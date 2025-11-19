İ L A N

T.C.

MUDANYA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/525 Esas

DAVALILAR : 1-BAHAR TUNCEL-31834800030 TC Kimlik numarası

2-TÜLAY ZORLU-31840799854 TC Kimlik numarası

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen Türkiye ve Almanya adresinize davetiye çıkarılmış olup, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığı ile tebligatın yapılamadığı, adres kayıtlarına ulaşılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu olan Mudanya İlçesi, Güzelyalı, 517 Ada, 1 Parsel üzerindeki 6/32 paylı 1. Kat 2 nolu mesken ile 4/32 paylı Bodrum kat 6 nolu dükkan niteliğinde olan taşınmazların tescilinin davalılar üzerinden terkinine ile davacı Deniz Saylı ve muris Murat SAYLI'nın mirasçıları lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup;

HMK'nun 126, 127, 128, 129 maddelerine göre, davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarını, delillerini, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemek, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmak, tanık deliline dayanıyorsa tanıkların isim ve açık adresleri ile tanıklık yapacakları konuyu bildirmek, delillerin celbi için masraf yatırması gerekliliğinin, delil avansını yatırmak üzere tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre verilmesine, süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının, dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayla ilgili eksikliği HMK.140/5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceği, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağının ihtarı ile H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 10/11/2025

# ilan.gov.t r Basın No: ILN02337820