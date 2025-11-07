Giriş Tarihi: 07.11.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 07:02
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
|Bingöl ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 23.05.2023 tarih ve 14-1054 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-910 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1227 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-977 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1567 sayılı, 26.01.2022 tarih ve 4-181 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-963 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1025 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-894 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-979 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1029 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-961 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-966 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1031 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1091 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1230 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1230 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1219 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1203 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-995 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-891 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1047 sayılı, 12.05.2023 tarih ve 13-986 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-912 sayılı, 20.04.2021 tarih ve 10-1364 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3994 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3987 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3986 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-4007 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3974 sayılı, 13.10.2021 tarih ve 31-3720 sayılı, 26.08.2021 tarih ve 13-881 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-950 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1045 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3089 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1178 sayılı, 31.03.2021 tarih ve 8-1120 sayılı, 07.05.2021 tarih ve 14-1879 sayılı, 01.04.2021 tarih ve 9-1177 sayılı, 03.05.2021 tarih ve 12-1648, 03.05.2021 tarih ve 12-1523 sayılı, 31.03.2021 tarih ve 8-1099 sayılı, 23.12.2021 tarih ve 40-4639 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1070 sayılı, 09.06.2022 tarih ve 18-1548 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1034 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1040 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1076 sayılı, 18.03.2021 tarih ve 7-1024 sayılı, 09.06.2022 tarih 18-1550 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3099 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3095 sayılı, 08.08.2022 tarih ve 29-2191 sayılı, 08.08.2022 tarih ve 29-2145 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 40-2655 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 40-2657 sayılı, 06.12.2022 tarih ve 48-3093 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1039 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-915 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-901 sayılı, 30.03.2023 tarih ve 7-597 sayılı, 30.03.2023 tarih ve 7-602 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1206, 30.03.2023 tarih ve 7-616 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1211 sayılı, 13.04.2023 tarih ve 9-780 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1033 sayılı, 01.09.2023 tarih ve 27-1827 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-895 sayılı, 26.01.2022 tarih ve 4-192 sayılı, 09.05.2023 tarih ve 12-886 sayılı, 23.05.2023 tarih ve 14-1038 sayılı, 22.08.2024 tarih ve 18-1071 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1550 sayılı kararlar ile başlanmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no'lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|Genç
|Büyükçağ
|178
|20
|KUDRET SAYIN
|MEHMET
|Genç
|Büyükçağ
|178
|28
|CANAN SAYIN
|ABDULLAH
|Genç
|Büyükçağ
|178
|29
|MAİLE HAN
|HASAN
|Genç
|Büyükçağ
|178
|29
|MUHİTTİN HAN
|MEHMET
|Genç
|Büyükçağ
|178
|29
|YILMAZ HAN
|MUHİTTİN
|Genç
|Dedebağı
|190
|17
|DEMET ÇELİKEL
|MEHMET ALİ
|Genç
|Dedebağı
|194
|2
|ALİ DEMİR
|MEHMET
|Genç
|Dedebağı
|194
|2
|HİŞAR DEMİR
|ALİ
|Genç
|Dedebağı
|194
|3
|HANİFİ DEMİR
|ALİ
|Genç
|Dedebağı
|194
|14
|MEHMET ALİ DEMİR
|MEHMET
|Genç
|Dedebağı
|194
|14
|RIDVAN DEMİR
|MEHMET ALİ
|Genç
|Güzeldere
|152
|1
|GÜLÜ ÖNAL
|MEHMET
|Genç
|Güzeldere
|152
|1
|MAHMUT KOÇ
|MEHMET
|Genç
|Güzeldere
|152
|1
|ALİ KOÇ
|MEHMET
|Genç
|Güzeldere
|152
|1
|MUSTAFA KOÇ
|MEHMET
|Genç
|Güzeldere
|152
|5
|EMİN KOÇ
|MUSA
|Genç
|Dedebağı
|163
|3
|İLHAN YARARLI
|ARİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HASAN AĞIRBAŞ
|DERVİŞ
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|CEMİLE AĞIRBAŞ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ZELİHA AĞIRBAŞ
|HASAN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|YUSUF ZİYA AĞIRBAŞ
|HASAN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ŞAHİDE AĞIRBAŞ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|YUSUF AĞIRBAŞ
|HASAN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MEHMET TAYİP AĞIRBAŞ
|HASAN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HAVA SAKUR
|HASAN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|DİLŞAH TEZEL
|TACETTİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|PERİŞAN ÇAĞLAYAN
|TACETTİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ŞEVKET TEZEL
|TACETTİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SUPHİ TEZEL
|TACETTİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|BAYRAM TEZEL
|TACETTİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SAİM TEZEL
|TACETTİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HANIM TEZEL
|ALİ
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HAVVA AĞIRBAŞ
|MEHMET TAYIP
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|GURBET TEZEL
|BAYRAM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ZELİHA TEZEL
|BAYRAM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MENESE TEZEL
|BAYRAM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ASEL MEVA TEZEL
|BAYRAM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HÜSEYİN TEZEL
|REŞO
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|DURİ TEZEL
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MAYİDE TEZEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SARİYE GÖNLÜAÇIK
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HAMİT GÖNLÜAÇIK
|ÖMER
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|VESİLE AYDIN
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|AHMET TEZEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ALİ TEZEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HAYRİYE TEZEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|AGİT TEZEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|YUSUF TEZEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MEHMET AYRAÇ
|ALİ
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|TACETTİN TEZEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HALİME AYRAÇ
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|LEYLA TEZEL
|ARİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MEHMET TEZEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MEHDİN GÖNLÜAÇIK
|HAMİT
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ZEHRA TEZEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SAİM AYRAÇ
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ZEHRA GÖNLÜAÇIK
|HAMİT
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|EKREM AYIK
|İBRAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SELAHATTİN GÖNLÜAÇIK
|HAMİT
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|AZİZ GÖNLÜAÇIK
|HAMİT
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SIDDIKA AYRAÇ
|İBRAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|TEKİN TEZEL
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|GÜZEL AYIK
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|AYSEL TEZEL
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SAADET ARIN
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|TELLİ AYDIN
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ZEYTUN AYIK
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SIDIKA BELDEK
|HAMİT
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|YADİN TEZEL
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MURAT AYRAÇ
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MURAT TEZEL
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|GÜLLÜ KARA
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|GÜLSEN CAN
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|AYDIN GÖNLÜAÇIK
|HAMİT
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|NAİM AYRAÇ
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SAİM TEZEL
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|GÜLTEN DERE
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MÜSLİME AYÇEMAN
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|YAVUZ TEZEL
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|AYTEN ZENGİN
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ŞAHİN AYRAÇ
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|BEHÇET TEZEL
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ERHAN AYRAÇ
|SAİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|LEYLA KARATAŞ
|SAİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|OSMAN AYRAÇ
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ABBAS AYIK
|EKREM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ENES AYIK
|EKREM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|İBRAHİM AYIK
|EKREM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HASAN AYRAÇ
|SAİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HÜSEYİN AYRAÇ
|SAİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|EMRULLAH TEZEL
|TACETTİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|GÜLBAHAR AYRAÇ
|SAİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ZEYNEP ÇAĞLAYAN
|TACETTİN
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MELİKHAN AYIK
|EKREM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SEMANUR TEZEL
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ÖMER GÖNLÜAÇIK
|ŞIRA
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ŞEMŞİ GÖNLÜAÇIK
|REŞİT
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HAYRİYE GÖNLÜAÇIK
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|TEMUR GÖNLÜAÇIK
|ÖMER
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HASRET GÖNLÜAÇIK
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|DERVİŞ GÖNLÜAÇIK
|ÖMER
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|KERİM GÖNLÜAÇIK
|ÖMER
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ESMA GÖNLÜAÇIK
|RİZA
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ŞERİF GÖNLÜAÇIK
|ÖMER
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|FEYZİ GÖNLÜAÇIK
|KERİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|RAHİM GÖNLÜAÇIK
|DERVİŞ
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HALİM GÖNLÜAÇIK
|TEMUR
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|FERİKA TOĞMUŞ
|KERİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|FAİK GÖNLÜAÇIK
|KERİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|BİŞAR GÖNLÜAÇIK
|KERİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HALİSE GÖNLÜAÇIK
|ŞERİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|NAFİYE BOLLUK
|ŞERİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|YADİN GÖNLÜAÇIK
|KERİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MUZAFFER GÖNLÜAÇIK
|DERVİŞ
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SADIK GÖNLÜAÇIK
|KERİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HALİS GÖNLÜAÇIK
|ŞERİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|MERYEM ERKAN
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|GÜLCAN SAKUR
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|KEZİBAN BERK
|ŞERİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|İSA GÖNLÜAÇIK
|ŞERİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ALTUN ARI
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ORHAN GÖNLÜAÇIK
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ZEYTUN ERDEMLİ
|ŞERİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|TURHAN GÖNLÜAÇIK
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|YUNUS GÖNLÜAÇIK
|ŞERİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|SEDAT GÖNLÜAÇIK
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|VEDAT GÖNLÜAÇIK
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|İDRİS GÖNLÜAÇIK
|ŞERİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|BURHAN GÖNLÜAÇIK
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|HASİP GÖNLÜAÇIK
|ŞERİF
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|ÖZLEM UÇKAÇ
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|FİGEN KALABALIK
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|106
|19
|YASİN GÖNLÜAÇIK
|RAHİM
|Genç
|Bayırlı
|172
|11
|M. SAİT ADAY
|M. EMİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|11
|NEVZAT ADAY
|M. EMİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|12
|HALİT ERDEMLİ
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|12
|NURULLAH ERDEMLİ
|HAKKI
|Genç
|Bayırlı
|172
|3
|FATMA GÖNLÜAÇIK
|HASAN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|DAVUT ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|HÜSEYİN GÖRGEL
|KÖLO
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|HEVİ GÖRGEL
|DAVUT
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|EMİNE ERDEMLİ
|HAMZA
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ŞEMDİN ERDEMLİ
|DAVUT
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|LEYLA ERDEMLİ
|KÖLO
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ABDULLAH ERDEMLİ
|DAVUT
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ZAİDE ERDEMLİ
|DAVUT
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|KASIM KAYA
|HAMZA
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|HURMİ ERDEMLİ
|HASAN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|DERDİ KAYA
|DAVUT
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|YUSUF ERDEMLİ
|DAVUT
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|HURMİ ERDEMLİ
|MEHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|AHMET ERDEMLİ
|DAVUT
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|İBRAHİM ERDEMLİ
|DAVUT
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|SADİYE AKSİN
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|HAYRİYE OĞUR
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|NAZİME ERDEMLİ
|KASIM
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|HATİP ERDEMLİ
|ŞEMDİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ZİYA GÖRGEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|KAZİM ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|EŞREF KAYA
|KASIM
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|SARİYE KURALAY
|ŞEMDİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|MURAT GÖRGEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|VAHİBE ATAŞ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|REFİKA ARİK
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ALİ ERDEMLİ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|MEHMET REFİK ERDEMLİ
|ŞEMDİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|MEHMET ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|FAİK GÖRGEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ŞERİF ERDEMLİ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|HALİSE ALKAÇ
|ŞEMDİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|TAYİP GÖRGEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|M. SAİT ERDEMLİ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|HALİME GENDE
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|MEHMEDİ GÖRGEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|YILDIZ YILDIZ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|M. ALİ ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|GÜLSEVEN ERDEMLİ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|BELKİSA GÖRGEL
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|SAİME TEZEL
|ABDULLAH
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ENVER ERDEMLİ
|ABDULLAH
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|BAYRAM ERDEMLİ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|FELEK ERDEMLİ
|ABDULLAH
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|İLHAMİ ERDEMLİ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|REFİKA GÖRGEL
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|RAYİFE ALTUNBAŞ
|HÜSEYİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|REFİK ERDEMLİ
|ŞEMDİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|MUSLİHE İŞLEK
|ŞEMDİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|GÜLHAN SUSAN
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|NİHAL ERDEMLİ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ŞAHİN ERDEMLİ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|MURAT ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|AYHAN ERDEMLİ
|AHMET
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|FIRAT ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|NİHAT ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|SAİT YILDIZ
|NÜSRETTİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ERGİN ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|ERDEM YILDIZ
|NÜSRETTİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|MEHMET ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|HEDİYE ÇİN
|NÜSRETTİN
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|TÜRKAN İŞLEK
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|172
|4
|METİN ERDEMLİ
|YUSUF
|Genç
|Bayırlı
|139
|5
|MAHMUT ACAR
|HASAN
|Genç
|Binekli
|111
|3
|MEHMET İKBAL TURHAN
|ABDULLAH
|Genç
|Binekli
|111
|4
|HALİME TURHAN
|KASIM
|Genç
|Binekli
|111
|4
|ABDURRAHMAN TUĞA
|YUSUF
|Genç
|Binekli
|111
|4
|HALİME TUĞA
|SELİM
|Genç
|Binekli
|111
|4
|BEDİA TURHAN
|SELİM
|Genç
|Binekli
|111
|4
|HEYBET TUĞA
|ABDURRAHMAN
|Genç
|Binekli
|111
|4
|BİLAL TURHAN
|SELİM
|Genç
|Binekli
|140
|3
|MEHMET ÖZDEMİR
|HÜSEYİN
|Genç
|Sarıbudak
|144
|2
|MUSTAFA ALDANMA
|HASAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ARİF DOPDOĞRU
|MAHMUT
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|CEVAHİR ALTAY
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|MEHMET ALİ ALTAY
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ÖMER DOPDOĞRU
|ARİF
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|HASAN ALTAY
|MEHMET ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ESMERAY ALTAY
|MEHMET ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SABRİ DOPDOĞRU
|ARİF
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|RIZA ALTAY
|MEHMET ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|GÜRCÜ DOPDOĞRU
|ARİF
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|FAHRETTİN ALTAY
|MEHMET ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SAADET BURTAŞKIRAY
|MEHMET ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|AYŞE NAZLİER
|ABDURRAHMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|GÖKHAN KAYA
|SAİT
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|AZRA KAYA
|GÖKHAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|EMİRHAN KAYA
|GÖKHAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|LAMİA KAYA
|ABDULAZİZ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ALİ KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|CAHİT KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ŞAHSENEM DOPDOĞRU
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|MÜCAHİT KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|YAVUZ KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SAİT TUNCAY KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ALİ TAHSİN KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|DOĞAN KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|GÜLCAN KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|GÖNÜL KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|TURGUT KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ERCAN TURGUT KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SERCAN KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SAVAŞ KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ALİ HAYDAR KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ZOZAN KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ZUHAT KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|EMİNE KAYA
|ABDULHAKKI
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|DANYAL KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|BATTAL KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|BAVER KAYA
|SAİT TUNCAY
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|DANYAL KAYA
|SAİT TUNCAY
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ASMİN KAYA
|SAİT TUNCAY
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|KEVSEL KAYA
|MUSTAFA
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|HAYDAR KAYA
|DERVİŞ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SAİT ERTUĞRUL
|RÜŞTÜ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SÜLEYMAN KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SIDIKE ERTOĞRUL
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|FATİMA KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|YUSUF ZİYA KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|BEHİYE KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|İBRAHİM KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SAİT KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|NAİME KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|MUSRİKA KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SABİTE KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|MEHMET KAYA
|HAYDAR
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SABİTE KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ŞEFİKA ERTUĞRUL
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|MEHMET ERTOĞRUL
|SAİT
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|MÜYESSER DOĞAN
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|MÜJGEN KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|M. SELİM KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|HATİCE KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|HANDAN KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|KAMURAN KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ŞÜKRAN KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|İMRAN KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|CANAN KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SALİM KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|İLKSEV KAYA
|ALİ
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|MUHSİN KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|SEVİM ZOROĞLAN
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|NECATİN KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|RAMAZAN KAYA
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|109
|17
|ZUHAL KARAKOÇ
|SÜLEYMAN
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|EŞREF DEYAPOĞLU
|MEHMET RIZA
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|İSMAİL DEYAPOĞLU
|EŞREF
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|PAŞA DEYAPOĞLU
|EŞREF
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|SİNAN GÖKER
|BURHANETTİN
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|GÜRCİ GÖNENÇ
|NECMETTİN
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|HALİL GÖKER
|İSMAİL
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|FATMA GÖKER
|MEHMET RIZA
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|RABİA GÖKEL
|HALİL
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|SEVİM BAKIR
|HALİL
|Genç
|Doğanca
|108
|3
|SELAHATTİN DEDE
|ABDURRAZAK
|Genç
|Yenisu
|147
|5
|ABDULVAHAP BOLAT
|HÜSEYİN
|Genç
|Yenisu
|147
|5
|RAMAZAN ÖTEN
|SÜLEYMAN
|Genç
|Çanakçı
|116
|43
|ABDURRAHMAN GÖLCÜKLÜ
|MUSTAFA
|Genç
|Çanakçı
|116
|43
|MURAT GÖLCÜKLÜ
|ABDURRAHMAN
|Genç
|Çanakçı
|116
|43
|AHMET GÖLCÜKLÜ
|HASAN
|Genç
|Çanakçı
|116
|43
|HASAN GÖLCÜKLÜ
|AHMET
|Genç
|Çanakçı
|116
|43
|ŞEFİKA ALAY
|HASAN
|Genç
|Çanakçı
|116
|43
|HANIM GÖNÜL
|ALİ
|Genç
|Çanakçı
|116
|43
|SAİT ALAY
|MEHMET
|Genç
|Çanakçı
|146
|3
|RAHİM ÖREN
|YÜSÜF
|Genç
|Çanakçı
|146
|3
|EYLÜL ÖREN
|YÜSÜF
|Genç
|Çanakçı
|146
|3
|ORHAN ÖREN
|YÜSÜF
|Genç
|Çanakçı
|146
|3
|MEHMET ÖREN
|YÜSÜF
|Genç
|Çanakçı
|116
|35
|ŞEYNİYE GÜLLÜOĞLU
|ABDULLAH
|Genç
|Çanakçı
|116
|35
|EMİNE TANİN
|MARUF
|Genç
|Çanakçı
|116
|34
|MEHMET ALİ KALABALIK
|MEHMET
|Genç
|Çanakçı
|116
|34
|BAYRAM KALABALIK
|MEHMET
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|TEMUR ÇAKIRCİ
|HÜSEYİN
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|FATMA ÇAKIRCİ
|MUSA
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|HURMİYE ÇAKIRCİ
|TEMUR
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|RUKİYE ÇAKIRCİ
|TEMUR
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|KADRİYE YOLDAŞ
|MEHMET
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|ZÖHRE ÇAKIRCİ
|TEMUR
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|MEHMET ÇAKIRCİ
|HÜSEYİN
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|HAVA ÇAKIRCİ
|ÖMER
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|ABDULLAH ÇAKIRCİ
|MEHMET
|Genç
|Çanakçı
|121
|16
|SELAHATTİN ÇAKIRCİ
|MEHMET
|Genç
|Çanakçı
|117
|3
|ABDURRAHMAN GÖLCÜKLÜ
|MUSTAFA
|Genç
|Çanakçı
|117
|3
|MURAT GÖLCÜKLÜ
|ABDURRAHMAN
|Genç
|Çanakçı
|121
|96
|HEYBET TAN
|ABDÜLREZAK
|Genç
|Çanakçı
|121
|121
|ABDULBAKİ TAN
|MEHMET
|Genç
|Çanakçı
|121
|121
|FATMA TAN KAYNAR
|ABDULBAKİ
|Genç
|Çanakçı
|121
|120
|İBRAHİM GÜVEN
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çanakçı
|121
|120
|RABİA GÜVEN
|AHMET
|Genç
|Çanakçı
|121
|120
|AHMET GÜVEN
|İBRAHİM
|Genç
|Çanakçı
|121
|120
|HÜSEYİN FEHMİ TAN
|MEHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ZELİHA SAVUK
|ÖMER
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|HASAN MEHMET SAVUK
|HASAN
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|HAYRİYE SAVUK
|HASAN
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|MEHMET ALİ SAVUK
|HASAN MEHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|HALİME SATILMIŞ
|MEHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|EMİNE SANIR
|MEHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|AHMET SANIR
|ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ABDULLAH SATILMIŞ
|MEHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|MAHMUT SAVUK
|HASAN MEHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|AHMET SAVUK
|HASAN MEHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|FATMA GİRÇEK
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ÖMER DURSUN
|ARİF
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|NECMETTİN SAVUK
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ABDULLAH SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|MERYEME SATILMIŞ
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|FADİLE SAVUK
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|MEHMET CAN SAVUK
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|SELAHATTİN SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ŞEFİK SAVUK
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|CEMİL SATILMIŞ
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ABDULLAH SAVUK
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ŞEFİKA ÇAKIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|KEZİBAN SATILMIŞ
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|CEMİLE ALAS
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|FAHRETTİN SAVUK
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|İZETTİN SAVUK
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|HAMİYET YÜCA
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|HASAN SAVUK
|MEHMET ALİ
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|FATMA TEZEL
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|FATMA SATILMIŞ
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|MESUT SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|KADRİYE KARAMAN
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|GÜLSER SAVUK
|MAHMUT
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|KADRİ SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|HALİSE YALÇIN
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|PERİHAN MİRAN
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|NUSRETTİN SATILMIŞ
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ABDURRAHMAN SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|HASAN SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|HÜSEYİN SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ÇİĞDEM YANIK
|ÖMER
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|HATİCE SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|MECİDE ABACI
|ÖMER
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|SALİHA SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ERDOĞAN DURSUN
|ÖMER
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|RECEP SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|MÜMİNE SANIR
|ABDULSEBUR
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|EMEL YÜREKLİ
|ÖMER
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|BEDRİYE SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|MESUT BABAOĞLU
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|SEVİM SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|ÇİĞDEM SAVUK ÇİFÇİ
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|YUNUS SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|SİBEL DURSUN
|ÖMER
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|MÜSLÜM SAVUK
|ABDULLAH
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|İDRİS SANIR
|AHMET
|Genç
|Çevirme
|121
|5
|AHMED YUSUF SANIR
|YUNUS
|Genç
|Gerçekli
|179
|6
|MEHMET ÇAKIR
|HASAN
|Genç
|Gerçekli
|179
|6
|FİKRİYE ÇAKIR
|MEHMET
|Genç
|Gerçekli
|200
|3
|SUZAN ÖZATEŞ
|HÜSEYİN
|Genç
|Gerçekli
|200
|3
|MUZEYEN TOKGÖZ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Ağaçeli
|295
|8
|FATİME KORKUTATA
|ZÜLKÜFİL
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|ERKAN TEMİZ
|CEMAL
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|GÜLSEN TEMİZ
|YUSUF
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|VEYSİ TEMİZ
|AHMET TEVFİK
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|SAKİNE TEMİZ
|ALİ
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|ŞEREF TEMİZ
|VEYSİ
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|ŞEMSETTİN GÖRÜ
|SABRİ
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|KENAN TEMİZ
|VEYSİ
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|ZEHRA TEMİZ
|İSMAİL CEVAT
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|REMZİYE TEMİZ
|EMİN
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|HATİCE TEMİZ
|VEYSİ
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|ADNAN TEMİZ
|ŞEREF
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|SİNAN TEMİZ
|VEYSİ
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|PINAR IŞIK
|ŞEMSETTİN
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|VEYSEL ÇAĞLAR GÖRÜ
|ŞEMSETTİN
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|NECİBE TEMİZ
|ARİF
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|REŞİT TEMİZ
|AHMET TEVFİK
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|NEVZAT TEMİZ
|REŞİT
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|NECAT TEMİZ
|REŞİT
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|NURTEN TEMİZ
|REŞİT
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|FEYZİ TEMİZ
|AHMET TEVFİK
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|REMZİYE TEMİZ
|FEYZİ
|Merkez
|Kılçadır
|112
|4
|NECMİYE TEMİZ
|FEYZİ
|Merkez
|Kılçadır
|108
|9
|SADIK BURAL
|MEHMET ALİ
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|ŞAHDİN BOR
|AHMET
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|AYŞE KAYIRTAR
|AHMET
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|HAYDAR BOR
|AHMET
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|İPEK BOR
|AHMET
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|MAHMUT BOR
|MEHMET
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|REMZİ BOR
|AHMET
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|VEYSİ ALAŞ
|HASAN
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|MEHMET SIDDIK ALAŞ
|HASAN
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|ZÜHRİYE ALAŞ
|HALİL
|Merkez
|Kılçadır
|108
|11
|SADULLAH ALAŞ
|MEHMET SIDDIK
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|HALİT BURKANKULU
|HIDIR
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|RAHİME BURKANKULU
|MAHMUT
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|MUSA BURKANKULU
|HALİT
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|ALİ BULUŞ
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|HÜSEYİN BURKANKULU
|HALİT
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|ZEYNEP -
|HALİT
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|CEMİLE BURKANKULU
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|HASAN ANAŞİN
|ŞAKİR
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|TÜRKAN ANŞİN
|HALİT
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|SEVİM BULUŞ
|HALİT
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|KAYA BURKANKULU
|HALİT
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|BEYAZ BURKANKULU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|LEYLA BAZANCİR
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|ALİ BURKANKULU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|FATMA BURKANKULU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|FAHRİYE KAYA
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|SAİM BURKANKULU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|YILDIZ ALPKIRAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|FATMA BULUŞ
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|MEHMET BURKANKULU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|GÜNEŞ BURKANKULU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|MAHMUT BURKANKULU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|AHMET BURKANKULU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|FATMA GÜL BÜRKE
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|YAŞAR BURKANKULU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|TAHİR BURKANKULU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|CEVDET CEM BULUŞ
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|REMZİYE BURKANKULU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|MÜJGAN BAZANCİR
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|ALİ ELHANAY
|SELİM
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|YUSUF BURKANKULU
|KAYA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|FİKRET BULUŞ
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|RABİA ÜSTÜNER
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|MAHMUT BURKANKULU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|EMİNE BURKANKULU
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|AYŞE TÜFEKÇİ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|ERDAL CEM BULUŞ
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|EMİNE ELHANAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|AHMET ANŞİN
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|AYŞE AY
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|GÜLSÜM ANALAYATALAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|İSMAİL BURKANKULU
|YUSUF
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|ÖZLEM BİŞGİN
|YUSUF
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|MURAT BURKANKULU
|YUSUF
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|SÜLEYMAN ELHANAY
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|FURKAN ELHANAY
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|MUHAMMED ALİ ELHANAY
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|SALİH ELHANAY
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|17
|HAYRUNNİSA ELHANAY
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|18
|YILDIZ BURKANKOLU
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|18
|CAİZE BÜRKE
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|18
|ZİYNET BURTAÇKIRAY
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|18
|ALAADDİN BURTAŞKIRAY
|ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|18
|LEYLA BURTAŞKIRAY
|ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|117
|18
|HÜSEYİN BURTAŞKIRAY
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|18
|YILDIZ BURTAŞKIRAY
|BEŞİR
|Merkez
|Olukpınar
|117
|18
|ORHAN BURTAŞKIRAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|117
|18
|MAHMUT BURTAŞKIRAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|120
|9
|ZİYA BUHAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|120
|12
|HIDIR BUTAKO
|DEVRİŞ
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|MAİLE BUTAKU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|TİMUR BUTAKU
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|AHMET BUTAKU
|KEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|ŞÜKRÜ ARISLİ
|MAHMUT
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|ZÜHRE BUTAKU
|TİMUR
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|ORHAN SAMİ BUTAKU
|TİMUR
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|MEHMET RIZA BÖÇKÜN
|HIDIR HAKKI
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|FATMA BÖÇKÜN
|TİMUR
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|HATUN BUTAKU
|AHMET
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|SAİM BUTAKU
|TİMUR
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|REMZİYE BUTAKU
|AHMET
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|GİYASETTİN BÖÇKÜN
|MEHMET RIZA
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|SEVGİ BUTAKU
|NEDİM
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|EMİNE BUTAKU
|ÖMER
|Merkez
|Olukpınar
|120
|13
|ABDULKERİM BUTAKU
|ABDULLAH
|Merkez
|Olukpınar
|122
|6
|MEHMET BUHAN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MUSA BURKAY
|HAYDAR
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|FATMA BURKAY
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ESMA BURKANKULU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|NAZİ BURTAKUCİ
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|HÜSEYİN BURTAKUCİ
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|FATMA BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ALİ BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|İBRAHİM BÜRKÜK
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|RAMAZAN BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|NAZİME BÜRKÜK
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MEHMET EMİN BURKANKULU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|YILDIZ BURKAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|BAYRAM BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MİRCAN BURKANKULU
|SABRİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|FATMA BURKAY
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MEHMET ZEKİ ALPKIRAY
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SABİTA BURKANKULU
|SABRİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|KAZIM BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SALAHATTİN BURKANKULU
|SABRİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|VEYSİ BURKANKULU
|SABRİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SAİM BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|REMZİYE ALPKIRAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|YAŞAR BURTAŞKIRAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SABİHA BÖRÜKOÇİN
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|REMZİYE BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|BESRİYE BURKANKULU
|YUSUF
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MERYEM BUHAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|KEMAL BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ŞEFİKA BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MEHMET ZİYA ERDEM
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|BURHANETTİN BÜRKÜK
|İBRAHİM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MEHMET ERDEM
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|CEMAL BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|AHMET BURKAY
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|HATİCE BOĞAÇ
|İBRAHİM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ZEKİ ERDEM
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SAKİNE BURTAŞKIRAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|PAŞA BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|CENGİZ BÜRKÜK
|İBRAHİM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|FATMA BURKAY
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MEHMET BURKAY
|BAYRAM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|AYŞE BOÇGÜN
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ABİDİN BURTAKUCİ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|NURHAN BURKAY
|BAYRAM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|AYTEN ALPKIRAY
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ARİFE BURKAY
|BAYRAM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SABİTE BURKAY
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SONGÜL BUDAK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|RAMAZAN ERDEM
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|FUAT BURKAY
|BAYRAM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|AHMET BURKAY
|BAYRAM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MUHİTTİN ALPKIRAY
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SÜMBÜL BUDAK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ŞAHABETTİN ERDEM
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|MAHMUT BURKAY
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SERDAL BURKANKULU
|VEYSİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SELAHATTİN BURKAY
|BAYRAM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|GIYASETTİN ALPKIRAY
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|BEYHAN BURKAY
|ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ŞABAN BURTAKUCİ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SÜNBÜL BURTAKUCİ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|KADRİYE ALAS
|BAYRAM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|FATMA EYTMİŞ
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|GÜLER EYTMİŞ
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|BEDRİYE BAHADIR
|BAYRAM
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ARDA ALPKIRAY
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|HASAN BUHAN
|ZİYA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|HASAN BÖRÜKOÇİN
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SİBEL BURKANKULU
|VEYSİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|FATMA KESER
|ZİYA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|RAMAZAN ALPKIRAY
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|İDRİS BUHAN
|ZİYA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ERDAL BURKANKULU
|VEYSİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|AYŞE BUHAN
|ZİYA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|GÜLTEN AKDAŞ
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SEVAL BAYLAS
|VEYSİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|TUBA YILMAZ
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|GÜLBAHAR BÖÇKÜN
|ZİYA
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|ENES BURKAY
|MAHMUT
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|KEREM BURKAY
|MAHMUT
|Merkez
|Olukpınar
|122
|23
|SALİH BURKAY
|MAHMUT
|Merkez
|Olukpınar
|123
|6
|FEYZİ BURKANKOLU
|RIZGAN
|Merkez
|Olukpınar
|123
|6
|AZİZ BURKANKOLU
|RIZGAN
|Merkez
|Olukpınar
|123
|4
|HALİL BOÇGÜN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|123
|4
|BERHİ BOÇGÜN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|123
|4
|SARİYE BOÇGÜN
|HALİL
|Merkez
|Olukpınar
|123
|4
|NUSREDİN BOÇGÜN
|HALİL
|Merkez
|Olukpınar
|123
|4
|İBRAHİM BÖÇKÜN
|AZİZ
|Merkez
|Olukpınar
|123
|3
|AHMET ALYAN
|AHMET
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|YUSUF BÖÇKÜN
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|ARSLAN BÖÇKÜN
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|ALİ BÖÇKÜN
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|MEHMET BÖÇKÜN
|MUSA OSMAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|AYŞE BÖÇKÜN
|İSMAİL
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|MEHMET BÖRÜKOÇİN
|EYYUP
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|MUĞRİYE BÖRÜKOÇİN
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|MAİLE BÖÇKÜN
|ŞÜKRÜ
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|GÜRCİYE BÖÇKÜN
|HALİT
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|HASAN MERKİT
|AHMET
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|TELLİ BÖRÜKOÇİN
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|REMZİYE BÖÇKÜN
|BOZBEY
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|ADİL BÖÇKÜN
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|MEHMET ALİ BÖÇKÜN
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|138
|63
|AHMET BÖÇKÜN
|ARSLAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|56
|NAZİDE BURKAY
|FARİS
|Merkez
|Olukpınar
|138
|56
|ARSLAN BURKAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|56
|KIYMET BURKANKULU
|ARSLAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|56
|MEHMET ZİYA BURKAY
|ARSLAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|56
|AHMET BURKAY
|ARSLAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|56
|VAHİDE BURKAY
|ARSLAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|54
|MUSA BURKAY
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|ESMA BURKAY
|İSMAİL
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|İSA BURKAY
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|FİLİT BURKAY
|İSA
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|FİKRİ BURKAY
|İSA
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|ÇERKEZ BURKAY
|İSA
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|ABDULLAH ELALTUNBAY
|ABDİ
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|HÜSNA ELALTUNBAY
|İSA
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|ÇERKEZ BURKAY
|İSA
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|ŞEFİKA BURKAY
|MEHMET ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|AYTEN ALTUNBAY
|ENVER
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|YILDIZ ELHAMAN
|ABDULLAH
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|YILMAZ ELALTUNBAY
|ABDULLAH
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|MEHMET BURKAY
|FİKRİ
|Merkez
|Olukpınar
|138
|48
|HACİRE BURKAY
|FİLİT
|Merkez
|Olukpınar
|138
|9
|ZİYA BURTAŞKIRAY
|İSMAİL
|Merkez
|Olukpınar
|138
|9
|SIDDIKA BURTAŞKIRAY
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|138
|9
|SAADET BURTAŞKIRAY
|MEHMET ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|138
|9
|AYDIN BURTAŞKIRAY
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|9
|ARZU ÖZEREN
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|9
|AYDIN BURTAŞKIRAY
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|138
|9
|İBRAHİM BURTAŞKIRAY
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ABDULLAH BÖÇKÜN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|EMİNE BÖÇKÜN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MUSA BÖÇKÜN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ALİ BÖÇKÜN
|MEMİŞ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HALİL BÖÇKÜN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ASİYE BÖÇKÜN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ESMA BÖÇKÜN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MERCAN BÖÇKÜN
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MUSA -
|RECEP MUSTAFA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|AYŞE BÖÇKÜN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ARİF BUKEY
|MEHMET HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MEHMET ALPAĞU
|ABDULHAMİT
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|FATMA BÖÇKÜN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|SALAHATTİN BÖÇKÜN
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|SABİTE ALPAĞU
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|DERDİ BÖÇKÜN
|MUSA
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|BEHÇET BÖÇKÜN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HAKKI BÖÇKÜN
|MEMİŞ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ADİLE BÖÇKÜN
|ARİF
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HALİL BÖÇKÜN
|SALAHATTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HATUN BÜRLÜKKARA
|SELAHATTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|KIYMET BÜKEY
|ARİF
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|FİKRİYE ALPAĞU
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|SAADET YILDIRIM
|ARİF
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|SABİTA ALPAĞU
|SALAHATTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|REMZİYE BÜRÇÜN
|BEHÇET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|SEFERİYE BÖÇKÜN
|BEHÇET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|AZİZ BÖÇKÜN
|SALAHATTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ZEKİYE BÖÇKÜN
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|TALİP YILDIRIM
|AHMET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HASAN BÖÇKÜN
|SALAHATTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MEHMET ALİ ALPAĞU
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|NASRATTİN BÖÇKÜN
|HAKKI
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|AYTEN BÖÇKÜN
|BEHÇET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MERCAN NAZLI
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HAMİDE BÖÇKÜN
|SALAHATTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|SALAHATTİN BÖÇKÜN
|BEHÇET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|NAİME KILIÇARLAN
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|AYŞE ŞAKRAK
|SALAHATTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|NAİLE BUKEY
|ARİF
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MEHMET BÖÇKÜN
|SALAHATTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ABDULLAH ALPAĞU
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|NİZAMETTİN BÖÇKÜN
|BEHÇET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|BAYHAN BALAT
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|NAFİE BUĞRAHAN
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HATİP ALPAĞU
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ŞADİYE BAĞIŞ
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|CEYHAN BALAT
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MAHMUT BÖÇKÜN
|SALAHATTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MEHMEDİ BÜKEY
|ARİF
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|LÜTFİYE KAVARTKURT
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|SADİN BÜRÇÜN
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|GÜLTEN BÖÇKÜN
|BEHÇET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|NURHAN BALAT
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MUSTAFA BÖÇKÜN
|BEHÇET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MEHMET ALİ BALAT
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|SONGÜL BALAT
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|AYŞE BEYOĞLU
|BEHÇET
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|NURTEN BÜRÇÜN
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|GÜLTEN BÜRÇÜN
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HATİCE ALPAĞU
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|FATMA HASAR
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MEHMET BALAT
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ABDURRAHİM ALPAĞU
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|YUSUF ALPAĞU
|MEHMET ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|AYŞE ER
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|NEJLA ALPAĞU AKTEKİN
|MEHMET ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MİNE NAZLI
|MUHİTTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|SEVGİ KURT
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ABDULKERİM ALPAĞU
|ÇERKEZ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|MUHAMMED BÜRÇÜN
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HATİCE YILDIZ
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|ÖMER BÜRÇÜN
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|EMRAH NAZLI
|MUHİTTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|CANAN ALPAĞU KOCA
|MEHMET ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|HACER GÜNEŞDOĞDU
|ADNAN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|YUNUS ALPAĞU
|MEHMET ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|FATMA OKAY
|MUHİTTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|10
|AYŞE NAZLI
|MUHİTTİN
|Merkez
|Olukpınar
|135
|8
|ZÜBER BÖÇKÜN
|HIDIR
|Merkez
|Olukpınar
|135
|8
|RIZA BÖÇKÜN
|HAYDAR
|Merkez
|Olukpınar
|134
|3
|AHMET BÖÇKÜN
|MEMİŞ
|Merkez
|Olukpınar
|134
|3
|HATUN BÖÇKÜN
|ARİF
|Merkez
|Olukpınar
|134
|3
|FATMA BÖÇKÜN
|AHMET
|Merkez
|Olukpınar
|134
|3
|SÜLEYMAN BÖÇKÜN
|AHMET
|Merkez
|Olukpınar
|134
|3
|FATMA BÖÇKÜN
|AHMET
|Merkez
|Olukpınar
|134
|3
|NURCAN ELKAAN
|HAMİT
|Merkez
|Olukpınar
|134
|3
|RAMAZAN ELKAAN
|HAMİT
|Merkez
|Olukpınar
|134
|3
|MEHMET ELKAAN
|HAMİT
|Merkez
|Olukpınar
|134
|3
|KADRİ BÖÇKÜN
|MEMİŞ
|Merkez
|Olukpınar
|134
|1
|MAİLE BUTAKU
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|134
|1
|MEHMET YURDAKOL
|ALİ
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|ORHAN BURKANKULU
|MUZAFFER
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|MUHİTTİN İNCİ
|MUZAFFER
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|MUSTAFA İNCİ
|MUZAFFER
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|ENES İNCİ
|MUZAFFER
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|BERAT İNCİ
|MUZAFFER
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|AHMET BURKANKULU
|KADRİ
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|İNCİ BURKANKULU
|MEHMET
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|MUSA BURKANKULU
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|FİLİT BEGİÇ
|SAİT
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|MEVLUDE BURKANKULU
|FİLİT
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|ARİFE BEGİÇ
|FİLİT
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|ŞÜKRAN AKÇUN
|İBRAHİM HALİL
|Merkez
|Olukpınar
|133
|3
|MAHMUT BURKANKULU
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Olukpınar
|140
|7
|İBRAHİM BURKANKOLU
|HALİL
|Merkez
|Olukpınar
|140
|7
|ÇERKEZ BURKANKOLU
|HALİL
|Merkez
|Olukpınar
|140
|7
|GÜNCE BURKANKOLU
|I
|Merkez
|Olukpınar
|140
|7
|HANIM BURKANKOLU
|HALİL
|Merkez
|Olukpınar
|140
|3
|MUSA BURHANKULU
|YUSUF
|Merkez
|Olukpınar
|140
|2
|BOZBEY BOĞATOĞRUL
|YUSUF
|Merkez
|Olukpınar
|140
|2
|YUSUF BOĞATURAN
|YUSUF
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|ESMA BURKANKOÇU
|ŞÜKRÜ
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|HASRET BÜRKE
|HASAN
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|ZÜLFÜ BURKE
|ŞÜKRÜ
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|ZÜLFİYE BALAT
|ZÜYFÜ
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|MÜŞEREF KOŞAR
|ZÜLFÜ
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|MEHMET BURKE
|ZÜLFÜ
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|FATIMA DEMİR
|ZÜLFÜ
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|AİŞE KOÇ
|ZÜLFÜ
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|MEHMET BURKE
|ABDULLAH
|Merkez
|Olukpınar
|131
|2
|HATUN BURKANKOÇU
|ŞÜKRÜ
|Merkez
|Olukpınar
|131
|6
|HASAN BURULDAY
|ÖMER
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|HASİP ATMIŞKARA
|HÜSEYİN
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|VEYSİ ATMIŞKARA
|HASAN
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|İKRAM ALTMIŞKARA
|RİZĞAN
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|MEHMET ALTMIŞKARA
|HALİL
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|SALİHA ALTMIŞKARA
|MEHMET
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|MAHMUT ALTMIŞKARA
|MEHMET
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|MEHMET ALİ ALTMIŞKARA
|MEHMET
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|ZEHRA KÜÇÜK
|ZÜLKÜF
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|MEHMET ALTMIŞKARA
|FEYZİ
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|HATİCE ALTMIŞKARA
|ZÜLKÜF
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|HÜSEYİN ALTMIŞKARA
|ZÜLKÜF
|Merkez
|Gürpınar
|134
|3
|HASAN ATMIŞKARA
|YUSUF
|Merkez
|Gürpınar
|135
|12
|MEHMET ALTUNTERİ
|HALİL
|Merkez
|Gürpınar
|135
|12
|SÜLEYMAN ALTUNTERİ
|HALİL
|Merkez
|Gürpınar
|133
|5
|AHMET ALTUNKARA
|LEVENT
|Merkez
|Gürpınar
|133
|5
|NURTEN ALTUNKARA
|VEYSİ
|Merkez
|Gürpınar
|133
|5
|SELAHATTİN ALTUNKARA
|VEYSİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|17
|HÜSEYİN ALYU
|MEHMET
|Merkez
|Gürpınar
|143
|17
|SAKİNE ALYU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Gürpınar
|143
|16
|SENİHA ALYU
|MUSA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|16
|İSMAİL ALYU
|MUSA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|16
|SELAHATTİN ALYU
|MUA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|NAZİ ALYU
|MAHMUT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|HALİT ALYU
|İSMAİL YUSUF
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|YUSUF ZİYA BÜKİN
|YUSUF
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|EMİNE BÜKİN
|HALİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|KERİM ALYU
|HALİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|FATMA ALYU
|YUSUF
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|AYŞE ALYU
|HALİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|GARİP ALYU
|HALİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|CUMA ALYU
|HALİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|RIZA ALYU
|HALİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SABRİ ALYU
|HALİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ABİDE ALYU
|MEHMET
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SAİME ATALAY
|YUSUF ZİYA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SAİT ALYU
|HALİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|HÜSNA ALYU
|HALİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ZELİHA GÖK
|YUSUF ZİYA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SIDKI BÜKİN
|YUSUF ZİYA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|REMZİ ALYU
|KERİM
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|İKRAM ÇAKAN
|ŞERİF
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|LEMAN ALYU
|HALİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MAHMUT BÜKİN
|YUSUF ZİYA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MAHMUT ALYU
|KERİM
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MEHMET ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SELAHATTİN ALYU
|İSMAİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|GAYBAN ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MEHMET BÜKİN
|YUSUF ZİYA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SALİHA BARAKAZİ
|YUSUF ZİYA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ZİNET BÜKİN
|KERİM
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ZEKİYE ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|LEYLA TEKİN
|SAİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MUSTAFA ALYU
|KERİM
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SAADET AKDİVAR
|RIZA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|FATMA BÜKİN
|KERİM
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|CELAL ALYU
|İSMAİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|AHMET BÜKİN
|YUSUF ZİYA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|VEYSEL ALYU
|SAİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|AYŞE GÜNEŞ
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ŞABAN ALYU
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|GÜLSÜM KAVAR
|YUSUF ZİYA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ZAİDE ALYU
|İSMAİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|EMİNE ÖZEN
|KERİM
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SULTAN ALTMIŞKARA
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|REMZİYE KILIÇ
|SAİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MEHMET ALYU
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MURAT ALYU
|İSMAİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|AHMET ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|AYNUR ALYU
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SULTAN ANALAYATALAY
|KERİM
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|HATİCE BÜKİN
|SIDKI
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|NURETTİN ALYU
|İSMAİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|HASAN ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|YUSUF ALYU
|SAİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|BESRA ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SİNAN ALYU
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|NEVZAT ALYU
|İSMAİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SELAHATTİN ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|KADRİYE ALYU
|SAİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|KADRİ ALYU
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|BURHANETTİN ALYU
|İSMAİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|NUSRET ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|FATMA ALYU
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|REMZİ ALYU
|SAİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|AYDIN ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|FİLİZ KARATAŞ
|RIZA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|REMZİYE BÜKİN
|İSMAİL
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|BAYRAM ALYU
|CUMA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SEVİM BÜKİN
|SIDKI
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|NEVİM BÜNÜL
|SIDKI
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ŞEFİKA ALYU
|RIZA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SONGÜL PARLAK
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|HAVVA SÜRÜCÜ
|RIZA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|EMİNE KARABULUT
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ŞAHİN ALYU
|ŞABAN
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ZEYNEP BÜKİN BÜNÜL
|SIDKI
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MAHSUN ALYU
|RIZA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ZEYNEP ALKAN
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|KADRİ ALYU
|SAİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SEVDA ULUN
|ŞABAN
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|RECEP ALYU
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|FATMA ALYU
|SAİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|EŞREF ALYU
|ŞABAN
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|SEZER ALYU
|SABRİ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MEHMET ALYU
|SAİT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|İBRAHİM ALYU
|RIZA
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|DOĞAN ALYU
|ŞABAN
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|MEHMET ALYU
|ŞABAN
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|AHMET ALYU
|ŞABAN
|Merkez
|Gürpınar
|143
|14
|ARDIL EFE ALYU
|DOĞAN
|Merkez
|Gürpınar
|143
|13
|ÇİĞDEM GEÇİLİ
|MAHMUT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|4
|ABDULKADİR ALTUNBAY
|MAHMUT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|5
|ZEYNEP BOZABA
|GIYASETTİN
|Merkez
|Gürpınar
|143
|5
|SAİT BOZABA
|YILMAZ
|Merkez
|Gürpınar
|143
|5
|BEYHAN AKBULUT
|TURGUT
|Merkez
|Gürpınar
|143
|5
|PAŞA ALTUNBAY
|HASAN
|Merkez
|Yamaç
|160
|1
|FATMA BÖRÜKOÇİN
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|SELİM BUTTANRI
|DERVİŞ
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|ADİLE BUTTANRI
|KEKA
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|GÜRCİ BAYANCUK
|SELİM
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|AYSEL BAYANCUK
|SELİM
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|LEYLA BUTTANRI
|KAÇAR
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|MEHMET BÖRÜ
|MAHMUT
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|EMİNE ALTO
|MEHMET
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|MUHİTTİN BÖRÜ
|MEHMET
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|MERYEM ELALTUNKARA
|MEHMET
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|İNCİ ELALTUNBAY
|MUSA
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|CEMİLE ELALTUNBAY
|ALİ
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|NAYİLA ELALTUNBAY
|ZÜBEYİR
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|KEYFA ELHAKAN
|MEHMET
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|KEZİBE ELHAKAN
|KEYFO
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|MEHMET ELHAKAN
|KEYFA
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|ZEKİ ELHAKAN
|KEYFA
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|SELAHATTİN ELHAKAN
|MEHMET
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|AZİZE ELHAKAN
|MEHMET
|Merkez
|Yamaç
|158
|4
|HÜSEYİN ELHAKAN
|MEHMET
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|HÜSEYİN BÖRÜKOÇİN
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|HAVA BÖRÜKOÇİN
|SELİM
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|ABDULAZİZ BAYANCUK
|SELİM
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|EMİNE ELHANAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|RABİA HASAR
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|SEVİM BÖRÜKOÇİN
|AZİZ
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|SEBİHA BÖRÜKOÇİN
|AZİZ
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|NİZAMETTİN BAYANCUK
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|AHMET BÖRÜKOÇİN
|AZİZ
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|YUNUS BÖRÜKOÇİN
|AZİZ
|Merkez
|Yamaç
|158
|2
|AHMET BÖRÜKOÇİN
|AZİZ
|Merkez
|Yamaç
|158
|18
|EKREM KARAÇAR
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yamaç
|158
|18
|SAADET KARAÇAR
|ABDULKERİM
|Merkez
|Yamaç
|158
|18
|AYSEL KARAÇAR
|EKREM
|Merkez
|Yamaç
|158
|18
|SADULLAH KARAÇAR
|EKREM
|Merkez
|Yamaç
|158
|18
|NURSEN CANKURT
|EKREM
|Merkez
|Yamaç
|158
|18
|EKREM KARAÇAR
|EMİN
|Merkez
|Yamaç
|158
|17
|VESİLE BÜRÜTEÇENE
|MEMİŞ
|Merkez
|Yamaç
|158
|17
|İKRAM BURU
|REŞİT
|Merkez
|Yamaç
|158
|17
|BEDRİ BÖRÜTEÇENE
|REŞİT
|Merkez
|Yamaç
|158
|17
|ŞEFİKA BÖRÜTEÇENE
|MEHMET
|Merkez
|Yamaç
|158
|17
|HACİRE BÖRÜTEÇENE
|BEDRİ
|Merkez
|Yamaç
|158
|17
|ASİYE BÖRÜTEÇENE
|BEDRİ
|Merkez
|Yamaç
|158
|17
|KADRİ BÖRÜTEÇENE
|REŞİT
|Merkez
|Yamaç
|158
|17
|MEHMET BÖRÜTEÇENE
|KADRİ
|Merkez
|Yamaç
|168
|3
|HÜSEYİN BUTANRI
|DERVİŞ
|Merkez
|Yenibaşlar Afet
|110
|17
|EMİNE KİŞİ
|TEMÜR
|Merkez
|Yenibaşlar Afet
|110
|17
|ZÜHRE KİŞİ
|MEHMET
|Merkez
|Yenibaşlar Afet
|110
|17
|ZEKİYE DEMİR
|MEHMET
|Genç
|Servi
|164
|8
|AHMET ZEYREK
|İBRAHİM
|Genç
|Servi/Doludere
|215
|2
|FERHAT TEKGÖZ
|ALİ
|Genç
|Servi/Doludere
|215
|2
|EMİNE DİKMEN
|AHMET
|Genç
|Servi/Doludere
|281
|19
|NEZİR ALDAL
|ABDULLAH
|Genç
|Servi/Doludere
|281
|18
|ARAP ALDAL
|MEHMET
|Genç
|Servi/Doludere
|281
|8
|ORHAN ALDAL
|SAİT
|Genç
|Servi/Doludere
|281
|10
|AHMET SEZGİN
|MEHMET ALİ
|Genç
|Servi/Doludere
|211
|23
|EMİNE TEKGÖZ
|MEHMET
|Genç
|Servi/Doludere
|211
|23
|HAYRETTİN TEKGÖZ
|HASAN
|Genç
|Servi/Doludere
|211
|23
|MAHSUN TEKGÖZ
|HASAN
|Genç
|Servi/Doludere
|210
|18
|ZÜHRE ERCEL
|AHMET
|Genç
|Servi/Doludere
|264
|2
|FAHRİ ERDEN
|MEHMET
|Genç
|Ericek
|128
|10
|FATMA SONEL
|ALİ
|Genç
|Ericek
|128
|10
|EMİNE SONEL
|ALİ
|Genç
|Yatansöğüt
|190
|4
|EMİNE ÇAKMAK
|HASAN
|Genç
|Yatansöğüt
|190
|4
|HÜSEYİN ÇAKMAK
|ALİ
|Genç
|Yatansöğüt
|190
|4
|FATMA ÇAKMAK
|ALİ
|Genç
|Yatansöğüt
|190
|4
|SULTAN AYVAZ
|HÜSEYİN
|Genç
|Yatansöğüt
|190
|8
|MEHMET ÇAKMAK
|ALİ
|Genç
|Yatansöğüt
|176
|2
|HİDAYET DEMİR
|OSMAN
|Genç
|Yatansöğüt
|176
|2
|MEHMET DEMİR
|OSMAN
|Genç
|Yatansöğüt
|176
|2
|ABDULLAH DEMİR
|OSMAN
|Genç
|Yatansöğüt
|176
|2
|HÜSEYİN DEMİR
|MEHMET
|Genç
|Yatansöğüt
|173
|2
|HASAN ÇAKMAK
|MEHMET
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|MEHMET AKBAŞ
|HÜSEYİN
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|MUSTAFA AKBAŞ
|RIZGO
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|ZELİHA AKBAŞ
|MEHMET
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|HÜSEYİN AKBAŞ
|MUSTAFA
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|MEHMET AKBAŞ
|MUSTAFA
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|SEYRAN AKBAŞ
|HÜSEYİN
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|ŞABAN DEMİRTAŞ
|OSMAN
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|EMİNE DEMİRTAŞ
|HASAN
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|İBRAHİM DEMİRTAŞ
|ŞABAN
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|HATİCE KIŞLIOĞLU
|ŞABAN
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|ARİF AKBAŞ
|YÜSUF
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|ZÜHRE AKBAŞ
|HÜSEYİN
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|HÜSEYİN AKBAŞ
|YUSUF
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|MEHMET AKBAŞ
|HASAN
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|HANIM AKBAŞ
|ALİ
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|FATMA ÇAKMAK
|MEHMET
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|HANIM AKBAŞ
|MEHMET
|Genç
|Yatansöğüt
|115
|3
|EMİN ÇAKMAK
|MEHMET
|Genç
|Yatansöğüt
|116
|6
|SEYRAN ÇEVİK
|HÜSEYİN
|Genç
|Yatansöğüt
|116
|6
|ABDULLAH ÇEVİK
|HASAN
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|102
|6
|BİLAL İSTEMİ
|HURŞİT
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|102
|6
|YÜKSEL İSTEMİ
|BİLAL
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|102
|6
|NİHAT KINDAN
|AHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|102
|4
|AZİZ KINSÜN
|MEHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|102
|4
|DİLŞAH BOR
|AZİZ
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|102
|4
|SIDIKA KETBOĞA
|AZİZ
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|102
|4
|HASAN KINSÜN
|AZİZ
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|102
|4
|NURETTİN KINSÜN
|AZİZ
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|147
|3
|HEYBET KEBUDE
|ABDÜRRAHMAN
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|147
|3
|HASIP KEBUDE
|ABDURRAHMAN
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|147
|1
|RÜŞTÜ KETBOĞA
|ABDULLAH
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|147
|1
|MUHİTTİN KETBOĞA
|ABDULLAH
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|147
|1
|SABAHATTİN KETBOĞA
|MUHİTTİN
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|146
|4
|ABDULLAH KELAT
|MEHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|121
|16
|ŞİLAN ŞAN
|ALİ
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|121
|16
|ABDULHAMİT KELAT
|MEHMET SALİH
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|88
|ARİF KELAT
|AHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|88
|MAHMUT KELAT
|AHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|88
|MAHMUT KINSUN
|İSMAİL
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|88
|ALİYE KETBOĞA
|KASIM
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|88
|FARUK KINSÜN
|KASIM
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|97
|ÇERKEZ KETBOĞA
|SELİM
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|97
|MAHMUT KETBOĞA
|ÇERKEZ
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|97
|MAHMUT KETBOĞA
|ŞAHABETTİN
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|97
|NUSRETTİN KETBOĞA
|ABDULLAH
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|93
|ABDULLAH KENÇ
|MEHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|93
|MUSTAFA KENÇ
|MEHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|93
|HAMZA KENÇ
|MEHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|93
|İRFAN KENÇ
|AHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|93
|MURAT KENÇ
|AHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|105
|93
|ALİ KAYA KENÇ
|MEHMET
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|256
|22
|ALİ KERSİN
|ABDULKERİM
|Merkez
|Çavuşlar Afet
|258
|4
|KADRİYE KERSİN
|ABDULGANİ
|Genç
|Çaytepe
|124
|1
|ZÖHRE ÇATAL
|AHMET
|Genç
|Çaytepe
|124
|1
|RIZA AĞDIK
|AHMET
|Genç
|Çaytepe
|123
|4
|RIZA AĞDIK
|AHMET
|Genç
|Çaytepe
|123
|4
|ZÖHRE ÇATAL
|AHMET
|Merkez
|Altınışık
|112
|35
|ÖMER BUYANKARA
|ALİ
|Merkez
|Altınışık
|112
|35
|ERKAN BUYANKARA
|ALİ
|Merkez
|Altınışık
|112
|35
|MEHMET ALİ BUYANKARA
|ALİ
|Merkez
|Altınışık
|108
|1
|AHMET BUKAN
|İSA
|Merkez
|Altınışık
|108
|1
|KAMİL BUKAN
|AHMET
|Merkez
|Altınışık
|108
|1
|MEHMET SALİH SALAHADİN BATUR
|AHMET HAMDİ
|Merkez
|Altınışık
|108
|1
|GÜNDÜZ BUKAN
|KAMİL
|Merkez
|Altınışık
|108
|1
|SABİTE BUKAN
|KAMİL
|Merkez
|Altınışık
|108
|1
|SAADET BUKAN
|KAMİL
|Merkez
|Altınışık
|108
|1
|SADİN BUKAN
|KAMİL
|Merkez
|Altınışık
|108
|1
|AYDIN BUKAN
|KAMİL
|Merkez
|Altınışık
|110
|5
|EŞREF BUKAN
|MEHMET
|Merkez
|Altınışık
|108
|16
|ABDULAZİZ BUKAN
|HASAN
|Merkez
|Altınışık
|108
|16
|MUSTAFA BUKAN
|HASAN
|Merkez
|Altınışık
|108
|16
|MERYEM BUDANCAMANAK
|HASAN
|Merkez
|Altınışık
|108
|17
|BEDRİ BAYANTEMÜR
|MEHMET
|Merkez
|Altınışık
|108
|17
|KADRİ BAYANTEMÜR
|MEHMET
|Merkez
|Çiçekyayla
|118
|2
|AHMET BALAT
|CEVDET
|Merkez
|Çiçekyayla
|118
|2
|CUMALİ BALAT
|CEVDET
|Merkez
|Çiçekyayla
|106
|100
|OSMAN BALAT
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Çiçekyayla
|106
|102
|HANİFİ BALAT
|YAŞAR
|Merkez
|Çiçekyayla
|106
|102
|SALİHA BALAT
|İSMAİL
|Merkez
|Çiçekyayla
|106
|102
|ABDULLAH BALAT
|BAYRAM
|Merkez
|Çiçekyayla
|118
|5
|MESUT BAYANTEMÜR
|BURHANETTİN
|Merkez
|Çiçekyayla
|118
|5
|MEHMET BAYANTEMÜR
|SABRİ
|Merkez
|Çiçekyayla
|118
|5
|REMZİYE GAZİOĞLU
|EŞREF
|Merkez
|Düzyayla
|104
|1
|SÜLEYMAN ALASHAN
|İSMAİL
|Merkez
|Düzyayla
|104
|1
|AZİZE ÇETİNKAYA
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Düzyayla
|104
|1
|ABDULAZİZ ALASHAN
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Düzyayla
|106
|14
|AZİZ ALAŞ
|ALİ
|Merkez
|Düzyayla
|106
|2
|BOZBEY ALANBAY
|MEHMET
|Merkez
|Düzyayla
|106
|2
|SAKİNE ALANBAY
|HALİL
|Merkez
|Düzyayla
|106
|2
|NADİR ALANBAY
|BOZBEY
|Merkez
|Düzyayla
|105
|1
|RAMAZAN ALBAN
|ZÜBEYİR
|Merkez
|Düzyayla
|105
|1
|ŞERİF ALBAN
|HIDIR
|Merkez
|Düzyayla
|105
|1
|NAZİME ALBAN
|AHMET
|Merkez
|Düzyayla
|105
|1
|NEZİR ALBAN
|ŞERİF
|Merkez
|Düzyayla
|105
|1
|SERFİNAZ ALBAN
|ŞERİF
|Merkez
|Düzyayla
|105
|1
|NERMAN ALBAN
|ŞERİF
|Merkez
|Düzyayla
|105
|1
|GÖKSEL ALBAN
|NEZİR
|Solhan
|Hazarşah
|101
|244
|ÇETİN ÇELİKEL
|ABDULBAKİ
|Solhan
|Hazarşah
|101
|244
|METİN ÇELİKEL
|ABDULBAKİ
|Solhan
|Hazarşah
|101
|244
|ALİCAN ÇELİKEL
|ABDULBAKİ
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|ZEKİYE BALIK
|ZÜLFÜ
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|SEVGİ BALIK
|ABDURAHMAN
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|SONGÜL BABÜR
|SAİM
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|AYGÜL BALIK
|SAİM
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|SABAHAT BALIK
|SAİM
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|SEVDA BABÜR
|SAİM
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|SAİT BALIK
|SAİM
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|NEBAHAT BALIK
|SAİM
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|DOĞAN BALIK
|SAİM
|Merkez
|Çimenli
|197
|96
|DİHAR BALIK
|SAİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|NAZİFE ÇOÇYUK
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|MEHMET ÇOÇYUK
|EKREM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|MEHMED ÇOÇYUK
|EKREM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|ERKAN ÇOÇYUK
|HASAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|ERKAN ÇOÇYUK
|HASAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|NAZİFE ÇOÇYUK
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|ZÜLFÜ ÇOÇYUK
|MUSA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|FAHRETTİN ÇOÇYUK
|ZÜLFÜ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|MEHMET ÇOÇYUK
|MUSA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|MUSA ÇOÇYUK
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|İSA ÇOÇYUK
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|HÜSEYİN ÇOÇYUK
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|AYDIN ÇOÇYUK
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|NAZGÜL BAKABALA
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|KAMİL BALABAN
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|RABİA BALABAN
|KEKİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|ASİYE BAŞKÖY
|KAMİL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|MERYEM ÇİMENDUR
|KAMİL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|FEYZİ BALABAN
|KAMİL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|FERİT ATILGAN
|KEMAL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|ÖZGÜL ATILGAN
|KEMAL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|AHMET BALABAN
|HAMZA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|CELAL BALABAN
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|RAMAZAN BALABAN
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|KAMİLE ÇORMAN
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|281
|1
|MAVİN ÇİMENDİR
|ABDAL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|302
|56
|BEDRİ KUBULAN
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|6
|AZİZ KOVAYTAN
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|HASAN ÇIĞÇİ
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|FATMA ÇIĞÇİ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|FATMA ÇIĞÇİ
|İBRAHİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|AHMET ÇIĞÇİ
|HASAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|HALİT BAKABALA
|ÖMER
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|ÇİÇEK BAKABALA
|HASAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|HALİME BARULAY
|HASAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|MUZAFFER BEKİ
|MEHMET RİZA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|RABİA BEKİ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|HAVA ORUN
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|ALİ ÇIĞÇİ
|HASAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|HATİCE YÜCE
|HALİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|MEHMET ÇIĞÇİ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|GÜNEŞ ÇELEM
|HALİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|RAMAZAN ÇIĞÇİ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|ĞİYASETTİN ÇIĞÇİ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|BİLGİ KOŞUNALP
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|YÜKSEL BEKİ
|MUZAFFER
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|MERYEM ÇIĞCİ
|HALİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|NESRİYE KAYA
|MUZAFFER
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|SABAHATTİN ÇIĞÇİ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|TÜRKAN AKSUNGUR
|HALİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|NADİLE AKBULUT
|MUZAFFER
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|DERYA MÜJDE
|MUZAFFER
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|RAHMET ÇİMENDUR
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|SADİFE YAYLA
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|FATMA ORUN
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|MEVLANA ÇIĞÇİ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|AHMET SANCAKLI
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|MUCAHİT ÇIĞÇİ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|MUHAMMED ÇİĞCİ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|İBRAHİM CİĞCİ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|MAHMUT SANCAKLI
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|NASİBE ÇIĞCİ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|294
|4
|FATİH SANCAKLI
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|300
|1
|İSFİHAN ÇAYIR
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|300
|1
|HACI ÇAYIR
|EKREM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|300
|1
|HACI ÇUR
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|300
|1
|MUSTAFA ÇUR
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|300
|2
|MEHMET KOVAYTAN
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|300
|2
|HİKMET KOVAYTAN
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|6
|SULTAN BALANDE
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|6
|MİRBEY BALANDE
|FİLİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|6
|ETEM BALANDE
|FİLİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|6
|GÜLBAHAR ÇOLBAN
|FİLİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SİNAN BAŞKÖY
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MERYEM BAŞKÖY
|HALİL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|İSMİHAN BAŞKÖY
|SİNAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|NAZİM BAŞKÖY
|SİNAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SARİYE ÇİMENDUR
|SİNAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|YASİN BAŞKÖY
|SİNAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|REYHAN BAŞKÖY
|SİNAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MAHMUT BAŞKÖY
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|KIYMET BAŞKÖY
|ABDULLAH
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MEHMET BAŞKÖY
|MAHMUT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|HÜLYA BAŞKÖY
|MAHMUT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ESAT BAŞKÖY
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MEHMET BAŞKÖY
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SAİT BAŞKÖY
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|TEKİN BAŞKÖY
|SAİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|FEYAT BAŞKÖY
|SAİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|GÜLNAZ YILMAZ
|SAİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ALİ BAŞKÖY
|SAİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MENDUH BAŞKÖY
|SAİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ŞEREFNAZ DURAN
|SAİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ALİ BAŞKÖY
|DERVİŞ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ZAHİDE BAŞKÖY
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|HALİME BAŞKÖY
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SANİYE ÇAYIR
|SAİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|NECDET YILMAZ
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|CELAL YILMAZ
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MAHİR YILMAZ
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|BEHÇET YILMAZ
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|REMZİYE BAYSOY
|SAİT
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|HÜSEYİN BAKABALA
|YUSUF
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SALİM YILMAZ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|HALİME YILMAZ
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|AHMET AYYILDIZ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|YUSUF YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|GÜLİZAR AYYILDIZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|CEMİLE YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|KADRİYE YILMAZ
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|AZİME YILMAZ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|OSMAN YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MEHMET YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ŞEFİKA YILMAZ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|TAHİR YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|RECEP YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SELİME YILMAZ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MELİHA AYYILDIZ
|NURİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ŞABAN YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|FATMA YILMAZ
|MEHMET RECEP
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ALİ RIZA YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ŞEFİKE YILMAZ
|OSMAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|FATMA YILMAZ
|HALİL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|RAMAZAN YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MUSTAFA AYYILDIZ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SEYYİDE YILMAZ
|SALİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ZAHİDE ÇALIŞ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|İBRAHİM AYYILDIZ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|HACER AYYILDIZ
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|GÜLŞADE DOĞRU
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MUHARREM YILMAZ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ŞABAN AYYILDIZ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SALİM YILMAZ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|AYŞE ERDOĞAN
|RECEP
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MEHMET YILMAZ
|TAHİR
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|KADRİYE ÇOBANOĞLU
|OSMAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|HABİBE KESGİN
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|NAİL AYYILDIZ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SALİM YILMAZ
|ALİ RIZA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|RAZİYE AYYILDIZ
|ÖMER
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|NAİL MÜMİN AYYILDIZ
|AHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SEYFETTİN YILMAZ
|RECEP
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|AHMET YILMAZ
|ŞABAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SALİHA YILMAZ
|RAMAZAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|YAŞAR YILMAZ
|TAHİR
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|AHMET YILMAZ
|OSMAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|HALİME ÖZEN
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|FATMA GÜNDÜZ
|TAHİR
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|RAMAZAN AYYILDIZ
|MUSTAFA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|RECEP YILMAZ
|OSMAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|CEMİLE YILMAZ
|İSMAİL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|FATMA YILMAZ
|RECEP
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|AYŞE DEMİRAY
|TAHİR
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ZEHRA YILMAZ
|MEHMET
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ALİ İHSAN YILMAZ
|ALİ RIZA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MEHMET YILMAZ
|ŞABAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ŞEMSETTİN YILMAZ
|RECEP
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|FATMA GÜL DEMİRDAŞ
|ŞABAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ZEYNEP YILMAZ
|RÜSTEM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MUSTAFA YILMAZ
|ALİ RIZA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|FAHRİ AYYILDIZ
|MUSTAFA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|BAHRİ AYYILDIZ
|MUSTAFA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|NEBAHAT TUNALI
|İBRAHİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MUAMMER YILMAZ
|TAHİR
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|RAMAZAN YILMAZ
|RAMAZAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|RUHİ YILMAZ
|OSMAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SEYYİDE DOĞRU
|ALİ RIZA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MELAHAT ÇETİN
|MUSTAFA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ŞERAFETTİN YILMAZ
|RAMAZAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|FATMA AYYILDIZ
|İBRAHİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|GÜLAY BOZDAĞ
|MUSTAFA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|HURİYE ATEŞ
|ALİ RIZA
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|RECEP YILMAZ
|TAHİR
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SELDA YILMAZ
|MUHARREM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|İSMAİL AYYILDIZ
|İBRAHİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|EMİNE URSAVAŞ
|MUHARREM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|NAİL AYYILDIZ
|NAİL MÜMİN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MEHMET YILMAZ
|MUHARREM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|AYSEL TEKE
|NAİL MÜMİN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SEVDA ÖZDUR
|MUHARREM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|NURSEL ERDİLEK
|ALİ İHSAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|GÜLİZAR DOĞRU
|NAİL MÜMİN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|AHMET AYYILDIZ
|İBRAHİM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|ZELİHA SİYAMOĞLU
|MUHARREM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|FATMA YILDIRIM
|ALİ İHSAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|CÜNEYT YILMAZ
|ALİ İHSAN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|UĞUR YILMAZ
|ŞEMSETTİN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|PINAR ERDOĞAN
|MUHARREM
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|SELİME AYDEMİR
|ŞEMSETTİN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|RABİA TÜRK
|ŞEMSETTİN
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|7
|MERYEM DELİKANLI
|ZEYNEL
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|9
|ASİYE BABUR
|ALİ
|Merkez
|Büyükbaşköy
|236
|4
|MERYEM ARICAN
|MEHMET SELİM
|Genç
|Koçsırtı
|136
|56
|HAVA BOLLUK
|MUSTAFA
|Genç
|Koçsırtı
|136
|56
|ÖMER BOLLUK
|DERVİŞ
|Genç
|Koçsırtı
|136
|56
|KIYMET BOLLUK
|ÖMER
|Genç
|Koçsırtı
|136
|56
|İSMAİL BOLLUK
|KÜLO
|Genç
|Doğanevler
|132
|27
|SIDDIK YOLDAŞ
|SABRİ
|Genç
|Doğanevler
|132
|24
|SAİT BİRCAN
|TEMUR
|Genç
|Doğanevler
|132
|24
|RECEP BİRCAN
|SAİT
|Genç
|Doğanevler
|132
|24
|HÜSEYİN BİRCAN
|SAİT
|Genç
|Doğanevler
|132
|24
|GÜLSEM BÖLET
|RECEP
|Genç
|Kepçeli
|132
|5
|ÖMER TEKGEZER
|ALİ
|Genç
|Yayla
|184
|12
|FATMA GÜNAY
|MAHMUT
|Genç
|Yayla
|184
|14
|HAYDAR GÜNAY
|MEHMET ALİ
|Genç
|Yayla
|184
|20
|HİKMET GÜNAY
|ALİ
|Genç
|Yayla
|184
|20
|MUSTAFA GÜNAY
|ALİ
|Genç
|Yayla
|184
|20
|ZAHİDE GÜNAY
|EMİN
|Genç
|Yayla
|184
|20
|MÜZEYYEN GÜNAY
|MUSTAFA
|Genç
|Yayla
|184
|20
|MUZAFFER GÜNAY
|MUSTAFA
|Genç
|Yayla
|184
|20
|FATİMA GÜNAY
|HAYDAR
|Genç
|Yayla
|184
|20
|ALİ GÜNAY
|MEHMET EMİN
|Genç
|Yayla
|184
|20
|FATMA GÜNAY
|ALİ
|Genç
|Yayla
|184
|20
|HAYDAR GÜNAY
|ALİ
|Merkez
|Akdurmuş
|0
|56
|HALİM BAYLAS
|MEHMET
|Merkez
|Akdurmuş
|0
|56
|FATMA BAYLAS
|HALİM
|Merkez
|Yeşilköy
|103
|1
|FİKRİ HATTISARI
|EMİN
|Merkez
|Yeşilköy
|109
|73
|SELİM HİŞAN
|AGİT
|Merkez
|Yeşilköy
|109
|73
|HATUN HİŞAN
|SEYFİ
|Merkez
|Yeşilköy
|109
|73
|KEKO ATLI
|AĞA
|Merkez
|Yeşilköy
|109
|73
|ŞAHİLE ATLI
|MAHMUT
|Merkez
|Altınışık
|112
|50
|SEMRA BUYANKARA
|KAZİM
|Merkez
|Altınışık
|112
|50
|ARİF BÜRKÜK
|İBRAHİM
|Merkez
|Altınışık
|112
|50
|ESMA BÜRKÜK
|HAYDAR
|Merkez
|Altınışık
|112
|50
|FEYZİ BÜRKÜK
|ARİF
|Merkez
|Altınışık
|112
|50
|HATİCE BÜRKÜK
|ARİF
|Merkez
|Altınışık
|112
|39
|ALAEDDİN BUYANKARA
|HALİT
|Merkez
|Altınışık
|112
|39
|SERKAN BUYANKARA
|HALİT
|Merkez
|Altınışık
|112
|39
|SONGÜL DEMİROĞLU
|HALİT
|Merkez
|Altınışık
|112
|39
|SEDAT BUYANKARA
|HALİT
|Merkez
|Altınışık
|112
|39
|SELAHATTİN BUYANKARA
|HALİT
|Merkez
|Altınışık
|112
|39
|MUHİDDİN BUYANKARA
|HALİT
|Merkez
|Altınışık
|112
|1
|LÜTFİYE BÜRKEK
|DERVİŞ
|Merkez
|Haziran
|109
|2
|SELAHATTİN BULDAĞ
|SELİM
|Merkez
|Haziran
|110
|5
|SULTAN MUSAOĞLU
|MAHMUT
|Merkez
|Kültür
|769
|35
|GÜLİ BURTAŞKIRAY
|HASAN
|Merkez
|Kültür
|769
|35
|HÜSEYİN RÜŞTÜ BURTAŞKIRAY
|DERVİŞ
|Merkez
|Kültür
|769
|35
|RABİA BURTAŞKIRAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Kültür
|769
|35
|RABİA BURTAŞKIRAY
|HÜSEYİN
|Merkez
|Kültür
|769
|35
|ABDULAZİZ BURTAŞKIRAY
|HÜSEYİN RÜŞTÜ
|Merkez
|Kültür
|769
|45
|ERKAN AYDOĞDU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Kültür
|769
|45
|BARANSEL AYDOĞDU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Kültür
|769
|45
|YAŞAR AYDOĞDU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Elmalı Afet
|274
|5
|NAFİYE ZORBOZAN
|ALİ
|Merkez
|Emtağ
|223
|1
|HAKKI ÇAVDAR
|DİRBAZ
|Merkez
|Emtağ
|220
|4
|DERDİ ÇAĞATAY
|HASAN
|Merkez
|Emtağ
|220
|4
|HALEF ÇAĞATAY
|ABDULLAH
|Merkez
|Emtağ
|220
|4
|MEHMET ÇAKIRCA
|ÜKKAŞ
|Merkez
|Emtağ
|220
|4
|GÜLTEN ÇAPAK
|ÜKKAŞ
|Merkez
|Emtağ
|220
|4
|NAZİYE ÇAPAK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Emtağ
|220
|4
|ZÜBEYDE ÇİÇEK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Emtağ
|220
|4
|BURHAN ÇAPAK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Emtağ
|220
|4
|AYDIN ÇAKIRCA
|MEMET
|Merkez
|Emtağ
|220
|4
|BAHAR ÇAKIRCA
|KAYA
|Merkez
|Emtağ
|206
|3
|İSA ÇAĞRITEKİN
|ALİ
|Merkez
|Emtağ
|206
|3
|MUSA ÇAĞRITEKİN
|ALİ
|Merkez
|Emtağ
|206
|3
|AHMET ÇAĞRITEKİN
|MEHMET
|Merkez
|Emtağ
|206
|3
|REMZİYE ÇAĞRITEKİN
|MEHMET
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|EMİNE ÇAPAK
|SELİM
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|SABRİ ÇAPAK
|MAHMUT
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|GAZAL CELAYİR
|SABRİ
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|SEYRAN SALMUŞ
|SABRİ
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|VELİ CELAYİR
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|MUHAMMED ALİ CELAYİR
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|HASAN CELAYİR
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|SELAMİ ÇAPAK
|İDRİS
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|ÖMER ÇAPAK
|İDRİS
|Merkez
|Emtağ
|201
|7
|MUHAMMED CELAYİR
|VELİ
|Merkez
|Emtağ
|201
|8
|SERHAT ÇAPAK
|NİZAMETTİN
|Merkez
|Emtağ
|201
|9
|AYDIN ÇAPAK
|HASAN
|Merkez
|Ortaçanak
|107
|15
|HACİ MEHMET KOCA
|MEHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ABDULĞANİ BERDİBEK
|MEHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|HEVİ BERDİBEK
|MEHMET NİMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|DERDİYE BERDİBEK
|ABDULĞANİ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|MEHMET EMİN KAYAOKAY
|ALİ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|DERDİ KAYAOKAY
|ABDULGANİ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|HÜSEYİN BERDİBEK
|ABDULĞANİ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|GÜLLÜ BERDİBEK
|ARİF
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ABDULAZİZ KESKİN
|İBRAHİM
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|BOZBEY BERDİBEK
|ABDULĞANİ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|BOZKURT BERDİBEK
|ABDULĞANİ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|NAZİME BERDİBEK
|MEHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|TELLİ KESKİN
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SAYİM KAYAOKAY
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SAİT BOĞATEKİN
|MAHMUT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ŞEFİKA CAF
|HÜSEYİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SAİME BOĞATEKİN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|TÜRKAN BERDİBEK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SÜLEYMAN BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SIDIKA KATANALP
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|FİLİT BERDİBEK
|NİYAZİ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|FELEK BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ALİ BERDİBEK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|YAŞAR BERDİBEK
|BOZBEY
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|HİDAYET KAYAOKAY
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|FAİK BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ALİ KAYAOKAY
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SELİM BERDİBEK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|REFİKA KAYAOKAY
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SONGUL BOĞATEKİN
|SAİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|TELLİ DÜNDAR
|HÜSEYİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SADET BAYAT
|COŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SAADET HATISARU
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ZİYA BERDİBEK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ALAADDİN CAF
|ÇOŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AYSEL PİRİNÇ
|BOZBEY
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ENVER KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ZEKİ KAYAOKAY
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|BEYHAN ALBAN
|SAİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AYDIN BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SALİHA GÜNDOĞDU
|COŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|RAZİMA HAZAR
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AYTEN BOĞATEKİN EKİCİ
|SAİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|MELEK BERDİBEK
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|CEVDET KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|MUHİTTİN BERDİBEK
|HÜSEYİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|MEHMET BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|RUKİYE BOR
|ÇOŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|HASİP KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SANİYE KAYAOKAY
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AHMET CAF
|ÇOŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ALİ BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SEVGİ AKÇANLI
|HÜSEYİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|NEZAHAT KANCURA
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|MEHMET CAF
|ÇOŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|GÜLAY BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AYNUR KALABALIK
|FİLİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SADULLAH BOĞATEKİN
|SAİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|MEHMET KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ŞENGÜL ARSLANGİRAY
|FİLİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|EMİNE KOCAKELÇİ BERDİBEK
|ALİ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ABDULLAH BOĞATEKİN
|SAİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|FATMA CAF
|M. EMİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SEDAT BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ABDULMUTALİP BOĞATEKİN
|SAİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SONGÜL BAŞOĞUZ
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|FATMA ARATEMÜR
|ÇOŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AHMET BERDİBEK
|FİLİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|CEMAL KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|NEBAHAT BURULDAY
|ÇOŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|FATMA BURKAY
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SEBAHAT CAF
|ÇOŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|YAKUP BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|İLYAS KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SELAMİ BOĞATEKİN
|SAİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|YUNUS BERDİBEK
|FİLİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|HASAN BERDİBEK
|BOZKURT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|GÜLŞAH SEÇKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|MAHMUT BOĞATEKİN
|SAİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|RUŞEN BOZABA
|FİLİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ABDULMUTTALİB CAF
|ÇOŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|MAHMUD DÜNDAR
|İHSAN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|DERYA DÜNDAR
|İHSAN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|FATMA KAYAOKAY
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AYŞE KAYNAR
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ZÜBEYDE BERDİBEK
|ÇOŞKUN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|FATİH BERDİBEK
|FİLİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|FATMA ZEHRA BURULDAY
|İHSAN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ÖMER BERDİBEK
|FİLİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ÜMMÜGÜLSÜM CAF AKSU
|AHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|GÜLSÜM BERDİBEK
|SELAHATTİN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AHMET DÜNDAR
|İHSAN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|İDRİS BERDİBEK
|AYDIN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ENES CAF
|AHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|İLHAMİ BERDİBEK
|FİLİT
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|HÜMEYRA CAF KOÇKAR
|AHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|ŞEBNEM BERDİBEK
|AYDIN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|LOKMAN CAF
|AHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AYŞE CAF
|AHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|İSMAİL BERDİBEK
|AYDIN
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|TAHA CAF
|AHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|MEHTAP BERDİBEK
|YAKUP
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|AZAD BERDİBEK
|YAKUP
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|YAKUP YUSUF BERDİBEK
|YAKUP
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|SUPHİ GÖKALP
|AHMET
|Merkez
|Güveçli
|122
|1
|HANDAN PALAOĞLU
|İBRAHİM
|Merkez
|Yumaklı
|220
|13
|MEHMET BAKIR
|KEKO
|Merkez
|Çevrimpınar
|160
|3
|SIDDIK ÇAPARLAR
|HALİT
|Merkez
|Çevrimpınar
|102
|1
|İLHAMİ ÇAĞRITEKİN
|DİRAH
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MUSTAFA KALABALIK
|MEMİŞ
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ZEKİ KALABALIK
|İZZET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|EMİNE KALABALIK
|HASAN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MAHMUT KALABALIK
|MEMİŞ
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MEHMET KALABALIK
|MAHMUT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|TEVFİK OK
|MEHMET ALİ
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ZÜHRA KALABALIK
|HÜSEYİN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|YILDIZ OK
|MAHMUT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|RAHİME KALABALIK
|ABDULBAKİ
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ASİYE ERGİN
|MAHMUT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|NAZIM KALABALIK
|MAHMUT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|BEDRİYE KALABALIK
|MAHMUT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|BEDRİYE GÜVEN
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MİRZA KALABALIK
|MAHMUT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|RAMAZAN KALABALIK
|MAHMUT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|HÜSNÜ KALABALIK
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|KADRİYE ACAR
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MUZAFFER KALABALIK
|NAZIM
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|SARİYE BOZKIR
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|AYNUR ERDOĞMUŞ
|TEVFİK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ŞEHMUS KALABALIK
|NAZIM
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|AYDIN KALABALIK
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MAHFUZ OK
|TEVFİK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|HAYRİYE ŞAVLI
|NAZIM
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|REMZİYE BEKİROĞULLARI
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MUHİTTİN OK
|TEVFİK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|SALİHA KALABALIK
|ÖMER
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MEHMET ALİ KALABALIK
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MEHDİ OK
|TEVFİK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|SADULLAH OK
|TEVFİK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|NİHAT KALABALIK
|NAZIM
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|HAYRETTİN KALABALIK
|NAZIM
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|HALİME SÜZEN
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ORHAN OK
|TEVFİK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|FEHMİ KALABALIK
|MİRZA
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ABDULLAH KALABALIK
|NAZIM
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|FEYZİYE YÜREKLİ
|MİRZA
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|AYŞE ÖZCAN
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|NURCAN OK İNAN
|TEVFİK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|YAKUP KALABALIK
|NAZIM
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|HATİCE KALABALIK
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|RAZİYE ELHULİNSUNİ
|MİRZA
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|AYCAN OK SAVAÇ
|TEVFİK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|BİLAL KALABALIK
|NAZIM
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|GÜLSÜM GÖKÇE
|MİRZA
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|HEDİYE KALABALIK
|NAZIM
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|RÜKİYE OK
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|RECEP KALABALIK
|MİRZA
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ÇİĞDEM NAZLI
|MİRZA
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|HİZBULLAH KALABALIK
|MUZAFFER
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ABDULLAH KALABALIK
|MUZAFFER
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|YEŞİM GÖRÜL
|MİRZA
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ZEHRA ALĞAN
|MUZAFFER
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|HASAN KALABALIK
|MUZAFFER
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MUHARREM KALABALIK
|MUZAFFER
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MİHRİBAN KALABALIK
|ABDULLAH
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|NİSANUR KALABALIK
|ABDULLAH
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|YASEMİN OK
|SADULLAH
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MERYEM OK
|SADULLAH
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|MUHAMMED FİLİT OK
|SADULLAH
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|ECRİN KALABALIK
|MUZAFFER
|Genç
|Soğukpınar
|102
|27
|İZZET KALABALIK
|MEMİŞ
|Genç
|Soğukpınar
|102
|28
|ZEYNEP BOZKIR
|KEMAL
|Genç
|Soğukpınar
|102
|28
|CEVDET BOZKIR
|KEMAL
|Genç
|Soğukpınar
|102
|28
|FATMA ASLAN
|KEMAL
|Genç
|Soğukpınar
|102
|28
|HAYRİYE AÇIK
|KEMAL
|Genç
|Soğukpınar
|102
|29
|RAZİYE ÖZÇAKMAK
|MİRKAN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|29
|ŞEFİK GÖÇÜK
|SIDDIK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|29
|REFİK GÖÇÜK
|SIDDIK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|29
|HİKMET GÖÇÜK
|SIDDIK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|29
|AHMET GÖÇÜK
|SIDDIK
|Genç
|Soğukpınar
|102
|29
|YUSUF ÜNSAL
|HÜSEYİN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|29
|İNCİ ÜNSAL
|MEHMET
|Genç
|Soğukpınar
|102
|41
|MAHMUT KARABAŞ
|MUSTAFA
|Genç
|Soğukpınar
|102
|41
|HÜSNA KARABAŞ
|HASAN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|41
|MEHMET KARABAŞ
|MAHMUT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|MAHSUM YILMAZ
|HASAN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|M. TAYYİP YILMAZ
|HASAN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|BİRSEN YILMAZ
|SÜLEYMAN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|NEŞAT YILMAZ
|M. TAYYİP
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|VEDAT YILMAZ
|M. TAYYİP
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|GÜLSÜM YILMAZ
|M. TAYYİP
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|SABİHA YILMAZ
|MEHMET SAİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|ABDULHAMİT YILMAZ
|HASAN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|HATUN ZOROĞLAN
|ABDULHAMİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|ŞEFAAT KARAOĞLAN
|ABDULHAMİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|AHMET YILMAZ
|ABDULHAMİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|MUZAFFER YILMAZ
|ABDULHAMİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|MUSA YILMAZ
|ABDULHAMİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|ZİYA YILMAZ
|ABDULHAMİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|TAHSİN YILMAZ
|ABDULHAMİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|GÜLŞEN ARTAR
|ABDULHAMİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|RAMAZAN YILMAZ
|ABDULHAMİT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|HASAN YILMAZ
|ABDULLAH
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|GÜLÜ YILMAZ
|HASAN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|AZİZ YILMAZ
|ALİ
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|ALİ OĞRAŞ
|MEHMETALİ
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|SALİHA İÇLİ
|HASAN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|MAHMUT İÇLİ
|MEHMET EMİN
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|FATMA OĞRAŞ
|ALİ
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|HATUN ŞAHİN
|MAHMUT
|Genç
|Soğukpınar
|102
|39
|ASİYE YILMAZ
|AZİZ
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|AHMET YILDIZ
|ARİF
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|CİHAN YILDIZ
|AHMET
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|HASO İLÇİ
|ALO
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|İBRAHİM YETKİN
|NECMEDDİN
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|ZOZAN YILDIZ
|HASO
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|FESİH YETKİN
|İBRAHİM
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|BERFİNAZ AKDEMİR
|İBRAHİM
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|EMİNE İLÇİ
|HASO
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|GÜLİZAR İLÇİ
|MEHMET
|Solhan
|Arakonak/Kültür
|128
|208
|HURMİ İLÇİ
|HÜSEYİN
|Solhan
|Bozkanat
|165
|5
|İBRAHİM BEROJE
|TACETTİN
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|RİZA ACAR
|HASAN
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|ALİ ACAR
|HASAN
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|HATİCE ACAR
|KEKO
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|ŞERAFETTİN ACAR
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|SELAHATTİN ACAR
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|SAİT ACAR
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|AYNUR ÖZDEMİR
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|MUHİTTİN ACAR
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|SERKAN ACAR
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|ERCAN ACAR
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|GÜLŞEN ACAR
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|113
|7
|HAMİDE ACAR
|İBRAHİM
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|SEMRA KAYA
|MEHMET SIDDIK
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|EMRULLAH DOĞAN
|MEHMET SIDDIK
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|MUHİTTİN DOĞAN
|MEHMET SIDDIK
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|ZOZAN BİNGÖL
|MEHMET SIDDIK
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|SEVGÜL DOĞAN
|MEHMET SIDDIK
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|ŞAYİLE DOĞAN
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|EMİNE DOĞAN
|HALİL
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|MAHMUT DOĞAN
|HASAN
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|KAZIM DOĞAN
|HASAN
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|AYLİN DOĞAN
|AYDIN
|Merkez
|Yumaklı
|116
|1
|ESER DOĞAN
|BEKİR
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|AREP BULUT
|İBRAHİM
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|HURME BULUT
|FARİS
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|DERDİ BULUT
|AREP
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|HÜSEYİN BULUT
|AREP
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|LEYLA ÖZCAN
|AREP
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|PEMBE TUNÇ
|ARAP
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|ALİ BULUT
|AREP
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|NAZİME KARAKAYA
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|SEYRİYE YILDIZ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|RABİA GÜVEN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|HASAN BULUT
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|ELMAST BULUT
|EMİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|ŞADİYE BULUT
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|FEHMİ BULUT
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|SALİHA YILDIZ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|TAYİBE YILDIRIM
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|SEBİHA ÖZCAN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|ALİ BULUT
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|MEHMET BULUT
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|AHMET BULUT
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|ZEYNEP BARUTÇU
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|MUHARREM BULUT
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|ZÜBEYDE TUNÇ
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|118
|7
|FATMA MOLAK
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|136
|1
|ABDULLAH DEMİR
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|136
|2
|HASAN DEMİR
|HÜSEYİN
|Merkez
|Göltepesi
|101
|26
|ZAHİDE KORLAELÇİ
|MEHMET
|Merkez
|Göltepesi
|115
|5
|KADRİYE KIYATSİL
|AHMET
|Merkez
|Göltepesi
|115
|4
|ALİ KIYATSİL
|İBRAHİM
|Merkez
|Göltepesi
|172
|5
|ABDURRAHMAN URĞUN
|YUSUF
|Merkez
|Göltepesi
|172
|5
|NAFİZ URĞUN
|YUSUF
|Merkez
|Göltepesi
|172
|5
|HANDAN ÖZYÖN
|ABDURRAHMAN
|Merkez
|Göltepesi
|172
|5
|ÖZCAN URĞUN
|NAFİZ
|Merkez
|Göltepesi
|172
|1
|ABDULLAH KÖMÜRHAN
|ALİ
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|HÜSEYİN KİŞİN
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|HAZİMET KİŞİN
|İSKENDER
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|VEYİS KİŞİN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|SÜLEYMAN KİŞİN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|MEMET KİŞİN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|İLHAMİ KİŞİN
|MAHMUT
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|HÜSEYİN KİŞİN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|SAYİME KİŞİN
|MÜMİN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|ALİ KİŞİN
|HASAN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|TÜRKAN KİŞİN
|HASAN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|ALİ KİŞİN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|VESİLE KİŞİN
|HASAN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|EMİNE KİŞİN
|MEMET
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|BESRA KİŞİN
|MEMET
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|BİRSEN DALGA
|MEMET
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|GÜLSEN KOYUNCİ
|MEMET
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|AYNUR KİŞİN
|İLHAMİ
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|SAKİNE KİŞİN
|HASAN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|SELMA KİŞİN
|İLHAMİ
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|AYSEL KİŞİN
|HASAN
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|SİNAN KİŞİN
|İLHAMİ
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|ROJDA KİŞİN
|MEMET
|Merkez
|Dallıtepe Afet
|104
|46
|ÜMİT KİŞİN
|MEMET
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|9
|MİKAİL KOÇLU
|MİKAİL
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|9
|İBRAHİM KOÇLU
|MİKAİL
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|9
|GAZİ KOÇLU
|MİKAİL
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|9
|HALİME KOÇLU
|MUHACİR
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|9
|BERTAN KOÇLU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|9
|HÜSEYİN DENİZ KOÇLU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|9
|MİKAİL YİĞİT KOÇLU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|9
|ARYA ELİF KOÇLU
|HÜSEYİN
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|10
|FİRASET KOÇLU
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|10
|ELİF BANA
|ALİ
|Merkez
|Ortaçanak
|102
|10
|SULTAN BATGI
|ALİ
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|44
|CEMAL KOCA
|İMAM BAKİ
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|42
|GÜGERCİN KOCA
|ABDULKERİM
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|42
|REMZİYE BASATEMÜR
|MEHMET
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|42
|ZEYDİN KOCA
|MEHMET
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|42
|ALİ KOCA
|MEHMET
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|42
|HÜSEYİN KOCA
|ZÜLKÜF
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|42
|NAZİME DALBUDAK
|MEHMET
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|42
|METİN KOCA
|MEHMET
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|42
|ATİLLA KOCA
|ZÜLKÜF
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|45
|MEHMET SELİM KOCA
|SELİM
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|45
|MUSTAFA KOCA
|MEHMET SELİM
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|45
|MEHMET ZEKİ KOCA
|MEHMET SELİM
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|46
|SAİT KOCA
|ALİ
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|47
|NİZAMETTİN KOCA
|KALO
|Merkez
|Ortaçanak
|117
|12
|CİNDİ KOCA
|YUSUF
|Merkez
|Ortaçanak
|117
|12
|CEMAL KOCA
|CİNDİ
|Merkez
|Ortaçanak
|117
|12
|HEDİYE KOCA
|CİNDİ
|Merkez
|Ortaçanak
|117
|12
|KASIM KOCA
|CİNDİ
|Merkez
|Ortaçanak
|117
|12
|KAMİL KOCA
|CİNDİ
|Merkez
|Ortaçanak
|117
|12
|YILDIZ KOCA
|CİNDİ
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|48
|VELİ KOCA
|MEHMET
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|48
|SADİ KOCA
|MEHMET
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|48
|RUHAN KOCA
|SADİ
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|48
|NAZİME KOCA
|SADİ
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|48
|ERCAN KOCA
|SADİ
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|48
|NAZLI KOCA
|SADİ
|Merkez
|Ortaçanak
|114
|48
|FİDAN KOCA
|SADİ
|Merkez
|Yumaklı
|252
|13
|HAMİT DAĞ
|YUSUF
|Merkez
|Yumaklı
|252
|13
|MEHMED EMİN DAĞ
|ALİ
|Merkez
|Yumaklı
|252
|13
|VECİDE DAĞ
|YUSUF
|Merkez
|Yumaklı
|252
|13
|KUMRİYE DAĞ
|İSMAİL
|Merkez
|Yumaklı
|252
|13
|HAVA ÇELİK
|YUSUF
|Merkez
|Yumaklı
|251
|33
|SELAHATTİN ÖRGEN
|SADIK
|Merkez
|Yumaklı
|251
|33
|HÜSEYİN BARUTCÜ
|HALİL
|Merkez
|Yumaklı
|308
|2
|ÖMER TUNÇ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|308
|2
|NAZİFE TUNÇ
|HÜSEYİN
|Merkez
|Yumaklı
|308
|2
|FAİK TUNÇ
|HÜSEYİN
|Genç
|Dilektaşı
|192
|4
|HASAN ÖNVER
|MUSA
|Genç
|Dilektaşı
|192
|4
|FATMA ÖNVER
|HASAN
|Genç
|Dilektaşı
|192
|4
|ŞEFİKA ESEN
|HASAN
|Genç
|Dilektaşı
|192
|4
|EMİNE ÖNVER
|HASAN
|Genç
|Dilektaşı
|192
|4
|SIDIKA ÖNVER
|HASAN
|Genç
|Dilektaşı
|192
|6
|ÖMER KARACA
|HASAN
|Genç
|Dilektaşı
|192
|6
|SELİM KARACA
|ÖMER
|Genç
|Dilektaşı
|192
|6
|MERİA KIZILARSLAN
|ÖMER
|Genç
|Dilektaşı
|192
|6
|ALİ KOLAK
|MUSA
|Genç
|Dilektaşı
|192
|6
|ESMA KOLAK
|ÇETO
|Genç
|Dilektaşı
|192
|6
|İBRAHİM KOLAK
|ALİ
|Genç
|Dilektaşı
|192
|6
|HAYRİYE KOLAK
|ABDULBAKİ
|Genç
|Dilektaşı
|192
|7
|FAHRİ ÖNEGEL
|ÖMER
|Genç
|Dilektaşı
|192
|18
|YUSUF KOLAK
|ALO
|Genç
|Dilektaşı
|192
|18
|REMZİYE ATALAY
|YUSUF
|Genç
|Dilektaşı
|192
|18
|ZÜHRİYE AZRAK
|YUSUF
|Genç
|Dilektaşı
|192
|18
|MÜZEYEN APUHAN
|YUSUF
|Genç
|Dilektaşı
|192
|18
|SARİYE KOLAK
|YUSUF
|Merkez
|Büyüktekören
|148
|2
|DAVUT GÜNDÜ
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Büyüktekören
|148
|2
|ALİ GÜNDÜ
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Büyüktekören
|148
|2
|AHMET GÜNDÜ
|MEHMET ZEKİ
|Merkez
|Büyüktekören
|148
|2
|SÜLEYMAN BÜTÜN
|CEMİL
|Merkez
|Büyüktekören
|148
|2
|MAHMUT BÜTÜN
|CEMİL
|Merkez
|Büyüktekören
|148
|2
|DİLŞAH BÜTÜN
|BEGO
|Merkez
|Büyüktekören
|148
|2
|TÜRKAN BÜTÜN
|MAHMUT
|Merkez
|Büyüktekören
|148
|2
|SİNEM BÜTÜN
|MAHMUT
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|HEDİYE ALLAK
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|FİDAN GÜNDÜZ
|ABBAS
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|RABİA GÜNDÜZ
|ALİ
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|FATMA GÜNDÜZ
|ALİ
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|BAYRAM ALINAK
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|NAZIM ALINAK
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|FAHİTE ALAKUŞTEKİN
|HIDIR
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|AYŞE ALAKUŞTEKİN
|EŞREF
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|MEVLÜDE ALAKUŞTEKİN
|SADULLAH
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|FAHRETTİN ALAKUŞTEKİN
|EŞREF
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|ALMA ALAKUŞTEKİN
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|SABİHA ALAKUŞTEKİN
|EŞREF
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|ESMA ALAKUŞTEKİN
|EŞREF
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|SELİM ALAKUŞTEKİN
|HIDIR
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|TELLİ KAÇICI
|SELİM
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|ABİDE KAÇICI
|MEMET
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|ALİ ALAKUŞTEKİN
|SELİM
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|HÜSNA KAÇICI
|MEMET
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|MAHMUT KAÇICI
|MEMET
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|VEYSEL ALAKUŞTEKİN
|HASAN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|MEHMET ALAKUŞTEKİN
|HASAN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|ÖMER FARUK ALAKUŞTEKİN
|HASAN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|SELİM GÜNDO
|HASAN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|ADİLE GÜNDO
|HASAN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|FATMA GÜNDÜ
|MAHMUT
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|LEMA GÜNCE
|AHMET
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|NAZİME ALAKUŞTEKİN
|SÜLEYMAN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|HASİBE ALINAK
|ALİ
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|CİHAT ALINAK
|AHMET FEYZİ
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|AKÇE ALAKUŞTEKİN
|HIDIR
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|HAVİYE I
|AHMET
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|HATUN ALAKUŞTEKİN
|İSMAİL
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|TÜRKAN ALAKUŞTEKİN
|HIDIR
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|HİDAYET ALAKUŞTEKİN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|BİLAL ALAKUŞTEKİN
|FAİK
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|LEVENT HANSUR
|MAHMUT
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|MİRCAN GÜNDO
|ABDULKERİM
|Merkez
|Büyüktekören
|107
|2
|CEMİLE I
|KERİM
|Merkez
|Büyüktekören
|118
|12
|BAVER SARITAĞ
|MEHMET
|Merkez
|Büyüktekören
|118
|12
|BEDRETTİN SARITAĞ
|MEHMET
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|SONGÜL KANCURU
|FAİK
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|HATİCE KANCURU
|FAİK
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|MEHMET KESKİN
|YUSUF
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|ESMA KESKİN
|SADUN
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|ARİF GÜNDÜ
|ÖMER
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|ADİLE KESKİN
|HÜSEYİN
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|ŞEFİKA KESKİN
|MEHMET
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|FEYZA NUR ARİFOĞLU
|MEDENİ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|NEZAHAT KANCURA
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|NAİME KANCURU
|FAİK
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|FATMA KAYAOKAY
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|AYŞE KAYNAR
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|GÜLŞAH SEÇKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|CEMAL KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|İLYAS KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|MEHMET KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|HASİP KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|CEVDET KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|ENVER KESKİN
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|SANİYE KAYAOKAY
|ABDULAZİZ
|Merkez
|Kumgeçit
|151
|1
|PERİHAN KANCURA
|FAİK
|Merkez
|Kumgeçit
|173
|2
|METİN KESKİN
|ABDULLATİF
|Merkez
|Kumgeçit
|173
|2
|ARİF KESKİN
|ABDULLATİF
|Merkez
|Kumgeçit
|173
|2
|NECATİN KESKİN
|A.LATİF
|Merkez
|Kumgeçit
|102
|1
|CÜNEYT KAYAOKAY
|KAZIM
|Merkez
|Kumgeçit
|102
|11
|SAYİM KAYDU
|M.ALİ
|Merkez
|Kumgeçit
|103
|1
|ALİ KAYAOKAY
|MEHMET EMİN
|Merkez
|Kumgeçit
|104
|1
|FİDAN KANCURA
|EŞREF
|Karlıova
|Ilıpınar
|108
|75
|MEHMET ÖRNEK
|ABDULBAKİ
|Karlıova
|Ilıpınar
|108
|25
|HALİT SAĞLAM
|HAŞİM
|Karlıova
|Ilıpınar
|108
|25
|HASAN SAĞLAM
|HAŞİM
|Karlıova
|Dörtyol
|115
|19
|ABDURRAHMAN BİRDAL
|GIYASETTİN
|Karlıova
|Viranşehir
|126
|27
|MAHMUT FİLİZ
|HAMZA
|Karlıova
|Viranşehir
|127
|75
|MEHMET KAYA
|AHMET
|Karlıova
|Viranşehir
|127
|83
|GAZAL POLAT
|NECMETTİN
|Karlıova
|Viranşehir
|127
|81
|ZEMZEME KAYA
|ABDULLAH
|Karlıova
|Kümbet
|126
|22
|BAKİ UZUN
|FELEMEZ
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|EMİNE DENKLİ
|HURŞİT
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|HASAN DENKLİ
|KEKİ
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|DİLBER DENKLİ
|MEHMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|ELİF DENKLİ
|MEHMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|ATİKE DEMİRKAZIK
|AHMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|İSMET DENKLİ
|HASAN
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|MEHMET DENKLİ
|HASAN
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|RESUL DENKLİ
|HASAN
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|HAŞMET DENKLİ
|MEHMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|YILDIZ DENKLİ
|MEHMET NURİ
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|GÖKSEL DENKLİ
|MEHMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|ÜLKÜ YILDIRIM
|MEHMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|FATMA AVCI
|MEHMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|İZZET DENKLİ
|MEHMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|EKREM DENKLİ
|HAŞMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|TOLGAHAN DENKLİ
|HAŞMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|AYLANUR DENKLİ
|HAŞMET
|Kığı
|Kuşçimeni
|102
|16
|FARUK DENİZ DENKLİ
|HAŞMET
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|7
|MEHMET ULAŞ
|PAŞA
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|7
|HAYDAR ULAŞ
|PAŞA
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|13
|RAMAZAN AKBABA
|MEMET
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|13
|İDRİS AKBABA
|MEMET
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|13
|HASAN AKBABA
|MEMET
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|13
|HÜSEYİN AKBABA
|MEMET
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|13
|BARIŞ AKBABA
|MEMET
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|3
|SEYRAN AKBAŞ
|MEHMET TEVFİK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|3
|SUNA YILMAZ
|MEHMET TEVFİK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|3
|ZEKİ AKBABA
|MEHMET TEVFİK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|3
|MEHMET AKBABA
|MEHMET TEVFİK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|3
|GAZİ AKBABA
|MEHMET TEVFİK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|3
|ALİ AKBABA
|MEHMET TEVFİK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|3
|MUSTAFA AKBABA
|MEHMET TEVFİK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|2
|RABİA OTAĞ
|ABDURRAZZAK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|2
|OKTAY AKBABA
|ABDURRAZZAK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|2
|ERKAN AKBABA
|ABDURRAZZAK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|2
|MURAT AKBABA
|ABDURRAZZAK
|Kığı
|Sırmaçek
|115
|2
|MEHMET AKBABA
|ABDURRAZZAK
|Kığı
|Sırmaçek
|114
|10
|VESİLE KAYA
|HAYDAR
|Kığı
|Sırmaçek
|114
|10
|ALİ KAYA
|HAYDAR
|Kığı
|Sırmaçek
|114
|9
|ALİ AKBAŞ
|NAZIM
|Kığı
|Sırmaçek
|111
|11
|BİROL AKCAN
|FERİT
|Kığı
|Sırmaçek
|111
|11
|KENAN AKCAN
|FERİT
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|8
|MURAT ULAŞ
|VASFİ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|8
|EMRAH ULAŞ
|VASFİ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|HÜSNÜ ALTUNOK
|HÜSNÜ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|VEDİA ALTUNOK
|YUSUF
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|MEHMET RESUL ALTUNOK
|HÜSNÜ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|MEHMET SIDDIK ALTUNOK
|HÜSNÜ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|AYSEL ALTUNOK
|HÜSNÜ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|EKBER ALTUNOK
|HÜSNÜ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|ASİYE AŞKIN
|HASAN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|ZİYAETTİN ALTUNOK
|HÜSNÜ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|TEKİN ALTUNOK
|HÜSNÜ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|BÜLEND AŞKIN
|HASAN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|ÇETİN ALTUNOK
|HÜSNÜ
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|SERPİL AŞKIN
|HASAN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|İBRAHİM BAYRAM
|AYHAN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|LÜTFİYE ULAŞ
|DEDE
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|ALİ RIZA ULAŞ
|YUSUF
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|LÜTFÜYE ERDİK
|ALİ RIZA
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|BEDRİYE FEROĞLU
|YUSUF
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|SAKİNE BALIK
|YUSUF
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|SİBEL GENGÖRÜ
|TAYYAR
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|TURAN BAKŞİ
|AHMET
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|AYSEL BAKŞİ
|TURAN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|7
|ŞERİF BAKŞİ
|TURAN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|3
|İSMAİL OTAĞ
|SÜLEYMAN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|3
|CEMİLE OTAĞ
|SÜLEYMAN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|3
|SÜLEYMAN OTAĞ
|HÜSEYİN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|3
|SEBAHAT BEZER
|HÜSEYİN
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|4
|HATİCE AKYÜZ
|AHMET
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|4
|ATİLLA AKDAĞ
|AHMET
|Kığı
|Sırmaçek
|130
|4
|HASAN AKDAĞ
|AHMET
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|HASAN FINDIK
|İSMAİL
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|İPEK FINDIK
|SEYFİ
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|SUBİYE AKBABA
|KERİM
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|SONGÜL FINDIK
|KERİM
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|GÜLTEN BAYRAM
|NURETTİN
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|ORHAN FINDIK
|KERİM
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|KENAN FINDIK
|NURETTİN
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|MEHMET YORĞUN
|RESUL
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|ÖZCAN FINDIK
|KERİM
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|FİLİZ GÜNGÖR
|NURETTİN
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|SAİM YORĞUN
|RESUL
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|YILDIZ FINDIK
|NURETTİN
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|FERHAT TEMÜR
|AHMET
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|KERİM FINDIK
|HASAN
|Kığı
|Çanakçı
|106
|36
|NAZİM FINDIK
|HASAN
|Kığı
|Çanakçı
|106
|66
|GÜRSEL ÖLÇER
|HÜSEYİN
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|13
|MEFHER UMUT
|MELEK
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|13
|REŞAT UMUT
|MELEK
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|13
|MEHMET ZEKİ UMUT
|MELEK
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|13
|SEVİM UMUT
|MEHMET
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|13
|MUHTEBER UMUT
|MEHMET ZEKİ
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|13
|HATİCE UMUT
|MEHMET ZEKİ
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|13
|DERDA UMUT
|MUSA KAZİM
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|13
|MUHAMMED UMUT
|MUSA KAZİM
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|13
|HAMZA UMUT
|MUSA KAZİM
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|243
|14
|EMİNE YARDIM
|SAİM
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|SELAHATTİN TUNÇER
|AHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|MEHMET TUNÇER
|AHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|MELEK TUNÇER
|HÜSNÜ
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|MAHMUT TUNÇER
|MEHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|NAZİFE TUNÇER
|MEHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|TEKİN TUNÇER
|MEHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|GÜLNAZ TUNÇER
|MEHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|TARKAN TUNÇER
|MEHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|SÜMEYRA YAKUT
|MEHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|FATMA BARLAS
|MEHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|SERAP KILIÇ
|MEHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|MELİK TUNÇER
|AHMET
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|MUSTAFA TUNÇER
|MELİK
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|CİHAT TUNÇER
|MELİK
|Adaklı
|Mercan
|118
|314
|KEREM TUNÇER
|MELİK
|Adaklı
|Mercan
|118
|321
|OSMAN ÖNALAN
|YUSUF
|Adaklı
|Mercan
|118
|322
|ABDULLAH ÖNALAN
|LATİF
|Adaklı
|Mercan
|118
|322
|YUNUS ÖNALAN
|LATİF
|Adaklı
|Sütlüce
|130
|18
|KAMER SERİN
|İSMAİL
|Adaklı
|Sütlüce
|130
|18
|ELİF SERİN
|VELİ
|Adaklı
|Sütlüce
|130
|18
|HÜSEYİN SERİN
|KAMER
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|8
|GÜNGÖR YÜKSEL
|HÜSNÜ
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|7
|M ŞEVKET ATİLLA
|ÇİMŞİT
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|7
|AYŞE NESLİHAN ATİLLA
|ÖMER
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|7
|MEHMET AYDIN ATİLLA
|M ŞEVKET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|7
|AYKUT ATİLLA
|M ŞEVKET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|6
|VEDAT YÜKSEL
|HAMDİ
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|6
|GÜLCAN YÜKSEL
|NURETTİN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|6
|SİMGE YÜKSEL
|VEDAT
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|6
|ŞAHAN YÜKSEL
|VEDAT
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|6
|HÜSEYİN YÜKSEL
|MUSTAFA
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|6
|NAZİRE YÜKSEL
|MEHMET ALİ
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|6
|MEHMET ALİ ALTUNOK
|AĞA
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|6
|ABDURRAHMAN YÜKSEL
|HÜSEYİN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|6
|NURAL ALTUNOK
|HÜSEYİN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|5
|NİZAMEDDİN YÜKSEL
|MÜHTEREM
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|5
|CELAL YÜKSEL
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|5
|FEYZİ YÜKSEL
|CELAL
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|5
|ŞİNASİ YÜKSEL
|CELAL
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|5
|ADEM YÜKSEL
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|HÜSEYİN YÜKSEL
|HÜSEYİN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|ASİYE YÜKSEL
|AZİZ
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|HÜSNA YÜKSEL
|RASİM
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|ZÜLFÜ YÜKSEL
|HÜSEYİN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|MEHMET YÜKSEL
|HÜSEYİN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|MEHMET ALTINOK
|HÜSEYİN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|EFİYE ALTINOK
|ALİ
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|NAZIM ALTUNOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|TÜRKEL ALTINOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|CEVAT ALTUNOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|YÜKSEL ALTUNOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|ÖZNUR ALTUNOK ÖCAL
|NAZIM
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|3
|SERDAR ALTUNOK
|NAZIM
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|MEHMET ALTINOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|KİBAR ALTINOK
|YUSUF
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|ASİYE ALTINOK
|HÜSEYİN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|YUSUF ALGÜL
|YUSUF
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|KİBAR ALGÜL
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|SABRİ ALTINOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|HAKKI ALTINOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|HÜSNÜ ALTINOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|ŞEVKET NARİN
|AĞA
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|SİNAN ALTINOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|NESİBE NARİN
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|HÜSNÜYE ALTINOK
|KEKKİ
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|NAZİRE ALTUNOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|YASEMİ ÇELİK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|MERYEM AYDINLAR
|HAŞİM
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|AYTEN AKARÇEŞME
|HAŞİM
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|GÜLSELİN DİLEK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|MURAT ALTINOK
|MEHMET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|ARZU EFİR
|SİNAN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|OKTAY NARİN
|ŞEVKET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|ASLI DENİZ
|SİNAN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|ÜMİT ALTINOK
|SİNAN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|MERAL NARİN
|ŞEVKET
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|AYSEL BOZTEPE
|SİNAN
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|26
|SİBEL NARİN
|ŞEVKET
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|6
|M. KEMAL BEDİR
|NECİP
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|6
|BİRİNCİ BEDİR
|ALİ
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|12
|SEYHAN ALTUNOK
|ABDİ
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|HAKAN ALTINOK
|HAKKI
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|VOLKAN ALTINOK
|HAKKI
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|EVREN ALTINOK
|HAKKI
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|ÖZKAN ALTINOK
|ZEKİ
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|ERHAN ALTINOK
|ZEKİ
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|ŞÜKRÜ ALTINOK
|CİMŞİT
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|ŞEREFNAZ ALTINOK
|HASAN
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|AYSEL ALTINOK
|ŞÜKRÜ
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|AYTEN ALTINOK
|ŞÜKRÜ
|Yayladere
|Aydınlar
|181
|15
|AYNUR ALTINOK
|ŞÜKRÜ
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|18
|MEHMET GÖZTEK
|İMAM
|Yayladere
|Aydınlar
|170
|18
|NURAN YILMAZ
|İMAM
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|19
|HASAN DAYANÇ
|MEHMET
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|19
|SEZAYİ DAYANÇ
|MEHMET
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|19
|CEMİLE DAYANÇ
|KEMAL
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|19
|YÜKSEL DAYANÇ
|SEZAYİ
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|19
|AYSEL GÜLDAĞ
|SEZAİ
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|19
|KEZİBAN DAYANÇ
|SEZAYİ
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|19
|MÜRSEL DAYANÇ
|SEZAYİ
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|19
|VEYSEL DAYANÇ
|SEZAYİ
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|18
|AYSEL DAYANÇ
|HANİFİ
|Adaklı
|Sütlüce
|172
|18
|BİRGÜL KARABEY
|HANİFİ
|Adaklı
|Sütlüce
|173
|18
|ELİF BEKTAŞ
|FETTAH
|Adaklı
|Sütlüce
|181
|3
|KEMAL DAYANÇ
|RIZA
|Adaklı
|Sütlüce
|185
|1
|HÜSEYİN MORSÜMBÜL
|MÖMİN
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|8
|NURCİHAN SARIYER
|ZİYA
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|8
|VAHİT SARIYER
|ZİYA
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|8
|NURTEN GÖĞEBAKAN
|ZİYA
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|8
|NURGÜL BULUT
|ZİYA
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|8
|FATMA ÇETİN
|ABDULKERİM
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|8
|FATMA MEŞE
|YAŞAR
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|8
|ALİ HİKMET DİNÇER
|YASİN
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|6
|ALİ İNAN
|FİLİT
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|6
|EROL ÇETİNSOY
|MEHMET
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|6
|ARİF ÇETİNSOY
|RAMAZAN
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|6
|NURSEL ÇETİNSOY
|RAMAZAN
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|6
|YAŞAR ÇETİNSOY
|MUSTAFA
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|6
|ZEKİYE EBREM
|AZİZ
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|6
|ZAHİDE EBREM
|RAMAZAN
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|6
|İSMAİL EDİŞ
|ZİYA
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|6
|SALİM EBREM
|İBRAHİM
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|4
|SABRİ ÇETİNSOY
|AHMET
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|4
|KANİ ÇETİNSOY
|AHMET
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|4
|GÜNNUR ÇETİNSOY
|AHMET
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|4
|AYNUR ÇETİNSOY
|AHMET
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|4
|REMZİYE AYGÜN
|AHMET
|Kığı
|Çiçektepe
|172
|4
|MUHAMMED ÇETİNSOY
|AHMET
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|8
|BİRSEN ARAY
|SABRİ
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|8
|ETEM ARAY
|HASAN
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|8
|GÜLNAZ ARAY
|HASAN
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|8
|MEHMET ARAY
|KAHRAMAN
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|8
|GÜLLÜ UYSAL
|ŞÜKRÜ
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|8
|PAKİZE ARAY
|MEHMET
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|8
|ÖZDEN NEDJİB
|İSMAİL
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|8
|GALİP ARI
|AHMET
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|7
|İSKENDER SİVRİ
|MEMET
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|7
|EMİNE SİVRİ
|MAHMUT
|Kığı
|Çiçektepe
|171
|7
|NURHAYAT BAYAT
|İSKENDER
|Yayladere
|Dalbasan
|217
|30
|ADİLE ALTAY
|KEKO
|Yayladere
|Dalbasan
|217
|30
|AYHAN ALTAY
|KEKO
|Yayladere
|Dalbasan
|217
|30
|GÜLLÜ ALTAY
|KEKO
|Yayladere
|Dalbasan
|217
|30
|YAŞAR ALTAY
|KEKO
|Yayladere
|Dalbasan
|217
|30
|HIDIR ALTAY
|KEKO
|Yayladere
|Dalbasan
|217
|30
|ZÜLFÜ ALTAY
|KEKO
|Yayladere
|Dalbasan
|217
|30
|LATİF ALTAY
|KEKO
|Yayladere
|Dalbasan
|217
|30
|ALİ ALTAY
|KEKO
|Yayladere
|Dalbasan
|217
|30
|HADİCE ALTAY
|MUNZUR
|Yayladere
|Dalbasan
|216
|9
|HAYDAR ÖZER
|HASAN
|Yayladere
|Dalbasan
|216
|9
|MEHMET ÖZER
|HASAN
|Adaklı
|Sütlüce
|215
|1
|ŞÜKRÜ BEKTAŞ
|MUSTAFA
|Adaklı
|Sütlüce
|215
|1
|ELİF BEKTAŞ
|HÜSEYİN
|Adaklı
|Sütlüce
|215
|2
|UMUT KESKİN
|HASAN
|Adaklı
|Sütlüce
|218
|3
|ZELİHA BALA
|ZEYNEL
|Adaklı
|Sütlüce
|218
|3
|HASAN BALA
|ZEKİ
|Adaklı
|Sütlüce
|218
|3
|ALİ RIZA BALA
|SÜLEYMAN
|Adaklı
|Sütlüce
|216
|16
|SÜLEYMAN BALA
|MEHMET
|Adaklı
|Sütlüce
|216
|16
|FATİME BALA
|MEHMET
|Adaklı
|Sütlüce
|216
|16
|NAZAN KİŞİN
|SÜLEYMAN
|Adaklı
|Sütlüce
|209
|3
|YASİN KILIÇGEDİK
|NİYAZİ
|Adaklı
|Sütlüce
|215
|1
|ŞÜKRÜ BEKTAŞ
|MUSTAFA
|Adaklı
|Sütlüce
|215
|1
|ELİF BEKTAŞ
|HÜSEYİN
|Adaklı
|Kaynakdüzü
|141
|15
|MEHMET ŞAM
|HAMZA
|Kığı
|Nacaklı
|123
|3
|REYHAN KOÇPINAR
|SELİM
|Kığı
|Nacaklı
|123
|3
|MEHMET NURİ KURTULU
|SELİM
|Kığı
|Nacaklı
|192
|1
|SANİYE KURTULU
|İBRAHİM
|Kığı
|Nacaklı
|192
|1
|YETER DİNLER
|İBRAHİM
|Kığı
|Nacaklı
|192
|1
|HÜLYA MERCAN
|İBRAHİM
|Kığı
|Nacaklı
|192
|1
|NAFİZE ERDİK
|ALİ
|Yedisu
|Kabayel
|155
|7
|SULTAN GÜNHAN
|DURSUN
|Yedisu
|Kabayel
|154
|2
|EDNAN DURMUŞ
|KALİ
|Yedisu
|Kabayel
|151
|3
|ÖZKAN DİNÇER
|MURAT
|Yedisu
|Kabayel
|151
|3
|ÖZLEM DİNÇER
|MURAT
|Yedisu
|Kabayel
|151
|3
|ÖZGÜR DİNÇER
|MURAT
|Yedisu
|Kabayel
|151
|3
|GÜNAY BALKIR
|MURAT
|Yedisu
|Kabayel
|151
|3
|CEMİLE DİNÇER
|İBRAHİM
|Yedisu
|Kabayel
|151
|3
|SUNA BEGİÇ
|MURAT
|Yedisu
|Kabayel
|151
|3
|GÜNER KOŞAN
|MURAT
|Yedisu
|Kabayel
|151
|4
|ALİ EKBER DİNÇER
|ŞEVKET
|Yedisu
|Kabayel
|151
|2
|ALİ RIZA DURMUŞ
|KALİ
|Yedisu
|Kabayel
|150
|40
|HASAN DURMUŞ
|DURSUN
|Yedisu
|Kabayel
|149
|10
|HALİS KESKİN
|ALİ RIZA
|Yayladere
|Çalıkağıl
|211
|26
|BAYRAM BAROL
|YUSUF
|Yayladere
|Çalıkağıl
|211
|26
|İMAM BAROL
|YUSUF
|Yayladere
|Çalıkağıl
|211
|22
|AHMET AVSEREN
|BEGO
|Yayladere
|Çalıkağıl
|211
|22
|CUMA AVSEREN
|BEGO
|Adaklı
|Sütlüce
|201
|4
|MEHMET BELGE
|BERTAL
|Adaklı
|Sütlüce
|201
|2
|HASAN BELGE
|BERTAL
|Karlıova
|A.Yağmurlu
|122
|1
|VEZİRE ÇOLBAN
|ABDULBAKİ
|Karlıova
|Ilıpınar
|105
|15
|ALİ KORKMAZ
|HÜSEYİN
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|159
|MEHMET SELİM ŞENOCAK
|ABDULBAKİ
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|68
|SEBAHAT ÖZMEN
|ALİ KEMAL
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|68
|SACİDE ÖZMEN
|MEHMET ATİK
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|68
|HASAN ÖZMEN
|MAHMUT
|Karlıova
|Kargapazar
|104
|67
|OSMAN
|KASIM
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|67
|EMİNE YILMAZ
|ARİF
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|67
|BESRA SÖYLEMEZ
|ARİF
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|66
|LÜTFİYE ÇİTİL
|ŞÜKRÜ
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|66
|GÜZEL AĞIR
|ALİ
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|66
|HAYRİYE KARABULAK
|ALİ
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|56
|AHMET LEVENT EROL
|ABDURRAHMAN
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|56
|PERVİN EROL
|HİKMET
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|56
|YAĞMUR CANER ÇAKIROĞLU
|AVNİ
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|56
|AVNİ ÇAKIROĞLU
|CELALETTİN
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|54
|METİN EROL
|AHMET
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|54
|ŞEMSETTİN EROL
|AHMET
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|54
|NEVAT SÜRMELİ
|ABDULLAH
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|54
|ASİYE YILMAZ
|ŞEMSETTİN
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|54
|MEHMET SÜRMELİ
|ABDULLAH
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|54
|ABDULKERİM SÜRMELİ
|ABDULLAH
|Karlıova
|Kargapazar
|105
|54
|MUSTAFA SÜRMELİ
|MEHMET
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|178
|METİN EROL
|AHMET
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|179
|BEDRİYE İNCE
|SEVİŞ
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|179
|KİBAR UZUN
|SELİM
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|179
|RAHİME UZUN
|İSMAİL
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|179
|HEDLAN BİNGÖL
|SELİM
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|180
|HASAN ÖZMEN
|MAHMUT
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|186
|RABİA CARLI
|KASIM
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|186
|CEMİLE CIBIRANLI
|KASIM
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|186
|MELEK ÖZMEN
|KASIM
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|186
|ŞEVDER DEMİRALP
|MEHMET HATİP
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|186
|ALİ DEMİRALP
|KASIM
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|192
|ATİK GÜLTEPE
|MEHMET
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|192
|NAİLE DATLI
|MEHMET
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|192
|MUHYETTİN GÜLTEPE
|İSMAİL
|Karlıova
|Kargapazar
|101
|192
|SIDIKA YILMAZ
|MEHMET
|Karlıova
|Kaynarpınar
|150
|4
|CEYDA SELMA BEKTAŞ
|MEHMET
|Karlıova
|Kaynarpınar
|150
|4
|METİN BEKTAŞ
|H. HULKİ
|Karlıova
|Kaynarpınar
|150
|4
|HÜSEYİN BEKTAŞ
|H. HULKİ
|Karlıova
|Kaynarpınar
|150
|4
|ABDURRAHMAN BEKTAŞ
|MEHMET
|Karlıova
|Kaynarpınar
|150
|4
|BEDİA SEMA BEKTAŞ
|MEHMET
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|18
|HEMAİL TEKİN
|KAZİM
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|18
|HÜSEYİN TEKİN
|KAZİM
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|18
|NACİYE TEKİN
|KAZİM
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|18
|HASAN HAYRİ TEKİN
|KAZİM
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|18
|FİNCAN TEKİN
|KAZİM
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|18
|ASİYE TEKİN
|KAZİM
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|18
|HANIM TEKİN
|KAZİM
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|18
|SERAYİ TEKİN
|KAZİM
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|3
|SARIGÜL AÇİK
|ŞAH İSMAİL
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|4
|KENAN TEKİN
|HÜSEYİN
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|4
|YILMAZ TEKİN
|HÜSEYİN
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|4
|HAYDAR TEKİN
|HÜSEYİN
|Karlıova
|Kaynarpınar
|322
|4
|RIZA TEKİN
|HÜSEYİN
|Karlıova
|Kaynarpınar
|334
|6
|İBRAHİM TEKİN
|MEMET
|Karlıova
|Kaynarpınar
|334
|6
|HASAN TEKİN
|MEMET
|Karlıova
|Kaynarpınar
|334
|5
|HÜSEYİN KAHRAMAN
|HACI
|Karlıova
|Kaynarpınar
|334
|4
|MEMET ALİ TEKİN
|HAYRİ
|Karlıova
|Kaynarpınar
|334
|4
|MUHARREM TEKİN
|ALİ RIZA
|Karlıova
|Kaynarpınar
|334
|4
|EKREM TEKİN
|HAYRİ
|Karlıova
|Kaynarpınar
|332
|1
|MEHMETMİRZA TEKİN
|HALİL
|Karlıova
|Kaynarpınar
|314
|1
|ÇELEBİ KAHRAMAN
|KAMİL
|Karlıova
|Kaynarpınar
|314
|1
|ORHAN AÇİK
|HÜSEYİN
|Karlıova
|Kaynarpınar
|314
|1
|İLHAN AÇİK
|HÜSEYİN
|Karlıova
|Kaynarpınar
|314
|1
|MEHMET AÇİK
|HÜSEYİN
|Karlıova
|Kaynarpınar
|314
|1
|ABA MÜSLÜM AÇİK
|HÜSEYİN
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|559
|ALİ KENİ
|ARİF
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|214
|GÜLLÜZAR ERDOĞAN
|RİZA
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|214
|ALİ ERDOĞAN
|RİZA
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|212
|İBRAHİM AKYOL
|ALİ
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|205
|MEHMET ÖZ
|NURETTİN
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|205
|SONGÜL ÖZ
|NURETTİN
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|205
|DOĞAN ÖZ
|NURETTİN
|Karlıova
|Sarıkuşak
|113
|1
|M.TAYYİP ÖZ
|M. SELİM
|Karlıova
|Sarıkuşak
|115
|2
|ARİF ADANUR
|FEHİM
|Karlıova
|Sarıkuşak
|115
|1
|FEHİME ADANUR
|AZİZ
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|23
|EDA DÜZGÜN DEMİRCİ
|İBRAHİM
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|23
|DİLEK DÜZGÜN
|İBRAHİM
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|23
|NADİR DÜZGÜN
|İBRAHİM
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|23
|TUNCAY DÜZGÜN
|İBRAHİM
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|22
|HATUN DÜZGÜN
|CEBRAİL
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|22
|KEMAL DÜZGÜN
|CEBRAİL
|Karlıova
|Sarıkuşak
|101
|22
|HANIM DÜZGÜN
|CEBRAİL
|Karlıova
|Serpmekaya
|111
|24
|POLAT TİRYAKİ
|ZABİT
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|270
|MEHMET KARABAĞ
|SAİT
|Karlıova
|Serpmekaya
|143
|1
|HALİT KARABAĞ
|ABDULKADİR
|Karlıova
|Serpmekaya
|141
|1
|ALİ BAHŞİ
|M. SIDDIK
|Karlıova
|Serpmekaya
|141
|2
|SADIK GÖKÇE KARABAĞ
|ABDURAHİM
|Karlıova
|Serpmekaya
|141
|2
|MEHMET ÖZGÜR KARABAĞ
|ABDURAHİM
|Karlıova
|Serpmekaya
|141
|2
|AYŞE KARABAĞ
|BURHANETTİN
|Karlıova
|Serpmekaya
|141
|2
|YUSUF KARABAĞ
|MEHMET
|Karlıova
|Serpmekaya
|141
|6
|TÜRKAN KARABAĞ
|ŞEVKET
|Karlıova
|Serpmekaya
|138
|2
|ABDULHAKİM KARABAĞ
|ABDULBAKİ
|Karlıova
|Serpmekaya
|138
|2
|AHMET KARABAĞ
|HASAN
|Karlıova
|Serpmekaya
|138
|2
|MUKADDES KARABAĞ
|MEHMET
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|203
|ABDULLAH KARABAĞ
|BAHRİ
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|UĞUR KARABAĞ
|NİHAT
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|VEYSEL KARABAĞ
|NİHAT
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|GÜRSEL KARABAĞ
|NİHAT
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|SAVAŞ KARABAĞ
|NİHAT
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|PERİZADE KARABAĞ
|MEHMET
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|SIRRI KARABAĞ
|MEHMET
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|FERİT KARABAĞ
|MEHMET
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|HİKMET KARABAĞ
|MEHMET
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|NURETTİN KARABAĞ
|MEHMET
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|201
|SERDİN KARABAĞ
|MEHMET
|Karlıova
|Serpmekaya
|136
|1
|MUSA KARABAĞ
|FELEMEZ
|Karlıova
|Serpmekaya
|110
|193
|VAHYETTİN KARABAĞ
|ABDULLAH
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|124
|NAZİM FIRAT
|MEHMET
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|122
|SABRİYE TOPAL
|MAHMUT
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|122
|ZÜLFÜ TOPAL
|MAHMUT
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|96
|İSMAİL DEĞİRMENCİ
|ŞABAN
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|96
|ŞEMSEDDİN TUNÇ
|ALİ
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|KUDRET YILDIRAK
|MAHMUT
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|FATMA YETKİN
|FAZLI
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|MEHMET YETKİN
|FAZLI
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|ABDULLAH YETKİN
|FAZLI
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|MEHMET YETKİN
|MAHMUT
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|ŞÜKRÜ YETKİN
|MAHMUT
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|ABDURRAHMAN YETKİN
|FAZLI
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|SEYRAN YETKİN
|ÖMER
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|SABRİYE YETKİN
|FAZLI
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|EMİNE YETKİN
|FAZLI
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|93
|HAYRİYE GÜNDOĞDU
|FAZLI
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|94
|MEHMET KÖYLÜ
|AHMET
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|90
|ZAHİDE SÖNMEZ
|BAHRİ
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|90
|SIDIKA SÖNMEZ
|BAHRİ
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|90
|SABRİYE AKYÜREK
|CİNDİ
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|90
|OSMAN SÖNMEZ
|BAHRİ
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|90
|HUBRİYE SÖNMEZ
|BAHRİ
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|90
|ALİ SÖNMEZ
|ABDAL
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|90
|DİLŞAH KEÇECİ
|CİNDİ
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|90
|SADİ SÖNMEZ
|CİNDİ
|Karlıova
|Taşlıçay
|143
|89
|MUSTAFA ASLAN
|ARSLAN
|Karlıova
|Kıraçtepe
|102
|129
|SELAHATTİN AKSOY
|ABDULLAH
|Kığı
|Yazgünü
|243
|1
|GÖNÜL AVSEREN
|LÜTFİ
