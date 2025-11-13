T.C.

MENEMEN

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

DOSYA NO : 2021/1035 Esas

KARAR NO : 2025/236

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/03/2025 tarihli ilamı ile Mustafa ve Nadiya oğlu, 2002 Halep doğumlu, SAİD ZAHRUNİ hakkında TCK' nın 86/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) ve Mustafa ve Nadya oğlu 01/01/2000 Halep doğumlu MUHAMMED ZEHRUNİ hakkında TCK' nın 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8), 125/1 mad. uyarınca DÜŞME, 86/1 mad. uyarınca 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) mağdur sanıkların yokluğunda karar verilmiş olup, mağdur sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nın 291/1 ve 263 maddelerine göre mağdur sanıklar Said ZAHRUNİ ve Muhammed ZEHRUNİ için gerekçeli kararın tebliğinden İKİ HAFTA içerisinde mahkememize dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, cezaevinde bulunuyor ise bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek 5271 sayılı CMK ' nın 272 maddesi uyarınca İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere Muhammet Zehruni yönünden C maddesinin A bendi yönünden KESİN olmak üzere Anayasanın 4/2 5271 Sayılı CMK' nın 34/2 maddeleri uyarınca karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. . 10.11.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02334111