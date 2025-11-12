İLAN

SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2024/1 Esas

KARAR NO : 2025/200

Davacı MEHMET ÇAĞLI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜNE;

1-Bingöl ili, Yedisu İlçesi, Koşan Mah./köyü Cilt No:110, Hane No:4, BSN: 42'de nüfusa kayıtlı, 27157313098 TC kimlik numaralı Fatma ve Kamer oğlu, Kiğı 01/07/1960 doğumlu, Mehmet ÇAĞLI ile ile (Yedisu İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından 31/08/2012 tarihinde 2012/23 numarayla nüfusa evlilikleri kaydedilen ) Yuldaş ve Gurbanjan kızı 05/05/1973 Köneürgenç doğumlu Türkmenistan uyruklu Narjan UTEMYRADOVA'nın TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Dair; 6100 sayılı HMK'nun 345. maddesi uyarınca kararın usulen taraflardan her birine tebliğ edildiği tarihten itibaren İKİ HAFTA İÇERİSİNDE mahkememize ya da başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere İLAN tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 15/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02332617