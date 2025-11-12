İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYLI SİSTEM MODERNİZASYON VE YENİLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TRANSFORMATÖR SATIN ALINACAKTIR

M2 Metro Hattı 4 Levent Transformatör Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1778594

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI RAYLI SİSTEM MODERNİZASYON VE YENİLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Metro İstanbul Seyrantepe Yerleşkesi Huzur Mahallesi Seyrantepe Metro İstasyonu Caddesi 34396 Sarıyer/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 0212 449 81 60 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 04.12.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası-İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu-Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : M2 Metro Hattı 4 Levent Transformatör Alımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1 AdetAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin İstanbul ili içerisinde göstereceği yere teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içerisinde İdarenin gösterdiği yerlere şartnameye uygun şekilde kullanıma hazır halde teslim edilmesine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 180 gündür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

