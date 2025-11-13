T.C.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-) İDARENİN

a) Adı :Tepebaşı Belediyesi

b) Adresi :Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası :0 222 2114000 – 0 222 3208888

2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında muhtelif mahallelerimizde bulunan açık hava reklam alanlarının kiralaması işidir.

3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI

İşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²'si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan gayrimenkullerin kiralanması işi ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

BELEDİYEMİZ HÜKÜM VE TASARRUFUNDA, MUHTELİF MAHALLELERDEKİ AÇIK HAVA REKLAM ALANLARININ KİRALAMA İŞİ LİSTESİ İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI İŞİN SÜRESİ MUHAMMEN BEDELİ (Aylık) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE USULÜ 1-İlçemiz sınırlarında muhtelif mahallelerimizde yer alan Billboard, Clp ve Megelight gibi Açık Hava Reklam Alanlarının Kiralanması işi. 10 YIL 260.620,00-TL (KDV Dahil) 6.515.500,00-TL 11.000,00-TL 25/11/2025- 10:45 Kapalı Teklif

5-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge, veya süresiz geçici teminat mektubu.

d) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

e-1)- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e-2)- Gerçek kişilerin imza beyanlarını vermeleri, Gerçek kişiler adına ihaleye katılacak kişilerin ise vekaletname ve imza beyanlarını vermeleri.

f) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.

g) Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı ay içerisinde Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair yazı vermeleri,

h) Gerçek Kişilerin ve Tüzel Kişilerin ihalenin yapılacağı ay içerisinde Vergi Dairesinden alınmış Vergi Borcu olmadığına dair yazı vermeleri,

j) Gerçek Kişilerin ve Tüzel Kişilerin ihalenin yapılacağı ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Sosyal Güvenlik Pirim Borcu olmadığına dair yazı vermeleri,

k) İhaleye katılacak istekliler, idarenin etkinliklerini tüm şehre duyurmak adına Belediyemiz sınırları dışında kalan bölgelerdeki Billboardlar ve Clp(raket)lerden 10 yıl boyunca haftalık 30 Billboard ve 30 Clp(raket)de belediyenin belirlediği reklamları yayınlayacağına dair taahhüt vermeleri.

l) İhaleye katılacak isteklilerin, herhangi bir metropol ilçenin açık hava reklam mecralarını (Billboard, CLP, Megalight gibi) sözleşme karşılığında 4 yıl kesintisiz iş deneyimi olduğuna dair faaliyet belgesi vermeleri. İş ortaklıklarında bütün ortakların 4 yıl kesintisiz iş deneyimi olduğuna dair faaliyet belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir,

m) Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri Madde 6'nın a, b, c, d, g, h, j ve l fıkrasındaki belgeleri ayrı ayrı ibraz etmek zorundadır,

n) İhaleye katılacak isteklilerin yasaklı olmadığına dair taahhüt vermeleri,

o) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı tarih itibariyle son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı.

p)- İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürü ile şirket adına ihaleye katılacak olan şirket yetkilisinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı tarih itibariyle son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı. (Bu belge kiralama listesinde belirtilen yerler için geçerlidir.)

j)- Teklif Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcuttur)

6-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden görülüp incelenebileceği gibi, 24/11/2025 Pazartesi günü saat en geç 16:00'a kadar yukarıda yazılı şartname bedeli karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

7-) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 Maddesine göre Kapalı usulde düzenlenen ihaleler için teklif verecekler;

İhale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 25/11/2025 Salı Günü Saat: 09:00' a kadar Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

8-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02333761