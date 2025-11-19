İLAN

SERİK KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE / KÖY CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE HİSSESİ (m2) İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Antalya Serik Kadriye Mahallesi Arsa 202 8 1.649,00 Tam İmarlı

Konut Alanı İşgalli 41.225.000,00 4.122.500,00 03/12/2025 10:00

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, Tebligat için Türkiye 'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri, Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz (Limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek) teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

1- Yukarıda özellikleri yazılı olan taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile hizasında gösterilen gün ve saatte Serik İlçesi Merkez Mahallesi Atatürk Cad. No:66 Hükümet Konağı Kat:2 'de bulunan Serik Kaymakamlığı Toplantı Salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.2-İhaleye katılacakların;

NOT: İhaleye katılacakların her taşınmaz için yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı hazırlaması gerekmektedir.

3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Serik Milli Emlak Müdürlüğümüzde ücretsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları http://www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://antalya.csb.gov.tr adresinden ve Kaymakamlığımız http://www.serik.gov.tr/ adresinden takip edilebilir.









4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Antalya Defterdarlığı 3 nolu Muhasebe Müdürlüğü (MANAVGAT) veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. Muhasebe birimine yatırılmayan teminatlar ihale komisyonunca teslim alınmayacaktır. (Banka dekontları kabul edilmeyecektir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale saati öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Antalya Defterdarlığı 3 nolu Muhasebe Müdürlüğünden –MANAVGAT- alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb.aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir. ) Ödenen teminata ait "ALINDI BELGESİNİ" banka yoluyla ödenmek istenmesi halinde "BANKA DEKONTUNUN MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİNE DAİR İŞLEM FİŞİ" teminat mektubu yoluyla ödenmek istenmesi halinde ise "TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISINININ" aslını ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.



5-Taşınmazın satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır, taksitle ödeme halinde ise 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

6-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için yüzde bir, 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için binde beş, 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için on binde yirmi beş döner sermaye bedeli alınacaktır.

8- Taşınmazın işgal vb. kullanım durumları hakkında Serik Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alınabilir. Taşınmaz üzerinde kullanıcı-işgalci bulunması durumunda tahliye işlemleri ve her türlü hukuksal işlemler alıcıya aittir.

9- Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler(kendi adına veya temsilen) ihalelere katılmayacaktır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

10- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://antalya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Bilgi için Serik Milli Emlak Müdürlüğü 0 242 722 85 17 numaralı irtibat telefonundan bilgi edinilebilir.





İLAN OLUNUR

