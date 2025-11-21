T.C.

ÇAYKARA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas Davacı Davalı Dava konusu taşınmaz Duruşma gün ve saati 2025/45 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ABDULCEMAL KESİMOĞLU, ABDULKADİR KESİMOĞLU, AYNUR KESİMOĞLU ZIRH, AYŞE KESİMOĞLU, CEMAL KESİMOĞLU, CEMİLE ALHAN, İLKNUR KESİMOĞLU, UĞUR KESİMOĞLU Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1329 ada 98,103 ve 123 parseller 25.11.2025 11:00 2025/46 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü BAKİYE ÇINAROĞLU, CEMİLE DALGA, HURİYE DAŞKIN, SABAHATTİN ÇELİK, SAKİNE GENÇ, ŞÜKRÜYE ÇELİKOĞLU Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1140 ada 1 parsel ve 1139 ada 10 parsel 22.01.2026 10:18 2025/47 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü FATMA KURT Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1293 ada 1 ve 2 parseller 25.11.2025 11:03 2025/48 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ALİ TATLI, REMZİYE OĞUZ, SABİRE TATLI Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1193 ada 1 parsel, 1196 ada 4 parsel, 1193 ada 7 parsel, 1193 ada 10 parsel, 1196 ada 1 parsel, 1189 ada 14 parsel 25.11.2025 12:00 2025/49 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü MUSTAFA TATLI Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1193 ada 6 parsel, 1193 ada 9 parsel, 1196 ada 2 parsel, 1189 ada 13 parsel, 1193 ada 2 parsel 25.11.2025 10:50 2025/50 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü FAHRİYE GENÇ, HADİYE YILDIZ, MEHMET ALİ YILDIZ, SEYFULLAH YILDIZ Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1189 ada 17, 1189 ada 18 parsel, 1193 ada 8 parsel, 1193 ada 12 parsel, 1194 ada 18 parsel, 1195 ada 2 parsel 25.11.2025 10:43 2025/51 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü MAHMUT GEZER Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1141 ada 10 parsel 25.11.2025 11:10 2025/52 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü AHMET AYDİNCİ, GÖKHAN AYDINCI Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1196 ada 33 parsel 22.01.2026 10:30 2025/53 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü HAKKI ÇELİK Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1137 ada 7 parsel 25.11.2025 13:10 2025/54 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü MUSTAFA KALMA Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1195 ada 1 parsel 25.11.2025 13:13 2025/55 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü EMİNE KOÇAK, FATMA BAYÇELEBİ, FATMA YILDIZLI, SAFİYE YILDIZLI Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1193 ada 3 parsel 25.11.2025 10:40 2025/56 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İSMAİL GEZER Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1141 ada 5 parsel 25.11.2025 11:13 2025/57 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ABDULLAH SEVİN Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1293 ada 1 ve 2 parseller 25.11.2025 13:20 2025/58 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İSMET ŞİMŞEK, NİHAT ŞİMŞEK, REŞAT ŞİMŞEK Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1293 ada 2 parsel, 960 ada 4 ve 6 parseller, 997 ada 8 ve 13 parseller, 1000 ada 19 parsel 25.11.2025 11:20 2025/59 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü AHMET TATLI, BÜLENT TATLI, İSMAİL TATLI, NURETTİN TATLI Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1194 ada 11 parsel 25.11.2025 11:23 2025/60 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ADNAN TÜRKOĞLU, MUSTAFA TÜRKOĞLU Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1192 ada 2 parsel 22.01.2026 10:35 2025/61 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ABDULLAH SEZGİN Trabzon ili Dernekpazarı ilçesi Güney mahallesi 796 ada 15 parsel 22.01.2026 10:10 2025/62 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü FATMA PAY, HACERE PAY, HANİFE TURGUT, HASAN PAY, HAYRİYE BACAN, HİKMET ALİ PAY, İHSAN PAY, LEMHA TURHAN, MAKBULE PAY, MUHAMMET HANEFİ PAY, MUSTAFA PAY, SABRİ PAY, SEHER SÖNMEZ, ŞABAN PAY Trabzon ili Dernekpazarı ilçesi Güney mahallesi 796 ada 17 parsel 25.11.2025 11:30 2025/63 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ALİ ÖZEN, ARİFE ÖZEN, AYŞE ARMUT, BEHRAM ÖZEN, BEHZAT GÜVELİ, BEKİR ÖZEN, CEMAL ÖZEN, DURSUN YUSUF AYAZ, FATMA AKÇİN, FATMA ARSLAN, FATMA ATALAY, FİRDES AKYÜREK, HACER ÇAMUR, HACER ÖZDEMİR, HAYRİYE ERGÜL, İSHAK ÖZEN, İSMAİL ÖZEN, LÜTFİYE FALCI, MURAT ÖZEN, NAZİME ÖZEN, SABİRE ÇELİK, ŞEFİKA DEMİRTAŞ Trabzon ili Dernekpazarı ilçesi Güney mahallesi 796 ada 16 parsel 25.11.2025 11:33 2025/64 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ÖMER SEVİN Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1139 ada 7 parsel 22.01.2026 10:25 2025/65 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü MUZAFFER GEZER Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1139 ada 9 parsel 25.11.2025 13:00 2025/66 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü AHMET HAMDİ YILDIZLI Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1194 ada 21 parsel 25.11.2025 11:40 2025/67 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü NEZAKET KALMA Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1141 ada 3 parsel 25.11.2025 11:43 2025/68 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü HALİT ZİYA TÜRKOĞLU Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1196 ada 32 parsel 22.01.2026 09:35 2025/69 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü HAYRİYE KURBAN, MEHMET KEMAL KUVVETLİ, NURİYE KURBAN Trabzon ili Çaykara ilçesi Karaçam mahallesi 104 ada 2 parsel (yeni 106 parsel) 25.11.2025 13:03 2025/70 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü SALİHE TATLI Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1193 ada 11 parsel 25.11.2025 13:23 2025/71 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İRFAN TÜRKOĞLU, İSMAİL HAKKI TÜRKOĞLU Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1192 ada 1 parsel 22.01.2026 10:20 2025/72 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü CEMAL ABDÜLNASIR GÜL, EMİNE KIRAN, FATMA KESİMOĞLU, HAVVA TATLI, İNCİ GÜRDAL, MEHMET GÜL, MUHAMMET KEMAL GÜL, MUSTAFA KEMAL GÜL, PURLANT YILDIZ Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1189 ada 31 parsel 25.11.2025 11:50 2025/73 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü MEHMET KALMA Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1194 ada 9 parsel 25.11.2025 11:53 2025/105 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü RAHİME GENÇ Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1208 ada 14 parsel 22.01.2026 09:30 2025/106 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü AYNUR KELEŞ, MİLAY GENÇ, SALİHE GÖRAL, SONGÜL DEMELİ Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1213 ada 7 parsel 22.01.2026 10:15 2025/107 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İHSAN GENÇ, MEHMET GENÇ, METİN GENÇ, MUZAFFER GENÇ Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1213 ada 2 parsel ve 1208 ada 13 parsel 22.01.2026 09:40 2025/108 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ÜLKİYE SEMİZ Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1213 ada 6 ve 9 parseller 22.01.2026 09:45 2025/109 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü MEHMET ALİ GENÇ Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1208 ada 12 ve 16 parseller 22.01.2026 09:50 2025/110 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü AYTEN KURT, KEMAL KURT, MEHMET KURT Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1208 ada 11 parsel 22.01.2026 09:55 2025/111 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü SAKİNE SEMİZ Trabzon ili Çaykara ilçesi Köknar mahallesi 1213 ada 5 parsel 22.01.2026 10:00 2025/126 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü YILMAZ KUMAŞ, SINIRLI SORUMLU DERNEKPAZARI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ Trabzon ili Dernekpazarı ilçesi Zincirlitaş Mahallesi 139 ada 1, 9 ve 10 parseller 22.01.2026 10:05 2025/136 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü AHMET YILDIRIM, BAYAZİT YILDIRIM, MEHMET TURAN YILDIRIM, NURAN AKHAN, SUZAN YILDIRIM, ZEKİYE YILDIRIM Trabzon ili Çaykara ilçesi Soğanlı mahallesi 135 ada 51 parsel 22.01.2026 09:20

Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, davalılar aleyhine Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili/terkini konulu dava dolayısıyla, davalılara duruşma gününün, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiştir. Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunu uyarınca iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalıların kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, davaya konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ(ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, ayrıca aşağıda bildirilen esas numarası yazılı dosyalarda isimleri bulunan ve duruşma günü ve saati bildirilen günde duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2025



#ilan.gov.tr Basın No: ILN02341797