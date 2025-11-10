İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/237 Esas 02.09.2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

17705324560 TC kimlik numaralı, İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, BURHANİYE mah/köy, 12 Cilt, 163 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, BEKOS ve PERİHAN oğlu/kızı, 26/05/1965 doğumlu, Gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen GÜLBAHAR ANYİG'i gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde mahkememizin 2025/237 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K. Nun 33.maddesi gereğince ilan olunur. 02.09.2025

