50 ADET 2.EL BİNEK OTOMOBİL ARACIN GELİR GETİRİCİ OLARAK SATIŞI

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş Genel Müdürlüğü'nden:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı: İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş.

b) Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası: 0212 240 34 00 – 0212 219 53 22

d) İlgili personel: Fatih Mehmet DEVELİ – Satınalma ve İhaleler Şefi

1.2. İstekliler, araç satışına ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - SATIŞ KONUSU ve SATIŞ USULÜ :

2.1. Adı: 50 Adet 2. El Binek Otomobil Aracın Satışıdır.

2.2. İşin Niteliği ve Miktarı: İdareye Ait 50 Adet 2. El Binek Otomobil Aracın Satılma İşi.

2.3. Satış Usulü: Gelir Getirici – İki Teklifli Olacaktır.

3- MUHAMMEN BEDEL :

34EUZ241 plakalı 2021 model FIAT Doblo Combi 1.6 MultiJet Safeline Manuel İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 751.000,00 TL'dir

34EFB345 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 990.000,00 TL'dir

34EFB050 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 940.000,00 TL'dir

34EHS763 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 990.000,00 TL'dir

34EFB047 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34EFB055 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34EFB017 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 970.000,00 TL'dir

34EFB008 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 975.000,00 TL'dir

34EHS844 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 975.000,00 TL'dir

34EFB022 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 980.000,00 TL'dir

34EFB178 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 970.000,00 TL'dir

34EFB188 2021 model RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch X-Tronic İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 975.000,00 TL'dir

34DDV766 2020 model RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon EDC İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.348.000,00 TL'dir

34DDV742 2020 model RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon EDC İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.300.000,00 TL'dir

34DDV753 2020 model RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon EDC İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.203.000,00 TL'dir

34DOK493 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 992.000,00 TL'dir

34DHN889 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 927.000,00 TL'dir

34DCA537 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 993.000,00 TL'dir

34DCA398 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 890.000,00 TL'dir

34DCA363 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 860.000,00 TL'dir

34DCA385 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34DCA386 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 923.000,00 TL'dir

34DCA384 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 954.000,00 TL'dir

34DBB853 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 946.000,00 TL'dir

34DCA381 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 865.000,00 TL'dir

34DCA390 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 932.000,00 TL'dir

34DBB910 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 993.000,00 TL'dir

34DCA540 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34DNS658 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 912.000,00 TL'dir

34DCA375 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 900.000,00 TL'dir

34DCA702 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34DCA699 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34DCA826 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 900.000,00 TL'dir

34DCA542 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 828.000,00 TL'dir

34DOK821 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 875.000,00 TL'dir

34DOK877 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 972.000,00 TL'dir

34DCA827 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34DOL068 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 972.000,00 TL'dir

34DOK299 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 943.000,00 TL'dir

34DOL029 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 887.000,00 TL'dir

34DCA401 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 972.000,00 TL'dir

34DCA367 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34DCA389 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 974.000,00 TL'dir

34DOL049 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 972.000,00 TL'dir

34DBB773 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34DCA370 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 993.000,00 TL'dir

34DBB746 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 972.000,00 TL'dir

34DCA374 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 1.000.000,00 TL'dir

34DCA391 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 972.000,00 TL'dir

34DCA366 2020 model FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus DCT İçin Belirlenen Bedel KDV Dahil 972.000,00 TL'dir

Yukarıda özellikleri belirtilen araç satışı için tekliflerin açılması, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü-Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde Toplantı Salonunda 17/11/2025 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır. Gerekli evraklar ve teklifler kapalı zarf içinde en geç 17/11/2025 tarih ve saat 10:00'a kadar aynı adreste bulunan İhaleler ve Satınalma Şefliği'ne teslim edilecektir.

5 – SATIŞ İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI:

Araç satış işine katılmak isteyen isteklilerin zarf teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişilerde; Noter tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Kayıt Örneği,

2) Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri ile Ticari Sicil Gazetesi.

b) Tebligat için Kanuni adresini belirten Adres Beyanı,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı,(Bankalarından alınacak teminat mektupları 3 AY süreli olacaktır.)

e) Doküman alındığına dair belge, (Satış Şartnamesi; İdare adına İhaleler ve Satınalma Şefliği'nden 500,00.-TL (İkiyüz Türklirası) alınarak, Şartname alındı makbuzu satış dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.) Şartname bedeli İdarenin aşağıda bilgileri bulunan Banka hesabına Banka üzerinden işin ismi ve dosya bedeli olarak belirtilip yatırılacaktır.

İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş.'nin VAKIFLAR BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ, TR97 0001 5001 5800 7278 8633 55 İBAN numaralı hesabına Araç satış işi, dosya Bedeli Olduğunu Belirterek)Doküman satın almayan teklif veremez.

f) Vekâleten katılması halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi,

g) Ortak girişim olması halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi, (araç satışı üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları araç satış sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belge, verilen teklifin geçerli olabilmesi için Madde: 7'de belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde tekliflerin açılacağı tarih ve saatine kadar İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş. Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdürlüğü/ İhaleler ve Satınalma Şefliği'ne teslim alındı yazısı karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

(İstekliler belge asıllarını ibraz ettiği takdirde 'İdarece Aslı Görülmüştür' tasdikli belgeleri teklif zarfı içerisinde sunabileceklerdir.)

h) Vergi Dairesinden alınmış vergi borcu yoktur yazısı

ı) SGK'dan alınancak SGK borcu yoktur yazısı

j) Adli sicil kaydı

6 – DİĞER HUSUSLAR :

- Araç satışı işine katılmış olanlar, satışı yapan idare konumundaki İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

- Bu satış işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanununa ve/veya herhangi bir kanuna tabi bir ihale olmayıp, Gelir Getirici kapsamındadır.

- Otomobiller tekliflerden önce Alibeyköy ve Kartal TAHKUK Otoparkında görülebilir. İstekliler tekliflerinden sonra Otomobillerin durumuna itiraz edemez.

- İstekliler tek bir Otomobile teklif verebilecekleri gibi tüm Otomobillere teklif verebilirler. Ancak teklif ettikleri Otomobil sayısı kadar Geçici Teminat sunmak zorundadır.

- Yukarıdaki şartları sağlayamayan ve Sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin geçici teminatları gelir kaydedilecektir.

- İdare araç satışını yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02329263