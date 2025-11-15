Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 07:30

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI ADRESİ VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ TAKİP NO VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
AYDIN KILINÇ 5550109429 EFELER MAH. BATI AYDIN BULVARI IŞIK KONUTLARIK No:87 D.No:6 EFELER AYDIN 201201201212 2021012214GiF0002312 0001 122132.73
LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL 6080618794 CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST. 201501201512 2020111814GiG0002270 0010 47503
LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL 6080618794 CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST. 201510201512 2020111814GiG0002273 3080 142509
LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL 6080618794 CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST. 201610201612 2020111814GiG0002318 3080 66363.3
LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL 6080618794 CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST. 201501201512 2020111814GiG0002270 0010 34249.66
LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL 6080618794 CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST. 201601201612 2020111814GiG0002293 3080 66363.3
LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL 6080618794 CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST. 201501201512 2020111814GiG0002270 3080 142509
VOLODYMYR LAKETKO 6081035429 PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOKK No:5 D.No:24 BÜYÜKÇEKMECE İST. 201801201812 2024042914GiG0000208 3080 39193.2
VOLODYMYR LAKETKO 6081035429 PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOKK No:5 D.No:24 BÜYÜKÇEKMECE İST. 201801201812 2024042914GiG0000208 0010 39193.2
LTG GIDA MADDELERİ İNŞAAT TURİZM TEKSTİL 6090501424 ORHANTEPE MAH. HAMİTBEY SK.K No:20 A D.No: KARTAL İST. 201710201712 2020111814GiG0002352 3080 25550.28
LTG GIDA MADDELERİ İNŞAAT TURİZM TEKSTİL 6090501424 ORHANTEPE MAH. HAMİTBEY SK.K No:20 A D.No: KARTAL İST. 201701201712 2020111814GiG0002374 3080 25550.28
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201601201612 2020101614GiG0009749 0010 88084.23
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201601201612 2020101614GiG0009749 0010 135723
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201601201612 2020101614GiG0009749 3080 610753.5
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201610201612 2020101614GiG0009747 3080 407169
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201611201611 2020101614GiG0009750 3080 49016.88
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201612201612 2020101614GiG0009752 3080 59765.58
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201609201609 2020101614GiG0009772 0015 32351.76
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201609201609 2020101614GiG0009772 0015 24360.88
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201609201609 2020101614GiG0009772 3080 97055.28
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201605201605 2020101614GiG0009759 3080 25045.74
MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE 6130874351 KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST. 201610201610 2020101614GiG0009774 3080 64278.36
KİYASEDDİN MERCİMEK 6170267054 Steiermark str. 88 44339 Kuzey Ren-Vestfalya Dortmund / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİK No:(Y.D.) D.No: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201601201612 2025010714GiG0000278 4315 107159.84
KİYASEDDİN MERCİMEK 6170267054 Steiermark str. 88 44339 Kuzey Ren-Vestfalya Dortmund / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİK No:(Y.D.) D.No: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201601201612 2025010714GiG0000281 4310 35822.91
ERHAN MOTUK 6220992229 BALAT MAH. YILDIRIM CAD.K No:67 D.No:1 FATİH İST. 201604201606 2024112914GiG0000045 3080 26661.24
ERHAN MOTUK 6220992229 BALAT MAH. YILDIRIM CAD.K No:67 D.No:1 FATİH İST. 201601201612 2024112914GiG0000052 3080 84200.67
ERHAN MOTUK 6220992229 BALAT MAH. YILDIRIM CAD.K No:67 D.No:1 FATİH İST. 201610201612 2024112914GiG0000035 3080 24958.62
TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH 6270942786 ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST. 201808201808 2024121114GiG0000023 3080 41900.4
TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH 6270942786 ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST. 201807201807 2024121114GiG0000024 3080 47114.9
TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH 6270942786 ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST. 201805201805 2024121114GiG0000021 3080 25560
TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH 6270942786 ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST. 201810201810 2024121114GiG0000025 3080 33120
TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH 6270942786 ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST. 201806201806 2024121114GiG0000020 3080 33035.5
TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH 6270942786 ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST. 201809201809 2024121114GiG0000026 3080 41850
TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH 6270942786 ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST. 201811201811 2024121114GiG0000022 3080 34380
SEMİH YAĞCI,TUNCAY SAVAŞ,YÜKSEL DAŞDEMİR ADİ ORTAKLIĞI 6360630271 KORDONBOYU MAH. DERYA SK. PAMİR İŞ HANIK No:8 D.No:1 KARTAL İST. 201603201603 2020101614GiG0011418 3080 47318.22
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201701201701 2024062414GiG0000045 0015 24480.04
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201703201703 2024062414GiG0000041 0015 24498
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201803201803 2024062414GiG0000051 0015 27270.25
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201708201708 2024062414GiG0000096 0015 24268.5
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201705201705 2024062414GiG0000104 0015 24482.69
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201802201802 2024062414GiG0000072 0015 27270
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201707201707 2024062414GiG0000100 0015 24400.02
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201710201710 2024062414GiG0000085 0015 24966.3
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201712201712 2024062414GiG0000081 0015 24732
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201711201711 2024062414GiG0000079 0015 25055.9
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201702201702 2024062414GiG0000038 0015 24084
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201704201704 2024062414GiG0000102 0015 24587.99
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201706201706 2024062414GiG0000098 0015 25199.56
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201801201801 2024062414GiG0000087 0015 51120.09
BURAK OKUR 6390427111 BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA 201709201709 2024062414GiG0000083 0015 25389
ERTAN OKYAY 6400044721 ÇAVUŞOĞLU MAH. MEŞELİ AYAZMA CAD. ÇELEBI APT D BLOKK No:8 D.No:14 KARTAL İST. 201901201912 2025021514GiG0000028 0010 74099.15
ERTAN OKYAY 6400044721 ÇAVUŞOĞLU MAH. MEŞELİ AYAZMA CAD. ÇELEBI APT D BLOKK No:8 D.No:14 KARTAL İST. 201912201912 2025021514GiG0000036 0015 31596.66
TASF.HAL.ONUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET 6430048088 ÇAVUŞOĞLU MH. SPOR CD.K No:66 D.No: Tel:2163873500 KARTAL İST. 200910200910 2021012214GiG0001775 0015 52236.49
TASF.HAL.ONUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET 6430048088 ÇAVUŞOĞLU MH. SPOR CD.K No:66 D.No: Tel:2163873500 KARTAL İST. 200910200910 2021012214GiG0001775 3080 26229.72
TASF.HAL.ONUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET 6430048088 ÇAVUŞOĞLU MH. SPOR CD.K No:66 D.No: Tel:2163873500 KARTAL İST. 201012201012 2021012214GiG0001772 0015 35008.93
TASF.HAL.ONUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET 6430048088 ÇAVUŞOĞLU MH. SPOR CD.K No:66 D.No: Tel:2163873500 KARTAL İST. 200910200910 2021012214GiG0001775 0015 26229.72
ORHAN ERGİN ÖRSDEMİR 6610274226 ATALAR MAH. SEYRANTEPE SK. KORKMAZLAR APT.K No:23 D.No:6 KARTAL İST. 202001202001 2025010814GiG0000067 0015 105936.03
ORHAN ERGİN ÖRSDEMİR 6610274226 ATALAR MAH. SEYRANTEPE SK. KORKMAZLAR APT.K No:23 D.No:6 KARTAL İST. 202001202001 2025010814GiG0000043 0015 29970
TASF.HAL.ÖZ ALFA LABORATUVAR TEKNOLOJİLE 6620829183 CEVİZLİ MAH. KURŞUNLU SOK.K No:2 D.No:351 MALTEPE İST. 201701201712 2021031614GiG0000816 0010 26106.47
TASF.HAL.ÖZ ALFA LABORATUVAR TEKNOLOJİLE 6620829183 CEVİZLİ MAH. KURŞUNLU SOK.K No:2 D.No:351 MALTEPE İST. 201710201712 2021031614GiG0000811 3080 148051.83
TASF.HAL.ÖZ ALFA LABORATUVAR TEKNOLOJİLE 6620829183 CEVİZLİ MAH. KURŞUNLU SOK.K No:2 D.No:351 MALTEPE İST. 201701201712 2021031614GiG0000816 0010 49350.61
TASF.HAL.ÖZ ALFA LABORATUVAR TEKNOLOJİLE 6620829183 CEVİZLİ MAH. KURŞUNLU SOK.K No:2 D.No:351 MALTEPE İST. 201701201712 2021031614GiG0000816 3080 148051.83
ÖZBLOK İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV VE LOJİS 6680408965 YUKARI MAH. ÇİMENLİK SK. BARIŞ APT. A BLOKK No:8 D.No:1 KARTAL İST. 201707201709 2020101614GiG0005007 3080 81105.93
ÖZBLOK İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV VE LOJİS 6680408965 YUKARI MAH. ÇİMENLİK SK. BARIŞ APT. A BLOKK No:8 D.No:1 KARTAL İST. 201701201712 2020101614GiG0005021 3080 81105.93
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201408201408 2020101614GiG0005149 3080 94945.29
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201408201408 2020101614GiG0005149 0015 31237
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201406201406 2020101614GiG0005144 0015 69631.1
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201407201407 2020101614GiG0005148 0015 39186.16
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201405201405 2020101614GiG0005139 3080 31193.91
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201407201407 2020101614GiG0005148 3080 117441.03
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201407201407 2020101614GiG0005148 0015 39147.01
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201408201408 2020101614GiG0005153 3074 97000
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201406201406 2020101614GiG0005144 3080 208893.3
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201408201408 2020101614GiG0005149 0015 31648.43
MESUT ÖZERTAŞ 6900186080 CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST. 201406201406 2020101614GiG0005144 0015 70675.57
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR 6930332208 YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APTK No:23 D.No:C Tel:5322825213 KARTAL İST. 201401201412 2020101614GiG0005154 3080 42643.38
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR 6930332208 YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APTK No:23 D.No:C Tel:5322825213 KARTAL İST. 201404201406 2020101614GiG0005171 3080 42643.38
MURAT PEHLİVANLAR 7240266286 ALTINTEPE MAH. BAĞDAT CAD. ALTINTEPE APTK No:76 D.No:12 MALTEPE İST. 201601201612 2025010714GiH0000065 4310 32110
MURAT PEHLİVANLAR 7240266286 ALTINTEPE MAH. BAĞDAT CAD. ALTINTEPE APTK No:76 D.No:12 MALTEPE İST. 201601201612 2025010714GiH0000060 4315 75646.62
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02334225

ARKADAŞINA GÖNDER
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz