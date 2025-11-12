T.C.

İZMİR

13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/159 Esas 07.11.2025

İLAN

Davacı Keriman Gözler'in davayı açtıktan sonra vefat ettiği, mirasçısı Davacı , NERİMAN ÜLKER'in davaya devam ettiği, Davacı NERİMAN ÜLKER ile Davalılar , SEMRA ÇAGARLI, SÜHEYLA ÇAGARLI, TURGUT ÇAGARLI, ZEHRA ÜNVER, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) dava dilekçesinde özetle; Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/488 esasında kayıtlı ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle iş bu mirasa esas mirasçıların tespiti amaçlı ilgili kişilerin ölüm kayıtlarının nüfus müdürlüğüne işlenmesi ve dahili davalıların tespiti hususunda dava açılmıştır.

Washington Mezarlığının 18/03/2022 tarihli yazı cevabında Kaşif Çağarlı'nın 09/04/2012 tarihinde New York Eyaleti, Brooklyn'deki Washington Mezarlığı'nda defnedilmiş olduğunun teyit edildiğini,

Washington Mezarlığının 11/02/2022 tarihli yazı cevabında Nazmiye Çağarlı'nın 18/01/2001 tarihinde New York Eyaleti, Brooklyn'deki Bensonhurst Prospero Cenazeevinin Talimatları çerçevesinde Washington Mezarlığı'nda defnedilmiş olduğunun teyit edildiğini,

Dahili davalılar Semra Çağarlı , Süheyla Çağarlı , Turgut Çağarlı ve Zehra Ünver'e iş bu dava dilekçesi özeti ve ölüm bildirgelerinin ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02332605