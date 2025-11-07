TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Bingöl ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 23.05.2023 tarih ve 14-1054 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-910 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1227 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-977 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1567 sayılı, 26.01.2022 tarih ve 4-181 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-963 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1025 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-894 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-979 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1029 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-961 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-966 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1031 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1091 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1230 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1230 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1219 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1203 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-995 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-891 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1047 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-986 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-912 sayılı, 20.04.2021 tarih ve 10-1364 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3994 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3987 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3986 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-4007 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3974 sayılı, 13.10.2021 tarih ve 31-3720 sayılı, 26.08.2021 tarih ve 13-881 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-950 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1045 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3089 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1178 sayılı, 31.03.2021 tarih ve 8-1120 sayılı, 07.05.2021 tarih ve 14-1879 sayılı, 01.04.2021 tarih ve 9-1177 sayılı, 03.05.2021 tarih ve 12-1648, 03.05.2021 tarih ve 12-1523 sayılı, 31.03.2021 tarih ve 8-1099 sayılı, 23.12.2021 tarih ve 40-4639 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1070 sayılı, 09.06.2022 tarih ve 18-1548 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1034 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1040 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1076 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1024 sayılı, 09.06.2022 tarih 18-1550 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3099 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3095 sayılı, 08.08.2022 tarih ve 29-2191 sayılı, 08.08.2022 tarih ve 29-2145 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 40-2655 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 40-2657 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3093 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1039 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-915 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-901 sayılı, 30.03.2023 tarih ve 7-597 sayılı, 30.03.2023 tarih ve 7-602 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1206, 30.03.2023 tarih ve 7-616 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1211 sayılı, 13.04.2023 tarih ve 9-780 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1033 sayılı, 01.09.2023 tarih ve 27-1827 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-895 sayılı, 26.01.2022 tarih ve 4-192 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-886 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1038 sayılı, 22.08.2024 tarih ve 18-1071 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1550 sayılı kararlar ile başlanmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no'lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi