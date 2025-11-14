Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 00:32
İL GENELİ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|7981287342
|LOUISE WALSH
|2022041913AzR0000001
|202008202008
|9047
|9047
|64.353,79
|3080
|64.353,79
|83 CAMBRIDGE ROAD CROSBY LIVERPOL 23 UK - YOK YOK MERKEZ YABANCI ÜLKE
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02335969