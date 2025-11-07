İ L A N

T.C. YALOVA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/632 Esas

DAVALI : MUSTAFA ESKEIF 99893721390-Suriye uyruklu

Davacı Samar Kablavi vekili tarafından aleyhinize açılan Velayet dava dilekçesinde; Tarafların suriyede 2018 yılında imam nikahlı evlendiklerini, müşterek çocukları olan Nadir'i müvekkilinin tek başına büyüttüğünü, davalı babanın çocukla ilgilenmediğini, bu nedenle müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zabtının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve tebligata yarar açık adresinin davacı tarafça bilinmediği, ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği nedeniyle ilanen tebligata karar verilmiş, bu nedenle HMK' nun 122,126 ve 129. Maddesi gereğince 2 haftalık süre içerisinde varsa tüm delilleri ile birlikte Mahkememize cevap dilekçesini sunması, aksi halde cevap vermekten ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağı, yargılamanın yokluğunda yapılacağı ve karar verilebileceği hususu, davalı MUSTAFA ESKEIF tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02328725