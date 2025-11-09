T.C.

KOCAELİ

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/308 Esas 23.10.2025

İ L A N

Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey Mahallesi, 1270 ve 1295 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Osman oğlu Ahmet'in hisseni yönetmek üzere Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/489 Esas ve 2010/849 Karar sayılı ilamı ile Kocaeli Defterdarının kayyım atanmasına, Osman oğlu Recep'in hisseni yönetmek üzere Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/490 Esas ve 2010/848 Karar sayılı ilamı ile Kocaeli Defterdarının kayyım atanmasına, Osman oğlu Murat'ın hisseni yönetmek üzere Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/491 Esas ve 2010/850 Karar sayılı ilamı ile Kocaeli Defterdarının kayyım atandığını, Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesince kayyım atanan Osman oğlu Ahmet, Osman oğlu Recep ile Osman oğlu Murat hissesine, Kocaeli 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/414 Esas sayılı kamulaştırma davası neticesinde ödenen kamulaştırma bedelinin resmi yönetilme süresi sona erdiğini, 4721 sayılı TMK.588. Maddesi uyarınca adı geçenlerin gaipliğine ve mal varlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgilerinin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gaipliğine karar verilmesi talep edilen Osman oğlu Recep, Osman Oğlu Ahmet ve Osman Oğlu Murat hakkında bilgisi bulunanların (yaşadığı ve adres bilgisi) mahkememize bilgi vermesi,

Verilen süre içerisinde gaipliğine karar verilmesi istenen kişiler hakkında bilgi verilmemesi ve mahkememizce ilgili kişiler hakkında bilgi edinilememesi halinde Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey Mahallesi, 1270 ve1295 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden olan Osman oğlu Ahmet, Osman oğlu Recep ve Osman oğlu Murat'ın gaipliğine, işbu hisselerin Maliye Hazinesi adına tesciline / bu hisselerin kamulaştırılmış olması halinde kamulaştırma bedelinin Hazineye ödenmesine karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.

