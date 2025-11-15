Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 07:29

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

İL GENELİ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
9000780679 UZ PALET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE PEYSAJ HIRDAVAT TİCARET SANAYİ LİM 2025062013AzV0000019 202001202012 0010 0010 6.478,61 3080 29.153,75 AHMEDİYE MAH. ÇATALCA YOLU CAD. 209 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
9000780679 UZ PALET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE PEYSAJ HIRDAVAT TİCARET SANAYİ LİM 2025062013AzV0000018 201901201912 0010 0010 24.459,59 3080 73.378,77 AHMEDİYE MAH. ÇATALCA YOLU CAD. 209 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
9000780679 UZ PALET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE PEYSAJ HIRDAVAT TİCARET SANAYİ LİM 2025062013AzV0000021 201904201906 0033 0033 7.360,96 3080 22.082,88 AHMEDİYE MAH. ÇATALCA YOLU CAD. 209 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
9000780679 UZ PALET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE PEYSAJ HIRDAVAT TİCARET SANAYİ LİM 2025062013AzV0000023 201910201912 0033 0033 9.346,49 3080 28.039,47 AHMEDİYE MAH. ÇATALCA YOLU CAD. 209 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
6621379039 ÖZ ÖNCÜ İNŞAAT VE YANGIN SİSTEMLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 2025110413AzP0000149 202001202012 0010 0010 13.157,97 3080 39.473,91 YENİMAHALLE MAH. ŞAFAK 1 SK. 1 A BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
5920482356 KUMTAŞYOL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025092913AzN0000007 201901201912 0010 0010 27.443,68 3080 27.443,68 FATİH MAH. BOĞAZİÇİ CAD. 2 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
5920482356 KUMTAŞYOL YAPI MALZEMELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025092913AzN0000008 201910201912 0033 0033 27.443,68 3080 27.443,68 FATİH MAH. BOĞAZİÇİ CAD. 2 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
6600441286 İFLAS HAL. ÖRNEK KARTON KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025092913AzP0000002 201901201912 0010 0010 105.218,74 3080 105.229,74 ADNAN KAHVECİ MAH. DAVUT PAŞA CAD. ENDEKS KIMYA 17 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
6091366434 LOVE KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ VE MEHMET LATİF AY ADİ ORT. 2025101413AzP0000026 201911201911 0015 0015 7.442,06 3080 22.326,18 YENİBOSNA MERKEZ MAH. MANOLYA 1 SK. 4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
6091366434 LOVE KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ VE MEHMET LATİF AY ADİ ORT. 2025101413AzP0000027 201912201912 0015 0015 6.085,79 3080 18.257,37 YENİBOSNA MERKEZ MAH. MANOLYA 1 SK. 4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
6610766022 ÖRZ TEKSTİL İNŞAAT MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025110413AzP0000098 201911201911 0015 0015 27.951,72 3080 83.855,16 ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE 108 279 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
6610766022 ÖRZ TEKSTİL İNŞAAT MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025110413AzP0000099 201912201912 0015 0015 27.898,53 3080 83.695,59 ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE 108 279 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
6610766022 ÖRZ TEKSTİL İNŞAAT MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025110413AzP0000105 201910201912 0033 0033 72.560,02 3080 217.680,06 ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE 108 279 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
6610766022 ÖRZ TEKSTİL İNŞAAT MOBİLYA ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025110413AzP0000110 201901201912 0010 0010 74.408,66 3080 223.225,98 ADNAN KAHVECİ MAH. AVRUPA CAD. KUBIS ISTANBUL PARK RESIDANCE 108 279 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
6621379039 ÖZ ÖNCÜ İNŞAAT VE YANGIN SİSTEMLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 2025110413AzP0000122 201910201912 0033 0033 12.275,49 3080 36.826,47 YENİMAHALLE MAH. ŞAFAK 1 SK. 1 A BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
6621379039 ÖZ ÖNCÜ İNŞAAT VE YANGIN SİSTEMLERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 2025110413AzP0000125 201901201912 0010 0010 12.471,13 3080 37.413,39 YENİMAHALLE MAH. ŞAFAK 1 SK. 1 A BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
6310873769 TASF.HAL.N MAKS İNŞAAT LOJİSTİK REKLAM KİMYA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025111013AzP0000053 201903201903 0015 0015 22.383,37 3080 67.150,11 BAĞLARBAŞI MAH. SAKIZAĞACI SK. ATMACA İŞ MERKEZİ 41 42 MALTEPE İSTANBUL
6310873769 TASF.HAL.N MAKS İNŞAAT LOJİSTİK REKLAM KİMYA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025111013AzP0000068 201901201903 0033 0033 30.249,74 3080 90.749,22 BAĞLARBAŞI MAH. SAKIZAĞACI SK. ATMACA İŞ MERKEZİ 41 42 MALTEPE İSTANBUL
3251022803 EFER DANIŞMANLIK İNŞAAT PLASTİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED 2025092413AzJ0000033 202001202012 0010 0010 14.035,96 3080 42.107,88 YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. 5 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
3880637122 TASF.HAL.FS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2025110613AzJ0000157 202007202007 0015 0015 27.725,78 3080 27.725,78 HADIMKÖY MAH. ELVAN SK. - - 3 1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
3251022803 EFER DANIŞMANLIK İNŞAAT PLASTİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED 2025092413AzJ0000015 201910201912 0033 0033 13.409,02 3080 40.227,06 YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. 5 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
3251022803 EFER DANIŞMANLIK İNŞAAT PLASTİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED 2025092413AzJ0000016 201901201912 0010 0010 15.305,47 3080 45.916,41 YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. 5 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
3180171859 59536443492 ORHAN DURSUN 2025102413AzJ0000020 201911201911 0015 0015 41.688,72 3080 41.688,72 ÇAYKARA MAH. ÇAYKARA KÜME EVLERİ 999/13 YOK SURUÇ ŞANLIURFA
3180171859 59536443492 ORHAN DURSUN 2025102413AzJ0000021 201910201912 0032 0032 34.740,60 3080 34.740,60 ÇAYKARA MAH. ÇAYKARA KÜME EVLERİ 999/13 YOK SURUÇ ŞANLIURFA
3180171859 59536443492 ORHAN DURSUN 2025102413AzJ0000023 201901201912 0001 0001 69.521,40 3080 69.521,40 ÇAYKARA MAH. ÇAYKARA KÜME EVLERİ 999/13 YOK SURUÇ ŞANLIURFA
1980810688 CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 2025022513AzF0000018 202008202008 0015 0015 6.896,78 3080 20.690,34 GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
1980810688 CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 2025022513AzF0000019 202009202009 0015 0015 9.447,67 3080 28.343,01 GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
1980810688 CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 2025022513AzF0000020 202010202010 0015 0015 8.169,90 3080 24.509,70 GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
1980810688 CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 2025022513AzF0000022 202011202011 0015 0015 13.298,77 3080 39.896,31 GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
1980810688 CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 2025022513AzF0000024 202012202012 0015 0015 22.017,24 3080 66.051,72 GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
1980810688 CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 2025022513AzF0000026 202007202009 0033 0033 40.565,35 3080 121.696,05 GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
1980810688 CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 2025022513AzF0000027 202010202012 0033 0033 119.133,93 3080 357.401,79 GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
1980810688 CAN TASKIN İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ 2025022513AzF0000028 202001202012 0010 0010 159.699,29 3080 479.097,87 GÜRPINAR MAH. TAHİR AĞA SK. - - 5 2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
0481270924 99744010598 MURHAF ALAKILI 2025102713AzD0000008 202001202012 3074 0,00 3074 56.596,14 PINARTEPE MAH. NEFER SK. A BLOK 7 /1 1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
1060111224 28165852524 MEHMET LATİF AY 2025102313AzF0000016 201901201912 0001 0001 11.495,88 3080 34.487,64 YENİBOSNA MERKEZ MAH. MANOLYA 1 SK. 4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
1060111224 28165852524 MEHMET LATİF AY 2025102313AzF0000018 201910201912 0032 0032 7.733,78 3080 23.201,34 YENİBOSNA MERKEZ MAH. MANOLYA 1 SK. 4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Büyükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02335953

ARKADAŞINA GÖNDER
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz