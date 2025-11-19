T.C.

DÜZCE

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1065 Esas 13.05.2025

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacının Düzce İli, Çilimli İlçesi, Hızardere Köyü, Cilt No:120, Hane No:41'de nüfusa kayıtlı Mahmut ve Huriye'den olma FATMA BAŞ'dan 2001 yılında kestane toplamak amacıyla evinden çıktığını ve bir daha geri dönmediği, kendisinden bir daha haber alınamadığını iddiasıyla gaiplik karar verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen FATMA BAŞ hakkında bilgisi olanların duruşmanın bırakıldığı 11/02/2026 günü saat 09:30'a kadar mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13/05/2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 36806309702

ADI SOYADI : FATMA BAŞ

BABA ADI : MAHMUT

ANA ADI : HURİYE

DOĞUM TARİHİ : 10/08/1932

DOĞUM YERİ : DÜZCE

# ilan.gov.tr Basın No: ILN02226019