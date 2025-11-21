İLAN

MUSTAFAKEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/159 EsasKARAR NO : 2024/169

Davalı : SERBÜLENT OSMAN YALÇIN -38011055092 32 Rue Leon Blum Apt.5 Lille 59000 9890 Lille/FRANSA

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen yukarıda kimlik bilgileri yazılı davalıya, TK 28 ve müteakip mad. gereği, gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verildiğinden;

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ ile,

1-Dava konusu Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesinde bulunan 2136 parselde davalılar adına kayıtlı dosya içerisinde yer alan fen bilirkişisinin 09.01.2024 tarihli raporuna ekli krokide gösterilen taşınmazın tapukaydının İPTALİ ile, 127/1591 payın Sabri Cemil Zorlu adına, 1464/1591 payın ise Mustafa Gökseloğlu mirasçıları adına mirasçılık belgesindeki payları oranında tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

2-09.01.2024 tarihli Fen Bilirkişisinin raporunun kararın eki sayılmasına,

3-İİK madde 28 gereğince karar özetinin Mustafakemalpaşa Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Davacı taraf harçtan muaf olduğu için harç tahsiline yer olmadığına,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş ise de davanın mahiyeti gereği davalılar aleyhine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına

6-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinindavanın mahiyeti gereği davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Davalı tarafça yapılmış bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına,

8-Davacı ve davalıtarafından yatırılan gider ve delil avansından kullanılmayan bakiye kısmın HMK 333. maddesi gereğince karar kesinleştikten sonra masrafı kendisine ait olmak üzere ilgilisinin göstereceği bir IBAN/hesap numarasına yatırılmasına ancak hesap numarası bildirilmemiş veya bildirilmez ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilmesine veya talep halinde ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 (iki) haftalık süre içerisindeBURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurabilecekleri bildirilerek verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.12/03/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02340976