Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 07:30
|İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ
|TAKİP NO
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI
|CEZANIN MİKTARI
|AYDIN KILINÇ
|5550109429
|EFELER MAH. BATI AYDIN BULVARI IŞIK KONUTLARIK No:87 D.No:6 EFELER AYDIN
|201201201212
|2021012214GiF0002312
|0001
|122132.73
|LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL
|6080618794
|CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST.
|201501201512
|2020111814GiG0002270
|0010
|47503
|LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL
|6080618794
|CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST.
|201510201512
|2020111814GiG0002273
|3080
|142509
|LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL
|6080618794
|CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST.
|201610201612
|2020111814GiG0002318
|3080
|66363.3
|LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL
|6080618794
|CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST.
|201501201512
|2020111814GiG0002270
|0010
|34249.66
|LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL
|6080618794
|CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST.
|201601201612
|2020111814GiG0002293
|3080
|66363.3
|LANSE NAKLİYAT AMBALAJ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNL
|6080618794
|CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD.K No:66 A D.No:39 Tel:5360174594 KARTAL İST.
|201501201512
|2020111814GiG0002270
|3080
|142509
|VOLODYMYR LAKETKO
|6081035429
|PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOKK No:5 D.No:24 BÜYÜKÇEKMECE İST.
|201801201812
|2024042914GiG0000208
|3080
|39193.2
|VOLODYMYR LAKETKO
|6081035429
|PINARTEPE MAH. UÇURTMA SK. A BLOKK No:5 D.No:24 BÜYÜKÇEKMECE İST.
|201801201812
|2024042914GiG0000208
|0010
|39193.2
|LTG GIDA MADDELERİ İNŞAAT TURİZM TEKSTİL
|6090501424
|ORHANTEPE MAH. HAMİTBEY SK.K No:20 A D.No: KARTAL İST.
|201710201712
|2020111814GiG0002352
|3080
|25550.28
|LTG GIDA MADDELERİ İNŞAAT TURİZM TEKSTİL
|6090501424
|ORHANTEPE MAH. HAMİTBEY SK.K No:20 A D.No: KARTAL İST.
|201701201712
|2020111814GiG0002374
|3080
|25550.28
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201601201612
|2020101614GiG0009749
|0010
|88084.23
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201601201612
|2020101614GiG0009749
|0010
|135723
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201601201612
|2020101614GiG0009749
|3080
|610753.5
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201610201612
|2020101614GiG0009747
|3080
|407169
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201611201611
|2020101614GiG0009750
|3080
|49016.88
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201612201612
|2020101614GiG0009752
|3080
|59765.58
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201609201609
|2020101614GiG0009772
|0015
|32351.76
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201609201609
|2020101614GiG0009772
|0015
|24360.88
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201609201609
|2020101614GiG0009772
|3080
|97055.28
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201605201605
|2020101614GiG0009759
|3080
|25045.74
|MDF YAPI MALZEMELERİ LOJİSTİK REKLAM VE
|6130874351
|KORDONBOYU MAH. HÜRRİYET CAD.K No:20 D.No:11 KARTAL İST.
|201610201610
|2020101614GiG0009774
|3080
|64278.36
|KİYASEDDİN MERCİMEK
|6170267054
|Steiermark str. 88 44339 Kuzey Ren-Vestfalya Dortmund / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİK No:(Y.D.) D.No: MERKEZ YABANCI ÜLKE
|201601201612
|2025010714GiG0000278
|4315
|107159.84
|KİYASEDDİN MERCİMEK
|6170267054
|Steiermark str. 88 44339 Kuzey Ren-Vestfalya Dortmund / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİK No:(Y.D.) D.No: MERKEZ YABANCI ÜLKE
|201601201612
|2025010714GiG0000281
|4310
|35822.91
|ERHAN MOTUK
|6220992229
|BALAT MAH. YILDIRIM CAD.K No:67 D.No:1 FATİH İST.
|201604201606
|2024112914GiG0000045
|3080
|26661.24
|ERHAN MOTUK
|6220992229
|BALAT MAH. YILDIRIM CAD.K No:67 D.No:1 FATİH İST.
|201601201612
|2024112914GiG0000052
|3080
|84200.67
|ERHAN MOTUK
|6220992229
|BALAT MAH. YILDIRIM CAD.K No:67 D.No:1 FATİH İST.
|201610201612
|2024112914GiG0000035
|3080
|24958.62
|TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH
|6270942786
|ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST.
|201808201808
|2024121114GiG0000023
|3080
|41900.4
|TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH
|6270942786
|ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST.
|201807201807
|2024121114GiG0000024
|3080
|47114.9
|TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH
|6270942786
|ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST.
|201805201805
|2024121114GiG0000021
|3080
|25560
|TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH
|6270942786
|ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST.
|201810201810
|2024121114GiG0000025
|3080
|33120
|TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH
|6270942786
|ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST.
|201806201806
|2024121114GiG0000020
|3080
|33035.5
|TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH
|6270942786
|ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST.
|201809201809
|2024121114GiG0000026
|3080
|41850
|TAMOUCHIN NAJAFITIREHSHABANKAREH
|6270942786
|ÇINAR MAH. 749. SK. ÇINAR APT.K No:4 D.No:4 BAĞCILAR İST.
|201811201811
|2024121114GiG0000022
|3080
|34380
|SEMİH YAĞCI,TUNCAY SAVAŞ,YÜKSEL DAŞDEMİR ADİ ORTAKLIĞI
|6360630271
|KORDONBOYU MAH. DERYA SK. PAMİR İŞ HANIK No:8 D.No:1 KARTAL İST.
|201603201603
|2020101614GiG0011418
|3080
|47318.22
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201701201701
|2024062414GiG0000045
|0015
|24480.04
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201703201703
|2024062414GiG0000041
|0015
|24498
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201803201803
|2024062414GiG0000051
|0015
|27270.25
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201708201708
|2024062414GiG0000096
|0015
|24268.5
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201705201705
|2024062414GiG0000104
|0015
|24482.69
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201802201802
|2024062414GiG0000072
|0015
|27270
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201707201707
|2024062414GiG0000100
|0015
|24400.02
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201710201710
|2024062414GiG0000085
|0015
|24966.3
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201712201712
|2024062414GiG0000081
|0015
|24732
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201711201711
|2024062414GiG0000079
|0015
|25055.9
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201702201702
|2024062414GiG0000038
|0015
|24084
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201704201704
|2024062414GiG0000102
|0015
|24587.99
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201706201706
|2024062414GiG0000098
|0015
|25199.56
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201801201801
|2024062414GiG0000087
|0015
|51120.09
|BURAK OKUR
|6390427111
|BALAT MAH. FARUK BAYKAL CAD. KAPALI CEZAEVİ BURSA E TİPİK No:132/8 D.No:YOK NİLÜFER BURSA
|201709201709
|2024062414GiG0000083
|0015
|25389
|ERTAN OKYAY
|6400044721
|ÇAVUŞOĞLU MAH. MEŞELİ AYAZMA CAD. ÇELEBI APT D BLOKK No:8 D.No:14 KARTAL İST.
|201901201912
|2025021514GiG0000028
|0010
|74099.15
|ERTAN OKYAY
|6400044721
|ÇAVUŞOĞLU MAH. MEŞELİ AYAZMA CAD. ÇELEBI APT D BLOKK No:8 D.No:14 KARTAL İST.
|201912201912
|2025021514GiG0000036
|0015
|31596.66
|TASF.HAL.ONUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET
|6430048088
|ÇAVUŞOĞLU MH. SPOR CD.K No:66 D.No: Tel:2163873500 KARTAL İST.
|200910200910
|2021012214GiG0001775
|0015
|52236.49
|TASF.HAL.ONUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET
|6430048088
|ÇAVUŞOĞLU MH. SPOR CD.K No:66 D.No: Tel:2163873500 KARTAL İST.
|200910200910
|2021012214GiG0001775
|3080
|26229.72
|TASF.HAL.ONUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET
|6430048088
|ÇAVUŞOĞLU MH. SPOR CD.K No:66 D.No: Tel:2163873500 KARTAL İST.
|201012201012
|2021012214GiG0001772
|0015
|35008.93
|TASF.HAL.ONUR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET
|6430048088
|ÇAVUŞOĞLU MH. SPOR CD.K No:66 D.No: Tel:2163873500 KARTAL İST.
|200910200910
|2021012214GiG0001775
|0015
|26229.72
|ORHAN ERGİN ÖRSDEMİR
|6610274226
|ATALAR MAH. SEYRANTEPE SK. KORKMAZLAR APT.K No:23 D.No:6 KARTAL İST.
|202001202001
|2025010814GiG0000067
|0015
|105936.03
|ORHAN ERGİN ÖRSDEMİR
|6610274226
|ATALAR MAH. SEYRANTEPE SK. KORKMAZLAR APT.K No:23 D.No:6 KARTAL İST.
|202001202001
|2025010814GiG0000043
|0015
|29970
|TASF.HAL.ÖZ ALFA LABORATUVAR TEKNOLOJİLE
|6620829183
|CEVİZLİ MAH. KURŞUNLU SOK.K No:2 D.No:351 MALTEPE İST.
|201701201712
|2021031614GiG0000816
|0010
|26106.47
|TASF.HAL.ÖZ ALFA LABORATUVAR TEKNOLOJİLE
|6620829183
|CEVİZLİ MAH. KURŞUNLU SOK.K No:2 D.No:351 MALTEPE İST.
|201710201712
|2021031614GiG0000811
|3080
|148051.83
|TASF.HAL.ÖZ ALFA LABORATUVAR TEKNOLOJİLE
|6620829183
|CEVİZLİ MAH. KURŞUNLU SOK.K No:2 D.No:351 MALTEPE İST.
|201701201712
|2021031614GiG0000816
|0010
|49350.61
|TASF.HAL.ÖZ ALFA LABORATUVAR TEKNOLOJİLE
|6620829183
|CEVİZLİ MAH. KURŞUNLU SOK.K No:2 D.No:351 MALTEPE İST.
|201701201712
|2021031614GiG0000816
|3080
|148051.83
|ÖZBLOK İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV VE LOJİS
|6680408965
|YUKARI MAH. ÇİMENLİK SK. BARIŞ APT. A BLOKK No:8 D.No:1 KARTAL İST.
|201707201709
|2020101614GiG0005007
|3080
|81105.93
|ÖZBLOK İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV VE LOJİS
|6680408965
|YUKARI MAH. ÇİMENLİK SK. BARIŞ APT. A BLOKK No:8 D.No:1 KARTAL İST.
|201701201712
|2020101614GiG0005021
|3080
|81105.93
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201408201408
|2020101614GiG0005149
|3080
|94945.29
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201408201408
|2020101614GiG0005149
|0015
|31237
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201406201406
|2020101614GiG0005144
|0015
|69631.1
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201407201407
|2020101614GiG0005148
|0015
|39186.16
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201405201405
|2020101614GiG0005139
|3080
|31193.91
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201407201407
|2020101614GiG0005148
|3080
|117441.03
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201407201407
|2020101614GiG0005148
|0015
|39147.01
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201408201408
|2020101614GiG0005153
|3074
|97000
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201406201406
|2020101614GiG0005144
|3080
|208893.3
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201408201408
|2020101614GiG0005149
|0015
|31648.43
|MESUT ÖZERTAŞ
|6900186080
|CEVİZLİ MAH. ERCİYES SK. EYÜBOĞLU APTK No:11 D.No:1 MALTEPE İST.
|201406201406
|2020101614GiG0005144
|0015
|70675.57
|TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR
|6930332208
|YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APTK No:23 D.No:C Tel:5322825213 KARTAL İST.
|201401201412
|2020101614GiG0005154
|3080
|42643.38
|TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR
|6930332208
|YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APTK No:23 D.No:C Tel:5322825213 KARTAL İST.
|201404201406
|2020101614GiG0005171
|3080
|42643.38
|MURAT PEHLİVANLAR
|7240266286
|ALTINTEPE MAH. BAĞDAT CAD. ALTINTEPE APTK No:76 D.No:12 MALTEPE İST.
|201601201612
|2025010714GiH0000065
|4310
|32110
|MURAT PEHLİVANLAR
|7240266286
|ALTINTEPE MAH. BAĞDAT CAD. ALTINTEPE APTK No:76 D.No:12 MALTEPE İST.
|201601201612
|2025010714GiH0000060
|4315
|75646.62
|Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02334225