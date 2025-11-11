İ L A N

T.C. HENDEK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/845 Esas

KARAR NO : 2025/399 Karar

MAĞDUR SANIK : Halit GÖRÜM, Fevzi ve S. oğlu, 08/06/1993 H. D.lu

Yukarıda açıklanan mahkeme dosyasında sanık Halit GÖRÜM hakkında Kenevir Ekimi Yapmak suçundan yapılan yargılamada karar verilmiş olmakla,

"Sanık Halit GÖRÜM hakkında Kendi Kullanımı İçin İhtiyaç Duyduğu Esrarı Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekimi Yapmak suçundan HAGB'na karar verilmiştir."

Hüküm fıkrasının 7201 sayılı Yasa'nın 31. maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf Kanun yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10/11/2025

