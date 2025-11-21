T.C. AYANCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/63 Esas

DAVALI :YUNUS EMRE DEMİR (T.C. NO:38978037612) Yeşilova Mah. Benhur Sk. No:19 İç Kapı No:1 Küçükçekmece/ İSTANBUL

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli iken01.03.2019 tarihinde mecburi hizmet süresini tamamlamadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinizin kesildiğini, tarafınıza peşin ödenen maaşından çalışmadığı günlere tekabül eden kısma ait9.278,89 TL'nin geri ödenmesi gerektiğini, tarafınıza bu kapsamda bildirim yapılmış ise de bu zamana kadartarafınızdan herhangi bir ödeme yapılmadığını, bu sebepletarafınıza yapılan aylık ödemesinden, çalışmadığı günlere isabet eden9.278,89TL'lik tutarın sözleşme fesih tarihi olan01.03.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsilini talep etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/02/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 6100 sayılı HMK'nın 122 ve 129 maddelere göre dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde; bir örneği davetiyeye ekli olarak gönderilen tensip tutanağında yer alan ara kararlar dikkate alınarak davaya cevap verebileceğiniz; tensip zaptı uyarınca; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz vehenüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmak üzere, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususunda, sulh ve arabuluculuk amacıyla gerekli hazırlıkları yapmanız aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren ön inceleme duruşma günü verileceği hususları, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlanma tarihinden 7 gün sonra tarafınıza dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılmakla HMK'nın 122, 127 ve 129. Maddeleri uyarınca dosyaya cevap verebileceğiniz ilanen tebliğ olunur.17/11/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02340958