Kaynarpınar 322 18 ASİYE TEKİN KAZİM
Karlıova Kaynarpınar 322 18 HANIM TEKİN KAZİM
Karlıova Kaynarpınar 322 18 SERAYİ TEKİN KAZİM
Karlıova Kaynarpınar 322 3 SARIGÜL AÇİK ŞAH İSMAİL
Karlıova Kaynarpınar 322 4 KENAN TEKİN HÜSEYİN
Karlıova Kaynarpınar 322 4 YILMAZ TEKİN HÜSEYİN
Karlıova Kaynarpınar 322 4 HAYDAR TEKİN HÜSEYİN
Karlıova Kaynarpınar 322 4 RIZA TEKİN HÜSEYİN
Karlıova Kaynarpınar 334 6 İBRAHİM TEKİN MEMET
Karlıova Kaynarpınar 334 6 HASAN TEKİN MEMET
Karlıova Kaynarpınar 334 5 HÜSEYİN KAHRAMAN HACI
Karlıova Kaynarpınar 334 4 MEMET ALİ TEKİN HAYRİ
Karlıova Kaynarpınar 334 4 MUHARREM TEKİN ALİ RIZA
Karlıova Kaynarpınar 334 4 EKREM TEKİN HAYRİ
Karlıova Kaynarpınar 332 1 MEHMETMİRZA TEKİN HALİL
Karlıova Kaynarpınar 314 1 ÇELEBİ KAHRAMAN KAMİL
Karlıova Kaynarpınar 314 1 ORHAN AÇİK HÜSEYİN
Karlıova Kaynarpınar 314 1 İLHAN AÇİK HÜSEYİN
Karlıova Kaynarpınar 314 1 MEHMET AÇİK HÜSEYİN
Karlıova Kaynarpınar 314 1 ABA MÜSLÜM AÇİK HÜSEYİN
Karlıova Sarıkuşak 101 559 ALİ KENİ ARİF
Karlıova Sarıkuşak 101 214 GÜLLÜZAR ERDOĞAN RİZA
Karlıova Sarıkuşak 101 214 ALİ ERDOĞAN RİZA
Karlıova Sarıkuşak 101 212 İBRAHİM AKYOL ALİ
Karlıova Sarıkuşak 101 205 MEHMET ÖZ NURETTİN
Karlıova Sarıkuşak 101 205 SONGÜL ÖZ NURETTİN
Karlıova Sarıkuşak 101 205 DOĞAN ÖZ NURETTİN
Karlıova Sarıkuşak 113 1 M.TAYYİP ÖZ M. SELİM
Karlıova Sarıkuşak 115 2 ARİF ADANUR FEHİM
Karlıova Sarıkuşak 115 1 FEHİME ADANUR AZİZ
Karlıova Sarıkuşak 101 23 EDA DÜZGÜN DEMİRCİ İBRAHİM
Karlıova Sarıkuşak 101 23 DİLEK DÜZGÜN İBRAHİM
Karlıova Sarıkuşak 101 23 NADİR DÜZGÜN İBRAHİM
Karlıova Sarıkuşak 101 23 TUNCAY DÜZGÜN İBRAHİM
Karlıova Sarıkuşak 101 22 HATUN DÜZGÜN CEBRAİL
Karlıova Sarıkuşak 101 22 KEMAL DÜZGÜN CEBRAİL
Karlıova Sarıkuşak 101 22 HANIM DÜZGÜN CEBRAİL
Karlıova Serpmekaya 111 24 POLAT TİRYAKİ ZABİT
Karlıova Serpmekaya 110 270 MEHMET KARABAĞ SAİT
Karlıova Serpmekaya 143 1 HALİT KARABAĞ ABDULKADİR
Karlıova Serpmekaya 141 1 ALİ BAHŞİ M. SIDDIK
Karlıova Serpmekaya 141 2 SADIK GÖKÇE KARABAĞ ABDURAHİM
Karlıova Serpmekaya 141 2 MEHMET ÖZGÜR KARABAĞ ABDURAHİM
Karlıova Serpmekaya 141 2 AYŞE KARABAĞ BURHANETTİN
Karlıova Serpmekaya 141 2 YUSUF KARABAĞ MEHMET
Karlıova Serpmekaya 141 6 TÜRKAN KARABAĞ ŞEVKET
Karlıova Serpmekaya 138 2 ABDULHAKİM KARABAĞ ABDULBAKİ
Karlıova Serpmekaya 138 2 AHMET KARABAĞ HASAN
Karlıova Serpmekaya 138 2 MUKADDES KARABAĞ MEHMET
Karlıova Serpmekaya 110 203 ABDULLAH KARABAĞ BAHRİ
Karlıova Serpmekaya 110 201 UĞUR KARABAĞ NİHAT
Karlıova Serpmekaya 110 201 VEYSEL KARABAĞ NİHAT
Karlıova Serpmekaya 110 201 GÜRSEL KARABAĞ NİHAT
Karlıova Serpmekaya 110 201 SAVAŞ KARABAĞ NİHAT
Karlıova Serpmekaya 110 201 PERİZADE KARABAĞ MEHMET
Karlıova Serpmekaya 110 201 SIRRI KARABAĞ MEHMET
Karlıova Serpmekaya 110 201 FERİT KARABAĞ MEHMET
Karlıova Serpmekaya 110 201 HİKMET KARABAĞ MEHMET
Karlıova Serpmekaya 110 201 NURETTİN KARABAĞ MEHMET
Karlıova Serpmekaya 110 201 SERDİN KARABAĞ MEHMET
Karlıova Serpmekaya 136 1 MUSA KARABAĞ FELEMEZ
Karlıova Serpmekaya 110 193 VAHYETTİN KARABAĞ ABDULLAH
Karlıova Taşlıçay 143 124 NAZİM FIRAT MEHMET
Karlıova Taşlıçay 143 122 SABRİYE TOPAL MAHMUT
Karlıova Taşlıçay 143 122 ZÜLFÜ TOPAL MAHMUT
Karlıova Taşlıçay 143 96 İSMAİL DEĞİRMENCİ ŞABAN
Karlıova Taşlıçay 143 96 ŞEMSEDDİN TUNÇ ALİ
Karlıova Taşlıçay 143 93 KUDRET YILDIRAK MAHMUT
Karlıova Taşlıçay 143 93 FATMA YETKİN FAZLI
Karlıova Taşlıçay 143 93 MEHMET YETKİN FAZLI
Karlıova Taşlıçay 143 93 ABDULLAH YETKİN FAZLI
Karlıova Taşlıçay 143 93 MEHMET YETKİN MAHMUT
Karlıova Taşlıçay 143 93 ŞÜKRÜ YETKİN MAHMUT
Karlıova Taşlıçay 143 93 ABDURRAHMAN YETKİN FAZLI
Karlıova Taşlıçay 143 93 SEYRAN YETKİN ÖMER
Karlıova Taşlıçay 143 93 SABRİYE YETKİN FAZLI
Karlıova Taşlıçay 143 93 EMİNE YETKİN FAZLI
Karlıova Taşlıçay 143 93 HAYRİYE GÜNDOĞDU FAZLI
Karlıova Taşlıçay 143 94 MEHMET KÖYLÜ AHMET
Karlıova Taşlıçay 143 90 ZAHİDE SÖNMEZ BAHRİ
Karlıova Taşlıçay 143 90 SIDIKA SÖNMEZ BAHRİ
Karlıova Taşlıçay 143 90 SABRİYE AKYÜREK CİNDİ
Karlıova Taşlıçay 143 90 OSMAN SÖNMEZ BAHRİ
Karlıova Taşlıçay 143 90 HUBRİYE SÖNMEZ BAHRİ
Karlıova Taşlıçay 143 90 ALİ SÖNMEZ ABDAL
Karlıova Taşlıçay 143 90 DİLŞAH KEÇECİ CİNDİ
Karlıova Taşlıçay 143 90 SADİ SÖNMEZ CİNDİ
Karlıova Taşlıçay 143 89 MUSTAFA ASLAN ARSLAN
Karlıova Kıraçtepe 102 129 SELAHATTİN AKSOY ABDULLAH
Kığı Yazgünü 243 1 GÖNÜL AVSEREN LÜTFİ

