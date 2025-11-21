BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2023/199 E.

Davacı Sinem Elif Kara vekili tarafından davalı İbrahim Kara aleyhine açılan boşanma

davasının yapılan yargılaması aşamasında davalı İbrahim Kara vekili Av. Ertuğrul Demirçubuk'un 05.11.2024 tarihli vekillikten çekilme dilekçesi sunduğu, davalı İbrahim Kara'nın bildirilen adreslerine istifa dilekçesinin tebliğinin sağlanmadığı yurt dışı adresine çıkartılan tebligatın da teslim edilemediği, davalının başkaca adresinin bilinmediğinden davalıya yurt dışında ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmekle, Avukatınız Ertuğrul Demirçubuk'un 05.11.2024 tarihli dilekçesi ile istifa ettiği hususu ile, Durusma Günü: 15/01/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada (Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 6 Bakırköy Adliyesi Ek binası Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde) bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü ve saatinin Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Karşıyaka nüfusunda 37696385388 T.C. Kimlik nolu, Mehmet ve Fatma oğlu 04.05.1978 Gazianpet doğumlu İbrahim KARA'ya vekilin istifa dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02340081