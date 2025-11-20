KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL VE İKTİSADİ İŞLETMESİNE BAĞLI TESİSLERDEN BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ SATIŞA SUNULMASI İŞİNİN İLANI

İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 İlan Şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarih ve Saati Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Ve İktisadi İşletmesine Bağlı Tesislerden Bitkisel Atık Yağların Toplanması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Satışa Sunulması 16 AY 15.12.2025-31.12.2026 Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal ve İktisadi İşletmesine bağlı tesisler

283.264,00-TL+KDV



(22,13-TL+KDV x 12.800 litre) 8.497,92 TL Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazete ve internet haber sitesinde bir defa ve Belediye internet sitesinde 2 hafta 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca "AÇIK İHALE TEKLİF USULÜ" 02.12.2025

Salı

10:00

İhalenin Yapılacağı Yer: Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 K:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

İhale yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Muhammen bedelin % 3'ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

Küçükçekmece Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmiş olan Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım konulu Çevre İzin/Lisans Belgesi veya ihale tarihinden önce imzalanmış ve ihale tarihi boyunca geçerli bir tesisle sözleşme imzalamış olması.

Araçlara ait tehlikeli atık taşıma lisansları (Araç listesi)

06.06.2015 tarih ve 29378 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin On beşinci Bölümünde yer alan Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım tesislerinde sağlanması gereken kriterlere uygun olması gerekmektedir.

İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

İhale dokümanı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 5.000,00-TL (BeşbinTürkLirası) bedelle satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

İsteklilerin 02.12.2025 Salı günü saat 10:00'da istenilen evraklarla birlikte Küçükçekmece Belediyesi Ana Hizmet Binası, 1. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02337139