Örnek No:54*

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

2025/23791 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23791 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Malların bulunduğu yer bilgisi:Dikmece mahallesi eski İskenderun yolu caddesi üzeri no:49 Antakya/Hatay (yediemin kişi:Mehmet Ali SÖNMEZ)

19/11/2025

(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02341647